Jak utrzymać motywację?

Zajmiemy się dzisiaj bardzo poradnikowym tematem, który poruszany był już wcześniej przy ustalaniu planów na zmiany w nowym roku. Odsyłam do tamtego tekstu po informacje ogólne o wszystkich etapach wprowadzania zmian. Tutaj zebrane zostaną skuteczne strategie podtrzymywania motywacji do realizacji celu. W dużej mierze chodzi o to by to, czym się zajmujesz stało się ważne lub takie pozostało. Dostępność poznawcza celu wiąże się z zajęciem uwagi rzeczami powiązanymi z nim. Im częściej reprezentacje związane z realizowanym pomysłem znajdą się w polu uwagi czy też po prostu pomyślisz o nich w konstruktywny sposób (tj. unikając ruminacji, zamartwiania się czy błędów logicznych), tym lepiej dla ich realizacji.

Wahania poziomu motywacji są naturalne i nie jest niczym złym i dziwnym czuć od czasu do czasu, że jej “brakuje”. Każdy człowiek ma prawo do takiego odczucia. Jeśli jednak motywacji nie ma już długo, nie można wzbudzić w sobie chęci do realizacji planu, oprócz odwrotnie skutecznego załamania i rezygnacji, można spróbować poradzić sobie z pomocą kilku strategii:

• Skupienie na pozytywach

Nawet wtedy, gdy wszystko idzie źle. Jak pisze Barbara Fredrickson pozytywne emocje unieważniają skutki emocji negatywnych, pozwalają wrócić do stanu równowagi. Kiedy sytuacja jest trudna, warto wzbudzić w sobie pozytywne nastawienie, by pozwolić sobie przeżywać więcej korzystnych z punktu widzenia optymalnego bilansu i motywacji emocji.

• Zadbanie o siebie

Wszelkie potrzeby, zarówno psychiczne jak i fizyczne: dobre samopoczucie, komfort psychiczny są podstawą do podejmowania wyzwań. Innym cennym nawykiem jest robienie sobie codziennych, małych przyjemności. Nie musi to być nic drogiego, wymyślnego, trudnego. Liczy się, że to Tobie ma sprawić przyjemność.

• Niepoddawanie się

Mało rzeczy korzystnych przychodzi łatwo, nauka czy trening nie odbywa się bez kosztów, trwa jakiś czas i w nie wpisane jest z załozenia wystąpienie momentów zwątpienia. Może być trudniej niż zakładałeś planując wcześniej, czy może miały miejsce jakieś wydarzenia burzące dotychczasowy ład.

• Określenie swojego celu na nowo

W chwilach, kiedy najbardziej żywe jest poczucie, że porzucenie realizacji celu jest najlepszym rozwiązaniem, może pomóc powrót do dokładnego oznaczania celu, do którego w tych okolicznościach mozesz chcieć dążyć.

• Opracowanie zmodyfikowanego planu działania

Na tej podstawie (tj. nazwanego na nowo celu) opracowujesz plan działań dostosowanych do okoliczności i swoich możliwości.

• Wyobrażenie sobie osiągnięcia

Pomocna jest wizualizacja, a najbardziej, co wiemy z badań, kiedy wyobrażamy sobie krok po kroku co musimy zrobić aby doprowadzić do realizacji celu i dopiero wtedy wyobrażenie sobie upragninego celu. I jeszcze wyobrażamy sobie szczegółowo kolejne etapy uwieńczone wcielonym w życie celem.

• Podzielenie zadania na drobne części

Zadanie może być wykonalne, ale mieć wadę w postaci swojej złożoności i wielkości. Najlepiej rozłożyć sobie je na części, gdzie każdy z podetapów da się zakończyć jakimś sukcesem widocznym dla jednostki i wzmacniającym jej chęć do pracy. Istotne jest też robienie przerw, które pozwolą zregenerować siły, ale nie za często i nie zbyt długo. Zrobienie sobie 5 minut przerwy przy godzinnej pracy jest sensownym rozwiazaniem, jeśli przeznaczone zostanie rzeczone 5 minut na np. ćwiczenia rozciagające kręgosłup, napicie się herbaty/ wody.

• Podzielenie się z innymi planami

Dla niektórych motywujące może być wyobrażenie sobie siebie jako niedotrzymującej słowa osoby. Kiedy opowiedzą wybranej bliskiej osobie o planach, może być im łatwiej przejść do realizacji.

• Notowanie osiągnięć każdego dnia

Warto zapisywać każdorazowo swoje postępy, w atrakcyjnej dla sibie formie, papieroego dziennika, atrakcyjnej wizualnie tabeli czy znaleźć wygodną dla siebie aplikację. W momentach spadku motywacji łatwo jest wrócić do namacalnych dowodów swojego powodzenia i udowodnić sobie samemu, że odnosiło się już sukcesy.

Eliza Witkowska