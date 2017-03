Polacy najlepsi w lekkoatletycznych halowych mistrzostwach Europy

Dwanaście krążków i pierwsze miejsce w tabeli medalowej – to bilans polskich lekkoatletów w zakończonych w niedzielę w Belgradzie 34. halowych mistrzostwach Europy. Ostatniego dnia biało-czerwoni stawali pięć razy na podium, w tym czterokrotnie na najwyższym stopniu.

Fenomenalnie zaprezentował się w Serbii Sylwester Bednarek. Skoczek wzwyż RKS Łódź pojechał na zawody jako lider europejskiej listy wyników. Zaimponował nie tylko formą fizyczną, ale i odpornością psychiczną.

To jego największy sukces od 2009 roku, kiedy jako 20-latek zdobył w Berlinie brązowy medal lekkoatletycznych mistrzostw świata. W tym sezonie wrócił do życiowej formy. Po latach kontuzji i kilku zabiegach zmienił trenera na Michała Lićwinko. Odkąd znalazł się pod jego opieką, odrodził się. W niedzielę wysokość 2,27 pokonał w trzeciej próbie, 2,30 w drugiej, a decydującą o złotym medalu 2,32 w pierwszej.

“W finale znów się na chwilę zaciąłem, ale najważniejsze, że okazałem się najlepszy na tych deskach – dość specyficznych. Moja głowa dobrze pracuje i nie poddaje się w trakcie konkursu. Bardzo mocno wspierała mnie Kamila Lićwinko, za co jej dziękuję. Adrenalina skoczyła. Jestem szczęśliwy” – podkreślił.

“Planowane” złoto wybiegał na 800 m Adam Kszczot, uzyskując 1.48,87. Klubowy kolega Bednarka przyjechał jako faworyt i nie zawiódł. Wygrał pewnie – po raz trzeci w karierze. Wcześniej triumfował w 2011 i 2013 roku. Dwa lata temu do Pragi nie pojechał z powodu choroby, a pod jego nieobecność złoto wywalczył… Marcin Lewandowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL), który w Belgradzie triumfował na… 1500 m.

Złote w niedzielę były także dwie polskie sztafety 4×400 m. Najpierw Patrycja Wyciszkiewicz (OŚ AZS Poznań), Małgorzata Hołub (KL Bałtyk Koszalin), Iga Baumgart (BKS Bydgoszcz) i Justyna Święty (AZS AWF Katowice) nie dały szans rywalkom, a później ich sukces powtórzyli: Kacper Kozłowski (AZS UWM Olsztyn), Łukasz Krawczuk (WKS Śląsk Wrocław), Przemysław Waściński (Kadet Rawicz) i Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław).

“Brązowa” i bardzo szczęśliwa była Ewa Swoboda. Rekordzistka świata juniorek w biegu na 60 m wywalczyła swój pierwszy medal w seniorskiej imprezie. W finale uzyskała najlepszy swój czas tego sezonu – 7,10 i popłakała się ze wzruszenia.

“Stawiam przed sobą ambitne cele. Teraz będziemy w Spale ciężko trenować. Nie ma potrzeby nigdzie wyjeżdżać. Muszę zgubić kilka kilogramów, bo chcę biegać na 60 m poniżej siedmiu sekund, a na 100 m jedenastu. Wszystko jest możliwe. Tak powtarza moja trenerka Iwona Krupa” – powiedziała zawodniczka AZS AWF Katowice.

Najszybszą Europejką została Brytyjka Asha Philip – 7,06.

Wiele emocji wzbudziła rywalizacja siedmioboistów. Kibice zgromadzeni w hali dopingowali Kevina Mayera, który do ostatnich chwil walczył o rekord Europy. Francuzowi się udało, bo uzyskał 6479 pkt.

W trójskoku triumfował mistrz olimpijski z Pekinu (2008), obrońca tytułu Portugalczyk Nelson Evora – 17,20.

Podwójny sukces w Belgradzie świętowała rewelacyjna Brytyjka Laura Muir. W sobotę zwyciężyła w biegu na 1500 m, a w niedzielę wygrała rywalizację na dystansie 3000 m, deklasując rywalki. Wynikiem 8.35,67 poprawiła rekord mistrzostw, a drugą na mecie Turczynkę Yasemin Can wyprzedziła o 7,79 s. Wśród mężczyzn na tym dystansie najszybszy był Hiszpan Adel Mechaal – 8.00,60.

Pod nieobecność najszybszej w tym sezonie Europejki Joanny Jóźwik (AZS AWF Warszawa) w biegu na 800 m najlepsza była Szwajcarka Selina Buechel. Czasem 2.00,38 poprawiła rekord kraju i do ostatnich metrów odpierała atak Brytyjki Shelayny Oskan-Clarke – 2.00,39.

Ku uciesze miejscowych kibiców konkurs skoku w dal wygrała Ivana Spanovic. Największa gwiazda serbskiej lekkoatletyki poprawiła rekord kraju wynikiem 7,24. Tak daleko w tym roku nikt nie wylądował.

Polacy zdominowali imprezę. Jako jedyni zdobyli siedem złotych krążków i zajęli pierwsze miejsce, zarówno w klasyfikacji medalowej, jak i punktowej. Dwanaście razy stawali na podium w halowych mistrzostwach Europy także w 1973 roku, ale wówczas z najcenniejszego kruszcu były tylko dwa medale.

Poza niedzielnymi zwycięzcami, Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał także dla 19-letniego kulomiota Konrada Bukowieckiego (PKS Gwardia Szczytno), Lewandowskiego na 1500 m i tyczkarza Piotra Liska (OSOT Szczecin).

Końcowa tabela medalowa:

złote srebrne brązowe razem

1. Polska 7 1 4 12

2. Wielka Brytania 5 4 1 10

3. Niemcy 2 2 5 9

4. Francja 2 1 0 3

5. Czechy 1 2 4 7

6. Hiszpania 1 2 1 4

7. Grecja 1 1 1 3

8. Belgia 1 1 0 2

. Portugalia 1 1 0 2

10. Węgry 1 0 1 2

11. Albania 1 0 0 1

. Litwa 1 0 0 1

. Serbia 1 0 0 1

. Szwajcaria 1 0 0 1

15. Szwecja 0 2 2 4

16. Ukraina 0 1 4 5

17. Białoruś 0 1 2 3

18. Austria 0 1 0 1

. Bułgaria 0 1 0 1

. Dania 0 1 0 1

. Włochy 0 1 0 1

. Norwegia 0 1 0 1

. Słowacja 0 1 0 1

. Turcja 0 1 0 1

25. Islandia 0 0 1 1

. Holandia 0 0 1 1

Członkinie polskiej sztafety 4×400 m, które zdobyły tytuł mistrzyń Europy w belgradzkiej Kombank Arenie zgodnie podkreślały, że spełniły się ich marzenia. “Teraz chcemy medalu na stadionie” – powiedziała PAP Małgorzata Hołub, która biegła na drugiej zmianie.

Biało-czerwone długo musiały czekać na start finału, bo organizatorzy zmagali się z problemami technicznymi.

“Miałyśmy już podobną sytuację kiedyś w Bydgoszczy. Ta awaria działała więc na naszą korzyść, bo wiedziałyśmy, jak sobie z tym poradzić. Motywowałyśmy się wzajemnie. Dwa razy słyszałyśmy też Mazurka Dąbrowskiego, który dodawał skrzydeł. Nasz hymn znają już chyba po tych mistrzostwach w Serbii wszyscy” – podkreśliła Patrycja Wyciszkiewicz (OŚ AZS Poznań).

Ona podała pałeczkę Hołub, która wcześniej zdobyła w sztafecie brązowy medal halowych mistrzostw Europy w Pradze w 2015 roku oraz srebrny rok temu w Potrland w mistrzostwach świata.

“Było miejsce trzecie i drugie, więc przyszła pora na pierwsze. Wiedziałyśmy, że jesteśmy na to przygotowane, ale nie chciałyśmy zapeszać. Zaczęłam jako trzecia, bo źle odebrałam pałeczkę. Dałyśmy jednak sobie radę. Teraz chcemy medalu na stadionie” – wskazała wyraźnie wzruszona Hołub (KL Bałtyk Koszalin).

Polki wywalczyły pierwsze złoto w historii w rywalizacji sztafetowej w HME.

“Nie wiedziałyśmy o tym, ale w takim razie zawsze się będzie o nas pamiętało. Jesteśmy złotymi dziewczynami z Polski. Z tyłu głowy była myśl o zwycięstwie, ale różnie się to układa” – dodała Iga Baumgart (BKS Bydgoszcz).

Biało-czerwone wytrzymały trudny mistrzostw, chociaż dwie zawodniczki ze sztafety miały w nogach trzy starty w Belgradzie, a trzecia dwa.

“Wyśmienicie się czuję, jako multimedalistka tak ważnych zawodów. Te mistrzostwa przejdą do historii, bo nasza kadra startowała fenomenalnie. Pokazaliśmy, że wracają najlepsze czasy polskiej królowej sportu” – podkreśliła Justyna Święty (AZS AWF Katowice).

Reprezentanci Polski, którzy zostali halowymi mistrzami Europy w sztafecie 4×400 m, traktują ten sukces, jako ukoronowanie wielu lat ciężkiej pracy. “Złoto dziewczyn zdobyte wcześniej dodało nam skrzydeł” – powiedział PAP Kacper Kozłowski, który biegł na pierwszej zmianie.

Zawodnik AZS UWM Olsztyn podkreślił, że długo czekał na ten medal. Ostatni raz Polacy wygrali europejski czempionat pod dachem w 2002 roku w Wiedniu.

“Cieszę się, że doczekałem takiej chwili. Nie chcieliśmy być gorsi od naszych koleżanek. Trzeba było postawić kropkę nad +i+ w klasyfikacji medalowej, żeby nikt nie miał wątpliwości, który kraj startował najlepiej w Belgradzie. Podchodziłem do tego startu bardzo poważnie i chciałem, żeby wszystko się udało tak, jak sobie zaplanowaliśmy” – ocenił Kozłowski.

Biegnący na ostatniej zmianie Rafał Omelko, który wcześniej zdobył srebrny medal w rywalizacji indywidualnej, wspomniał, że pewności siebie dodały mu coraz lepsze czasy w kolejnych startach w tym sezonie.

“Uspokoiłem się, bo mam świadomość, że w drużynie jesteśmy w stanie przenosić góry. To wspaniałe, że Mazurek Dąbrowskiego zagrano dwukrotnie na zakończenie mistrzostw” – dodał.

“Biegam w tym roku słabo. Zawsze po startach dochodziłem do siebie przez kilkadziesiąt minut, ale teraz tak nie jest. Forma nie jest najwyższa, ale mam nadzieję, że w końcu wróci i będę mógł po zakończeniu rywalizacji znów +zdychać+. Tym ważniejsze jest to, że pomimo słabszych czasów indywidualnych, zdobyłem złoty medal” – powiedział Łukasz Krawczuk (WKS Śląsk Wrocław).

Bardzo zadowolony ze swojego występu był debiutujący w gronie popularnych “Lisowszczyków” Przemysław Waściński (Kadet Rawicz).

“Wykonałem swoją robotę. Pobiegłem dobrze i nie zniweczyłem trudu kolegów. Wydaje się, że pierwsze miejsce jest debiutem wymarzonym” – dodał.

Prezes PZLA Henryk Olszewski podkreślił, że 12 medali halowych mistrzostw Europy zdobytych w Belgradzie przez reprezentantów kraju (w tym siedem złotych), to efekt pracy wielu osób. “Sukces jest historyczny. Jestem wzruszony, bo to praca całego zespołu” – powiedział PAP.

“Zawsze byłem ostrożny w wypowiedziach, ale nie można inaczej skomentować tego wyniku. Oczywiście na wyróżnienie zasługują zawodnicy, ale też trenerzy i zespół organizacyjny z biura PZLA. Całość pozwoliła nam na osiągniecie tego, co tutaj zrobiliśmy” – zaznaczył prezes.

“Zdaję sobie sprawę, że są to mistrzostwa Europy, ale z sukcesu musimy się cieszyć, bo to również trzeba umieć. Widać od razu, że młodzież, która weszła w sport seniorski, nie zawiodła, a nawet grała pierwsze skrzypce. To nasza przyszłość i kapitał na igrzyska w 2020 roku w Tokio” – dodał Olszewski.

Były trener dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego stwierdził, że “czekamy teraz na przełożenie tego na sezon letni. Sam byłem szkoleniowcem i wiem, że to nie jest łatwe. Dziś pokonaliśmy jednak całą Europę”.

“Największą niespodzianką jest wspaniały wynik w pchnięciu kulą Konrada Bukowieckiego (21,97 m). On wykasował dwa rekordy Polski Tomka. Ten drugi też się z tego cieszy, że chwilę po zakończeniu przez niego kariery jest już następca. Ważne jest również to, że wrócili do wielkiej formy starsi zawodnicy – jak Sylwester Bednarek. W tym przypadku trzeba podkreślić rolę trenera Michała Lićwinko” – wspomniał szef PZLA.

W lipcu w Bydgoszczy odbędą się mistrzostwa Europu U-23. Olszewski ma nadzieję, że Polacy będą tam występowali w głównych rolach.

“PZLA prowadzi politykę szerokiego szkolenia. Niesie to za sobą duże koszty, ale przy szerokiej ławce zawsze jest szansa, że dorobimy się medalistów w seniorskiej rywalizacji. Rok temu zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji letnich ME w Amsterdamie. Nie stoimy już tylko rzutami, ale dochodzą utalentowani zawodnicy w innych konkurencjach” – zwrócił uwagę.

“Halę mamy wygraną, ale hale, gdy patrzeć poprzez liczbę obiektów w kraju, mamy przegrane. Tu robię ukłon w kierunku Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo trzeba kilka takich budowli wznieść. Myślę, że minister to doskonale rozumie i zadziała odpowiednio” – dodał Olszewski.

