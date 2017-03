Fibromialgia: nowe zwycięstwo medycyny naturalnej

Szanowny Czytelniku,

badanie opublikowane w czasopiśmie Mayo Clinic Proceedings potwierdza wyższość pięciu alternatywnych sposobów leczenia fibromialgii nad metodami z wykorzystaniem leków chemicznych.

Fibromialgia to poważna choroba wywołująca bóle w mięśniach, ośrodkach nerwowych i w kościach, silne zmęczenie oraz nadwrażliwość psychologiczną. Osoby cierpiące na tę chorobę zazwyczaj faszerują się środkami przeciwbólowymi, np. paracetamolem, ale także morfiną i innymi lekarstwami na bazie opium. Jasne jest, że to im nie służy, ale nie mają wyboru: ból jest nie do zniesienia.

Zresztą, większość lekarzy nie ma im nic do zaproponowania: fibromialgia bardzo słabo poddaje się leczeniu metodami medycyny konwencjonalnej. Nie istnieje żadna standardowa terapia.

Dobra wiadomość!

Udowodniono, że istnieją skuteczne metody alternatywne. W dodatku znacznie skuteczniejsze niż placebo.

Badanie Mayo Clinic ukazało się 16 września 2016 r. W oparciu jedynie o randomizowane kontrolowane badania (bardzo rygorystyczne) można było stwierdzić, że:

• akupunktura – skutkuje znaczną poprawą w zakresie zmęczenia i niepokojów związanych z fibromialgią. Nie stwierdzono żadnych niepożądanych skutków ubocznych, w przeciwieństwie do leków stosowanych zwyczajowo w takich przypadkach (leków przeciwdepresyjnych, nasennych, przeciwlękowych…);

• świadoma medytacja – prowadzi do zmniejszenia stresu i zaburzeń snu, a także do złagodzenia objawów;

• samoświadomość – technika zwiększająca świadomość emocji i ich wyrażania, prowadzi do znacznego zmniejszenia bólu oraz do poprawy funkcjonowania organizmu;

• prowadzona wizualizacja – wydaje się przynosić znaczne zmniejszenie intensywności bólu, zmęczenia i depresji. Polega na wyobrażeniu sobie, że źródło bólu ma pewien kształt, zwizualizowaniu go sobie, a następnie zwizualizowaniu sobie jego zniknięcia. Przykładowo – oparzenie na ramieniu: osoba może sobie wyobrazić jakieś zwierzę, które wylizuje tę ranę, w ten sposób ją lecząc;

• i wreszcie, tai-chi-chuan – umożliwia złagodzenie objawów. To chińska sztuka walki, często stosowana jako gimnastyka, sprzyjająca relaksowi, zdrowiu, dobremu samopoczuciu.

Tajemnicze i skomplikowane choroby, lepiej reagujące na medycynę naturalną

Zachodnia medycyna zabrała się przede wszystkim za choroby proste.

Choroby wywoływane przez mikroorganizmy, bakterie, wirusy. Jej sposób postępowania jest następujący:

1 Zidentyfikować mikroorganizm.

2 Zidentyfikować substancję, która zadziała trująco na mikroorganizm.

3 Podać choremu tę substancję.

Strategia ta pozwoliła wygrać walkę z gruźlicą, wścieklizną, polio i jeszcze mnóstwem innych chorób zakaźnych. Uratowano miliony istnień ludzkich. Natomiast w zetknięciu z chorobami skomplikowanymi, układowymi, naukowa medycyna się gubi.

(Zbyt) optymistyczni naukowcy obwieścili w latach 70. ubiegłego wieku koniec nowotworów i innych chorób. W latach 90. genetycy obiecywali to samo. Obecnie obiecują to “transhumaniści”. Ale jeśli wybierzesz się do szpitala czy domu spokojnej starości lub jeśli popytasz po rodzinie, zobaczysz niesłychane mnóstwo chorób i cierpienia, na które nie ma rady.

Choroby autoimmunologiczne, choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane), choroby psychiczne (autyzm, depresja, niestabilność emocjonalna), choroby stawów i choroby metaboliczne (nadciśnienie, cukrzyca, otyłość…) występują tak często jak praktycznie nigdy dotąd.

A chorzy, którzy radzą sobie z tym najlepiej, to ci, którzy korzystają z metod… naturalnych!

Leczyć pacjenta jako całość

Ci, którzy w zetknięciu z chorobą poprzestają na faszerowaniu się lekami, czują się zwykle coraz gorzej, aż do fotela inwalidzkiego, a potem do… trumny.

Natomiast ci, którzy angażują się w poszukiwanie pomocnej diety, pokarmów do wyeliminowania, skutecznych ćwiczeń i zajęć (medytacja, tai-chi, masaże, zabiegi spa…), odpowiednich witamin, suplementów diety, leczniczych roślin, stwierdzają:

• złagodzenie objawów;

• odnowiony apetyt na życie, odnalezienie sensu życia, wszystkich poczynionych odkryciom, poszukiwaniom i pasjonującym spotkaniom, w których wzięli udział, dbając o siebie. Dlatego właśnie jestem przekonany, że to medycyna naturalna jest medycyną przyszłości.

To jest wyjście awaryjne umożliwiające poradzenie sobie z aktualną niemocą medycyny konwencjonalnej. Jasne, wdrożenie się i zrozumienie zabiera trochę czasu, koncentracji, a nawet pracy. Ale to droga do szczęśliwego i długiego życia. Medycyna naturalna to dobry przewodnik. Warto za nim iść!

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis