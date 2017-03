Coraz więcej uchodźców – czy to trend?

Jak mówią przedstawcie służb granicznych oraz departamentu imigracji, za wcześnie jest jeszcze aby spekulować czy obecny zdecydowany wzrost w liczbie wniosków o udzielenie azylu politycznego w Kanadzie jest trendem, który zasługuje na to aby wprowadzać zmiany w systemie ochrony granic i w systemie udzielania azylu w Kanadzie. Od początku roku 1698 osób przekroczyło granicę między Kanadą a USA i zwróciło się o ochronę jako uchodźcy. W 2016 roku w tym samym czasie zanotowano takich przypadków 728.

Około 435 osób przeszło nielegalnie do Kanady w miejscach takich jak Emerson w Manitobie. Jest to podobna liczba w stosunku do nielegalnych przekroczeń granicy w skali miesiąca w zeszłym roku.

Policja RCMP będzie mogła oskarżyć takie osoby o nielegalne przekroczenie granicy dopiero wtedy, kiedy zostanie uznane czy kwalifikują się do ubiegania się o azyl polityczny. Jeżeli okaże się, że nie kwalifikują się, to wówczas mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

Nikt nie może być oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy dopóki nie zostanie przesłuchany w sprawie o udzielenie azylu politycznego.

Aby uzyskać azyl polityczny na mocy przepisów ONZ i definicji uchodźców muszą to być osoby, których powrót do ich kraju pochodzenia jest zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa i życia, a więc mają dobrze uzasadniony i dający się udowodnić strach przed prześladowaniami powodu rasy, religii, narodowości, politycznych poglądów albo przynależności do jakiejś konkretnej grupy społecznej. Muszą udowodnić, że w razie powrotu do kraju narażeni są na tortury, śmierć, szczególnie dotkliwe kary lub potraktowanie ich w sposób brutalny.