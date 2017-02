Pytania, pytania, pytania…

Jak zwykle nazbierało się wiele pytań, które Państwo zadajecie mi pisząc e-maile i dzwoniąc. Wiele z nich się powtarza, i dziś postaram się podać odpowiedzi na kilka z nich:

Pytanie: Zamierzam starać się o imigrację do Kanady. Skończyłem 3-letnie studia w Anglii na uniwersytecie. Czy muszę zdawać egzamin IELTS, czy mój dyplom ukończenia studiów w języku angielskim jest wystarczającym dowodem na znajomość tego języka, bo jest chyba, wydaje mi się, całkiem logiczne, że angielski znam bardzo dobrze.

Odpowiedź: Zasady są takie, że każdy kandydat na imigranta, nawet ten którego język angielski jest jedynym językiem, który zna, musi zdawać egzamin. Takie są przepisy, nawet jeżeli nie wydają się one logiczne, i nie ma od nich odstępstwa.

Natomiast na pewno ciekawym faktem jest, że niejednokrotnie osoby, których język angielski nie jest językiem macierzystym, zdają go lepiej niż tacy, dla których angielski jest jedynym językiem, którym się posługują.

Pytanie: Moim planem jest, aby osiedlić się w Ontario, czyli w angielskojęzycznej prowincji. Znam język angielski bardzo dobrze, ale ze względu na studia, które robiłem we Francji, język francuski znam jeszcze lepiej. Czy muszę traktować język angielski jako mój pierwszy język, czy mogę użyć francuski, aby wtedy dostać więcej punktów?

Odpowiedź: W takiej sytuacji można użyć francuski jako główny (pierwszy) język, a angielski jako drugi, i otrzymać dzięki temu więcej punktów w Express Entry – dlaczego nie?

Pytanie: Jestem obywatelem kanadyjskim, ale od 5 lat mieszkam wraz z moją narzeczoną w Anglii. Postanowiliśmy, że przeniesiemy się do Kanady na stałe. W związku z tym zamierzam sponsorować do Kanady moją narzeczoną. Jakie było moje zdziwienie, gdy wyszukałem informację, że nie ma programu sponsorowania do Kanady narzeczonej! Nasz ślub jest już zaplanowany w Polsce na połowę 2018 roku – czy znaczy to, że musimy czekać tyle z zaczęciem sprawy sponsorskiej?

Odpowiedź: Rzeczywiście prawdą jest, że program sponsorowania do Kanady narzeczonych został wyeliminowany z prawa imigracyjnego Kanady prawie 15 late temu – w czerwcu 2002 roku. Ale w sytuacji takiej jak ta, warto byłoby sprawdzić, czy kwalifikujecie się jako “common-law”, czyli konkubinat.

Jeśli tak, to sponsorowanie można zacząć bez ślubu, a samo bycie “narzeczeństwem” wcale nie sprawia, że jest się zdyskwalifikowanym. Jednocześnie jednak proszę pamiętać, że aby kwalifikować się na common-law, nie wystarczy tylko ze sobą mieszkać, ale trzeba być ze sobą w związku, który jest tak jak małżeństwo, tylko nie ma ślubu (np. wspólne dziecko, współzależność finansowa itp.).

Pytanie: Chcę do Kanady sponsorować rodziców, i biorę udział w loterii, która weszła w tym roku. Rozumiem, że mam otrzymać wiadomość poprzez e-mail, czy zostałam wylosowana jako sponsor, czy nie. Czy wiadomo jest kiedy ta wiadomość przyjdzie? Przeszukałam całą stronę imigracyjną, ale nie ma tam informacji.

Odpowiedź: To prawda – nie ma nigdzie informacji, kiedy nastąpi następny krok. Jedyną informację, jaką od rządu uzyskaliśmy, było to, że po 4 lutego nastąpi “wyczyszczenie” puli – czyli usunięte zostaną wielokrotne wpisy, po czym nastąpi losowanie, po czym wszyscy w puli zostaną powiadomieni czy zostali wylosowani jako sponsorzy, czy mogą ponownie zapisać się za rok. Niestety, ale to “po czym” nie zostało sprecyzowane. Dowiemy się, jak informacja ta zostanie opublikowana czy ogłoszona.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej