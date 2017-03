Co się dzieje? Szybkie newsy – środa, 22 marca

Imieniny obchodzą: Bogusław, Katarzyna i Kazimierz.

408 lat temu w Krakowie urodził się przyszły król Polski Jan II Kazimierz Waza, (zm. 16 grudnia 1672 r.)

231 lat temu w Warszawie urodził się Joachim Lelewel, jeden z największych polskich uczonych, historyk, bibliograf, numizmatyk, działacz niepodległościowy, członek Rządu Narodowego w czasie powstania listopadowego; “Nauka była zatrudnieniem całego mego życia, jest ona moją drugą ojczyzną” – mawiał o sobie. Grób Lelewela znajduje się na Cmentarzu Na Rossie w Wilnie.

185 lat temu w Weimarze zmarł Johann Wolfgang Goethe, poeta, pisarz, uczony; autor m.in. „Cierpień młodego Wertera” i „Fausta”.

122 lat temu w Paryżu odbył się pokaz filmu braci Lumiere “Wyjście robotników z fabryki Lumiere w Lyonie”.

92 lata temu w Krakowie urodziła się Halina Mikołajska, aktorka teatralna i filmowa, pedagog, członek KSS KOR, znana m.in. z ról w filmach „Nikt nie woła”, „Drugi brzeg”, „Bilans kwartalny”; po 1976 represjonowana przez władze PRL, internowana w stanie wojennym. (zm. 22 czerwca 1989 r.)

92 lata temu w Zakopanem uroczyście otwarta została Wielka Krokiew, największa skocznia narciarska w Polsce.

60 lat temu w Warszawie urodził się Jacek Kaczmarski, poeta, pieśniarz, bard “Solidarności”, członek popularnego trio z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim. (zm. 10 kwietnia 2004 r.)

60 lat temu Sejm zatwierdził dekret o przywróceniu nazwy miastu Katowice i województwu katowickiemu; po śmierci Stalina w marcu 1953 r. Rada Państwa podjęła decyzję o przemianowaniu Katowic na Stalinogród.

55 lat temu w Warszawie urodziła się Katarzyna Figura, aktorka, gwiazda polskiego kina, znana m.in. z filmów “Pociąg do Hollywood”, “Kingsajz”, “Ajlawiu”, “Historie miłosne”, “Ubu król”, “Żurek”, „Panie Dulskie”.

7 lat temu we Wrocławiu zmarł Ignacy Rutkiewicz, dziennikarz, w latach 1982-1990 redaktor naczelny miesięcznika „Odra”, w latach 1990-94 prezes Polskiej Agencji Prasowej, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W Polsce

Sejm, który rozpoczyna dziś posiedzenie, będzie m.in. dalej pracował nad rządowym projektem ustawy o sieci szpitali. Sieć ta ma zostać utworzona 1 października br. Placówki będą do niej kwalifikowane po spełnieniu ściśle określonych kryteriów dotyczących zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Szpitale znajdujące się w sieci zostaną podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia, a kwalifikacji do każdego poziomu będzie się dokonywać na cztery kolejne lata kalendarzowe.

Szpitale “sieciowe” środki finansowe będą otrzymywały w formie ryczałtu, którego wysokość będzie powiązana z wartością świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach. W ramach ryczałtu poza świadczeniami szpitalnymi finansowana będzie także ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w przychodniach przyszpitalnych) i rehabilitacja. Niektóre świadczenia i procedury (np. porody, endoplastyka, chemioterapia) będą opłacane osobno i rozliczane tak jak dotychczas.

W sieci będą mogły się znaleźć zarówno szpitale publiczne, jak i niepubliczne.

Posłowie zajmą się też m.in. propozycjami zmian w Kodeksie karnym, które mają pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu się od ich płacenia. Zgodnie z projektem osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie “równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych” – najczęściej miesięcznych – ma grozić do roku więzienia. Jak informował resort sprawiedliwości, który przygotował projekt, takie “obiektywne kryterium” określania zaległości alimentacyjnych – w odróżnieniu od obecnego zapisu o “uporczywym” uchylaniu się od płacenia alimentów – zwiększy skuteczność prawa.

Wyższa kara – do dwóch lat więzienia – miałaby grozić osobie, która nie płacąc alimentów, naraża osobę najbliższą na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Posłowie mają także pracować nad inną zmianą w Kodeksie karnym – zakładającą zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym. Zgodnie z propozycją resortu sprawiedliwości, kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, trafiałby do więzienia minimum na 2 lata (obecnie jest to co najmniej 9 miesięcy). Kara nie będzie mogła być zawieszana.

Świadoma ucieczka przed pościgiem policji byłaby przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (obecnie jest to wykroczenie, za które grozi grzywna i kara do 30 dni aresztu). Skazując za to kierowcę, sąd musiałby orzec wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierowca, który prowadziłby pojazd mimo orzeczonego przez sąd zakazu, trafiłby do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Obecnie grozi za to kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Wykroczenia w komunikacji mają przedawniać się po trzech latach od chwili popełnienia czynu, a nie jak obecnie – po dwóch. Według resortu sprawiedliwości propozycje te powinny się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa na drogach i spadku liczby wypadków.

Sejm ponownie zajmie się ponadto rządowym projektem, który mają zwiększyć zatrudnienie osób przebywających w więzieniach. Proponowana zmiana w ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności przewiduje podwyższenie kwoty ryczałtu dla przedsiębiorcy z tytułu zatrudnienia osoby pozbawionej wolności – z 20 do 40 proc. wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym więźniom.

mok/

# # #

Dziś kolejny dzień przesłuchań przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold; o godz. 10 stanie przed nią b. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Z kolei na godz. 15 zaplanowano zamkniętą część posiedzenia komisji podczas której analizowane będą materiały dowodowe ws. Amber Gold z klauzulą tajności “nie jawne”.

Po wybuchu afery Amber Gold Komitet Stabilności Finansowej odnosząc się do działań podjętych w tej sprawie przez UOKiK stwierdził w swoim raporcie m.in. brak odpowiednio wnikliwej analizy ze strony prezesa Urzędu wzorców umownych stosowanych przez Amber Gold “w kontekście niedozwolonych postanowień umownych”. Stwierdził także brak odpowiednich reakcji kontrolnych wobec informacji o wpisaniu spółki na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Amber Gold – firma powstała na początku 2009 r. – miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. 13 sierpnia 2012 r. ogłosiła likwidację; tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej oszukano w sumie niemal 19 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

Na świecie

WASZYNGTON – Departament Stanu USA organizuje spotkanie szefów dyplomacji z 68 państw należących do Globalnej Koalicji do Walki z ISIS (tzw. Państwem Islamskim). W obradach weźmie udział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15 czasu polskiego od wystąpienia sekretarza stanu USA Rexa Tillersona, a zakończy ok. godz. 21; planowane są konferencje prasowe niektórych ministrów.

BRUKSELA – W komisji Parlamentu Europejskiego ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) dyskusja z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem na temat prowadzonej wobec Polski procedury w sprawie praworządności. 20 lutego br. polski rząd przesłał do KE odpowiedź na dodatkowe rekomendacje w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, argumentując m.in., że przyjęte w grudniu 2016 roku ustawy “w sposób kompleksowy i ostateczny” regulują problematykę ustroju i funkcjonowania Trybunału, uwzględniając szereg zaleceń przedstawionych Polsce przez Komisję Wenecką.

BRUKSELA – Belgijska para królewska odsłoni w Brukseli pomnik upamiętniający ofiary zamachów, do których doszło 22 marca 2016 roku. W atakach terrorystycznych na lotnisku i w metrze zginęły 32 osoby, a ponad 300 osób zostało rannych.

EDYNBURG – W szkockim parlamencie głosowanie nad propozycją rozpisania nowego referendum niepodległościowego, przedstawioną przez premier Szkocji Nicolę Sturgeon w związku z Brexitem (godz. 18 czasu polskiego).

WATYKAN – Audiencja generalna papieża Franciszka.

WILNO – Prezes IPN Jarosław Szarek przedstawi w Wilnie i w Kownie zbiór dokumentów “Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945”. Publikacja jest efektem współpracy IPN m.in. z litewskimi archiwami.

BUDAPESZT – Otwarcie wystawy fotografii Krzysztofa Gierałtowskiego w Instytucie Polskim, rozpoczynające obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

BUDAPESZT – W Budapeszcie rozpoczyna się dwudniowe seminarium sojuszniczego dowództwa ds. transformacji NATO z udziałem sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

MOSKWA – Sąd Najwyższy rozpocznie rozpatrywanie legalności wyroku na Warwarę Karaułową, skazaną na 4,5 roku pozbawienia wolności za próbę wstąpienia w szeregi Państwa Islamskiego (IS). W grudniu zeszłego roku Karaułowa została skazana przez sąd za podjętą dwa lata wcześniej próbę przedostania się do Syrii.

DAMASZEK – Sytuacja w Syrii, gdzie od 30 grudnia obowiązuje formalny rozejm między siłami reżimu prezydenta Baszara el-Asada, wspieranymi przez Rosję, a oddziałami zbrojnej opozycji, którą popiera m.in. Turcja.

BAGDAD – Trwa ofensywa armii irackiej mająca na celu odbicie Mosulu z rąk dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie (IS).