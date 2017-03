Kontrowersje wokół depozytu

Wielu klientów pyta co dzieje się z depozytem/zaliczką, wypłaconą przy ofercie w formie zadatku, dlatego też zdecydowałem się na przybliżenie tego tematu.

Przy składaniu oferty na każdą nieruchomość, w przypadku gdy jest to oferta warunkowa, w klauzuli spisanej w ofercie, zawsze jest zdanie, że w przypadku gdy warunek nie zostanie spełniony, depozyt zostanie zwrócony w całości, bez żadnych potrąceń, kupującemu.

Ale co stanie się kiedy sprzedający, mimo że został w odpowiedni sposób poinformowany pisemnie o takiej ewentualności, że warunek nie został spełniony, w dalszym ciągu odmawia podpisanie zwolnienia i zwrotu depozytu?

Otóż w prowincji Ontario, jeśli kupujący i sprzedający nie dojdą do porozumienia w sprawie zwrotu zadatku (depozytu) w ciągu najbliższych dwóch lat, firma brokerska, która przechowuje depozyt na specjalnym koncie, musi ten depozyt przekazać firmie zrzeszającej, czyli RECO: Real Estate Council of Ontario, wraz z całą dokumentacją w tej sprawie.

Trzeba nadmienić, że sprzedający, dopóki kwestia ta nie zostanie rozwiązana, nie może wystawić swojej posiadłości ponownie na sprzedaż.

Dopiero w tym momencie, kiedy sprawa jest oddana do Real Estate Council of Ontario (RECO), sprzedający, mimo że został poinformowany o tym, iż warunek nie został spełniony, ma prawo do ponownego wystawienia nieruchomości na sprzedaż.

Ale tu powstaje pytanie: co stało się z depozytem/zadatkiem wypłaconym przez kupującego? Jak często kupujący jest informowany przez agenta o fakcie, kiedy nawet w momencie gdy warunek nie został spełniony, to i tak zwrot zaliczki nie jest automatyczny, i musi być zaakceptowany przez sprzedającego?

Kiedy sprzedający odmawia akceptacji zwrotu zaliczki, jedynym możliwym rozwiązaniem jest pozwanie sprzedającego do sądu, co oczywiście powoduje zrozumiałe zdenerwowanie u kupującego: nawet kiedy agent wyjaśnił tę sprawę uprzednio, to i tak jest to bardzo irytujące w momencie kiedy to następuje.

Poza tym wszystkim, założenie sprawy w sądzie nie tylko kosztuje kupującego jego czas, ale i pociąga za sobą konkretne koszty, czasem dodatkowo w celu uzyskania pomocy prawnej.

Bardzo często, a zwłaszcza gdy zadatek jest duży, wielu z kupujących musi się wstrzymać z dalszym kupnem nieruchomości do czasu odzyskania depozytu.

Niestety cała negatywna reakcja spada zazwyczaj na agenta zajmującego się sprawa, mimo że wina za zaistniałą sytuację spoczywa gdzie indziej. Dlatego też, uważam, trzeba być świadomym wszelkich ewentualności przed decyzją kupna.

Jest możliwość, choć kontrowersyjna, wstawienia przy ofercie odpowiedniej klauzuli, która zwalniałaby depozyt, bez konieczności podpisu sprzedającego, a tylko w momencie gdy kupujący powiadomi drugą stronę, że warunki określone w ofercie nie zostały spełnione.

Zazwyczaj jednak lepiej jest uzyskać takie zwolnienie od wszelkich zobowiązań w formie pisemnej, zwanej “Mutual Release”. Jest to zwolnienie obu stron ze wzajemnych roszczeń. Bardzo istotną kwestią jest fakt, że obie strony powinny wiedzieć dokładnie co się stanie, kiedy nie dojdą do wspólnego porozumienia.

Zdarzają się sprawy sporne, lecz najczęściej kiedy strony, zwłaszcza ta sprzedająca, dowiadując się, że depozyt nie zostaje automatycznie u nich “w kieszeni”, tylko należy się o to ubiegać w sądzie, rezygnują i zgadzają się na jego zwrot.

Pamiętajmy również, że depozyt nie znajduje się u nikogo na koncie, tylko na specjalnym “trust account”, z którego można te pieniądze wyjąć wyłącznie w sposób określony w ustawie, a więc nigdy, do zamknięcia transakcji lub rozwiązania umowy, nie można go z tego rachunku ruszyć.

