Polityka Trumpa wobec Zachodu i Rosji – najwcześniej za kilka miesięcy

Wciąż nie wiadomo, jaki będzie kurs polityki prezydenta USA Donalda Trumpa wobec NATO, Unii Europejskiej i Rosji w sytuacji, kiedy jego wypowiedzi na te tematy stoją w sprzeczności z oświadczeniami członków kierownictwa jego administracji.

Wśród ekspertów przeważa opinia, że polityka ta powróci ostatecznie w tradycyjne koleiny – oparcia przywództwa USA na NATO i więziach transatlantyckich oraz powstrzymywania agresywnych poczynań Rosji. Wyrażają oni jednak obawy, że w chwilach kryzysów nieprzewidywalny Trump może doprowadzić do ich zaostrzenia. Niepokój budzi też perspektywa długich dochodzeń w Kongresie w sprawie kontaktów osób z otoczenia Trumpa z Rosją oraz wzrostu nastrojów antyamerykańskich w Europie.

Ładem międzynarodowym zachwiały już wypowiedzi Trumpa po wyborach, kiedy podobnie jak w kampanii mówił o NATO jako sojuszu “przestarzałym”, chwalił Brexit, zachęcając tym inne kraje europejskie do występowania z UE, i chwalił prezydenta Rosji Władimira Putina mimo rosyjskiej agresji na Ukrainie i współudziału Rosji w brutalnej pacyfikacji opozycji w Syrii. Na niedawnych spotkaniach w Europie (szczyt G20, narada ministrów obrony NATO i konferencja ds. bezpieczeństwa w Monachium) najbliżsi współpracownicy prezydenta USA potwierdzili jego żądania, by członkowie Sojuszu zwiększyli nakłady na obronę co najmniej do ustalonego wspólnie minimum 2 proc. budżetu, który to warunek spełnia na razie tylko pięć krajów (w tym USA i Polska).

Nalegali jednak na to także poprzedni prezydenci USA – choć żaden poza Trumpem nie groził, że kraje, które nie zwiększą wydatków na zbrojenia, nie doczekają się amerykańskiej pomocy w razie agresji, wbrew artykułowi V Traktatu Północnoatlantyckiego o kolektywnej obronie. Naciski takie są powszechnie krytykowane przez ekspertów. h i Międzynarodowych (CSIS).

W czasie wizyty w Europie amerykański minister obrony James Mattis powiedział, że USA mogą “zmniejszyć swoje zobowiązania” w NATO, jeśli kraje członkowskie nie spełnią wspomnianego warunku wydatków na zbrojenia na poziomie 2 proc. budżetu. Jednak on sam, a także sekretarz stanu Rex Tillerson i wiceprezydent Mike Pence starali się uspokoić europejskich partnerów. Mówili, że USA chcą silnego NATO i silnej Unii Europejskiej, i podkreślali, że Ameryka dotrzyma wszystkich sojuszniczych zobowiązań. Krytykowali Rosję za inwazję na Krym i zaznaczali, że musi ona wypełnić warunki mińskich porozumień pokojowych.

Dyplomaci europejscy zareagowali na to oświadczeniami wyrażającymi satysfakcję. Jak wynika jednak z nieoficjalnych wypowiedzi, deklaracje współpracowników Trumpa ich nie uspokoiły i spotęgowały dezorientację. W komentarzach mówi się o “dwóch politykach zagranicznych” nowej administracji Trumpa oraz o panującym w niej chaosie.

“USA pod rządami Trumpa nie wydają się mieć polityki zagranicznej albo mają ich wiele – i nie jest jasne, czy ktokolwiek, łącznie z samym prezydentem, mówi w imieniu całej administracji” – pisze w “Foreign Policy” neokonserwatywny publicysta Max Boot.

Wielogłos w sprawie Europy, NATO i Rosji jest odbiciem walki o wpływy w Białym Domu między Pence’em, Mattisem i Tillersonem, a ostatnio też nowym szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) generałem Herbertem R. McMasterem, którzy reprezentują republikański establishment, a “ideologicznymi” doradcami prezydenta z jego głównym strategiem Steve’em Bannonem na czele. Pierwsi optują za nienaruszalnością sojuszy i silnymi więzami USA z UE oraz zajmują twarde stanowisko wobec Rosji.

Bannon, który utworzył własną, konkurencyjną wobec NSC Grupę Inicjatyw Strategicznych, woli osłabiać Unię i traktuje Rosję jako sojusznika w walce z radykalnym islamem, w obronie “cywilizacji chrześcijańskiej”. Według tygodnika “Time” zespół Bannona rozważa takie koncesje wobec Rosji jak “redukcja lub eliminacja tarczy rakietowej w Europie środkowo-Wschodniej i złagodzenie sankcji za próby wpłynięcia (przez Moskwę – PAP) na wynik wyborów w USA i za inwazję na Ukrainę”.

Która koncepcja polityki weźmie ostatecznie górę w administracji Trumpa? “Zważywszy na szerokie poparcie dla roli USA w NATO i Europie w opinii publicznej, mediach, środowiskach biznesowych, Kongresie (USA) i w establishmencie polityki zagranicznej, wizja członków gabinetu Trumpa prawdopodobnie przeważy. Radziłbym Europejczykom zachować cierpliwość i myśleć w dłuższej perspektywie, ponieważ nie sądzę, by +trumpiści+ byli naprawdę bardzo zainteresowani polityką zagraniczną” – powiedział PAP Stephen Szabo z waszyngtońskiego biura German Marshall Fund (GMF).

Podobnego zdania jest Lawrence Korb, były asystent sekretarza obrony, związany z demokratycznym think tankiem Center for American Progress. “Należy raczej wierzyć w to, co mówią członkowie gabinetu Trumpa. Na przykład z pewnością nie wycofamy się z planów wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Prezydent mówi różne rzeczy dla pokrzepienia swej bazy (wyborczej). Bannon ma na niego wpływ, ale Mattis, Tillerson i McMaster nie zrealizują jego pomysłów, a mają za sobą Republikanów w Kongresie” – powiedział PAP Korb.

Eksperci podkreślają, że administracja Trumpa jeszcze się tworzy – setki stanowisk kierowniczych w resortach odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa pozostają nieobsadzone, a nominaci prezydenta czekają na zatwierdzenie przez Senat. Jak uważa Dan Hamilton ze Szkoły Zaawansowanych Studiów Międzynarodowych (SAIS) Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, barometrem kursu Trumpa będzie dopiero jego udział w szczytach NATO i G7 w maju oraz G20 w czerwcu.

Z optymizmem ocenia się także zastąpienie Michaela Flynna generałem McMasterem na stanowisku szefa NSC. Ten ostatni uchodzi za typowego “jastrzębia” w sprawie Rosji i lepszego gwaranta stabilności polityki zagranicznej USA niż jego poprzednik. Eksperci nie wierzą, by dochodzenia w sprawie rosyjskich powiązań osób z otoczenia Trumpa zaowocowały odsunięciem prezydenta od władzy, dopóki w Kongresie dominują Republikanie. Utrzymują się także obawy wynikające z osobowości przewrażliwionego na swoim punkcie Trumpa.

Eksperci radzą jednak Europejczykom, by nie przejmowali się zanadto niezrównoważonymi enuncjacjami Trumpa i by nie podsycali antyamerykańskich nastrojów na kontynencie, reagując przesadnie na jego wypowiedzi.

Tomasz Zalewski