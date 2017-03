Jeśli ktoś ma słabość zarówno do piwa, jak i lodów, ten przepis ucieszy go w dwójnasób. Jak wyczarować piwne lody, zdradza gwiazda kuchni skandynawskiej Claus Meyer. Ten deser jest miękki i pyszny już w chwili wyjęcia z zamrażalnika.

Przygotuj następujące produkty: 500 ml śmietanki 12 proc., 150 g cukru, 100 ml porteru, 1/2 laski wanilii przekrojonej wzdłuż na pół z zeskrobanymi ziarenkami i 5 żółtek.

“Wymieszaj w garnku śmietankę, cukier, porter i rozkrojoną laskę wanilii wraz z ziarenkami. Podgrzej na małym ogniu, żeby cukier się rozpuścił. Przelej żółtka do miski takiej wielkości, w której zmieszczą się wszystkie składniki. Wlej gorącą mieszaninę śmietanki powoli i ostrożnie, jednocześnie energicznie ucierając. Przelej całość z powrotem do garnka i gotuj na małym ogniu, aż zgęstnieje i osiągnie temperaturę 84-85 st. C. Mieszanina powinna być nadal ciekła, ale ma przywierać do drewnianej łyżki” – tłumaczy w książce “Wszystkie smaki Skandynawii” Claus Meyer, współzałożyciel słynnej kopenhaskiej restauracji Noma.

Jak instruuje dalej: “Kiedy mieszanina osiągnie prawidłową konsystencję, przecedź ją przez sito do miski. Zostaw do ostygnięcia. Zimną przelej do maszynki do lodów. Kręć, aż osiągnie strukturę miękkich lodów. Możesz teraz natychmiast je podać albo przelać do plastikowego pudełka z pokrywką i wstawić do zamrażalnika na 1-2 godz. Uzyskasz bardziej zwartą konsystencję”.

Co podkreśla Meyer, trudno przygotować piwne lody innymi metodami niż w maszynce. Jeśli jednak nie dysponujesz takim sprzętem, możesz zamrozić masę w pojemniku, posiekać na drobne kawałki i zmiksować w blenderze na lody podobne do włoskich z automatu.

W książce “Wszystkie smaki Skandynawii” można znaleźć przepisy na dobrze znane proste domowe jedzenie (kartoflanka na kilka sposobów, różne rodzaje klopsików), bardzo dużo inspiracji dla tych, którzy kochają ryby (np. śledzie, łososia, makrelę, flądrę, dorsza) i owoce morza, ale również i ciekawostki kulinarne, jak np. kompot z ziemniaków i twarożku czy smażoną owsiankę. Poradnik powinien przypaść do gustu tym, którzy są wielbicielami skandynawskiego stylu życia.