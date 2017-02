Seniorzy to priorytet już teraz (1)

Minister Dipika Damerla dla “Gazety”

Wskutek niedawnego przetasowania w rządzie Ontario, doskonale znana Polonii Dipika Damerla, która reprezentuje w ontaryjskiej legislaturze okręg Mississauga East-Cooksville, otrzymała stanowisko ministra ds. Seniorów (Minister of Seniors Affairs). Ta rozmowa jest okazją aby dowiedzieć się więcej o tych zmianach i o jej nowej funkcji.

Małgorzata P. Bonikowska: Zajmowała się pani sprawami seniorów już poprzednio – na czym więc polega ta zmiana?

Dipika Damerla: Poprzednio sprawami seniorów zajmował się Ontario Seniors Secretariat, który był częścią innego ministerstwa. Teraz mamy status osobnego ministerstwa.

M.P.B.: Do jakiego ministerstwa należała ta komórka?

D.D.: Mimo że brzmi to może dziwnie, ale nasz Secretariat był częścią Ministerstwa Obywatelstwa i Imigracji.

M.P.B.: A co ta zmiana oznacza w praktyce?

D.D.: Oznacza to rozwój i wzrost w sensie administracyjnym i wiele nowych możliwości. To tak jak kiedyś Ministerstwo Dzieci i Młodzieży kiedy je powołano, było bardzo niewielkie, ale z czasem rozwinęło się i zaczęło tworzyć nowe programy i świadczyć nowe usługi. Myślę, że będzie tak w tym przypadku, a ja z ogromnym entuzjazmem myślę o budowaniu resortu zajmującego się seniorami. Wiemy jaka jest sytuacja demograficzna w naszym społeczeństwie i stworzenie samodzielnego ministerstwa poświęconego tej grupie naszego społeczeństwa jest odpowiedzią na tę zmieniającą się sytuację demograficzną.

M.P.B.: Na jakim jesteście etapie?

D.D.: To etap planowania i zakreślania dokładnej wizji naszego działania.

M.P.B.: Pomówmy więc o planach. Na czym zależy pani najbardziej?

D.D.: Nasze ministerstwo zostało stworzone w 2017 roku nieprzypadkowo. Otóż właśnie w tym roku po raz pierwszy w historii w Ontario będzie więcej ludzi w wieku ponad 65 lat niż młodzieży w wieku poniżej lat 15. To przełomowy moment. Mój mandat oparty jest na idei, żeby Ontario stało się najlepszym miejscem do życia i do starzenia się. Pamiętajmy, że za 25 lat jeden na czterech mieszkańców Ontario będzie seniorem. Musimy więc przystosować do tego nasze społeczności, sprawić, aby były przyjazne wobec osób starszych i przystosowane do ich potrzeb – odpowiednie chodniki, oświetlenie, wyposażenie miejsc publicznych aby były one dostępne dla wózków inwalidzkich. Tych elementów jest bardzo wiele. Inna sprawa, która powtarza się moich licznych rozmowach z osobami starszymi, to fakt, że wiele osób starszych wcale nie chce przechodzić na emeryturę i zwalniać tempa życia. Wiele osób widzi ten wiek

jako drugi akt ich życia. Chcą podejmować pracę, czasami kształcić się w kierunkach, w których przedtem nie mogli, bo spłacali hipotekę, chcą być potrzebni i aktywni. W ośrodkach, których jest bardzo wiele w Ontario, tzw. Elderly Persons’ Centres (EPC), organizowane są wspaniałe programy dla seniorów muzyka, malarstwo. Odwiedziłam dziesiątki takich ośrodków i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co oferują. Wiele osób, które korzystają z tych placówek, wspominało, że nie podoba im się ta nazwa, więc zmieniamy ją na Seniors Active Living Centres. Chcę także walczyć ze stereotypami na temat seniorów na przykład, że w późniejszym wieku ludzie nie mogą się już niczego uczyć czy że nie są w stanie poznać najnowszej technologii, a przecież wielu seniorów świetnie posługuje się komputerami i studiuje na uniwersytetach.

M.P.B.: To wszystko o czym pani mówi to przypadki kiedy seniorzy są pełni optymizmu i nadziei. A co z przypadkami kiedy ludzie starsi muszą borykać się z poważnymi problemami finansowymi, kiedy są ofiarami przemocy w rodzinie, albo fizycznej, albo emocjonalnej, albo ekonomicznej. Czy w tej kwestii ma pani także plany?

D.D.: Oczywiście. To także twarz starości w wielu przypadkach. Doskonale wiemy jak trudne może być życie kiedy ma się ograniczone środki finansowe, a ceny stale rosną wraz z inflacją. Potrzebne są niedrogie mieszkania i w tej kwestii zamierzam współpracować z Ministerstwem Polityki Mieszkaniowej. Jeżeli chodzi o kwestię przemocy, już jako Secretariat mieliśmy bardzo dynamicznie działający program przeciwdziałania przemocy wobec seniorów i zamierzam kontynuować ten program.