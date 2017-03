Bez przesady z tym przedmurzem

Od ponad roku czasu w Polsce dziejami naszego kraju zajęli się politycy wspierani przez mało znanych historyków, którzy nie zawsze szukają prawdy, ale promocji siebie samych, ludzie, którzy gdy chodzi o znajomość naszej historii są często ignorantami. Także niektórzy dotychczas wiarygodni pisarze nagle doznali olśnienia i zaczęli pisać w stylu i duchu partii rządzącej Polską. Ten nowy trend to jedno z wielu narzędzi utrzymania się przy rządach. To upolitycznienie historii. Dla nich jedynie dawna Polska była mocna, szlachetna, tradycyjna, religijna itp. Byliśmy skutecznym murem chrześcijaństwa, ocaliliśmy kulturę i religie Europy, płaciliśmy za to ogromnymi ofiarami i bohaterstwem naszych przodków, byliśmy “Chrystusem narodów”, męczennikami wiary i obyczajów, ale warto było. Ta nowa historia, a szczególnie niektóre jej wydarzenia, staje się religią, jak np. katastrofa smoleńska. Nie dajmy się ogłupić. Ponieważ mur wschodni w mniemaniu tych ludzi już jest zbudowany, buduje się obecnie mur od “zgniłego Zachodu” (ale nie dla euro płynącego z Unii Europejskiej). Mamy bowiem wiekowe doświadczenie w tych sprawach, i trzeba z niego korzystać, przecież byliśmy i w jakimś sensie ciągle jesteśmy przedmurzem chrześcijaństwa. Przyjrzyjmy się nieco bliżej temu historycznemu przedmurzu.

Podział Ziemi między chrześcijaństwo i Islam

Cywilizacje walczyły ze sobą od wieków próbując pokonanym narzucić nie tylko nową religię, ale mentalność, nowy stosunek do rzeczywistości, a także i dlatego, by się wzbogacić przez zawłaszczenie dóbr strony pokonanej. Religia była zawsze na sztandarach najeźdźców, ale przeważnie nie była najważniejszą przyczyną inwazji. Patrząc na Półwysep Iberyjski zajęty w ósmym wieku przez wojujący, ekspansywny Islam i późniejsze najazdy na Europę nawróconych na tę religię Mongołów, Tatarów i Turków, zapominamy, że świat chrześcijański był równie zaborczy, a niekiedy bardziej okrutny od muzułmanów w traktowaniu podbitych ludów. Przypomnę choćby fakt, że w czasie pierwszej wyprawy krzyżowej po zdobyciu Jerozolimy, katolicy w jakimś dzikim amoku wyrżnęli wszystkich i wszystko co się poruszało w mieście, włączając w to chrześcijan tam mieszkających. Muzułmanie w czasie rozkwitu swej potęgi zajęli prawie cały Półwysep Iberyjski, a potem większość Półwyspu Bałkańskiego; północą Afrykę, Azję Mniejszą i przyczółki w Azji, jak np. Pakistan, niektóre wyspy Oceanii. Do chrześcijan należała Europa, zajęli oni Australię, prawie całą Afrykę, obie Ameryki i ogromne tereny w Azji. Większość tych posiadłości utrzymywali przez wieki, niektóre z nich wróciły do swych prawowitych właścicieli, inne nie musiały wracać, bo ich mieszkańcy przejęli mentalność, kulturę i religię europejską. Warto o tym pamiętać, warto mieć właściwą perspektywę na te historyczne wydarzenia. Warto też zdać sobie sprawę, że częstszymi w Europie były walki religijne między chrześcijanami, równie okrutne jak i z innowiercami, więc mury budowano częściej przeciwko nieco inaczej wierzącym niż przeciw najeźdźcom z Azji.

Poszukuję od dziesiątek lat wyjaśnienia dlaczego właśnie te dwie religie monoteistyczne były tak chętne i skore pomagać swoim bogom w eliminacji innowierców lub nieco inaczej wierzących: przecież bogowie obu religii w mentalności ich wyznawców są wszechmocni, gdyby im przeszkadzało istnienie na Ziemi ludzi innych religii, sami by się zajęli wyeliminowaniem ich, nie musieliby korzystać z pomocy swoich wiernych. Chrześcijaństwo bardzo szybko odeszło od idei ewangelicznych, że Bóg jest ojcem wszystkich ludzi i że przykazanie miłości obowiązuje w stosunku do wszystkich. Rezultatem tego była Święta Inkwizycja i kompletne wytępienie albigensów, znanych także pod nazwą katarów, oraz częściowe unicestwienie tych, którzy w pierwszych wiekach nowej ery próbowali zrozumieć zasady nowej wiary i po swojemu je interpretowali, jak choćby społeczności gnostyczne, arianie, nestorianie, czy różne odmiany manicheizmu.

Polski murek przeciw Mongołom

Gdy mowa o Polsce jako przedmurzu chrześcijaństwa, to owszem Królestwo Polskie, a potem Rzeczypospolita Obojga Narodów uczestniczyły w powstrzymywaniu naporu obcych sił na Europę, ale nie były głównymi siłami rozgrywającymi te wojny cywilizacyjne. Historycy wierzący w to jedyne polskie przedmurze zaczynają swoją wyliczankę od bitwy pod Legnicą w roku 1241. Wymienię tu tylko nazwiska dwóch z nich, autorów popularnych książek na ten temat, Kazimierza Stańczyka i Jędrzeja Giertycha. Bitwę pod Legnicą przegrali książęta śląscy. To nie była walka z głównymi siłami Złotej Ordy, to był tylko tak zwany zagon wojenny, czyli jednostka wojskowa odciągająca uwagę od głównego kierunku podbojów, wysłany przez Batuchana do Polski by siać terror i odciąć pomoc Polaków i Czechów krajom bałkańskim, które sam osobiście podbijał na czele swej głównej armii. Obie operacje były zwycięskie dla Mongołów i Europa stała przed nimi otworem, ale zarówno zagon jak i trzon armii wycofały się do Azji. Zwycięstwo Mongołów pod Legnicą nie zniechęciło ich, ale wzbudziło jeszcze większy entuzjazm pochodu na zachód, ale Europę uratowała wtedy śmierć wielkiego chana (kagana), syna Czyngnis-chana, Ugadeja. W wyborze nowego głównego władcy Mongołów mieli obowiązek uczestniczyć inni chanowie, dowódcy wojsk i arystokracja mongolska, więc przerwano prawie wygraną wojnę i wrócono do Azji. Nowym kaganem mógł zostać każdy Mongoł, więc wielu dobrowolnie, bez nakazu śpieszyło na ten zjazd zwany kurułtajem, nawet gdy wiedzieli, że nie mają szansy zostania osobą numer jeden w imperium. Byli tam dlatego, że często dzielono wtedy zdobycze wojenne od nowa i nie można było stracić tego co się dla siebie zdobyło, a może nawet można było dostać w podarunku inne ziemie.

Inne niskie polskie murki

Niepolscy historycy nie mają wątpliwości, że Legnica, a potem klęska pod Warną w roku 1444, nie były zbudowaniem nowego przedmurza chrześcijaństwa, ale zwyczajną polską iluzją i, nie tylko moim zdaniem, mają rację. Inni historycy zakochani w idei naszego przedmurza przytaczają Kłuszyn, Głogów, Płowce, nawet Grunwald jako “kamienie na szaniec”. Bohaterska obrona Głogowa w roku 1109 oblężonego przez cesarza niemieckiego Henryka V (tego spod Kanossy) z żadnym przedmurzem nie można wiązać. Cesarz był katolikiem, nie chciał zawojowywać Polski, chciał osadzić na tronie polskim księcia polskiego Zbigniewa, a gdyby to się nie udało, wymusić na Bolesławie Krzywoustym, by uznał jego zwierzchnictwo w Europie, nawet chyba by nie nalegał, by Polska płaciła mu daninę lenną. W Kłuszynie w roku 1610 Stanisław Żółkiewski pokonał wojska moskiewskie, a więc chrześcijan, ale ewentualne zwycięstwo drugiej strony nie znaczyło wcale, że oba narody Rzeczpospolitej wchłonięte zostałyby przez Wielkie Księstwo Moskiewskie, a gdyby nawet, to mur ten był nie przeciw innowiercom, ale też chrześcijanom.

Jeszcze dziwniejszym wydaje się widzieć po drugiej strony polskiego przedmurza Krzyżaków. Gdyby nawet zajęli Polskę i Litwę, będąc zakonnikami, mogliby umocnić w tych narodach wiarę, może nawet zaprowadziliby porządek wśród rozpitych magnatów i szlachty, i od tej pory Polska funkcjonowałaby może nieco mniejszym “nierządem”, który ostatecznie zepchnął ją w przepaść. Szanse przejęcia obu wielkich krajów przez Krzyżaków są raczej niewyobrażalne dla historyków niedających ponosić się emocjom.

Nieco wyższy i trwalszy murek pod Wiedniem

Duże wątpliwości może także budzić stwierdzenie, że zwycięstwo zjednoczonych sił chrześcijańskich pod wodzą Jana Sobieskiego pod Wiedniem było właśnie zbudowaniem takiego trwałego muru. Turcy osmańscy zdecydowali się w owym czasie przesunąć swoje granice na zachód. Wiedziano o tym kilka lat przed bitwą pod murami Wiednia. Znanymi sobie sposobami siali w Europie terror i sprzeczne pogłoski na jaki kraj mają napaść: Polskę czy Austrię, bo te właśnie kraje były najbliżej w ich planach ekspansji. Ich zagony zjawiały się na drogach prowadzących do Krakowa, a także w stronę Wiednia. W tej sytuacji cesarz Leopold I i król polski Jan Sobieski ustalili pod patronatem papieża, że w razie najazdu na Wiedeń Polacy pomogą Cesarstwu, a gdy uderzenie nastąpi na Kraków, cesarz pośpieszy Polakom z odsieczą. Uganianie się za wspomnianymi zagonami odciągnęły główne siły cesarskie od stolicy. Były one pod wodzą księcia Karola Lotaryńskiego, liczyły 32 tysiące żołnierzy plus trzytysięczny korpus zaciężnych sił polskich niebędących częścią wojsk Sobieskiego. Kilka księstw Rzeszy wysłało też pod Wiedeń swoje posiłki, zjawiły się w jego pobliżu tuż przed dniem bitwy pod Wiedniem. Turcy swymi na pozór nieskoordynowanymi manewrami osiągnęli swój cel, przed Wiedniem nie natrafili na skuteczną zaporę wojskową. Sam Wiedeń był jednak świetnie przygotowany do oblężenia, miał wewnątrz murów miasta 20 tysięcy zawodowych żołnierzy i artylerzystów i pięć tysięcy milicji miejskiej. Nie było szansy na zdobycie go atakiem na bramy i mury. Turcy zaczęli robić podkopy i coraz bardziej zbliżać się nimi do centrum miasta. Równocześnie ostrzeliwując miasto zredukowali liczbę obrońców aż pięciokrotnie. Wiedeń lada dzień mógł paść. Cesarz opuścił miasto, obronę Wiednia zlecił generałowi Ernstowi Starhembergowi. Ta obrona Wiednia dała czas Sobieskiemu i innym siłom wojskowym cesarstwa połączyć się w pobliżu miasta. Sobieski w sile 27 tysięcy wojsk konnych stał się głównodowodzącym. Ogółem pod jego komendą było około 70 tysięcy żołnierzy. Turcy dysponowali ogro-mną armią; nie znamy jej dokładnej liczby, ale źródła podają od 140 do 300 tysięcy ludzi. Polski wódz znał z poprzednich zmagań z tym wrogiem jego strategię, przechytrzył i zaskoczył go. Przedzierając się przez las z 26 ciężkimi armatami zjawił się przed wrogiem od najmniej spodziewanej i niezabezpieczonej strony. Nastąpiło wielogodzinne ostrzeliwanie pozycji wroga, a potem atak polskiej huzarii i po pół godzinie Turcy rozpierzchli się zostawiając armaty, machiny wojenne, namioty i prawie wszystko co mieli w swoim posiadaniu. Po walce na kilkudziesięciu wozach wywieziono te łupy do Polski. Turków, Tatarów i żołnierzy z innych nacji pod komendą Kara Mustafy zginęło prawie tylu, ile wynosiły polskie siły Sobieskiego. Sobieski nie ruszył natychmiast w pogoń za nimi, bo trzeba było odcelebrować zwycięstwo. Późniejsze starcia Sobieskiego z niedobitkami nie były już tak spektakularne jak obrona Wiednia, dlatego historia mniej o nich mówi. Ten wielki triumf miał miejsce w 1683 roku.

Czy Turcy mogli zdobyć Wiedeń i co stałoby się wtedy z Europą? Byli bliscy zdobycia miasta i gdyby pomoc nie nadciągnęła w porę, chyba by tego dokonali. Gdyby Turcy zdobyli Wiedeń, mogliby może zająć Austrię, ale nie resztę ogromnego cesarstwa, czy innych krajów Europy. Ich potęga militarna była już sprawą przeszłości. Sułtan po klęsce kazał udusić wodza wyprawy wezyra Kara Mustafę, ale już nie odważył się ani on, ani jego następcy, na wyprawy typu ekspansywnego. Gdyby to jednak się stało, wtedy Europa musiałaby zjednoczyć swoje siły z racji bezpośredniego zagrożenia, miałaby ogromną przewagę militarną i może nawet przyśpieszyłaby upadek imperium osmańskiego. Innymi słowy, Sobieski z pomocą innych wybudował jakiś mur przeciw “pohańcom”, ale byli oni już zbyt słabi by go zburzyć, czy przez niego przeskoczyć. Współcześni Sobieskiemu polscy pisarze przeważnie byli zawiedzeni tym czynem ocalenia Wiednia pod jego wodzą i to z dość błahego powodu, bo cesarz nagle się zjawił w mieście, zlustrował zwycięskie siły jako ich szef, poniżając tym Sobieskiego, obraził Polaków i tym, że nie uchylił kapelusza, gdy Sobieski przestawił mu swego pierworodnego Jakuba, ba, nawet paradował w kapeluszu podczas lustracji wojska też nie uchylając go, czyli nie podziękował za zwycięstwo. Mówiąc ironicznie, kapelusz wszystkiemu zawinił. Nie Karol Młot w bitwie pod Poitiers w r., przez Plueddermanna było żadnych innych objawów wdzięczności. Ta wrogość Polaków do dumnych Habsburgów spotęgowała się, gdy Austria wzięła udział w pierwszym i trzecim rozbiorze Polski około sto lat później.

Polskie mury XIX i XX wieku

Powstanie listopadowe w 1830 roku też w opinii niektórych Polaków miało uratować część Europy, a przynajmniej Francję przed zaborczymi pokusami cara Mikołaja I, który zaangażował się w rozgrywki dynastyczne w tym kraju. Car groził inwazją, ale niecieszącego się jego sympatią króla Francji Ludwika Filipa powiadomił jeszcze we wrześniu tego roku, że rezygnuje z militarnej interwencji w jego kraju. Owszem, zarządził mobilizację armii Królestwa Polskiego i korpusu litewskiego, ale dlatego, by łatwiej mu było je zlikwidować i odebrać Królestwu Polskiemu dość dużą dozę autonomii, jaką się dotychczas cieszyło. Nawet Mickiewicz w swych Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego próbował wmówić Francuzom, że dzięki temu powstaniu Kozacy nie paradują po Polach Elizejskich Paryża: nie siał tą wypowiedzią propagandy, w to co mówił wierzył, jak wielu innych Polaków. Nikt nie dał odpowiedzi na to zasadnicze pytanie, dlaczego Polacy mieli wtedy umierać za Paryż – Francuzi nie okazali chętki umierania za Gdańsk. Oczywiście, były ważniejsze powody, które pchnęły zdesperowanych Polaków do nierównej, z góry przegranej walki z caratem.

dokończenie za tydzień