Licealiści gimnazjalistom

To był mój pierwszy dzień po przylocie do Polski. Zostałam zaproszona na dwa spotkania zorganizowane i przeprowadzane przez młodzież w gmac Polskiej Akademii Nauk przy Krakowskim Przedmieściu i z radością przyjęłam to zaproszenie.

This slideshow requires JavaScript.

To co zobaczyłam było niezwykle budujące – niedziela rano, a sala pełna młodzieży. Za ustawionymi ciasno w sali stolikami licealiści, chętni do udzielania informacji o swojej szkole, a na krzesłach vis a vis nich – gimnazjaliści pragnący wybrać właściwą szkołę na ostatni etap kształcenia przed maturą. Ci pierwsi często w koszulkach z emblematami czy nazwami szkół, z materiałami informacyjnymi rozłożonymi na stolikach, gotowi do tego, aby opowiedzieć jak to jest uczyć się w ich szkole.

Jasne, że dane o profilu i historii szkoły można znaleźć w Internecie, ale nic nie zastąpi bezpośredniej interakcji, kiedy można zadawać pytania, a przede wszystkim informacje pochodzą od (prawie) rówieśników, których sposób doświadczania szkoły i nauki w niej jest zupełnie inny niż to, jak widzą to nauczyciele.

Oto relacja z tego wydarzenia napisana przez jedną z tych aktywnych młodych osób, którym chciało się wstać wcześnie rano w niedzielę…

•••

W niedzielę, 19 kwietnia dzięki uprzejmości Graduate School for Social Reserch, w Pałacu Staszica odbyła się II edycja spotkania z licealistą. Głównym organizatorem eventu był Michał Martinez. Jeszcze jako gimnazjalista uczestniczył w zeszłorocznej edycji. W tym roku jako uczeń pierwszej klasy CXXII LO Ignacego Domeyki dowodził całą operacją!

Inicjatywa młodzieży z Young Talent Management i British Alumni Society okazała się być unikatową możliwością poznania nie tylko progów punktowych i profili danych szkół, ale także atmosfery w nich panującej.

W Polskiej Akademii Nauk, już o godzinie 9.00, zebrali się przedstawiciele 25 najlepszych warszawskich liceów, którzy gotowi byli odpowiedzieć na każde zadane im pytanie.

Zainteresowanie wydarzeniem organizowanym przez Young Talent Management z roku na rok rośnie, a sama impreza znakomicie integruje, inspiruje oraz wyzwala w młodych ludziach energię do działania.

Frekwencja na tegorocznym spotkaniu przeszła wszelkie oczekiwania odwiedziło nas ponad 300 uczniów szkół gimnazjalnych.

Tego typu akcje happeningowe fenomenalnie poszerzają horyzonty młodzieży i pomagają w efekcie końcowym, jakim jest wybór szkoły docelowej.

Maria Siedzaran

This slideshow requires JavaScript.

•••

Poprosiłam też o kilka zdań podsumowania głównego organizatora spotkania Michała Martineza:

Do organizacji tegorocznego Spotkania z Licealistą zgłosiłem się sam. Chciałem to zrobić ponieważ jeszcze rok temu stałem przed tym samym problemem, przed którym teraz stoją trzecioklasiści z gimnazjum: jaką szkołę wybrać? To pytanie może zdawać się banalne, ale jednak gdy przychodzi czas wyboru, to ma się poczucie, że od tego zależy cała przyszłość.

Rok temu byłem na Spotkaniu z Licealistą jako poszukujący opinii o liceach gimnazjalista i bardzo spodobał mi się pomysł młodzieży z Young Talent Management aby zorganizować takie wydarzenie.

Było to pierwsze wydarzenie na taką skalę, za które odpowiadałem. Na początku nie bardzo wiedziałem jak się za to zabrać, w jaki sposób pisać do ludzi żeby byli chętni pomóc. W końcu, po ponad tygodniu pisania do różnych osób, napisałem do Zuzi Hebdzyńskiej, czy by nie chciała przyjść reprezentować swoją szkołę. Ta nie dość, że się zgodziła, to jeszcze poprosiła mnie żebym pozwolił jej pomóc w organizacji wszystkiego. To bardzo mnie podniosło na duchu bo była to jedna z niewielu osób, które się organizację tego wydarzenia zainteresowały. W organizacji pomagała nam również Julka Terpińska i razem w trójkę daliśmy radę wszystko załatwić i dopiąć na ostatni guzik.

Oprócz początkowych problemów z brakiem chętnych do pomocy, ciężko nam było dotrzeć do gimnazjalistów. Spędziłem cały wieczór na pisaniu do samorządów uczniowskich gimnazjów w Warszawie i okolicach na facebooku z prośbą o udostępnienie naszego wydarzenia, gdyż jest to wydarzenie które gimnazjalistom się przyda. Odpisały mi zaledwie trzy szkoły.

Kolejną trudną rzeczą było rozplanowanie stoisk szkół w sali tak, żeby było jak najmniej ciasno i żeby wszyscy się pomieścili. Nie było to łatwym zadaniem bo mieliśmy do dyspozycji jedną salę i niewielki korytarz a miało przyjść ponad dwadzieścia szkół. Na szczęście dzięki nieocenionej pomocy Zuzi udało nam się to tak zrobić, że ludzie się mieścili, a tłok ograniczyliśmy do minimum.

Oprócz naszej trójki organizatorów, do organizacji całego wydarzenia przyczynili się także licealiści, którzy przyszli żeby porozmawiać z gimnazjalistami o swoich szkołach. Jestem im szczególnie wdzięczny za to, że udało im się przyjść w niedzielę o 9.00, co bywa niezwykle ciężkie.

Uważam, że wydarzenie okazało się wielkim sukcesem. Wydaje mi się, że jako drużyna działaliśmy sprawnie i wszystko zostało dobrze zaplanowane i zrealizowane. Było tak wielu zainteresowanych gimnazjalistów, że niektóre osoby opowiadające o swoich szkołach pod koniec miały już zdarty głos. Jak na razie nie otrzymałem żadnej negatywnej uwagi na temat naszego spotkania, z czego się niezmiernie cieszę, choć już mam parę pomysłów co można ulepszyć w przyszłej edycji.

Mam nadzieję, że poprzez Spotkanie z Licealistą udało nam się choć trochę pomóc młodszym kolegom w wyborze szkoły i że każdy na tym skorzystał.

•••

Serce rośnie! Świetna, ambitna młodzież, której “się chce”, co jest nie dosyć częste. Brawa dla pani Joli Kulik z Young Talent Management, która koordynuje tę i wiele innych akcji “po dorosłemu”, mając pieczę nad tym, aby młodzi poznali mechanizmy efektywnego organizowania, współpracy w grupach, przeprowadzania przygotowanych inicjatyw i doprowadzania wszystkiego do końca. Najlepiej określa to angielskie wyrażenie “win-win situation” bo to prawda, że ta akcja jest z korzyścią dla wszystkich w nią zaangażowanych.

A ja z ogromną radością spędziłam sporo czasu przy stoliku XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej, mojej ukochanej szkoły, którą reprezentowały dwie znakomite dziewczyny Olga Kordzi i Natalia Michałowska. Ileż bym dała za to, by być w ich wieku i w trakcie planowania kolejnych etapów swojego życia i edukacji…