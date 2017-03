Co się dzieje? Szybkie newsy – piątek, 31 marca

Imieniny obchodzą: Beniamin, Balbina i Kornelia.

290 lat temu w Londynie zmarł Isaac Newton – wybitny fizyk, matematyk, astronom; odkrywca m.in. prawa powszechnego ciążenia i trzech zasad dynamiki; autor dzieła „Matematyczne zasady filozofii naturalnej”.

137 lat temu w Moskwie zmarł Henryk Wieniawski, wirtuoz skrzypiec i kompozytor wykorzystujący w twórczości motywy poloneza, mazurka czy kujawiaka; jego najsłynniejsze kompozycje to m.in. Polonez D-dur, Polonez A-dur, Koncert skrzypcowy d-moll, Fantazja faustowska, Scherzo-tarantela, Etiudy, Wariacje; patron organizowanego od 1935 r. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

131 lat temu w Warszawie urodził się Tadeusz Kotarbiński – wybitny polski filozof, logik, etyk, twórca prakseologii, czyli teorii sprawnego działania (zm. 3 października 1981 r.).

125 lat temu w Szczercu pod Lwowem urodził się gen. Stanisław Maczek, dowódca 1. Polskiej Dywizji Pancernej, wsławionej walkami pod Falaise podczas inwazji sił alianckich w Normandii w 1944 r. i wyzwoleniem holenderskiej Bredy (zm. 11 grudnia 1994 r. w Edynburgu).

56 lat temu zmarł Paul Landowski, francuski rzeźbiarz polskiego pochodzenia, syn powstańca styczniowego, autor m.in. pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro.

28 lat temu odbyła się premiera filmu “Piłkarski poker” w reżyserii Janusza Zaorskiego.

26 lat temu na podstawie protokołu podpisanego 25 lutego 1991 r. w Budapeszcie rozwiązane zostały wojskowe struktury Układu Warszawskiego.

23 lata temu Telewizja Polska uruchomiła kanał satelitarny TVP Polonia.

W Polsce

Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś po południu z szefem MON Antonim Macierewiczem. Na rozmowę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zostali zaproszeni także przedstawiciele kierownictwa ministerstwa, w tym szef Sztabu Generalnego WP, i dowódcy rodzajów sił zbrojnych.

Szef BBN Paweł Soloch powiedział PAP, że prezydent chce rozmawiać o implementacji postanowień szczytu NATO w Warszawie, nowym systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi na czas pokoju i wojny, planie modernizacji technicznej i stanie bieżącym sił zbrojnych. W tym ostatnim kontekście ma być mowa także o polityce kadrowej w wojsku, choć – według Solocha – na poziomie ogólnym, a nie konkretnych przypadków. Jak podkreślił szef BBN, rozmowa będzie stanowiła przygotowanie do dorocznej odprawy kierowniczej kadry MON i sił zbrojnych, która odbędzie się 12 kwietnia i w której zawsze bierze udział zwierzchnik sił zbrojnych.

Zaproszenie na spotkanie z prezydentem BBN wysłało do MON w ubiegłym tygodniu. Stało się to po tym, jak prezydent uznał za niesatysfakcjonujące odpowiedzi, jakie otrzymał z ministerstwa na dwa pisma, które tam wysłał. Dotyczyły one obsady stanowisk attaché obrony m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz tworzenia Wielonarodowego Dowództwa Dywizji Północ-Wschód w Elblągu.

W Warszawie w Hotelu Sheraton odbędzie się dziś szósta edycja Forum Jednolitego Rynku – SIMFO 2017. Forum organizowane jest przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Komisją Europejską.

W wydarzeniu wezmą udział m.in. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i przemysłu Elżbieta Bieńkowska.

Podczas zaplanowanych dyskusji panelowych przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji, związków branżowych, organizacji pozarządowych oraz świata nauki omówią wyzwania związane z prowadzeniem transgranicznej działalności gospodarczej na rynku wewnętrznym UE.

Trybunał Stanu ma dziś orzec, czy przedawniła się już odpowiedzialność konstytucyjna b. ministra skarbu w rządzie AWS Emila Wąsacza, oskarżonego przed TS o nieprawidłowości z końca lat 90. przy prywatyzacji PZU, TP SA i Domów Towarowych “Centrum”. O umorzenie sprawy wniosła obrona Wąsacza; jej zdaniem przedawnienie nastąpiło w 2012 r. Wąsacz mówił, że wolałby być uniewinniony, ale nie sprzeciwiłby się umorzeniu. Według oskarżyciela sejmowego, posłanki PiS Haliny Szydełko, przedawnienie nie nastąpiło.

Sprawą Wąsacza zajmuje się pięcioosobowy skład TS pod przewodnictwem Jerzego Kozdronia (b. posła i wiceministra sprawiedliwości za rządów PO). Członkami składu są: Kazimierz Barczyk (b. sędzia, wybrany do TS z rekomendacji PO), Jarosław Wyrembak (prawnik, wybrany z rekomendacji PiS), sprawozdawca Paweł Śliwa (adwokat, wybrany z rekomendacji PiS) i Zbigniew Sieczkoś (b. sędzia, wybrany z rekomendacji PiS).

W 2005 r. Sejm IV kadencji przyjął uchwałę o pociągnięciu Wąsacza do odpowiedzialności konstytucyjnej w TS za domniemane nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU, TP S.A. i Domów Towarowych “Centrum”. Komisja odpowiedzialności konstytucyjnej uznała, że sprzedaż pakietu akcji PZU Eureko w 1999 r. doprowadziła do problemów, w tym rozpraw przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym. Uznano też, że wycena DT Centrum była zaniżona. W przypadku prywatyzacji TP S.A. Wąsacz miał niekorzystnie wybrać firmę doradczą, co miało doprowadzić do ok. 25 mln zł strat.

Niezależnie od odpowiedzialności przed TS Wąsacz ma też proces karny za prywatyzację PZU. Prokuratura z Gdańska oskarżyła Wąsacza o niedopełnienie w 1999 r. obowiązków związanych z ochroną interesów Skarbu Państwa. Zdaniem śledczych nie podjął on działań, które dawałyby możliwość uzyskania wyższej ceny za akcje PZU i doprowadził do wyboru oferty, która “nie była najkorzystniejsza”. B. ministrowi grozi do 10 lat więzienia. Przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście nie przyznaje się on do zarzutów.

Sąd Apelacyjny w Warszawie ma dziś zbadać apelacje w sprawie b. wiceszefa BOR gen. Pawła Bielawnego, skazanego na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za nieprawidłowości przy ochronie wizyt w Smoleńsku Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w 2010 r. Apelacje złożyli obrona oraz oskarżyciel posiłkowy Jarosław Kaczyński. Apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z czerwca 2016 r. nie złożyła zaś Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, która oskarżała Bielawnego. On sam od początku mówił, że jest niewinny i wnosił o uniewinnienie.

Rozprawa apelacyjna ma odbyć się z wyłączeniem jawności – proces w SO był w dużej mierze niejawny z powodu konieczności zachowania w tajemnicy zasad działań ochronnych BOR. Wyrok – zgodnie z prawem – zostanie ogłoszony jawnie.

Bielawnego oskarżono o niedopełnienie obowiązków związanych z planowaniem, organizacją i realizacją zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu. Według prokuratury, “skutkowało to znacznym obniżeniem bezpieczeństwa ochranianych osób, czym działał na szkodę interesu publicznego, tj. zapewnienia ochrony prezydentowi RP i prezesowi Rady Ministrów” oraz interesu prywatnego osób pełniących urząd prezydenta, jego małżonki oraz urząd premiera. Drugi zarzut to poświadczenie nieprawdy w dokumentach, że fotograf współpracujący z BOR jest funkcjonariuszem Biura w delegacji do Smoleńska. Za ten drugi zarzut grozi do 5 lat więzienia; za pierwszy – do 3 lat.

Dziś w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom uczelni.

Szkoła zapowiada obecność szefowej kancelarii premiera Beaty Kempy.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej rozpoczęła działalność we wrześniu 1991 r.; wzorowana jest na francuskiej Ecole Nationale d’administration. Kształci urzędników służby cywilnej, przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej. W styczniu 2017 r. szkole nadano imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Dziś w części szkół nie będzie lekcji w związku z ogólnopolskim, jednodniowym strajkiem w oświacie, którego organizatorem jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według ZNP protest zostanie przeprowadzony w 40-45 proc. placówek; największe poparcie dla strajku jest w woj. pomorskim, śląskim, łódzkim, podkarpackim i mazowieckim.

Strajkować będą szkoły i przedszkola we wszystkich 16 województwach, w większości w godzinach: 7.30-15.30. Będzie polegał na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od wykonywania pracy, nie będą oni wykonywać żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy, czyli strajkujący nauczyciel nie prowadzi lekcji, zajęć wychowawczych i opiekuńczych. Strajkować będą także pracownicy szkolnej administracji i obsługi.

Dlatego związkowcy apelują do rodziców, by – jeśli mogą – nie posłali w dniu strajku dzieci do szkoły i przedszkola.

Decyzję o przeprowadzeniu w piątek ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty Zarząd Główny ZNP podjął na początku marca. Związek domaga się deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników, i że do tego czasu żadnemu z nich warunki pracy – także finansowe – nie zmienią się na niekorzyść. Związek chce również podniesienia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli o 10 proc.

Na świecie

VALLETTA – Dwa dni po oficjalnym uruchomieniu procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej o godz. 9.45 odbędzie się na Malcie konferencja prasowa szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska i premiera Malty Josepha Muscata na temat projektu wytycznych do negocjacji w sprawie Brexitu, który ma zostać w piątek rozesłany do stolic państw UE.

BRUKSELA – Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Tematami obrad będą konflikt na wschodzie Ukrainy i reakcja Sojuszu na rosyjskie działania, w tym wzmocnienie tzw. wschodniej flanki, wydatki obronne, sytuacja na Bałkanach Zachodnich i możliwość zwiększenia roli NATO w walce z terroryzmem. Ostatnia sesja będzie poświęcona spotkaniu Komisji NATO-Ukraina. W spotkaniu weźmie udział szef MSZ Witold Waszczykowski; jego konferencja prasowa ok. godz. 16.45.

LONDYN – W Londynie spotkanie ministrów obrony Wielkiej Brytanii i USA, Michaela Fallona i Jamesa Mattisa.

EDYNBURG – Minister edukacji narodowej Anna Zalewska kończy wizytę w Szkocji.

SAINT LOUIS – Minister sprawiedliwości i prokurator generalny USA Jeff Sessions wygłosi w Saint Louis w stanie Missouri przemówienie na temat walki z przestępczością z użyciem przemocy w Stanach Zjednoczonych.

DAMASZEK, GENEWA – Sytuacja w Syrii, gdzie od 30 grudnia 2016 roku obowiązuje formalny rozejm między siłami reżimu prezydenta Baszara el-Asada, wspieranymi przez Rosję, a oddziałami zbrojnej opozycji, którą popiera m.in. Turcja. Trwa piąta runda rozmów międzysyryjskich pod egidą ONZ, których celem jest położenie kresu toczącej się od sześciu lat wojnie.

BAGDAD – Trwa ofensywa armii irackiej mająca na celu odbicie Mosulu z rąk dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie (IS). Islamiści bronią się jeszcze w zachodniej części miasta.