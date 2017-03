W sobotę wybrałem się po zakupy i w drzwiach “U Michała” spotkałem strapionego pana Rysia.

– A cóż to martwi tak pana? – zapytałem, ustawiając się razem z nim w krótkiej kolejce do kasy.

– Kuzynek pana Kazia z Jagodą i dziećmi wyjeżdża już w niedzielę do Polski na stałe…i tam dopiero w Brodnicy ochrzczą swoje bliźniaki.

Teraz dopiero w pełni zrozumiałem tragedię znajomego (z Mississaugi). Od dawna marzył przecież, aby piastować funkcję ojca chrzestnego tych niedawno poczętych bliźniaków. Tymczasem z powodu powrotu rodzinki kuzyna pana Kazia do ojczyzny, okazja po prostu przemknęła mu koło nosa.

– W tej sytuacji radzę zorganizować chociaż pożegnalne spotkanko w następną sobotę – w duchu cieszyłem się już z nadchodzącej imprezy.

Mógłby pan uświetnić tę małą uroczystość przez posadzenie w ogródku drzewka.

– Niezły pomysł…- zapalił się początkowo znajomy, ale już po chwili ponownie zrzedła mu mina – …przecież dla biźniaków potrzebne są aż dwa drzewa, a u mnie już na to miejsca nie ma.

– A co powiedziałby pan o brzozie? – walnąłem prosto z mostu. – Może posadzić pan kępę brzóz z dwoma pniami, z których każdy reprezentować będzie jedno z bliźniąt kuzynka pana Kazia.

Pomysł chwycił i jako pierwszy zaproszony zostałem na przyszłotygodniową imprezę. Ładując później zakupy do samochodu zdałem sobie sprawę, że brzozowa tematyka doskonale nadaje się do ogrodniczego artykułu w “Gazecie”. Kiedy tylko wróciłem więc do domu, siadłem do stołu i odnotowałem tych oto kilka zdań o brzozach:

Brzozy – ang. (birch) przodują w obszernej rodzinie brzozowatych, a ich najbliższymi krewniakami są olchy, graby i leszczyny. Drzewa te stanowią grupę około 40 gatunków rodzimych dla półkuli północnej. Nikt chyba spierać się mną nie będzie, gdy stwierdzę, że roślinę tę uznać można śmiało za narodowy symbol Rosji. Do tradycyji rosyjskiej należy bowiem wiosenne nacinanie kory tych drzew i uzyskiwanie z kapiącego soku orzeźwiającego napoju. Właśnie z powody wycieku soku nie radzę zatem przycinać brzóz – podobnie zresztą jak i klonów – wczesną wiosną. Zabieg ten odkładamy na połowę czerwca.

Brzoza nie wykracza swoim obszarem występowania zbyt daleko na południe, ale daje sobie za to doskonale radę w warunkach arktycznych. Praktycznie wyznacza tam północny zasięg wszelkiego drzewostanu. Lasy, w których dominują brzozy to brzeziny. Mimo dużej twardości ich drewna, nie znaleziono dla niego zbyt dużego praktycznego zastosowania. Warto zauważyć jedynie, że z drewna brzozy wykonana jest większość wykałaczek. Z kory tych drzew otrzymuje się natomiast betulinę – związek chemiczny używany do garbnikowania skór zwierzęcych.

Zaledwie kilka gatunków brzóz nadaje się do przydomowego ogrodu. Do grupy tej należą rośliny wyróżniające się ciekawym, białym zabarwieniem kory pnia. Warto zapamiętać przy okazji, że młode osobniki brzóz – tylko takie poleca się przesadzać – nie mają wcale białej kory, a cecha ta nasila sie dopiero mocno z wiekim. Kupując młode drzewo w ośrodku ogrodniczym (ang. garden centre) nie należy martwić się, że jego kora nie jest zbyt biała. Biała kora szczególnie dobrze prezentuje się w ciągu całego roku w towarzystwie zimozielonych. Dla powiększenia efektu brzozy sadzi się często na frontowych trawnikach w formie kęp skupiających kilka osobników. Pamiętać należy jednak, że drzewo to ma płytki system korzeniowy i na dodatek szybko rośnie. Mocno wyjaławia zatem znajdującą się pod nią glebę. Dlatego trawnik wokół należy nawozić zawsze nieco intensywniej. Szybki wzrost łączy się też z krótkotrwałością brzóz. Często zamiera ona, nie osiągając nawet wieku trzydziestu lat.

Oto lista najbardziej wskazanych do domowego ogrodu brzóz: Brzoza brodawkowata (ang. european white birch) – ze względu na zamieranie rodzimego gatunku w całej Ameryce Północnej, to pochodzące z Europy drzewo jest obecnie najbardziej popularne w ogrodach całego kontynentu. Jego liście jesienią przebarwiają się ładnie na żółto.

Brzoza papierowa (ang. paper birch) to rodzimy gatunek amerykański. Kiedyś była niezwykle przydatna dla Indian. Z jej kory wyrabiano nie tylko canoe, ale również płaskie śnieżne buty. Pokrywano też nią szałasy nasywano przez Indian “tipee”. Zewnętrzna biała warstwa kory zastępowała natomiast doskonale papier, na którym sporządzać można nyło zapiski. Niestety, w ostatnich latach, nie wiadomo skad pojawiła się nagle choroba bakteryjna, która zamyka przewody wodne w pniach tych brzóz. Nie wymyślono na nią jszcze żadnego lekarstwa. W związku z tym nie poleca się obecnie tego gatunku do wysadzania w przydomowym ogrodzie.

Brzoza płacząca (ang. cutleaf weeping birch) jest odmianą europejskiej brzozy brodawkowej. Poza białą korą i konarami zwieszającymi się ku dołowi, uroku dodają jej delikatne, mocno powcinanie liście. Drzewo doskonale nadaje się do kompozycji roślinnej w rogu ogrodu.

Na zakończenie przypomnę, że wszystkie brzozy często atakowane są przez miniaturowego owada, żerującego wewnątrz liści (ang. birch leaf minner). Objawem jego obecności jest żółknięcie liści już na początku lata. Ponieważ w okresie zimy owad ukrywa się w ziemi i wiosną pnie się po korze ku liściom, łatwo zapobiec można jego rozprzestrzenianiu poprzez malowanie obrączki wokół pnia z preparatu noszącego nazwę “Cygon”. W ten prosty sposób unikamy bardziej mozolnego opryskiwania tym samym związkiem chemicznym całego drzewa latem.

Kiedy dotarliśmy już do kasy, pan Michał takim oto retorycznym pytaniem skomentował powrót kuzynka pana Kazia do Polski:

– Tak, teraz to oni tam w kraju mają prawdziwą Kanadę, a my tu co?

Aby pokrzepić nasze dusze poprosiliśmy o dwie “Danusie” – smaczne batoniki, które pojawiły się ostatnio w polonijnych sklepach.