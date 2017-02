Sen – czeka Cię bolesne rozliczenie

Pytanie wydaje się banalne.

“Dobrze spałeś?”

Natomiast odpowiedź na to pytanie nie ma w sobie nic banalnego. Jasne, ceną za nieprzespaną noc jest najczęściej trudność utrzymania koncentracji w ciągu dnia, grymas na twarzy, poirytowanie…

Ale kiedy do jednej nieprzespanej nocy dodasz drugą kiepską noc, a po niej kolejną, i jeszcze jedną… to przyjdzie Ci za to słono zapłacić. A najgorsze, że nie kojarzysz pewnych chorobowych objawów z utraconymi godzinami snu.

Od czasu rewolucyjnych prac doktora Williama Dementa z Uniwersytetu Stanforda, w latach 1990., wiadomo już, że te nieprzespane godziny zaczynają się składać na tzw. dług snu.

Jak wyjaśnia doktor Curtay: Ten dług przekłada się na wszystkie funkcje naszego organizmu, naszą żywotność, nasz humor i nasze zdrowie. W wielu badaniach wykazano obiektywnie silny związek pomiędzy długością i jakością snu a długowiecznością i ryzykiem zapadnięcia na różne choroby.

Zaś od listy chorób, o których mowa, a którą znajdziesz w najnowszym wydaniu Dossier, co do których powiązania z brakiem snu zostały naukowo potwierdzone, przechodzą dreszcze. Wiele rodzajów nowotworów, depresja, zaburzenia poznawcze, choroby układu krążenia… ale także, bardziej ogólnie, przyśpieszone starzenie się, obniżenie odporności organizmu, większa podatność na stany zapalne.

Jest się czym niepokoić, zwłaszcza, jeśli się wie, że około 4 na 10 Europejczyków cierpi z powodu zaburzeń snu!

W jaki sposób niektóre codzienne przedmioty sabotują Twój sen?

Dlaczego brak snu może mieć tak dramatyczne konsekwencje?

Kiedy śpisz, szyszynka wytwarza hormon niezbędny do regeneracji Twoich funkcji życiowych: melatoninę, znaną też pod nazwą hormonu snu.

Melatonina to hormon, który do każdej komórki Twojego ciała wysyła sygnał odpoczynku i przede wszystkim regeneracji. Jego rola jest zatem kapitalna. Melatonina działa przeciwutleniająco, przeciwzapalnie, neuroochronnie, hipotensyjnie oraz wpływa na działanie hormonów płciowych… A to tylko pobieżny rzut oka na jej działanie, które doktor Curtay metodycznie wylicza!

Drobny “problem” polega na tym, że ten tak potężny hormon znajduje się na łasce Twojego rytmu życia i licznych zakłócających go czynników! Jeśli śpisz zbyt mało lub źle, wydzielasz go w niewystarczających ilościach, tracąc tym samym liczne korzyści płynące z jego działania.

Wśród czynników zakłócających sen, a zatem i wydzielanie melatoniny, znajduje się cukrzyca oraz leki, zwłaszcza beta-adrenolityki, a także zadziwiające czynniki związane z życiem w uprzemysłowionym świecie.

Doktor Curtay poświęca kilka akapitów na omówienie sposobu, w jaki ekrany telewizyjne, komputerowe oraz wyświetlacze w telefonach i tabletach “sabotują” Twój poziom melatoniny: ekrany te emitują niebieskawe lub fioletowe światło, które stymuluje wytwarzanie melanopsyny, neuroaktywatora wychwytywanego przez konkretne komórki naszej siatkówki.

To właśnie jeden z przewrotnych mechanizmów błędnego koła, które samo się nakręca od kilku lat: zespołu uzależnienia od internetu, wpływającego na długość i jakość snu coraz większej liczby młodzieży i młodych dorosłych, prowadząc do zaburzeń depresyjnych i uzależnień.

“Buduj masę” nocą!

Jeszcze jeden hormon dba o Twoje zdrowie, a dokładnie o utrzymanie masy mięśniowej i zmniejszenie tkanki tłuszczowej: to hormon wzrostu. Wydziela go przysadka mózgowa… kiedy wreszcie zaśniesz.

Ależ tak, jakkolwiek niewiarygodnie to brzmi, to właśnie podczas snu toczy się codzienna walka mięśni z tłuszczem!

I ma to konsekwencje, których nie można bagatelizować, ponieważ nacisk mięśni na kości, jest, na przykład, istotnym czynnikiem walki z osteoporozą. Sam odkryj, czytając ten nowy numer Dossier Naturalnych Terapii, z czym jeszcze wiąże się wydzielanie tego hormonu w nocy w powiązaniu z:

• glutaminą (niezbędną dla naszego układu odpornościowego),

• tetrabioptyną (biorącą udział w wytwarzaniu neuroprzekaźników),

• serotoniną (“hamulcem” popędu),

• tlenkiem azotu (naczelnym związkiem rozszerzającym naczynia krwionośne).

Nie wystarczy spać

Kiedy mówię o “zaburzeniach snu” i o “deficycie snu”, to prawdopodobnie myślisz o “białych nocach”, “zbyt krótkich nocach”, “bezsenności”.

I masz rację. Ale czytając ten artykuł, uświadomisz sobie, że spektrum zaburzeń snu jest w rzeczywistości dużo szersze: doktor Curtay podaje kompletną typologię, od zwykłych trudności z zasypianiem do zaburzeń o podłożu jatrogenicznym poprzez hipersomnię, czyli nadmierną senność.

Nie wystarczy spać, trzeba także dobrze spać! Nie wystarczy dobrze spać, trzeba także wystarczająco dobrze spać! … I nie wystarczy wystarczająco dobrze spać, trzeba… Ale nie, najlepiej będzie, jeśli dowiesz się tego sam, czytając wyjaśnienia doktora Curtay’a. Przygotuj się do podjęcia pewnych radykalnych kroków, jeśli chcesz, by Twój sen był naprawdę regenerujący.

Bo, jak to już wcześniej powiedziałem, czasem zaskakujące jest, co zaburza nasz sen: są oczywiście wspomniane wcześniej i otaczające nas wszędzie ekrany, ale także nasze łóżka, i wolę od razu Cię uprzedzić, że pewnego rodzaju materaca musisz pozbyć się jak najszybciej. Po więcej szczegółów odsyłam do lutowego numeru do ramki zatytułowanej “Dlaczego jest tak wiele nowotworów piersi?”.

Doktor Curtay poświęca również wiele miejsca w Dossier Naturalnych Terapii rodzajom lekarstw, które zakłócają nasz sen, podając szczegóły na temat ich patologicznych skutków ubocznych.

Jak poprawić swój sen?

Wśród strategii walki z zaburzeniami snu, doktor Curtay wymienia magnez, którego skuteczność dowiodło już nie mniej niż pięć badań.

“Magnez ma znaczenie dla wielu mechanizmów:

• Wywoływania snu i chronobiologii.

• Struktury snu.

• Regeneracyjnych aspektów snu.

• Czynników bezsenności.”

Ale to nie wszystko: osoby przyjmujące benzodiazepiny (a czytając ten numer, poznasz ich przewrotne działanie uboczne, jeśli jeszcze o nim nie wiesz) i chcące się od nich uwolnić, znajdą w magnezie sprzymierzeńca, który może wszystko zmienić.

Oryginalność tego artykułu polega między innymi na udostępnieniu Ci sposobów poprawy jakości snu etapami.

Już wyjaśniam, o co mi chodzi. Są to przede wszystkim środki niezbędne. Są to ogólne zalecenia dotyczące trybu życia do zastosowania w pierwszej kolejności, takie jak dostosowanie się do własnego chronotypu czy unikanie ekspozycji na intensywne światło emitujące przez ekrany, o czym była już mowa.

Następnie są środki dodatkowe, jeśli z jakiegoś powodu ciągle nie udaje Ci się zasnąć. Jednym z najciekawszych sposobów jest, moim zdaniem, “zasada huśtawki”, o czym mowa w odrębnym artykule. W sumie, doktor Curtay podaje nie mniej niż 17 sposobów, które naprawdę działają.

I wreszcie są środki bardziej specjalistyczne: suplementacja melatoniny, ale także leczenie w przypadku zespołu niespokojnych nóg i bezdechu sennego. Tu jest już mowa o konkretnych sposobach leczenia i konkretnym dawkowaniu.

Najważniejszą lekcją po przeczytaniu tego numeru Dossier Naturalnych Terapii jest to, że, aby dobrze spać, trzeba najpierw otworzyć oczy! Dziękuję doktorowi Curtayowi, że swoją pracą “obudził” nas wobec problemu lekceważonego przez wielu z nas.

