Generał Różański opowiedział jak Macierewicz niszczy polską armię?

Minister Antonii Macierewicz chyba nie darzył mnie zaufaniem – powiedział we wtorek były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Mirosław Różański. W jego opinii świadczą o tym m.in. niekonsultowane z nim zmiany kadrowe i sposób, w jaki szef MON odnosił się do jego propozycji dot. rozwoju Sił Zbrojnych.

Gen. Różański, który zdecydował się odejść na emeryturę przed zakończeniem trwającej od połowy 2015 r. kadencji mówił w TVN 24, że pierwsze 9 miesięcy ubiegłego roku były dla niego sytuacją “nawet bardzo komfortową” – “wiedzieliśmy, co mamy zrobić – wielkie ćwiczenia Anakonda, szczyt NATO i ŚDM. Nikt mi nie patrzył na ręce” – mówił. Dodał, że później to się zmieniło, a ze strony kierownictwa MON pojawiły się działania, “których do końca nie akceptował”.

“Nie zgadzałem się z wieloma decyzjami kadrowymi, m.in. nominacjami z 29 listopada. Na stanowiska wyznaczano osoby, które jeszcze nie zostały do tego przygotowane” – mówił Różański.

“Młodego lekarza byśmy nie chcieli zrobić ordynatorem. Natomiast pułkownik, który zostaje generałem, a który nie ma doświadczenia (…) to uważam, że on jest nawet niebezpieczny w jakiś sposób dla sił zbrojnych, bo wojsko wymaga doświadczenia. Ja nawet mówiłem ministrowi, że jeśli ma oficerów, których darzy zaufaniem, to ja ich przygotuję do kolejnych stanowisk, ale nie w ciągu miesiąca, dwóch; trzeba półtora roku, trzeba dać szanse człowiekowi, aby mógł zdobyć to doświadczenie” – mówił Różański.

Pytany o współpracę z ministrona 13 strem obrony Antonim Macierewiczem Różański podkreślił, że pracował z wieloma ministrami i “każdy z nich różnił się co do warsztatu pracy”. “Chyba był brak zaufania do mojej osoby” – dodał.

Ocenił, że widać to było m.in. przy decyzjach kadrowych, których z nim nie konsultowano, nawet, jeśli dotyczyły jego bliskich współpracowników. “Dyskutowaliśmy, jak zrealizować przedsięwzięcia typu wzmocnienie ściany wschodniej i ja przedstawiałem pewne rozwiązania; kiedy rozmawiałem z ministrem Macierewiczem, on nawet przyznawał mi rację, ale podejmowane później decyzje były inne. Kiedy mówiliśmy, jak zrealizować ustalenia szczytu NATO, zgadzał się z moimi propozycjami, potem zapadały inne decyzje” – powiedział generał.

Z kolei pytany o prezydenta Andrzeja Dudą generał powiedział, że kilka razy się z nim widział. “Muszę powiedzieć, że robił na mnie bardzo pozytywne wrażenia, zainteresowany, pytał o wszystko”.

Generał był także pytany, czy minister obrony rozmawiał z nim kiedykolwiek o Smoleńsku. “Nigdy takiego tematu ze mną nie podejmował, a ja z nim nigdy też nie nawiązywałem do powyższego i (…) chyba się z tego cieszę”.

Zapytany o to, co sądzi o tzw. apelu smoleńskim, który jest odczytywany przy wszystkich uroczystościach z udziałem wojska Różański przypomniał, że został on wprowadzony dyrektywnie i żołnierze muszą to robić. Wyraził jednak przekonanie, że żołnierze wsłuchują się w publiczną dyskusję na ten temat i w to, co mówili powstańcy Powstania Warszawskiego, “w to, co mówią autorytety, które zajmują sią historią i chyba te serca żołnierskie są rozdarte w tym aspekcie też” – powiedział.

Różański był też pytany o wypowiedź wiceministra obrony Bartosza Kownackiego, który powiedział, że w wojsku trzeba przywrócić partiotyzm, m.in. pamięć o Żołnierzach Wyklętych.

Powiedział, że “jeżeli chodzi o kwestie wartości, bardziej ceni sobie określenie Żołnierze Niezłomni”. “Historię należy szanować, ale należy myśleć o przyszłości. To są dla mnie Żołnierze Niezłomni – powiedział, pokazując zdjęcie żołnierzy-uczestników misji w Iraku, Afganistanie, z Centrum Weterana, gdzie we wtorek, odchodząc ze służby, żegnał się z poszkodowanymi żołnierzami. “To są koledzy, którzy wyjechali na misje, wrócili stamtąd okaleczeni (…) a są w mundurach. Dla mnie oni są żołnierzami niezłomnymi, to o nich powinniśmy mówić często i podkreślać, że oni budują tę wartość i nową jakość wojska. Szanuję historię, te zdarzenia, które miały miejsce, ale niektóre z nich oddałbym już do analizy historykom”.

Odnosząc się do opisywanego przez media salutowania przez żołnierzy przed szefem gabinetu politycznego i rzecznikiem prasowym MON Bartłomiejem Misiewiczem powiedział, że “to zjawisko było pewnym wersyfikatorem dla wojska”. “Chcę przeprosić panią, społeczeństwo, że w wojsku byli też niestety tacy, którzy nie potrafili zachować standardów” – powiedział Różański.

Dopytywany, czy ma żal do tych, którzy tak się zachowywali, powiedział, że to “chyba jego porażka”. “Wielu kolegów, którzy też tak się zachowali, było spod mojej ręki i oni niestety poszli w Generał Różański opowiedział jak Macierewicz niszczy polską armię? Generał Różański w towarzystwie szefa MON i prezydenta Dudy Paweł Supernak PAP tym kierunku, że takim zachowaniem coś zyskają. Oni stracili” – powiedział. Dodał, że “ta bardzo przykra lekcja” będzie z pewnością analizowana przez żołnierzy. Różański mówił też, że sytuacja, “w której porównuje się parlamentarzystów czy generałów do człowieka, który jest dopiero na początku swojej drogi, to nie najlepsza praktyka”. To komentarz do informacji mediów, że na niedawnym tajnym posiedzeniu sejmowej komisji obrony narodowej poświęconym zmianom kadrowym w wojsku szef MON bronił Misiewicza mówiąc, iż wielu z posłów tej komisji nie dorównuje rzecznikowi intelektem.

“Życzyłbym nam wszystkim, aby ten kapitał, który został zbudowany, nie został zniweczony jakimiś kolejnymi takimi zachowaniami” – dodał generał.

Ocenił też, że obrona terytorialna w forsowanej obecnie formule nie wzmocni wojsk operacyjnych, a może odbyć się ich kosztem. “Mam obawy, czy uda nam się sformować taką formację bez szkody dla wojsk operacyjnych” – powiedział Różański. “Budowanie obrony terytorialnej przez kierowanie do wykonywania zadań żołnierzy z wojsk operacyjnych to chyba nie to, co było deklarowane na początku” – powiedział, dodając, że nie zgadzał się na takie rozwiązanie.

“Nie zgadzam się z narracją, że budujemy coś nowego, bo obronę terytorialną mieliśmy. W Wojsku Polskim mamy kilkanaście tysięcy żołnierzy obrony terytorialnej, to są żołnierze rezerwy” – przypomniał. Przyznał, że przez lata nie byli oni wzywani na ćwiczenia, ale w 2015 r. na ćwiczenia został powołany cały batalion OT, w ubiegłorocznym ćwiczeniu Anakonda także uczestniczyli żołnierze OT.

Dodał, że jemu jako wojskowemu “wyodrębnienie takiej formuły, jaka jest OT i podporządkowanie jej bezpośrednio ministrowi obrony narodowej nie pasuje”. “To my, wojskowi powinniśmy dowodzić, minister kieruje, nie dowodzi” – powiedział.

Pytany o wykorzystanie wojskowych samolotów transportowych do przewozu premier w pobliże rodzinnej miejscowości Różański przypomniał, że jest to kwestia uregulowana w instrukcji HEAD. “Mnie bardziej bolało to, że nie zawsze, w związku z wykonywaniem tego typu zadań, samoloty były dostępne dla żołnierzy” – powiedział. “Mamy blisko 10 tys. chłopaków, dziewczyn, którzy odbywają skoki spadochronowe, są określone normy, czasem tych samolotów brakowało” – dodał.