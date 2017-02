Wiosenny wysiew warzyw

Wierni czytelnicy rubryki ogrodniczej pamiętają, że polska teściowa kanadyjskiego znajomka Eryka, pani Józia zadeklarowała wolę odżywiania go pokaźnymi ilościami warzyw. Doszła bowiem do wniosku, że zwiększenie porcji witamin daje szansę zostania szybciej babunią:

– Ach, gdyby to było w Polsce…- rozmarzyła się głośno przez telefon – już dzisiaj miałabym gotowe do wysiewu skrzyneczki. A potem z końcem kwietnia przesadziłoby się tylko sadzonki do inspektu…

– Zdaje mi się, że wraca pani do Polski już z końcem lutego? – zapytałem delikatnie i nie czekając nawet na odpowiedź dodałem: – Będzie więc miała pani sporo czasu, aby wysiać na wiosnę warzywa. Radzę natomiast u nas zaopatrzyć się w nasiona. Na dodatek deklaruję, że na pewno napiszę artykuł omawiający ten problem w “Gazecie”…

Muszę przyznać, że pani Józia ucieszyła się moją obietnicą ogromnie. Dziś dotrzymuję zatem danego jej słowa i piszę słów kilka o doborze warzyw oraz selekcji ich najlepszych nasion do przydomowego ogródka.

Zanim zabierzemy się do wysiewu warzyw, już teraz radzę pomyśleć o zaopatrzeniu się w potrzebny do tego zestaw nasion. Tylko niektóre z nich, jak np. sałatę lub kapustę można zebrać jesienią z roślin we własnym warzywniku. Większość zakupić trzeba w lokalnym ośrodku ogrodniczym (ang. garden centre). Warto wybrać się tam jak najszybciej i zaopatrzyć w bezpłatny katalog nasion (ang. seed catalogue). Podaje on zawsze dokładnie opisy wszystkich oferowanych odmian. Dopiero po powrocie do domu na spokojnie przy kuchennym stole robimy spis potrzebnych nam nasion. Później stopniowo kupujemy je tylko wtedy, gdy poszczególne z nich pojawią się na wyprzedaży. Ośrodki ogrodnicze, chcąc bowiem przyciągnąć znacznie rzadziej odwiedzających te miejsca zimą klientów, prawie co tydzień ogłaszają sprzedaż po zaniżonych cenach innych nasion warzyw, a także kwiatów. Opisana powyżej metoda pozwoli skompletować cały ich zestaw dosłownie za pół ceny.

Wybierając nasiona warto zwrócić jednak uwagę na kilka faktów. Coraz więcej na rynku pojawia się ostatnio nasion przeróżnych odmian, które opisywane są dodatkowo krótkim angielskim słowem “Hybryd”. I chociaż cena ich jest przeważnie ponad dwukrotnie większa, właśnie one najbardziej nadają się do każdego przydomowego ogródka. Hybrydy to rośliny o precyzyjnie ustalonym kodzie genetycznym. Oznacza to, że na pewno wystąpią u nich oczekiwane przez nas cechy. Do ich uzyskania użyto dwóch matecznych roślin, których układ genów był również dobrze poznany. Dzięki tej zakrawającej już naprawdę na wiek dwudziesty pierwszy “inżynier genetycznej”, cechy uzyskiwanych potomków w stu procentach są zawsze identyczne. Hybrydy są zatem zdrowsze i mają znacznie więcej życiowego wigoru od tradycyjnie otrzymywanych naokosion. W przypadku kwiatów są one dorodniejsze, a w przypadku warzyw albo większe albo smaczniejsze. Warto zatem wydać nieco więcej grosza, aby pochwalić się przed sąsiadem bijącym go na głowę plonem.

Inne zagadnienie to odporność poszczególnych odmian na choroby grzybowe i wirusowe. Szczególne postępy w wyhodowaniu coraz bardziej odpornych na nie odmian poczyniono ostatnio wśród pomidorów. Na opakowaniu ich nasion przyjęto zasadę, że odporność na każdą chorobę opisuje się za pomocą jednej litery. Radzę więc poszukiwać pod opisem odmiany następujących skrótów: V, F, I, N, T. Nie wchodząc w szczegóły warto zapamiętać, że każda litera to odporność na jedną chorobę. Im więcej zatem liter tym szansa na zdrowszą roślinę.

Niezwykle ważny jest prawidłowy okres wysiewu nasion. W przypadku sadzonek chodzi bowiem o to, aby były one gotowe do wysadzenia w ogródku akurat w połowie maja, kiedy to mija groźba nocnych przymrozków. Dlatego przygotowałem omawiającą ten problem tabelę. Najczęściej spotykanym błędem przy uprawie sadzonek, jest natomiast dostarczenie im zbyt małych ilości światła. Przypominam, że w przypadku słabego oświetlenia rośliny wyciągają się nienaturalnie. Warto zatem doświetlać je specjalnymi lampami typu “grow-light”. Radzę również unikać szoku i stopniowo dostosowywać sadzonki do zewnętrznego powietrza. Najlepszy okazuje się oczywiście do tego mały inspekt, który codziennie na nieco dłużej otwieramy dla zahartowania młodych roślin. Do zbudowania jego wystarczy nawet jedno stare okno.

Kiedy tylko skończyłem rozmowę z panią Józią, natychmiast zadzwonił ponownie telefon. Tym razem w słuchawce usłyszałam uradowany głos kuzynka pana Kazia:

– Zostałem ojcem! – oświadczył z dumą zaprosił mnie zaraz do szpitala, abym zobaczył świeżo narodzone potomstwo.

– Potomstwo? – zapytałem zdziwiony. – Czyżby więcej niż jedno się panu urodziło?

– Parka! – zawołał z dumą kuzynek, a ja pogratulowałem mu podwójnego szczęścia.