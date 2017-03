Bez przesady z tym przedmurzem (2)

“Cud nad Wisłą” był ważnym wydarzeniem w nowopowstałym państwie polskim. Faktycznie to nie był cud, ale geniusz militarny Józefa Piłsudzkiego i determinacja narodu, by nie pozwolić po raz kolejny odebrać sobie wolności. Gdyby komuniści wygrali tę wojnę w 1920 roku, siły polskie przesunęłyby się na zachód i trudno przypuszczać by najeźdzcy zaangażowani w walki wewnętrzne w swym kraju i osłabieni uczestnictwem w wojnie światowej i walkami między sobą, potrafili zawojować i anektować Polskę w swoje granice. Niektórzy zarzucają Piłsudskiemu, że nie poparł tak zwanej Białej Rosji, wspólnymi siłami może skuteczniej pokonaliby czerwoną zarazę, ale, jak słusznie przewidywał Wódz, biali nie zagwarantowaliby nam wolności, bo tak jak czerwoni uważali nas za integralną część rosyjskiego imperium. Pokonując komunistów Piłsudski dał Polsce dwadzieścia lat wolności. Wybudował jakiś symboliczny mur od wschodu, ale nie zdążył tego zrobić od zachodu i z tej strony zostaliśmy zaatakowani przez Niemców, a z ich przyzwoleniem bolszewicy łatwo przeskoczyli przez ten mur wschodni.

Mit o polskim przedmurzu osłaniającym Europę przed najazdem Mongołów, Turków, Tatarów, Moskali i rosyjskich komunistów budowany był w mentalności Polaków począwszy od XVI stulecia. Pisał o tym Marcin Bielski, pisał kanclerz Jan Łaski strofując Niemców, że będąc zabezpieczeni przez Polaków od najazdu Turków i Tatarów uprawiają wojny między sobą, zamiast “ciągnąć na pogany z nami”. W czasie niewoli przekonanie o przedmurzu, który ocalił Europę, stało się prawie dogmatem w mentalności pisarzy, artystów i wielu innych Polaków. Także w mniemaniu wielu niesprzyjająca polityka wobec Polaków przez “niesfornych zachodniaków”, którzy jak Francuzi w pewnym okresie historii sprzyjali Turkom, Habsburgowie – Moskwie, a jeden z papieży marzący o włączeniu państwa carów do zachodniej wspólnoty chrześcijańskiej uznał rozbiory Polski, było rodzajem sprzysiężenia przeciw nam.

Polska widziana była powszechnie przez Polaków nie tylko jako obrońca, ale i męczennik Europy. Mity mają niekiedy ogromną siłę – są często bardziej nośne od faktów. Ten mit, oraz trwanie przy polskim języku, praktykach religijnych, przypominaniu sobie chwalebnych, często przekoloryzowanych chwil z przeszłości, wielka literatura i sztuka, które nie osiągnęły takiego poziomu artyzmu w innych wiekach, utrzymały naród w czasie niewoli przy polskości. Byliśmy, jak powiedział Józef Ignacy Kraszewski, “przez długie wieki Europy żołnierzami, lub żołnierzami Boga, walczącymi z chmurą dziczy tureckiej i tatarskiej”. A więc mit przedmurza pełnił ważną funkcję narodową i niepodległościową i jako taki był w swoim czasie pozytywnym zjawiskiem.

Mury zbudowane przez Franków i księstwa ruskie

Nasz udział w budowie muru nie był w pełni mityczny. Mieliśmy udział w obronie Europy przed zalewem przynajmniej części Europy przez Islam i cywilizację, którą niósł z sobą, ale to nie był wyłącznie nasz udział – inne kraje uczestniczyły w nim jeszcze bardziej i skuteczniej niż my. Ważniejszą bitwę od tej spod Legnicy, czy nawet spod Wiednia, stoczył Karol Martel, założyciel dynastii Karolingów, pod Poitiers jeszcze w roku 732 zamykając drogę do Europy z Hiszpanii przez Pireneje bardzo bojowemu nowonarodzonemu Islamowi, czyli Maurom. Jest prawdopodobne, że po zwycięstwie muzułmanów w tej walce, w Paryżu na Sorbonie (jeśliby powstała) nauczano by i interpretowano wypowiedzi Mahometa zapisane w Koranie i studiowano by bardzo skomplikowane prawo islamskie, a mieszkańcy Wielkiej Brytanii większość swego czasu spędzaliby nie w pubach, ale w meczetach bijąc czołem w posadzkę ku czci Allaha.

Ważniejszą od polskich zwycięstw nad islamskimi Mongołami, Turkami i Tatarami była choćby bitwa na Kulikowym Polu 8 września 1360 roku książąt ruskich z Tatarami Złotej Ordy. Ten najobszerniejszy z krajów mongolskich po podziale imperium jeszcze za życia Czyngis-chana, dość szybko zmienił się z mongolskiego w tatarski, bo już nawet na początku swego istnienia jego obywatelami byli przeważnie Tatarzy, a tylko dowództwo Ordy było mongolskie. To była walka na śmierć i życie wszystkich książąt ruskich, z wyjątkiem riazańskiego, pod dowództwem wielkiego księcia moskiewskiego Dymitra zwanego później Dońskim z władcą zachodniej części Złotej Ordy Mamajem. Mamaj poza własnymi siłami dysponował zaciężnymi najemnikami kaukaskimi i piechotą genueńską. Liczył na pomoc Riazania i Litwy pod wodzą Jagiełły, ale się przeliczył – nie stawiły się ich siły na czas. Według opinii współczesnych historyków tak to z góry wodzowie Litwy i Riazania zaplanowali. Zwycięstwo Mamaja nad Dymitrem byłoby im na rękę, ale także nie chcieli wspierać niebezpiecznych i wrogihc Europie sił tatarskich. Dymitr nie tylko zwyciężył w walce, ale w kilkudziesięciokilometrowej pogoni unicestwił uciekających w rozproszeniu Tatarów. Mimo że Mamaj ocalał, od tej pory Orda przestała być największym zagrożeniem dla Europy. Owszem, brała udział w najazdach na obrzeża Rzeczpospolitej, ale najczęściej jako siły wynajęte przez Turków, Moskwę, Kozaków. A więc to zwycięstwo zbudowało chyba większy mur przeciw innowiercom niż wszystkie polskie mury razem wzięte.

Nękanie Turków przez Wenecjan i Kawalerów Maltańskich

Dla Europy w późnym średniowieczu największym zagrożeniem byli Turcy osmańscy, ci spod Wiednia. Kilka wojen wygranych z nimi przez różne koalicje chrześcijan skutecznie hamowały ich zapędy. Najsłynniejszą bitwę morską, jedną z największych w historii Europy, rozegrano na Morzu Jońskim pod Lepanto w 1571 roku. Po stronie chrześcijan wystąpiły potęgi morskie: Wenecja i Hiszpania, a także Państwo Papieskie, dwa mniejsze księstwa i zakon joannitów. Prawie wszystkie statki floty tureckiej liczącej około 300 jednostek zatopiono, zwycięscy spoczęli na laurach, nie wykorzystali swej przewagi militarnej by kompletnie zniszczyć wroga, ale bardzo go osłabili i od tej pory przestał być potęgą morską zagrażającą krajom w basenie Morza Śródziemniego.

Wcześniej nękali to islamskie imperium, i to na przestrzeni kilku wieków, Wenecjanie i zakon joannitów, czyli Kawalerów Maltańskich, odciągając tym Turków od zaplanowanych podbojów terytorialnych w Europie. Innymi słowy, te dwa terytorialnie maleńkie państewka budowały dość mocne przedmurze przeciwko inwazji Islamu. Ten zakon, początkowo zakon szpitalników, potem rycerski, po opuszczeniu Palestyny długo nie składał broni. Nękał Turków z Cypru, potem zdobył wyspę Rodos, położoną tuż przy brzegach państwa Ottomanów, by jeszcze skuteczniej walczyć z nimi. Z wyspy tej przepędził ich ostatecznie największy władca osmański Sulejman I Wspaniały po półrocznym oblężeniu ich twierdzy i po utracie tysięcy wojowników. Siły były nierówne: Sulejman otoczył wyspę ponad 300 statkami, miał do dyspozycji armię prawie dwustutysięczną, a obrońców było tylko około siedmiu tysięcy. Sulejman wiedział, że to wojownicy niejako ze stali, chciał im się przyjrzeć z bliska, sam dowodził swoimi siłami. Ten wielki wódz zaprawiony w bojach nie mógł się nadziwić odwadze i metodom obronnym tych mnichów. Niedobitkom pozwolił opuścić wyspę, oddał im honory wojskowe jako bohaterom, pozwolił zabrać ze sobą co mogli załadować na swoje statki, po otrzymaniu jedynej obietnicy, że będą przestrzegali rozejmu pokojowego z jego krajem. Ci przenieśli się na wyspę Maltę, nie dotrzymali obietnicy, bo już pół wieku później byli uczestnikami wspomnianej bitwy pod Lepanto.

Mury budowane przeciw sobie przez samych muzułmanów

Gdy mowa o murze trzeba dodać, że takie mury budowali sobie sami najeźdźcy: już w VII wieku, w wieku powstania Islamu, jego wyznawcy podzielili się na sunnitów i szyitów, nienawidzili się, walczyli i do dzisiaj walczą ze sobą. Walki dynastyczne także osłabiały muzułamnów. Były często krwawe, wyniszczające. Zabijano własne dzieci, ojców, braci by zasiąść, czy utrzymać się na tronie. Przytoczę jeden przykład: wspomniany Sulejman Wspaniały kazał zadusić jednego syna, drugiego za 4 tysiące złotych monet zamordował władca Persji, bo tam się schronił przed ojcem zabójcą, a jego czwórkę dzieci odesłał do sułtana i w Istambule zostali zgładzeni. Pozbył się wielu urzędników – znamy z nazwiska dwóch zajmujących bardzo wysokie stanowiska w państwie. Zostawił przy życiu jednego syna, późniejszego Selima II, który, niezagrożony w swych roszczeniach do tronu, pozwolił ojcu starcowi umrzeć naturalną śmiercią. Przejęcie władzy przez inną dynastię, a tym bardziej podbicie kraju muzułmańskiego przez innych muzułmanów było także zraszane krwią. Wtedy myślano tylko o przetrwaniu, nie o podboju innych krajów, to był też rodzaj muru obronnego dla Europy. Tak było przy przejęciu władzy przez Abbasydów po Umajjadach nad jedynym wtedy kalifatem islamskim ze stolicą w Damaszku. Stolicę przeniesiono do Bagdadu, wyrżnęto wszystkich członków dynastii Umajjadów z wyjątkiem jednej osoby, Rahmana. Ten uciekł do Afryki, a stąd do Hiszpanii. Wcześniej cały Półwysep Iberyjski z wyjątkiem terenów górskich na jego północy, w ciągu 8 lat począwszy od roku 711, zdobyli bitni berberowie afrykańscy, nawróceni na Islam. Rahman przejął władzę nad tym państwem na półwyspie. Był to przez jakiś czas emirat, czyli państwo teoretycznie zależne od kalifatu, ale nieco później przekształcił się w kalifat ze stolicą w Kordobie. Odzyskiwanie terenów zajętych przez muzułmanów, zwanych na półwyspie Maurami, trwało sto razy dłużej od okresu ich zajęcia, bo aż do roku 1492, roku odkrycia Ameryki, kiedy słynna para królewska Ferdynand i Izabela usunęła ostatecznie najeźdźców z półwyspu. Innymi słowy, Maurowie musieli prowadzić ciągłe walki o przetrwanie, nie było im w głowie podbijanie reszty Europy. To były także ważne kamienie na szaniec strzegące kulturę i religię Europy.

Walki wewnętrzne i przewroty w kalifatach

Po przejęciu kalifatu bagdadzkiego przez plemiona azjatyckie powstał trzeci kalifat, egipski, z kolei opanowany przez Turków seldżuckich. Ponieważ w państwach islamskich najniebezpieczniejszym zajęciem było rządzenie państwem, bo ktoś zawsze, najczęściej podstępnie, mógł pozbawić władcę życia i wymordować jego rodzinę, powstał pomysł stworzenia specjalnej jednostki wojskowej w pełni oddanej sułtanowi: byli to u Turków osmańskich janczarzy, u Turków seldżuckich mamelucy. Gdy te obie specjalne jednostki poczuły siłę, przyczyniły się do upadku lub do osłabienia swych opiekunów. Na terenie obecnej Turcji prowadzono z nimi wojnę domową aż do kompletnego ich unicestwienia. W Egipcie mamelucy przejęli na okres kilkuset lat władzę w państwie, dopiero ostatecznie wyniszczeni zostali najpierw przez Napoleona, a dokończył to dzieło osmański gubernator Egiptu pasza Muhammad Ali. Miało to miejsce na przełomie wieków XVIII i XIX. Na terenach Półwyspu Iberyjskiego potęga kalifatu była osłabiana przez kilka wieków nie tylko przez najazdy chrześcijan z północy, ale może jeszcze bardziej walką o tron. Odłożony w czasie wyrok śmierci wydali na siebie Maurowie po rozpadzie na kilkadziesiąt państewek, tak zwane tajfy. Proces rozpadu zaczął się w 1013 roku.

Konkludując: jeśli uznamy, że Polska była przedmurzem chrześcijaństwa, to ten murek był dość niski w porównaniu z innymi murami wybudowanymi na przykład przez Hiszpanów i Portugalczyków. Wyższy mur od polskiego stworzył Karol Martel pod Poitiers przez zatrzymanie Islamu w granicach na południe od Pirenejów. Wyższym murem były wojny księstw ruskich z Tatarami, szczególnie bitwa rozegrana na Kulikowym Polu, która zlikwidowała ich zapał do rozprzestrzeniania się w Europie, a kiedy jeszcze najeżdżali nasze wschodnie tereny, były to przede wszystkim najazdy rabunkowe. Mur ten czyniło wyższym wspomniane wielowiekowe nękanie Turków przez Wenecjan i zakon Joannitów, szczególnie zniszczenie ich floty w bitwie pod Lepanto, a także udział Katarzyny Wielkiej w ostatecznym spacyfikowaniu Tatarów i poważnym osłabieniu Turków. Moim skromnym zdaniem, najwyższe przedmurze wybudowali sobie sami muzułmanie wewnętrznymi niesnaskami religijnymi, krwawymi walkami dynastycznymi, oraz przez stworzenie sił ochraniających władców, czyli mameluków i janczarów.

Gdy nałoży się te mury wybudowane przez obie strony konfliktu w jeden, stanie się tak wysoki i nie do przebycia, że już od końca średniowiecza nikt nie zdołał go skutecznie sforsować. Polska w jego budowaniu, jak powiedziałem, miała też swój udział, ale była to raczej dość skromna kontrybucja.