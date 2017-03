Dlaczego jest tak trudno przyjechać do Kanady?

Praktycznie codziennie zadawane mi są pytania dlaczego tak trudno w dzisiejszych czasach imigrować do Kanady, albo chociaż przyjechać na kontrakt do pracy, albo do szkoly, czy nawet przyjechać ze zwykłą wizytą turystyczną czy w odwiedziny do rodziny.

Rzeczywiście, dawniej było łatwiej i wprawdzie prawodawstwo było w wielu względach podobne (nie takie samo – tylko podobne), to egzekwowanie reguł było bardziej pobłażliwe. Czasy się zmieniły, świat się zmienił, myślę, że pierwsze takie zmiany i zaostrzenie przepisów i ich traktowanie nastąpiły po ataku na World Trade Center we wrześniu 2001. Cały świat zaczął bardziej oglądać się na boki i do tyłu – już nie było takiej wiary w innych ludzi.

Bardziej rygorystycznie zaczęto traktować przepisy, które już istniały oraz zaczęto modifikować (zaostrzać) prawodawstwo. Zmieniały się programy, poważniej traktowano przyjezdnych, częściej zaczęto aresztować, robić najazdy na firmy, gdzie pracowali nielegalni pracownicy, bardzo poważnie traktuje się kłamstwo (w prawie imigracyjnym Kanady nazywane “misrepresentation”). Ale jednocześnie przy tym wszystkim do Kanady imigrowało tyle samo imigrantów: rocznie przyjeżdżało ćwierć miliona.

I tak jest do dziś, pomimo że programy się zmieniają i podnoszona jest poprzeczka, do Kanady przyjeżdżają imigranci. W tym roku ma być ich więcej niż ćwierć miliona – Kanada ma powitać 300 tysięcy nowych imigrantów.

Jednakże wcale to nie znaczy, że wszyscy, którzy pragną w Kanadzie zamieszkać na stałe, mają szanse, aby tak się stało. System imigracji do Kanady, w takim stanie jak zbudowany jest i działa w bieżącej chwili, nastawiony jest na specyficznych kandydatów: ze specyficznymi kwalifikacjami, z doświadczeniem zawodowym, z dobrą i bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i/lub francuskiego, z dobrym zdrowiem i nienaganną przeszłością kryminalną.

Niby nic nowego – a jednak poprzeczka jest o wiele wyżej niż 10 i 20 lat temu. Poprzeczka jest wyżej niż… 5 lat temu! Kanadyjski system imigracyjny, w takim stanie w jakim jest teraz, podawany jest za przykład na świecie.

Niestety, przy tym wszystkim wiele osób nie spełnia warunków, nie kwalifikuje się i dlatego jest tyle niezadowolenia. Co można poradzić takim kandydatom, którzy się nie kwalifikują? Zależy dlaczego nie: jeśli z powodu niedostatecznej znajomości oficjalnych języków Kanady – warto się ich nauczyć i wtedy uzuskać więcej punktów. Jeżeli z powodu przeszłości kryminalnej – w wieku przypadkach czas może załatwić ten problem (np. jeśli upłynęło 5 lat od czasu zakończenia wyroku, można starać się o tzw. “rehabilitację” i wtedy kandydat może się kwalifikować). Jeżeli z powodu niskiego wykszałcenia – może warto uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Jedno jest pewne – rzeczywiście w imigracji jest o wiele mniej tolerancji niż było to kiedyś – i nawet gdy kandydat w pełni kwalifikuje się, jego podanie może uzyskać negatywną decyzję z takich powodów jak niezgodność faktów, czy błędnie zrozumiane instrukcje.

Zgadzam się, że trudniej jest w dzisiejszych czasach. I pewnie nie zmieni się ta sytuacja na “lepsze” – lepsze dla kandydatów. Na pewno nie w świecie, w jakim teraz żyjemy.

Kanada będzie bardzo skrupulatnie egzekwować prawo i na pewno lepiej je znać, lepiej się z nim zapoznać zanim zrobi się krok do przodu, zanim zrobi się pomyłkę nie do naprawienia. Niestety, jest to ostatnimi czasy bardzo częste.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.