Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 21 marca

Imieniny obchodzą: Benedykt, Lubomira i Mikołaj.

213 lat temu we Francji przyjęto tzw. Kodeks Napoleona – pierwszy nowoczesny kodeks prawa cywilnego; obowiązywał na terenie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

208 lat temu wodzem naczelnym wojsk Księstwa Warszawskiego został książę Józef Poniatowski.

85 lat temu w Krakowie urodził się Andrzej Bursa, poeta, prozaik, dziennikarz, autor m.in. poematu „Luiza” i powieści „Zabicie ciotki”. (zm. 15 listopada 1957 r.)

62 lat temu Adam Harasiewicz zwyciężył w V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

45 lat temu w Warszawie urodził się Piotr Adamczyk, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów; znany m.in. z ról w filmach “Chopin. Pragnienie miłości”, “Karol. Człowiek, który został papieżem” oraz “Karol. Papież, który pozostał człowiekiem”, „Tajemnica Westerplatte”, „Sztuka kochania, czyli historia Michaliny Wisłockiej”, a także z seriali “Czas honoru” i “Naznaczony”.

37 lat temu protestując “przeciw zmowie milczenia wokół zbrodni w Katyniu, demoralizacji młodzieży i zniszczeniu rzemiosła” były żołnierz AK Walenty Badylak dokonał aktu samospalenia na Rynku Głównym w Krakowie.

20 lat temu w Helsinkach zawarto porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją m.in. w sprawie rozszerzenia NATO na wschód i redukcji arsenału; stronę amerykańską reprezentował Bill Clinton, rosyjską – Borys Jelcyn.

14 lat temu w katowickim Spodku odbył się pożegnalny koncert grupy “Paktofonika”.

7 lat temu w Maisons-Laffitte zmarł Henryk Giedroyc, brat Jerzego Giedroycia, założyciela i redaktora paryskiej “Kultury”; przez blisko pół wieku – od 1952 do 2000 r. – należał do jego najbliższych współpracowników; ostatni dyrektor Instytutu Literackiego w Paryżu (2003-2010).

W Polsce

Dziś w Warszawie prezydent Andrzej Duda wręczy 22 firmom tytuł “Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

To wyróżnienia przyznawane w konkursie NSZZ “Solidarność”, który jest organizowany pod patronatem Prezydenta RP. W konkursie wygrywają pracodawcy, którzy przestrzegają prawa pracy, prowadzą politykę stabilnego zatrudnienia, dbają w firmie o zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyróżnione w IX edycji konkursu firmy szanują prawa pracowników i przodują pod względem zawierania układów zbiorowych pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowania rad pracowników i swobody zrzeszania się w związkach zawodowych, a także prowadzą dialog społeczny wewnątrz zakładu.

Kandydatów zgłaszały komisje zakładowe Solidarności. Certyfikaty są ważne przez trzy lata.

ago/ karo/

# # #

Dzisiaj Rada Ministrów przyjmie stanowisko dotyczące negocjacji Brexitu. Londyn ma rozpocząć proces negocjacji 29 marca. W ciągu dwóch kolejnych dni Rada Europejska chce przygotować projekt wytycznych. Według rzecznika rządu Rafała Bochenka stanowisko rządu będzie “polskim wkładem w stanowisko unijne na temat tego, jak cała procedura wyjścia i proces negocjacji powinien przebiegać”. Jak podkreślił Bochenek, w dokumencie “wybrzmi” postulat polskiego rządu, by cały proces negocjacji uwzględniał interesy wszystkich państw członkowskich UE.

Jak dodał, Wielka Brytania powinna mieć możliwość ścisłej współpracy z UE “z poszanowaniem” czterech swobód jednolitego rynku: przepływu towarów, usług, osób i kapitału. “Uważamy, że na pewno sytuacja Wielkiej Brytanii nie powinna być bardziej korzystna po wyjściu jej z UE, niż sytuacja państw członkowskich, które do tej Unii będą należały” – mówił rzecznik.

Rząd zajmie także stanowisko wobec projektu ograniczeniu handlu w niedzielę. W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował obywatelski, opracowany przez NSZZ “Solidarność” projekt ws. ograniczenia handlu w niedzielę i zarekomendował skierowanie go do dalszych prac. Komitet nie zarekomendował jednak utrzymania kar, zawartych w projekcie; w opinii nie ma też wskazania liczby niedziel, w których ma być handel ograniczony.

Ministrowie omówią ponadto poprawkę do rządowego, rozpatrywanego już w Sejmie projektu ustawy o biegłych rewidentach. Jak mówił podczas poniedziałkowej konferencji rzecznik rządu Rafał Bochenek, celem tej przygotowanej w MF poprawki jest wprowadzenie większej transparentności, “jeśli chodzi o współpracę między firmami audytorskimi, a tak zwanymi jednostkami zainteresowania publicznego, czyli emitentami papierów wartościowych, zakładami ubezpieczeń i bankami”.

Ministrowie omówią też projekt noweli ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Ma on prowadzić do “uproszczenia procedury wydatkowania środków z europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”.

Projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, którym także zajmie się rząd, dotyczy dopłat z budżetu państwa do ubezpieczeń upraw rolnych “na poziomie nawet 65 procent”. Ponieważ ustawa ta, jak dodał, może stanowić pomoc publiczną, będzie musiała podlegać notyfikacji UE.

mce/ mmu/ pś/

# # #

Dziś unijny komisarz odpowiedzialny za migrację, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo Dimitris Avramopoulos odwiedzi w Warszawie siedzibę Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, gdzie spotka się z jej dyrektorem Fabricem Leggerim. Komisarz spotka się także z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem.

9 marca przedstawiciele Fronteksu oraz polskiego rządu podpisali porozumienie w sprawie siedziby agencji, regulujące jej status prawny i status jej pracowników na terenie Polski. Porozumienie ma umożliwić również wybudowanie nowej siedziby w Warszawie.

Do głównych zadań Agencji należy m.in.: monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie analizy ryzyka, monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi UE, zapewnianie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej, wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych.

gdyj/

# # #

Dziś kolejne posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold; o godz. 10 stanie przed nią były wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król.

Z kolei po południu zeznawać ma b. dyrektor Departamentu Prawnego UOKiK Dorota Podsiedzik-Malec.

Po wybuchu afery Amber Gold Komitet Stabilności Finansowej odnosząc się do działań podjętych w tej sprawie przez UOKiK stwierdził w swoim raporcie m.in. brak odpowiednio wnikliwej analizy ze strony prezesa Urzędu wzorców umownych stosowanych przez Amber Gold “w kontekście niedozwolonych postanowień umownych”. Stwierdził także brak odpowiednich reakcji kontrolnych wobec informacji o wpisaniu spółki na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Amber Gold – firma powstała na początku 2009 r. – miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. 13 sierpnia 2012 r. ogłosiła likwidację; tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej oszukano w sumie niemal 19 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

rbk/

# # #

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu będzie dziś kontynuowany proces Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie, że 23 listopada 2015 r., przewidując możliwość pozbawienia życia Ewy Tylman, zepchnął ją ze skarpy, a potem nieprzytomną wrzucił do wody. Według biegłych, mężczyzna w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny. Grozi mu kara do 25 lat więzienia lub dożywocie. Podczas ostatniej rozprawy sąd uprzedził jednak strony o możliwości zmiany kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy – za ten czyn grozi do 3 lat więzienia.

Zeznania przed sądem będą dziś składać kolejni świadkowie, w tym członkowie rodziny Adama Z. oraz brat Ewy Tylman.

Adam Z. nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień przed sądem i odpowiadał wyłącznie na pytania obrony. W trakcie procesu nie podtrzymał też wcześniejszych wyjaśnień przytoczonych przez sąd, w części dotyczącej tego, co się działo po wyjściu z klubu. Twierdzi, że nie pamięta okoliczności, w jakich miała zginąć Ewa Tylman, a do niekorzystnych dla siebie wyjaśnień zmuszali go policjanci. Śledztwo ws. rzekomego przekroczenia uprawnień przez poznańskich policjantów, prowadzone najpierw przez prokuraturę we Wschowie (lubuskie), następnie w Zielonej Górze – zostało umorzone pod koniec lutego.

Podczas wtorkowej rozprawy Adam Z. będzie odpowiadał z wolnej stopy. Decyzję o uchyleniu tymczasowego aresztu, w którym mężczyzna przebywał od grudnia 2015 r., podjął 20 lutego Sąd Okręgowy w Poznaniu. W zamian za areszt sąd zastosował wobec mężczyzny dozór policji dwa razy w tygodniu i zakazał mu opuszczania kraju. Mimo zażalenia prokuratury, postanowienie sądu I instancji podtrzymał sąd apelacyjny.

Na świecie

NOWY JORK – Szef MSZ Witold Waszczykowski, przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych, uda się do Waszyngtonu, gdzie zostanie do środy. Weźmie tam udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw Globalnej Koalicji do Walki z Daesz (arabski akronim IS) w siedzibie Departamentu Stanu USA, a także w spotkaniu tzw. małej grupy – krajów najbardziej zaangażowanych w działania Koalicji.

BRUKSELA – Spotkanie ministrów finansów państw UE. Tematami obrad będą m.in. VAT od e-publikacji, Semestr Europejski oraz podsumowanie spotkania ministrów finansów G20 w Baden-Baden. Polskiej delegacji przewodniczy podsekretarz stanu w ministerstwie finansów Piotr Nowak.

BRUKSELA – Premier Japonii Shinzo Abe w instytucjach UE w Brukseli. Tematem rozmów z przewodniczącym KE Jean-Claude’em Junckerem oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem będą negocjacje nad umową o wolnym handlu między UE a Japonią.

EDYNBURG – W szkockim parlamencie rozpocznie się dwudniowa debata nad nowym referendum niepodległościowym (godz. 15 czasu polskiego). Głosowanie zaplanowano na środę po południu. Szkocka pierwsza minister Nicola Sturgeon zapowiedziała przed tygodniem, że jej rząd zamierza rozpocząć prace nad drugim referendum ws. niepodległości. Potrzebna jest do tego zgoda parlamentu. Referendum miałoby się odbyć pod koniec 2018 lub na wiosnę 2019 roku.

HAGA – W Holandii ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych z 15 marca. Według nieoficjalnych rezultatów zwyciężyła centroprawicowa Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) premiera Marka Ruttego. Na drugim miejscu uplasowała się populistyczna, antyislamska i antyunijna Partia na rzecz Wolności (PVV) Geerta Wildersa.

MOSKWA – Prezydent Rosji Władimir Putin spotka się z Leonidem Tibiłowem, prezydentem nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Osetii Południowej, separatystycznego regionu Gruzji.

MOSKWA – Moskiewski sąd miejski ogłosi wyrok na Hasana Zakajewa, oskarżonego o współudział w ataku terrorystycznym na moskiewski Teatr na Dubrowce w 2002 roku. Według śledczych Zakajew brał udział w przygotowywaniu zamachu, m.in. przewożąc broń i ładunki wybuchowe użyte podczas ataku. Prokurator zażądał 9 marca kary 23 lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

RZYM – Premier Japonii Shinzo Abe z wizytą we Włoszech, gdzie spotka się wieczorem z szefem włoskiego rządu Paolo Gentilonim.

HAGA – Przed ONZ-owskim trybunałem ds. zbrodni wojennych w dawnej Jugosławii proces apelacyjny byłego przywódcy bośniackich Chorwatów z czasów wojny na Bałkanach Jadranko Prlicia. W 2013 roku Prlić został skazany przez trybunał w Hadze na karę 25 lat więzienia za zbrodnie wojenne. Wraz z nim skazano również pięciu innych wysokich rangą funkcjonariuszy samozwańczego państwa Chorwatów bośniackich – proklamowanej w 1993 roku “Herceg-Bośni”.

WASZYNGTON – Szefowa unijnej dyplomacji spotka się w Waszyngtonie z przedstawicielami amerykańskiej administracji i Kongresu USA.

DAMASZEK – Sytuacja w Syrii, gdzie od 30 grudnia obowiązuje formalny rozejm między siłami reżimu prezydenta Baszara el-Asada, wspieranymi przez Rosję, a oddziałami zbrojnej opozycji, którą popiera m.in. Turcja.

BAGDAD – Trwa ofensywa armii irackiej mająca na celu odbicie Mosulu z rąk dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie (IS).

PEKIN – Premier Izraela Benjamin Netanjahu kończy wizytę w Chinach.

SZTOKHOLM – Prezentacja raportu za 2016 rok Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).