Nieruchomości a inwestycje

Wielokrotnie pisałem, że inwestowanie w nieruchomości jest bardzo dobrą inwestycją, w obecnym rynku jest to podkreślone w sposób wyraźny ciągle zwyżkującymi cenami, zarobkiem często nieopodatkowanym, jeśli nieruchomość traktowana jest jako nasze podstawowe miejsce zamieszkania.

W tej chwili w całej prowincji Ontario rynek jest straszliwie gorący, przegrzany. Władze zastanawiają się nad wprowadzeniem podobnych ograniczeń w inwestowaniu dla obcokrajowców, podobnie jak w Kolumbii Brytyjskiej. Niestety obecny rynek nie jest łatwy dla kupujących. Ciągle rosnące ceny utrudniają zakup, wielokrotność ofert jest przytłaczająca, bardzo trudno jest o właściwe porównania już sprzedanych nieruchomości, gdyż wartość nowokupowanych rośnie w sposób nieprzewidywalny. Trzeba zaznaczyć, że koszt wynajmu lokali, czy też domów, wzrasta również i jest nieraz wiele ofert na wynajem!

Uważam, że kupno jakiejkolwiek nieruchomości na inwestycje, późniejszy wynajem, oraz spłatę zaciągniętego kredytu przez wynajmującego jest inwestycją rozważną, dużo pewniejszą i bardziej opłacalną niż inne, a podawać można różne przykłady. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdzie poszukiwanie mieszkań do wynajmu, również związane z sytuacją ciągłego napływu cudzoziemców do Kanady oraz brakiem lokali w obrębie Wielkiej Metropolii Toronto, jest na pewno inwestycją, która nie zawiedzie.

Obecnie kupno większości mieszkań związane jest również z wielokrotnością ofert, większość wystawianych na rynek ma wpisany termin przyjmowania ofert, w większości też wypadków mieszkania te sprzedawane są powyżej ceny wywoławczej!

Dzisiaj, przy w dalszym ciągu niskim oprocentowaniu kredytów, kupno takiej nieruchomości jest nadal bardzo dostępne, a przy wynajmie, spłaca się samo!

W obecnym czasie jednak, przed decyzją o zakupie, warto udać się do instytucji finansowej, można zacząć od banku, w którym mamy konto oszczędnościowe, oraz ustalenie na co nas stać. Przy szybko zmieniających się przepisach odnośnie udzielania pożyczek hipotecznych, warto jest sprawdzić konieczność przedstawienia wszystkich dokumentów oraz niezbędnej zaliczki. Bez wstępnego zapewnienia z banku o wielkości przyznanej pożyczki nie warto zajmowaę się poszukiwaniami.Jak wiemy, bardzo ważna jest nasza punktacja kredytowa: możemy sprawdzić ją sami, kosztuje około 30 dolarów, a możemy zrobić to przez internet, oraz w momencie gdy sprawdzamy to sami, nie wpływa to na obniżenie tej punktacji.

Najbardziej istotnym elementem tej punktacji jest oczywiście spłata wszystkich naszych zobowiązań w terminie. Pamiętajmy, że warto zadbać o wyrobienie sobie dobrej punktacji kredytowej: jej zupełny brak nie będzi nas kwalifikował na jakąkolwiek pożyczkę! Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę na rynku nieruchomości: a wyrobienie sobie takiej zdolności kredytowej jest czasochłonne, wymaga dobrych kilku miesięcy: niestety bez tego ani rusz! Jedynym odstępstwem jest posiadanie całej gotówki na zakup, co w większości wypadków niestety nie jest możliwe. Obecna sytuacja na rynku doprowadziła do tego, że wszystkie agencje rządowe przyglądają się szczegółowo, oraz rozważają wprowadzenie nowych zmian ustawowych, na umożliwienie budowania różnej formy nieruchomości na terenach do tej pory niedostępnych.

Udostępnione dane za luty pokazały dalszy nagły wzrost cen nieruchomości w porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost cen wyniósł pomiędzy 24 a 28 procent, w zależności od rodzaju nieruchomości, oczywiście najbardziej wzrosła cena domów wolnostojących. Natomiast ilość wystawianych nieruchomości w tym samym okresie spadła o 12,5 procent. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami rynku, przewidywane jest większe zainteresowanie zakupem nieruchomości przez pierwszokupujących: ich udział w rynku ma wynosić 53 procent, co jest wzrostem o 4 procent w porównaniu do ubiegłego roku.

Oczywiście wzrost zainteresowania kupujących po raz pierwszy spowodowany jest głównie większą dostępnością budowanych apartamentowców, które stanowią jakby punkt zaczepienia.

Według oficjalnych wypowiedzi, udział zagranicznych inwestorów w zakupie nieruchomości wynosił około 5 procent ogólnych zakupów, z czego 80 procent kupowana była dla członków rodziny lub na wynajem jako inwestycja do wynajmu, co pomagało w ogólnej sytuacji wynajmu.

Wszystkich poszukujących, nawet wstępnie, prosimy o kontakt: przypominam o znakomicie rozbudowanym systemie, na który my jako agenci możemy Was wprowadzić: bardzo ułatwia internetowe poszukiwania! Wszystkich wystawiających nieruchomości na sprzedaż zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości.

Przy wystawianiu nieruchomości na sprzedaż zapewniamy wykonanie zdjęć, z załączonym filmem tzw. virtual tour, oferujemy pomoc przed wystawieniem, z tzw. staging włącznie. Kupujący, jak wiadomo, nie ponoszą żadnych kosztów! Wszyscy nasi klienci biorą udzial w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo jeden bilet losujący.

We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email:house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie glowy to nie jedna”.