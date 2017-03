Historyczne złoto polskich skoczków na mistrzostwach świata

Polscy skoczkowie narciarscy po raz pierwszy w historii zostali drużynowymi mistrzami świata. W Lahti w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch, wyprzedzili Norwegów i Austriaków.

Podopieczni trenera Stefana Horngachera prowadzili od skoków pierwszej grupy, w której Żyła osiągnął 130,5 m. W drugiej grupie Kubacki doleciał do 129. metra i przewaga nad ekipą Norwegii wynosiła 7,7 pkt. Świetnie wypadł Kot, który osiągnął 130,5 m. Po jego próbie drudzy w klasyfikacji Niemcy tracili do biało-czerwonych 18,2 pkt.

Pierwszą serię kończył Stoch. Uzyskał 130,5 m i Polska prowadziła w konkursie z przewagą 17,4 pkt nad Austriakami, których na drugie miejsce wyprowadził Stefan Kraft. Podwójny indywidualny mistrz globu z Lahti wyrównał rekord obiektu – 134 m.

W finale tylko w polskim zespole wszyscy skakali równo, nikt nie zawiódł, mimo coraz trudniejszych warunków atmosferycznych.

“W pierwszej serii warunki były stabilne, a ta druga… ? Dziwna była” – przyznał po zawodach Żyła, który osiągnął 123 m.

Kubackiego z powodu zbyt silnych podmuchów dwukrotnie ściągano z belki startowej, ale uzyskał 119,5 m, co było drugim rezultatem w grupie. Gdy Kot odnotował 121,5 m i po jego próbie przewaga nad Norwegami wzrosła do 24,9 pkt, praktycznie nic poza upadkiem Stocha w ostatniej kolejce nie mogło odebrać Polakom złota. Ten jednak jak na mistrza igrzysk przystało zachował olimpijski spokój i wynikiem 124,5 m przypieczętował historyczny triumf.

Natomiast w innych zespołach walczących o medale co najmniej jeden z zawodników miał “wpadkę” w finałowej rozgrywce. U Norwegów skok zepsuł Anders Fannemel uzyskując tylko 112,5 m. Później słabo wypadł Niemiec Stephan Leyhe – 103,5. Także nie popisał się Austriak Gregor Schlierenzauer, który skoczył 113,5 m i jego zespół przed ostatnią grupą plasował się na czwartej pozycji.

Jednak w ostatniej grupie Niemiec Andreas Wellinger osiągnął jedynie 119 m, na czym skorzystał Kraft, który skoczył 126 m i zapewnił Austriakom brąz. Srebro dla najlepszych dwa lata temu w szwedzkim Falun Norwegów, którzy w drugiej serii łącznie osiągnęli nawet lepszą o 1,8 pkt notę niż Polacy. Głównie za sprawą fenomenalnej próby Johanna Andre Forfanga, który poszybował na 138. metr i ustanowił rekord obiektu.

Na Polaków nie było jednak w sobotę mocnych. 25,7 pkt przewagi świadczy o ich bezapelacyjnym zwycięstwie. Tym sukcesem potwierdzili, że odniesione wcześniej w tym sezonie dwa zwycięstwa, także pierwsze w historii, w zawodach Pucharu Świata nie były dziełem przypadku.

“Cieszę się, że cele udało się przekuć w czyny” – podkreślił Kot.

To 28. w historii medal biało-czerwonych w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, a 10. złoty.

Wcześniej w tegorocznej imprezie na podium z biało-czerwonych stanął Żyła, który był trzeci w konkursie indywidualnym na dużej skoczni.

Wyniki drużynowego konkursu skoków:

1. Polska 1104,2 pkt

(Piotr Żyła 130,5 m/123,0 m; Dawid Kubacki 129,0/119,5; Maciej Kot 130,5/121,5; Kamil Stoch 130,5/124,5)

2. Norwegia 1078,5

(Anders Fannemel 131,0/112,5; Johann Andre Forfang 126,5/138,0; Daniel Andre Tande 126,0/126,0; Andreas Stjernen 127,5/125,5)

3. Austria 1068,9

(Michael Hayboeck 130,0/118,5; Manuel Fettner 126,5/121,0; Gregor Schlierenzauer 124,0/113,5; Stefan Kraft 134,0/126,0)

4. Niemcy 1052,9

5. Słowenia 941,6

6. Finlandia 926,5

7. Czechy 922,7

. Japonia 922,7

9. Rosja 473,4

10. Szwajcaria 453,0

11. USA 365,1

12. Kazachstan 192,3

Stefan Horngacher 16 lat temu w Lahti wraz z austriacką drużyną wywalczył swój drugi złoty medal mistrzostw świata jako zawodnik. W sobotę w roli trenera do pierwszego triumfu poprowadził polskich skoczków narciarskich. “Apogeum jeszcze nie osiągnęliśmy” – podkreślił.

Lahti już po raz drugi okazało się szczęśliwe dla 47-letniego Tyrolczyka, który na stałe mieszka w niemieckim Szwarcwaldzie.

Z biało-czerwonymi już w pierwszym roku pracy jako główny szkoleniowiec kadry osiągnął historyczny wynik.

“To wielka sprawa. Chłopcy mają ogromny potencjał, który w tym sezonie ujawnili i potwierdzili” – przyznał Horngacher, który w sobotni wieczór na krótko pojawił się restauracji wynajętej do celów promocyjnych przez organizatorów kolejnej edycji mistrzostw globu w narciarstwie klasycznym. Polacy bronić będą tytułu za dwa lata w jego ojczystym Seefeld.

Jak zwróciła uwagę austriacka agencja prasowa APA, chyba nikt nigdy nie widział, by Horngacher głośno i wylewnie cieszył się z sukcesów. Nie może zatem dziwić, że i tym razem w stonowany sposób skomentował triumf swoich podopiecznych, którzy – według niego – nie osiągnęli jeszcze szczytu możliwości.

“Nie osiągnęliśmy jeszcze apogeum. Wciąż możliwy jest postęp, np. w przygotowaniu fizycznym czy sprzętowym” – zaznaczył.

47-latek przez 14 sezonów pracował w cieniu, będąc asystentem głównych szkoleniowców. Zaczął w 2002 roku, gdy wraz z Heinzem Kuttinem, obecnym trenerem austriackiej kadry, pomagali jej ówczesnemu opiekunowi Finowi Hannu Lepistoe. Do niedawna Horngacher pomagał swojemu rodakowi Wernerowi Schusterowi w prowadzeniu niemieckich skoczków. Dopiero wiosną ubiegłego roku zdecydował się zacząć nowy rozdział i przyjął propozycję Polskiego Związku Narciarskiego.

APA wspomniała, że Horngacher musi się liczyć z tym, że pierwsze złoto drużyny w MŚ jeszcze zwiększy w Polsce popularność skoków narciarskich, choć i tak panuje w niej dla nich wyjątkowo sprzyjający klimat. Jak podkreślono, zwycięstwo biało-czerwonych było niezagrożone “od startu do mety”. Nie może to jednak dziwić, skoro wcześniej w tym sezonie polski zespół odniósł dwa zwycięstwa w Pucharze Świata, co wcześniej też się mu nie udało, a raz był drugi.

Po tygodniowej przerwie skoczkowie wrócą do rywalizacji w Pucharze Świata. Do końca sezonu pozostało dziewięć konkursów, w tym trzy drużynowe, a Polacy, którzy dotychczas tylko raz byli w czołowej trójce – w sezonie 2010/11 na najniższym stopniu podium, wyraźnie prowadzą w klasyfikacji Pucharu Narodów, z 434-punktową przewagą nad Austriakami.

“Gdybyśmy wygrali tą klasyfikację, byłoby to dla mnie coś naprawdę wielkiego” – przyznał Horngacher.

“Zasłużyliśmy na ten sukces” – tak pierwszy w historii złoty medal mistrzostw świata w konkursie drużynowym skoków narciarskich podsumował Kamil Stoch. “Każdy z nas skakał najlepiej jak potrafi i to po prostu wystarczyło. Wiedziałem, że w drugiej próbie nie muszę skakać daleko, ale miałem też świadomość, że po prostu muszę skoczyć, więc chciałem, żeby odzwierciedlało to, co aktualnie potrafię” – powiedział dziennikarzom Stoch.

Kiedy Stoch siedział na belce, na zeskoku wyświetliła się zielona linia oznaczająca odległość, jaką podwójny mistrz olimpijski z Soczi musi osiągnąć, aby jego zespół zdobył złoto. Dzięki świetnej postawie całej drużyny, jego próba wydawała się formalnością.

“Nie widziałem tej linii, ale po wylądowaniu miałem świadomość, że jest dobrze” – przyznał.

29-letni Stoch w dorobku ma też tytuł indywidualnego mistrza świata z Val di Fiemme (2013). We Włoszech oraz dwa lata później w szwedzkim Falun z drużyną stanął z kolei na najniższym stopniu podium.

“Zasłużyliśmy na ten sukces, bo długo i ciężko na niego pracowaliśmy. Nie tylko my, ale również zawodnicy, którzy dziś nie brali udziału w zawodach, sztab szkoleniowy, pracownicy Polskiego Związku Narciarskiego i także nasze rodziny. To bliscy są z nami, kiedy najbardziej tego potrzebujemy” – podkreślił Stoch.

Maciej Kot jest sportowcem, którego trudno zadowolić.

W drugiej serii warunki na skoczni z powodu wiatru znacznie się pogorszyły. Kiedy Kot siadał na belce biało-czerwoni wyraźnie prowadzili. Oddał skok więcej niż wystarczający. W jego grupie lepsi byli tylko Norweg Daniel Andre Tande i Niemiec Richard Freitag, ale nie na tyle by mogli myśleć o pokonaniu Polaków.

Choć wiadomo było, że Kamilowi Stochowi pozostanie tylko przypieczętować historyczny sukces, to Kot po wylądowaniu wyglądał na rozczarowanego.

“Czułem, że skok był dobry, ale warunki znów miałem złe. To było takie zrezygnowanie, bo chciałem chociaż w tym ostatnim konkursie cieszyć się dwoma dalekimi skokami, postawić taką kropkę nad +i+. Tymczasem znów mi wiało w plecy. Wiedziałem oczywiście, że to nie zaważy na zwycięstwie, że utrzymamy przewagę, ale po prostu tej radości aż takiej nie było. Wiadomo, że dążymy do doskonałości. Musiałem aż upewnić się, że przyczyną były złe warunki, a nie moje błędy” – przyznał.

Zgodnie z przewidywaniami po wylądowaniu Stocha triumf Polaków stał się faktem.

“Poczułem ulgę. Wszyscy znamy możliwości Kamila, ale przy jakimś ogromnym pechu mogliśmy złoty medal stracić. Nie mówię o jego złym skoku, tylko jakimś podmuchu wiatru, których w drugiej serii nie brakowało. To są skoki narciarskie. Dopóki zawodnik nie przekroczy linii upadku, nic nie jest pewne” – podkreślił.

Kot jest osobą, która nie boi się mówić wprost. Marzył o indywidualnym medalu w Lahti, ale na normalnym obiekcie był piąty, a na dużym szósty. Przed konkursem drużynowym zdradził, że w pełni zadowoli go w nim tylko złoto.

“Nic nowego jeśli chodzi o wywiady. Często jestem, że tak powiem, niepoprawny politycznie. Mówię czasem za dużo, albo zbyt szczerze, ale taki po prostu już jestem. Napięcie rosło z konkursu na konkurs, presja rosła. Przed tymi zawodami nie mówiło się, że Polacy mogą wygrać, tylko, że muszą wygrać. To gdzieś było w mojej głowie, ale poradziłem sobie z tym na swój sposób. Powiedziałem OK, skoro tak jest sprawa stawiana to wygramy. Głośno o tym mówiłem i cieszę się, że słowa zamieniły się w czyn” – zdradził.

“Zaskoczyli mnie totalnie, ale zrobiłem swoje” – przyznał Dawid Kubacki komentując sytuację z finałowej serii drużynowego konkursu skoków narciarskich w mistrzostwach świata w Lahti, gdy przed jego próbą dwukrotnie z powodu wiatru ściągano go z belki startowej.

“Za progiem też warunki były ciężkie. Mimo to starałem się wyciągnąć oczekiwaną odległość i ładnie wylądować. Jestem super szczęśliwy, że mamy to złoto” – dodał.

Polacy objęli prowadzenie już po pierwszym skoku Piotra Żyły i nie oddali go do końca. Przed drugą próbą Kamila Stocha przewaga była tak duża, że triumf był niemal pewny.

“Ułatwialiśmy kolejnym kolegom zadanie, jak tylko się dało. To była nasza strategia i się sprawdziła. Każdy z nas dał z siebie wszystko” – podkreślił Kubacki.

26-letni nowotarżanin oba konkursy indywidualne kończył na ósmej pozycji. Nie krył z tego powodu zadowolenia i mówił, że cieszy się, iż pokazał w Lahti na co go obecnie stać. Po drużynowym sukcesie starał się jednak twardo stąpać po ziemi.

“To jest coś, co ciężko mi opisać. Tak naprawdę moja radość z każdą minutą rośnie. Po skoku Kamila była trochę przytłumiona. Endorfin w organizmie dopiero przybywa” – wyjaśnił.

W czwartek po zdobyciu brązowego medalu w konkursie na dużej skoczni narciarskich mistrzostw świata w Lahti Piotr Żyła był tak zszokowany, że miał problemy z mówieniem. Po sobotnim, historycznym triumfie Polaków w zmaganiach drużynowych, było z nim znacznie lepiej.

Żyła to obok Macieja Kota drugi przykład doskonałego kunsztu trenerskiego Stefana Horngachera. Poprzedni sezon 30-latek zakończył na 35. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W obecnej edycji aktualnie jest 12., a w styczniu cieszył się z drugiego miejsca w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni.

Między Żyłą a Horngacherem szybko wytworzyła się oparta na zaufaniu relacja. Szkoleniowiec niemal od nowa uczył go skakania, wymuszając na nim zmianę pozycji najazdowej. Zawodnik z zaangażowaniem pracował nad wykorzenieniem starych zwyczajów.

Skoczek z Wisły nie dyskutował również, kiedy przed czwartkowymi zawodami Austriak zobaczył jego zniszczone buty i nakazał ich wymianę. To być może ten detal zaważył na tym, że czwartego Norwega Andreasa Stjernena wyprzedził o 0,6 pkt.

Horngacher natomiast zawsze chwalił publicznie ciężką pracę podopiecznego. Nie zwątpił w niego, gdy ten w Lahti na skoczni normalnej zajął 19. miejsce. W trzech w tym sezonie pucharowych konkursach drużynowych zawsze jako pierwszy skakał Żyła. Kolejność pozostałych zawodników ulegała natomiast zmianie.

Również w sobotę wszystko zaczęło się od Żyły, a trener wystawił go jeszcze na dodatkową próbę. Poprzedzający Polaka rywale skakali z dziesiątej belki. Horngacher natomiast nakazał skrócenie rozbiegu Żyle.

Na zawodniku nie zrobiło to żadnego wrażenia. Wylądował tylko 0,5 metra bliżej od najlepszego wówczas Norwega Andreasa Fannemela, ale w ramach rekompensaty za dziewiątą belkę dostał dodatkowo 4,9 pkt, co jest odpowiednikiem ponad 2,5 m.

“Bywało trudniej. Śnieg był trochę tępy i przy lądowaniu mnie nieco złapało, ale nawet udało się skończyć telemarkiem. Adrenalina mi się nawet nie podniosła” – ocenił.

W tym momencie Polacy objęli prowadzenie, którego już nie oddali.

“Mistrzostwa nie zaczęły się dobrze, ale skończyły fantastycznie. Druga seria była nieco trudniejsza, bo zaczęło wiać. Każdy z nas wykonał jednak swoją robotę w stu procentach i stanęliśmy na najwyższym stopniu podium. Dziś nawet umiem mówić, już nie ma takiego szoku” – przyznał.

Żyła tym samym dołączył do Adama Małysza i Kamila Stocha, którym wcześniej również udawało się przywozić z MŚ po dwa medale. Małysz dokonał tej sztuki dwukrotnie – 16 lat temu, również w Lahti, wywalczył złoto i srebro, a w 2003 roku w Val di Fiemme był na obu obiektach najlepszy. Stoch natomiast w 2013 roku, kiedy gospodarzem znów było Val di Fiemme, do indywidualnego triumfu na dużej skoczni dołożył brąz z drużyną.

“Radość to radość. Oba dni są dla mnie piękne. Wtedy był medal, teraz jesteśmy mistrzami świata. To wszystko dla mnie coś wspaniałego, niewyobrażalnego” – powiedział Żyła.

“Czapki z głów przed tymi panami” – skomentował na Facebooku Adam Małysz konkurs drużynowy narciarskich mistrzostw świata w Lahti. To jego pierwszy medal w roli dyrektora PZN ds. skoków i dwuboju.

Małysz w Lahti był dobrym duchem zespołu. Niemal non stop przebywał z zawodnikami, razem z Kamilem Stochem jechał wyciągiem na wieżę skoczni, z pozostałymi dzielił się uwagami o ich próbach.

“Jest, jest, jeeeest! Mamy mistrzostwooo! Polska drużyna skoczków najlepsza na świecie!!! Ale osiągnięcie, ale sukces. I to w jakim stylu! Czapki z głów przed tymi panami” – podsumował czterokrotny indywidualny złoty medalista MŚ wynik młodszych kolegów.

“W pierwszej serii wszystko wyglądało idealnie. Dzięki śmiałej zagrywce trenera i udanej próbie Piotrka, Polacy skok po skoku budowali przewagę. Po kolejnych lotach naszych reprezentantów też skakałem z radości” – zaznaczył Małysz podkreślając pokerową decyzję austriackiego trenera Stefana Horngachera, który w pierwszej grupie wystawił do walki podbudowanego brązowym medalem z dużej skoczni Żyłę.

Po drugim skoku Stocha, gdy Polacy zapewnili sobie tytuł mistrzów świata, jako jeden z pierwszych pogratulował zawodnikom.

“W drugiej części zawodów pojawił się niestety wiatr i zrobiło się bardzo, bardzo nieciekawie. Myślałem, że nie wytrzymam z nerwów. Ale w tych loteryjnych warunkach chłopaki zachowali zimną krew i pokazali klasę. Szczególnie Dawid (Kubacki – PAP), który w arcyważnym momencie spisał się jak na mistrza przystało, nokautując rywali” – nadmienił.

Dwaj pozostali – Maciej Kot i Stoch – już tylko, według Małysza, dokończyli dzieła.

“Maciek i Kamil tylko dopełnili formalności, spełniając nasze marzenia o złocie. Rewelacyjnie skończyły się dla nas te mistrzostwa, prawda?” – zakończył były skoczek narciarski, który – jak podkreślają wszyscy zawodnicy złotej drużyny z Lahti – był ich idolem w czasach, gdy zaczynali sportową karierę.

Po sobotnich ceremoniach – tuż po zakończeniu konkursu pod skocznią i późniejszym wręczeniu medali na placu w centrum Lahti – radość polskich zawodników przeniosła się do… internetu.

“Jesteśmy Mistrzami Świata” – ogłosił na swoim facebookowym profilu Kot, który dumnie pozował ze złotym krążkiem w kształcie śnieżynki na szyi. Żyła zamieścił natomiast dwa wpisy: “huraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:-))))))))” i napisał, że “dobrze jest jak jest”, dołączając zdjęcie z radości wraz z kolegami i członkami ekipy.

Stoch natomiast podsumował: “Dla takich chwil warto żyć!!!”.

Norwegia z dorobkiem 18 medali, w tym siedmiu złotych, triumfowała w klasyfikacji końcowej mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Lahti. Polska została sklasyfikowana na siódmej pozycji, dzięki złotemu i brązowemu medalowi skoczków.

Na drugiej pozycji znaleźli się Niemcy z 11 medalami, a na trzeciej Rosja – z sześcioma.

Na dorobek biało-czerwonych złożyło się złoto drużyny skoczków oraz brąz Piotra Żyły w zawodach indywidualnych na dużym obiekcie.

Końcowa klasyfikacja medalowa – po 21 konkurencjach:

złote srebrne brązowe razem

1. Norwegia 7 6 5 18

2. Niemcy 6 3 2 11

3. Rosja 2 4 0 6

4. Austria 2 1 2 5

5. Finlandia 1 1 3 5

6. Włochy 1 1 0 2

7. Polska 1 0 1 2

8. Kanada 1 0 0 1

9. Japonia 0 2 3 5

10. Szwecja 0 2 2 4

11. USA 0 1 2 3

12. Francja 0 0 1 1

Sobotni drużynowy konkurs skoków narciarskich podczas mistrzostw świata w Lahti oceniony został przez skandynawskie media m.in. jako “pokaz psychicznej siły Polaków” oraz “show ich wiernej, wspaniałej i kolorowej publiczności”.

Norweski dziennik “Verdens Gang” podkreślił w relacji z Finlandii, pisząc tłustym drukiem, że “z Polakami tego dnia nikt nie mógł wygrać i wielcy faworyci konkursu byli cały czas poza zasięgiem rywali”.

“Kamil Stoch w ostatnim skoku tylko przypieczętował polski zloty medal. Dlatego nasz srebrny, wywalczony w tak silnej stawce, jest bardzo cenny” – napisała gazeta w internetowym wydaniu.

Z kolei “Dagbladet” ocenił, że po “potwornym” skoku na 138 metrów Johanna Andre Forfanga, który został rekordzistą obiektu, Norwegia – wcześniej pogodzona z przykrym czwartym miejscem – nagle wskoczyła na podium, a srebro wydawało się nieosiągalne.

“W ostatniej serii nawet zamarzyliśmy na chwilę o sensacyjnym złocie, lecz twarz czekającego na skok Kamila Stocha rozwiała te marzenia, zanim jeszcze wykonał swoją robotę” – zaznaczono.

“To był konkurs, który miał wszystkie elementy wielkiej dramaturgii, lecz tylko z punktu widzenia tych, którzy walczyli o drugie i trzecie miejsce. Doskonali Polacy byli po prostu poza zasięgiem rywali” – skomentował dziennik “Aftenposten”.

Fińska telewizja YLE zwróciła uwagę, że polski kwartet wystąpił dokładnie w tym samym składzie, który zdobył brązowy medal MŚ już w Val di Fiemme w 2013 roku. “Rutyna i zgranie zespołu były zatem odpowiednie i złoto w tym konkursie jest nie tylko imponujące, lecz też jak najbardziej zasłużone” – podkreślono.

Natomiast szwedzka stacja SVT, choć ekipa “Trzech Koron” nie startowała, transmitowała konkurs w całości. Komentatorzy, którzy przyznali, że nie znają się zbyt dobrze na tej konkurencji, nadmienili, że “Polacy, za którymi bardzo trudne występy indywidualne z tylko jednym skromnym brązowym medalem Piotra Żyły, pokazali w końcu wielką klasę i dobitnie, bez żadnych wątpliwości wyjaśnili, kto obecnie rządzi w tym sporcie”.

Wielokrotnie podczas transmisji zwracali także uwagę na “duchowe” wsparcie dla ekipy biało-czerwonych w formie “wspaniałej, radosnej i kolorowej polskiej publiczności”.

Zbigniew Bełz