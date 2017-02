Wjazdy i wyjazdy z Kanady

Istniejące obecnie przepisy mogą się wydawać nieco zagmatwane – zgadzam się z czytelinikami “Gazety” i osobami kontaktującymi się ze mną, że niejednokrotnie trudno się zorientować jaki przepis, jaka zasada obowiązuje w Państwa konkretnej sytuacji. Zajmijmy się więc po kolei tym kto czego potrzebuje i w jakim momencie aby wyjechać z Kanady i aby do Kanady wjechać. Dla uproszczenia zasady podane tutaj będą się tyczyły rodaków – Polaków.

1. Obywatele kanadyjscy

Do wyjazdu z Kanady potrzebują paszport – albo kanadyjski, albo polski, jeśli mają podwójne obywatelstwo. Polski paszport może się przydać przy wjeździe do Polski, jeśli osoba zamierza przebywać w Polsce więcej niż pozwala prawo polskie dla obcokrajowców z ruchu bezwizowego – 90 dni. Jeśli do Polski wjedzie się na polskim paszporcie – można pozostać tak długo, jak się chce. Natomiast aby wjechać do Kanady trzeba odprawić się kanadyjskim paszportem (inaczej nie zostanie się wpuszczonym do samolotu) i, oczywiście, kanadyjski paszport trzeba zaprezentować po wylądowaniu w Kanadzie.

2. Stali mieszkańcy Kanady (Permanent Residents)

Karta Permanent Resident – PR Card – nie jest potrzebna do wyjazdu z Kanady: wystarczy paszport. Natomiast potrzebna jest przy powrocie – bez jej posiadania nie zostanie się wpuszczonym do samolotu lecącego do Kanady. I trzeba ją również okazać po przylocie.

Problem pojawia się, gdy trzeba nagle wyjechać z Kanady a tu okazuje się, że karta wygasła. W takich wypadkach można zrobić dwia rzeczy:

– szybko złożyć podanie o wydanie nowej karty PR. Niestety, proces nie jest szybki, i możemy nie zdążyć otrzymać ważnej karty przed wyjazdem. Jeśli powód wyjazdu spełnia warunki “wyjazdu pilnego”, można prosić o wydanie karty w terminie przyśpieszonym. Trzeba wtedy udowodnić powód pilności oraz posiadanie wykupionego biletu lotniczego. Jeśli pomimo wszystko karta nie przyjdzie na czas – i tak można wyjechać pozałatwiać swoje pilne sprawy. Ale wtedy trzeba zgłosić się do Ambasady Kanadyjskiej (w Warszawie, jeśli jesteśmy w Polsce), aby otrzymać dokument upoważniający do podróży i powrotu do Kanady – PRTD (Permanent Resident Travel Document). Proszę pamiętać, że aby otrzymać PRTD trzeba będzie udowodnić nie tylko zamieszkanie na stałe w Kanadzie, ale również to, że spełnia się tzw. warunki rezydentury (residency obligations) – trzeba ze sobą mieć dokumenty to potwierdzające. Teoretycznie karty PR nie trzeba odnawiać, aby utrzymać prawo stałego pobytu w Kanadzie. Mając nieważną kartę też jest się pełnoprawnym rezydentem Kanady. Ale problem może właśnie pojawić się, jeśli zaistnieje nagła potrzeba wyjazdu…

3. Przyjezdni do Kanady w celach tymczasowych

– przyjazd do pracy na kontrakt (LMIA): obywatele polscy mogą się starać o wizę pracowniczą po przyjeździe, na granicy. W związku z tym potrzebują eTA zanim przyjadą (inaczej nie zostaną wpuszczeni do samolotu!);

– przyjazd do pracy w ramach programu IEC: eTA zostaje przyznana jeśli osoba otrzyma aprobatę na program i prawo do pracy;

– przyjazd na wizę studencką: podobnie jak w poprzednim przykładzie – o eTA nie trzeba się starać oddzielnie jeśli wiza studencka została przyznana.

Uwaga: prawo do pracy i studiów z powyższych przykładów drukowane są po przyjeździe do Kanady. – przyjazd do Kanady w celach turystycznych: o eTA trzeba się postarać przed przyjazdem. Uwaga – SUPER WAŻNE: eTA jest przypisana do danego paszportu – znaczy to, że jeśli paszport zostanie zmieniony, trzeba się starać o nową eTA. Osoby, które nie będą posiadały nowej eTA przypisanej do nowego paszportu – nie zostaną wpuszczone do samolotu lecącego do Kanady! Zabranie ze sobą starego (nieważnego już) paszportu i dowodu otrzymania eTA na ten niewazny paszport – nie będzie działać. Moja rada w takich przypadkach, jeżeli ktoś już jest na lotnisku – szybko wypełnić podanie o nową eTA – w wielu przypadkach to działa i po wielkim stresie można w końcu udać się do samolotu. Sposób dobry… jeśli ktoś ma normalne ciśnienie – nie polecam nadciśnieniowcom!

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.