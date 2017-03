Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 9 marca

Imieniny obchodzą: Franciszka, Katarzyna oraz Mścisław.

68 lat temu Sejm przyjął ustawę o likwidacji analfabetyzmu.

64 lata temu w Moskwie odbył się pogrzeb Józefa Stalina; wzięły w nim udział delegacje komunistycznych partii, na czele których stali pierwsi sekretarze; PZPR reprezentował Bolesław Bierut; w trakcie pogrzebu doszło do tragedii – wyloty ulic na Plac Czerwony zostały zastawione ciężarówkami, o które napierający tłum rozgniótł kilkaset osób.

62 lata temu w Rybniku urodził się Józef Pinior, polityk, działacz opozycji demokratycznej i podziemnej „Solidarności”, autor operacji ukrycia przed władzami komunistycznymi 80 milionów złotych należących do dolnośląskiej Solidarności, senator RP, eurodeputowany.

58 lat temu Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał niemieckiego zbrodniarza, nazistowskiego dygnitarza Ericha Kocha na karę śmierci za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej na ludności polskiej i żydowskiej; wyroku jednak nigdy nie wykonano; Koch zmarł w więzieniu w Barczewie w 1986 r.

49 lat temu na Politechnice Warszawskiej odbył się wiec wyrażający poparcie dla studentów UW i potępiający brutalne działania milicji; w odpowiedzi na kłamliwe informacje prasy dotyczące studenckich protestów palono gazety i wznoszono okrzyki “Prasa kłamie!”.

34 lata temu w Grudziądzu rozpoczął się proces Anny Walentynowicz oskarżonej przez władze komunistyczne o “kontynuowanie działalności związkowej i organizowanie akcji protestacyjnej” w grudniu 1981 r.; Walentynowicz skazana została na rok i trzy miesiące więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

11 lat temu w Warszawie zmarła Hanka Bielicka, aktorka, nazywana “królową estrady i kabaretu” oraz “mistrzynią monologu”; przez ponad 40 lat związana z warszawskim Teatrem Syrena; występowała w kabaretach “Szpak” i “U Lopka”, a także w radiowym “Podwieczorku przy mikrofonie”; zagrała w wielu filmach, m.in. w “Zakazanych piosenkach”, “Cafe pod Minogą”, “Małżeństwie z rozsądku”, “Gangsterach i filantropach” oraz w “Panu Wołodyjowskim”.

W Polsce

Prezydent Andrzej Duda odwiedzi dziś Siemianowice Śląskie. Swą wizytę rozpocznie od złożenia wieńca przy pomniku upamiętniającym powrót tego miasta do Polski. Monument ufundowali w latach 20. siemianowiccy policjanci, zamordowani później przez NKWD w Twerze. Pomnik został zburzony przez Niemców w 1939 r. Odbudowano go i ponownie odsłonięto w 1996 roku.

Po złożeniu kwiatów prezydent Duda na Rynku Miejskim spotka się z mieszkańcami. Swoją wizytę zakończy w fabryce Rosomak, gdzie od kilkunastu lat produkowany jest kołowy transporter opancerzony o tej samej nazwie. Dotychczas powstało 760 tych pojazdów w różnych wersjach. 720 z nich trafiło do polskiej armii, a 40 na eksport.

Siemianowicka fabryka istnieje od 1952 r. Specjalizuje się w produkcji, modernizacji i serwisowaniu pojazdów bojowych. W 2014 r. zmieniła nazwę z Wojskowych Zakładów Mechanicznych na Rosomak – od jej sztandarowego produktu. Spółka zatrudnia 440 osób.

Dziś, w drugim dniu posiedzenia Sejmu, posłowie wysłuchają m.in. informacji MSZ w sprawie stanu kadr polskiej dyplomacji. O przedstawienie takiej informacji zwrócił się klub Kukiz’15.

Ponadto przedstawiciele rządu będą dziś odpowiadać na pytania posłów – jedno z nich skierowane przez posłów Nowoczesnej dotyczy wysunięcia przez polski rząd kandydatury b. europosła PO Jacka Saryusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej i stanowiska, jaki zostanie przedstawione przez rząd na zaczynającym się dziś po południu w Brukseli szczycie UE.

Przywódcy państw unijnych mają m.in. zdecydować w sprawie obsady stanowiska szefa Rady Europejskiej. O reelekcję na kolejną 2,5-letnią kadencję ubiega się obecny szef Rady Donald Tusk, który ma poparcie m.in. Europejskiej Partii Ludowej zrzeszającej centroprawicowe ugrupowania z państw Europy, w tym PO i PSL. Rząd polski w minioną sobotę zgłosił kandydaturę Saryusz-Wolskiego. Uzasadniając stanowisko rządu premier Beata Szydło w liście skierowanym do europejskich przywódców napisała m.in., że Tusk wielokrotnie przekroczył europejski mandat, używając swojego autorytetu w ostrych sporach krajowych.

Ponadto posłowie rozpatrzą dziś m.in. projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego – nazywany ustawą „Apteka dla aptekarza” – który przewiduje, że aptekę będzie mógł założyć i prowadzić tylko farmaceuta z czynnym prawem wykonywania zawodu albo specjalnie powołana w tym celu spółka, której partnerami są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. Zgodnie z projektem jeden podmiot będzie mógł skupiać maksymalnie cztery apteki.

Projektowana nowelizacja zakłada również wprowadzenie kryteriów geograficzno-demograficznych. Zgodnie z założeniami konkurujące ze sobą apteki będzie musiała dzielić odległość przynajmniej 500 metrów, a pozwolenia na otwarcie nowej placówki będą wydawane tylko tam, gdzie będzie przypadać na nią minimum 3 tys. osób. Projekt ma nie dotyczyć 15 tys. już funkcjonujących aptek, nowe przepisy miałyby objąć nowe podmioty.

Zapewne Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do ustawy powołującej komisję weryfikacyjną ds reprywatyzacji w Warszawie. Senat zaproponował m.in., by członkowie komisji weryfikacyjnej mieli rangę sekretarzy stanu, ale nie w Ministerstwie Sprawiedliwości (jak to jest obecnie zapisane w ustawie), i wyłącznie przy wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem funkcji w komisji.

Wieczorem zaplanowane są głosowania m.in. nad przedstawionym przez prezydenta projektem ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zakłada on stworzenia Komitetu Narodowych Obchodów, które będą miały miejsce w 2018 r., złożonego z najwyższych organów władzy, przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań oraz organizacji społecznych.

Dziś w południe zbierze się Rada Mediów Narodowych, która ma m.in. zdecydować o wyborze nowego prezesa Polskiego Radia, po tym jak z funkcji tej niespodziewanie zrezygnowała Barbara Stanisławczyk-Żyła. W połowie lutego br. RMN zdecydowała, że Stanisławczyk-Żyła zwyciężyła w konkursie na szefa Polskiego Radia. Dzień po wyborze, 17 lutego wieczorem, złożyła jednak rezygnację z tej funkcji odroczoną do 31 marca. W efekcie – jak mówił wówczas przewodniczący Rady Krzysztof Czabański – konieczny jest wybór nowego prezesa PR, ale bez rozpisywania kolejnego konkursu.

Przed tygodniem Czabański poinformował, że zaproponuje, by wybór prezesa PR odbył się już na najbliższym posiedzeniu Rady Mediów Narodowych. “Decyzja należy do Rady, jaka będzie – nie wiem, ale ja będę proponował, abyśmy już na najbliższym posiedzeniu, czyli w czwartek, dokonali wyboru nowego prezesa Polskiego Radia” – mówił wówczas PAP.

Szef RMN dał czas członkom Rady do 7 marca na zgłaszanie kandydatur na to stanowisko. W efekcie wpłynęły dwie kandydatury – Czabański zgłosił na to stanowisko Jacka Sobalę, a inny członek RMN Juliusz Braun zgłosił kandydaturę Lecha Parella.

Latem 2016 r. weszły w życie przepisy na mocy, których powołana została Rada Mediów Narodowych. Wśród ustawowych zadań funkcjonującej od sierpnia ubiegłego roku pięcioosobowej Rady znalazło się m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz PAP.

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych rozpocznie się dziś w Katowicach. Zainauguruje go sesja dotycząca planowanych, a budzących duże emocje zmian w systemie ochrony zdrowia.

Zaplanowano 50 sesji panelowych, debat i prezentacji poświęconych pięciu głównym tematom: polityce zdrowotnej, finansom i zarządzaniu, terapiom, nowym technologiom i edukacji. Według zapowiedzi, w kongresie ma wziąć udział ok. 300 prelegentów i ok. 2 tys. gości.

Czwartek i piątek to dni dla profesjonalistów, z udziałem przedstawicieli ochrony zdrowia z całej Polski. Sobota to tzw. Śląski Dzień Zdrowia, adresowany do mieszkańców regionu, którzy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji i badań, wysłuchać wykładów, czy wziąć udział w zajęciach sportowych.

Na świecie

BRUKSELA – Rozpoczęcie zaplanowanego na dwa dni szczytu UE, podczas którego rozstrzygnąć się ma kwestia przedłużenia kadencji obecnego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska (godz. 15.30). Polski rząd popiera kandydaturę Jacka Saryusz-Wolskiego. Głównym temat spotkania szefów państw i rządów będą kwestie związane z sytuacją gospodarczą w UE, wdrożeniem decyzji dotyczących radzenia sobie z kryzysem migracyjnym, a także przyszłością UE po Brexicie. Przed szczytem odbędzie się spotkanie Europejskiej Partii Ludowej, na którym będzie omawiana m.in. sprawa przedłużenia mandatu Tuska. EPL, z której wywodzi się ośmiu premierów, popiera kandydaturę byłego premiera Polski.

Polskę na szczycie będzie reprezentować premier Beata Szydło. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad szefowa polskiego rządu będzie rozmawiała z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i premierem Szwecji Stefanem Loefvenem. Odbędzie również zwyczajowo konsultacje z liderami państw Grupy Wyszehradzkiej. Później, na marginesie szczytu, premier Szydło ma też spotkać się z premierem Włoch Paolo Gentilonim. Na marginesie szczytu planowane są również spotkania z premierami Chorwacji Andrejem Plenkoviciem oraz Słowenii Miro Cerarem.

BERLIN – Kanclerz Niemiec Angela Merkel przedstawi rano w Bundestagu informację przed szczytem UE (GODZ. 9).

DAMASZEK – Sytuacja w Syrii, gdzie od 30 grudnia obowiązuje formalny rozejm między wspieranymi przez Rosję siłami rządowymi a oddziałami zbrojnej opozycji, popieranej m.in. przez Turcję.

MOSKWA – Wizyta wicekanclerza i ministra spraw zagranicznych Niemiec Sigmara Gabriela w Rosji. Przewidziane są rozmowy z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem (godz. 8.30 czasu polskiego).

MOSKWA – Prezydent Rosji Władimir Putin spotka się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu (GODZ. 12.30 czasu polskiego). Tematem rozmów będzie sytuacja w Syrii.

MOSKWA – Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan rozpoczyna wizytę w Moskwie. W piątek spotka się z prezydentem Władimirem Putinem.

PARYŻ – Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Marc Ayrault spotka się rano z szefem ukraińskiej dyplomacji Pawłem Klimkinem.

PRAGA – Prezydent Czech Milosz Zeman ma wieczorem poinformować nieoficjalnie, czy będzie się ubiegał o drugą kadencję w 2018 roku. Decyzja zostanie ogłoszona oficjalnie w piątek na konferencji prasowej.

WASZYNGTON – W Waszyngtonie posiedzenie senackiej Komisji Stosunków Międzynarodowych w celu zatwierdzenia kontrowersyjnej nominacji Davida Friedmana na ambasadora USA w Izraelu.

HAGA – Ostatni dzień przesłuchań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w postępowaniu, jakie Ukraina wytoczyła Rosji w MTS.

PEKIN – W Pekinie trwa doroczna sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli parlamentu Chin. Na konferencji prasowej wystapi minister środowiska naturalnego Chen Jining.