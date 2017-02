Sapporo dalej szczęśliwe dla Polaków

Maciej Kot wygrał, ex aequo ze Słoweńcem Peterem Prevcem, sobotni konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Trzecie miejsce wywalczył Austriak Stefan Kraft.

25-letni Kot, który został ósmym polskim zwycięzcą pucharowych zawodów, wcześniej tylko raz – 11 grudnia ubiegłego roku w Lillehammer – stanął na podium konkursu indywidualnego. Był wówczas drugi, za Stochem.

Sapporo po raz kolejny okazało się szczęśliwe dla biało-czerwonych. Dokładnie 45 lat temu, 11 lutego 1972, złoty medal olimpijski – także na Okurayamie – wywalczył Wojciech Fortuna. Później dwukrotnie z pucharowych zwycięstw cieszył się na niej Adam Małysz, a na mniejszym obiekcie 10 lat temu został mistrzem świata.

W sobotę nadszedł czas Kota. Już po pierwszej serii był liderem po skoku na 139 m. O 3,1 pkt wyprzedzał Niemca Andreasa Wellingera (także 139 m) i o 3,8 pkt Prevca, który już w piątkowych kwalifikacjach zaprezentował wysoką formę. Teraz poszybował na odległość 143 m, tylko o 50 cm bliżej niż wynosi rekord skoczni, ale w lepszych niż rywale warunkach wietrznych. Na czwartej pozycji plasował się będący ostatnio w świetnej dyspozycji Kraft – 137 m.

W finale pierwszy sygnał do ataku dał Austriak, który w świetnym stylu doleciał do 139. metra. Prevc osiągnął 134 m, ale ze względu na gorsze warunki wystarczyło to, by objąć prowadzenie. Zepsuł próbę Wellinger – 130 m i Słoweńca mógł wyprzedzić tylko Kot. Spokojny i skoncentrowany czekał na sygnał trenera Stefana Horngachera. Gdy ruszył z belki, było wiadomo, że aby marzyć o historycznym sukcesie musi wylądować około 140. metra, gdyż miał korzystny wiatr, za który później od noty odliczono mu aż 16,6 pkt.

Polak zadanie zrealizował niemal perfekcyjnie. Uzyskał 138 m, za styl otrzymał od sędziów równie wysokie noty, jak w pierwszej próbie. Koledzy z ekipy szykowali się do gratulacji, a na tablicy wyników przy jego nazwisku wyświetliła się “1” i nota 260,2 pkt, identyczna jak Prevca.

“Jestem ogromnie szczęśliwy, spełniłem swoje marzenie. Moje skoki były dobre, choć warunki atmosferyczne dzisiaj nas nie rozpieszczały. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze uda mi się stanąć na podium” – powiedział Kot reporterowi telewizyjnemu.

To 11. w historii przypadek, gdy zawody PŚ miały dwóch zwycięzców, a trzeci z udziałem Polaka. 29 stycznia 2005 roku w Zakopanem na najwyższym stopniu podium stanęli Norweg Roar Ljoekelsoey i Adam Małysz. Później taka sytuacja miała miejsce 17 marca 2013 roku, kiedy jedyny dotychczas triumf Piotr Żyła podzielił z Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem.

Na pierwszą wygraną na Okurayamie co najmniej do niedzieli musiał poczekać Stoch. Lider PŚ, który nie błyszczał już w piątkowych skokach próbnych, w 1. serii uzyskał 129 m i na półmetku był sklasyfikowany na 10. pozycji. W finale dwukrotny złoty medalista olimpijski z Soczi także nie zachwycił. Miał spore problemy locie, w pewnym momencie nawet musiał ratować się przed upadkiem i wylądował na 120. metrze. Ostatecznie był 18. To jego najgorszy występ w tym roku. Poprzednio tak nisko uplasował się w otwierających sezon dwóch konkursach w fińskim Kuusamo, gdzie był 26. i 22.

Prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ jednak utrzymał, ale jego przewaga nad drugim Norwegiem Danielem Andre Tande, który w sobotę był siódmy, zmalała do 91 pkt. Dorobku na razie nie powiększył czwarty w pucharowej rywalizacji Domen Prevc – w pierwszej próbie odnotował tylko 97 m i zajął w zawodach ostatnie, 50. miejsce.

Z biało-czerwonych w czołowej “10”, obok Kota, znaleźli się jeszcze w sobotę na Jan Ziobro, który zajął najwyższą w sezonie dziewiątą pozycję, i dziesiąty Piotr Żyła. Dawid Kubacki był 23, a Stefan Hula 42.

Czołowe wyniki i miejsca Polaków w sobotnim konkursie:

1. Maciej Kot (Polska) 260,2 (139,0 m/138,0)

. Peter Prevc (Słowenia) 260,2 (143,0/134,0)

3. Stefan Kraft (Austria) 257,5 (137,0/139,0)

4. Andreas Wellinger (Niemcy) 247,5 (139,0/130,0)

5. Roman Koudelka (Czechy) 230,6 (131,0/128,0)

6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 223,8 (135,0/123,5)

7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 221,3 (125,5/127,0)

8. Manuel Fettner (Austria) 220,8 (126,5/130,5)

9. Jan Ziobro (Polska) 219,0 (127,5/126,5)

10. Piotr Żyła (Polska) 214,6 (129,0/122,0)

… 18. Kamil Stoch (Polska) 205,1 (129,0/120,0)

23. Dawid Kubacki (Polska) 189,1 (117,5/119,5)

42. Stefan Hula (Polska) 79,5 (114,5)

“Chcę podziękować Peterowi Prevcowi, który oddał mi puchar za zwycięstwo” – powiedział Maciej Kot, który ex aequo ze Słoweńcem triumfował w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich japońskim w Sapporo.

Kot, który wygrał po raz pierwszy w karierze, otrzymał główne trofeum, gdyż organizatorzy przygotowali tylko jeden egzemplarz.

“Ja mam ten puchar. Peter powiedział, że to moje pierwsze zwycięstwo i mi go oddaje. Ale mam nadzieję, że organizatorzy, zgodnie z obietnicą, »wykombinują« dla Petera na jutro drugi albo prześlą mu taki później i też nie będzie poszkodowany. Zresztą on tych pucharów za pierwsze miejsce ma trochę więcej niż ja” – dodał z uśmiechem Polak w wypowiedzi dla TVP Sport.

Triumfator konkursu przyznał, że chyba nikt się nie spodziewał takich wyników. Ale – zaznaczył – takie niespodzianki są bardzo miłe i chyba nikt nie ma nic przeciwko nim.

“Z roku na rok skacze mi się w Japonii coraz lepiej, miałem też trochę szczęścia, bo trafiłem na dobre warunki. Zwycięstwo tym bardziej cieszy, że w tym roku, inaczej niż w latach ubiegłych, startowali wszyscy najlepsi zawodnicy” – zaznaczył, choć dodał, że Sapporo nie jest może “wymarzonym miejscem na pierwszą wygraną”.

Kot dodał, że zwycięstwo dało mi wiele radości, teraz już wie, jak ono smakuje. Na pytanie, czy tak samo jak wygrana w pojedynkę, a nie ex aequo, stwierdził krótko: “Zwycięstwo to zwycięstwo i tak do tego podchodzę”.

Kamil Stoch wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Maciej Kot, który w sobotę był współtriumfatorem, zajął czwarte miejsce.

Na drugiej pozycji uplasował się prowadzący po pierwszej serii Niemiec Andreas Wellinger, a na trzeciej Austriak Stefan Kraft.

“Skoki nie wychodziły mi tak, jakbym sobie tego życzył, miałem problemy w locie. Wiem nad czym mam teraz pracować, jest plan działania na kolejne zawody, który – jak sądzę – przyniesie pożądane efekty” – przyznał Stoch po sobotnich zawodach, w których zajął 18. miejsce.

W niedzielę wziął rewanż. Dalekie loty zwiastował już skok próbny w kwalifikacjach, w którym osiągnął 136,5 m. Była to jego najlepsza próba w Sapporo. W pierwszej serii punktowanej poszybował o metr dalej i na półmetku był drugi.

Prowadził Wellinger, który uzyskał 140,5 m, ale w lepszych warunkach niż Polak, stąd jego przewaga wynosiła mniej niż wynikałoby z różnicy odległości, bo tylko 1,3 pkt. Trzeci po skoku na 133 m był Kot, ale wyraźnie było widać, że sobotniemu zwycięzcy w ostatniej fazie lotu zabrakło noszenia.

Finał, rozgrywany przy prószącym śniegu, długo był dość sennym spektaklem. “Odpalił” dopiero Słoweniec Peter Prevc, który poszybował na 138 m. Cztery metry dalej doleciał Norweg Daniel Andre Tande, ale miał kłopoty z bezpiecznym i stylowym wylądowaniem. Po chwili Kraft osiągnął jednak 144 m, czym wyrównał osięgnięcie Kota z kwalifikacji. Skok Polaka nie był wówczas punktowany, ale Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) postanowiła uznać go za rekord Okurayamy, który Austriak wyrównał.

Wówczas jury zawodów zdecydowało się obniżyć rozbieg, choć na górze pozostało tylko czterech zawodników. Norweg Robert Johansson osiągnął 133 m, a skaczący po nim Kot – 138. Miał jednak jeszcze lepsze warunki wietrzne niż Kraft i odjęciem z tego tytułu aż 25,9 pkt nie pozwoliło mu wyprzedzić Austriaka.

Uczynił to Stoch. 140 m, pięć “19” za styl, mniejsza niż rywale ujemna kompensacja za wiatr i wyraźne prowadzenie. Zamykający konkurs Wellinger nie poradził sobie z tak wysoko zawieszoną poprzeczką, a do tego był ściągany z belki startowej z powodu zbyt silnych podmuchów powietrza. Ostatecznie w gorszych warunkach niż pozostali zawodnicy z czołówki uzyskał 132 m i zdenerwowany machnął rękami po wylądowaniu. Wiedział, że nie wygrał, ale po raz czwarty w sezonie zajął drugie miejsce, a po raz szósty zmieścił się w “trójce”.

Trzeci był Kraft, który od pięciu konkursów nie schodzi z podium. Tuż za nim Kot, który też na pewno bardzo miło będzie wspominał Japonię.

Stoch odniósł szóste w sezonie – po Lillehammer, Bischofshofen, dwukrotnie Wiśle oraz Zakopanem – zwycięstwo i w klasyfikacji generalnej PŚ prowadzi z przewagą 140 punktów nad Kraftem, który wyprzedził piątego w niedzielę Tandego. Kot jest nadal piąty, choć zaczyna mu deptać po piętach Wellinger. 10. miejsce utrzymał 12. tych zawodach Piotr Żyła, ale do niego z kolei szybko zbliża się broniący Kryształowej Kuli Prevc.

Do końca sezonu pozostało osiem konkursów indywidualnych, w tym dwa najbliższe – w środę i czwartek – na przygotowanym z myślą o przyszłorocznych igrzyskach obiekcie w południowokoreańskim PyeongChang.

W karierze Stoch wygrał już 21 zawodów PŚ, a na podium stanął w sumie 41 razy. Na Okurayamie podwójny mistrz olimpijski z Soczi triumfował jednak po raz pierwszy. Wcześniej dwukrotnie był drugi, a raz uplasował się na trzeciej pozycji.

“Dziś w przeciwieństwie do soboty wszystkie skoki, łącznie z tym próbnym, były dobre. Cieszę się z wygranej, ale nie zaprzątam sobie głowy żółtym plastronem lidera Pucharu Świata. Skupiam się na swojej pracy i każdych najbliższych zawodach” – przyznał Stoch w krótkiej rozmowie z reporterem telewizyjnym.

Sapporo jest od dawna szczęśliwe dla biało-czerwonych. W 1972 roku Wojciech Fortuna został pierwszym polskim mistrzem zimowych igrzysk. Z kolei 10 lat temu Adam Małysz na mniejszym obiekcie Miyanomori sięgnął po złoty medal mistrzostw świata, a wcześniej na nim odniósł jedno zwycięstwo w PŚ. Z kolei na Okurayamie był bezkonkurencyjny dwukrotnie. W tym roku do listy polskich triumfatorów dołączyli Kot i Stoch. To 14. ośrodek, w którym ten ostatni cieszył się z pucharowego triumfu.

Gorzej w niedzielę poszło pozostały biało-czerwonym, którzy nie poradzili sobie ze zmniennym i nieprzewidywalnym wiatrem. Stefan Hula został sklasyfikowany na 33. miejscu – 116 m, Dawid Kubacki, który wcześniej wynikiem 136,5 m wygrał kwalifikacje, w konkursie uzyskał 113,5 zajmując 35. lokatę, a Jan Ziobro był 39. – 105,5 m.

W finałowej serii zabrakło też takich zawodników, jak m.in. Niemiec Richard Freitag, piąty w sobotę Czech Roman Koudelka czy japoński weteran Noriaki Kasai, który na świetnie sobie znanym obiekcie zajął ostatnią, 50. lokatę.

Biało-czerwoni pod wodzą Stefana Horngachera po niedzielnym konkursie poprawili rekordowy dorobek punktowy z sezonu 2013/14, kiedy zgromadzili 2840. Obecnie wspólnie mają ich 2935. Trzech z kadrowiczów: Kot, Żyła i Kubacki już może się pochwalić największymi zdobyczami w karierze.

Polacy prowadzą też w klasyfikacji Pucharu Narodów, do której zalicza się także wyniki zawodów drużynowych. Mają o 445 pkt więcej niż Austriacy, którzy z kolei o 10 wyprzedzają Niemców.

Czołowe wyniki i miejsca Polaków w niedzielnym konkursie:

1. Kamil Stoch (Polska) 262,7 pkt (137,5/140,0 m)

2. Andreas Wellinger (Niemcy) 255,3 (140,5/132,0)

3. Stefan Kraft (Austria) 249,6 (132,0/144,0)

4. Maciej Kot (Polska) 244,7 (133,0/138,0)

5. Daniel Andre Tande (Norwegia) 242,9 (138,0/142,0)

6. Peter Prevc (Słowenia) 239,3 (132,0/138,0)

7. Robert Johansson (Norwegia) 229,6 (133,0/128,5)

8. Daiki Ito (Japonia) 216,7 (128,0/128,0)

9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 215,3 (134,0/136,0)

10. Vincent Descombes-Sevoie (Francja) 214,2 (129,5/127,0)

11. Andreas Stjernen (Norwegia) 214,0 (130,5/130,0)

12. Piotr Żyła (Polska) 205,8 (121,0/125,5)

… 33. Stefan Hula (Polska) 81,9 (116,0)

35. Dawid Kubacki (Polska) 81,5 (113,5)

39. Jan Ziobro (Polska) 73,5 (105,5)

Czołówka klasyfikacji PŚ i miejsca Polaków (po 19 z 27 konkursów):

1. Kamil Stoch (Polska) 1180 pkt

2. Stefan Kraft (Austria) 1040

3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1034

4. Domen Prevc (Słowenia) 878

5. Maciej Kot (Polska) 747

6. Andreas Wellinger (Niemcy) 708

7. Michael Hayboeck (Austria) 619

8. Manuel Fettner (Austria) 593

9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 587

10. Piotr Żyła (Polska) 512

11. Peter Prevc (Słowenia) 489

… 19. Dawid Kubacki (Polska) 255

27. Jan Ziobro (Polska) 118

28. Stefan Hula (Polska) 110

56. Aleksander Zniszczoł (Polska) 9

60. Klemens Murańka (Polska) 4

Czołówka klasyfikacji Pucharu Narodów

(po 22 z 33 konkursów):

1. Polska 4085 pkt

2. Austria 3640

3. Niemcy 3630

Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował

Zbigniew Bełz