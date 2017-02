Przemyślenia przelane na papier

Jak zwyciężać mamy?

Dziś, gdy kraj nasz ojczysty, naród nasz kochany jest tak rozpolitykowany, gdy nie tylko rządzący i im się sprzeciwiający bój toczą zawzięty, lecz my wszyscy, w mediach, w domu, w kościele, na ulicy, w metrze, pociągu, gdzie bądź jesteśmy spieramy się, wygrażamy sobie wzajemnie, szczerzymy zęby, naśmiewamy się z innych, szkalujemy, zatem uzbroić się warto w mniej znane sposoby. Wszystko po to, aby Polak mógł pokonać drugiego Polaka. Filozof Arthur Schopenhauer w krótkiej rozprawie pt. “Die eristische Dialektik” daje rady, dzięki którym możemy zwyciężyć nawet wówczas, gdy nie mamy się racji. Katechizm walki filozof nazwał erystyką (z greckiego – eristikós czyli kłótliwy). Oto niektóre ze sposobów pokonania przeciwnika.

1.Wyprowadzić przeciwnika z równowagi przez bezczelne zachowanie względem niego, gdyż zdenerwowany nie będzie w stanie wszystkiego przemyśleć i dopilnować.

2.Triumfalnie ogłosić, że dowiodło się czegoś, choć wcale z dyskusji tak nie wynikło.

3.Używać zamiast argumentów częstego odwoływania się do tzw. autorytetów, szczególnie tych, które są powszechnie szanowane, w razie potrzeby przekręcając lub fałszując cytaty z ich prac. Można również rzucać wymyślonymi nazwiskami.

4.Zadać pytanie związane z tematem, na które przeciwnik nie będzie w stanie odpowiedzieć i w ten sposób, pokazując jego niekompetencję, przekonać wszystkich, że to my mamy zawsze rację.

5.Jeśli przeciwnik ma rację, ale użył błędnej argumentacji, obalić argument, uznając, że obaliliśmy całą tezę.

6.Metoda ironicznej niekompetencji. Polega na graniu głupka, gdy przeciwnik jest mądrzejszy.

7.Jeśli przeciw racjom wysuniętym przez przeciwnika nic nie zdołamy znaleźć, z subtelną ironią należy ogłosić swoją niekompetencję: “To, co pan mówi, daleko wykracza poza granice mojej ubogiej wiedzy, nie wykluczam przeto, iż ma pan rację, zrozumieć tego jednak nie potrafię, jak i większość naszej społeczności. I w tej jedności naszej partii z ludem tkwi zwycięstwo”.

8.Jeśli wśród słuchaczy cieszymy się niewielkim uznaniem, to delikatnie dajemy im do zrozumienia, iż oponent plecie bzdury. Szukajmy oparcia się we własnym autorytecie, nawet wtedy, jeśli tego autorytetu nie mamy.

9.Widząc, że przeciwnik jest mocniejszy, należy atakować go osobiście, obrażać lub w jakikolwiek sposób bagatelizować prawdziwy przedmiot sporu.

10. Rzucanie inwektywami – używanie słów obraźliwych wobec przeciwnika jest nie tylko dozwolone. Jest konieczne.

Ostateczną bronią w walce o własne racje i przyszłość Rzeczpospolitej powinien stać się pistolet. Powrót do pojedynkowania się będzie powrotem do naszej pięknej tradycji i jednocześnie zlikwiduje w sposób honorowy tych, którzy na to zasłużyli.

Świat się śmieje

Największym paradoksem jest sprzeciw rodaków Donalda Tuska przeciwko ponownemu wyborowi go na przewodniczącego Rady Europejskiej. Także państwa skupione w Grupie Wyszehradzkiej są za Tuskiem czyli nasi sąsiedzi z Czechami i Słowakami, a nawet Węgrami. Mamy zatem sytuację nie z tej ziemi. Humorystyczną i żałosną. A może jest całkiem inaczej. Może ktoś tak bardzo kocha pana Donalda, że już nie chce, aby męczył się on wśród obcych, z dala od rodzinnych Kaszub i gry w piłkę nożną z kumplami z lat dziecinnych. To głęboka troska o Tuska kieruje akcją, która postawiła całą demokratyczną Europę w osłupienie. Wiadoma rzecz: Polak potrafi. Tego nawet Einstein czy inny mądrala by nie wykombinował.

Nie baw się ogniem bo będziesz sikał w nocy

Od dzieciństwa przestrzega się dzieci przed bawieniem zapałkami. Gorzej, gdy “ogniem” bawią dorośli. Zwłaszcza politycy. Jak okiem sięgnąć “bawią się” prawie wszędzie. Trump, Putin, dyktatory z Bliskiego i Dalekiego Wschodu, tli się w Azji, a w Europie to nie? Ultraprawica śmiało podnosi głowę i rośnie w siłę. Spokój i pokój nie są dane raz na zawsze. Kto raz rozhuśtał karuzelę nienawiści i nie ma zamiaru jej zahamować, spłonie razem ze wszystkimi, także Bogu ducha winnymi.

Plac Edelmana w Paryżu

Ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim Marek Edelman ma swój plac w stolicy Francji. Rada Paryża decyzję podjęła w 2013 r. i zrealizowała ją teraz. Plac znajduje się w XI dzielnicy stolicy. Mer Paryża pani Anne Hidalgo, w uroczystej mowie uznała Edelmana za wybitną postać w walce z okupantem hitlerowskim i o wolną Polskę. Po śmierci Mordechaja Anielewicza przejął dowództwo w żydowskim ruchu oporu. Pani Hidalgo podkreśliła jego znaczącą rolę w “Solidarności”. Działał w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie.

Polak nie widzi Polaka

Co w nas siedzi? Jeden drugiemu uciąłby łeb.Kaczyński najchętniej Wałęsę utopiłby w łyżce wody. Nienawiść karmi się podłością. Nie jedyny to przypadek. Piłsudskiego nienawidzili endecy. Byli gotowi go zabić. Zamiast niego zabili Narutowicza – pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej po 123 latach niewoli. Piłsudski choć idol i bohater też nie miał czystych rąk i powsadzał po przewrocie majowym oponentów gdzie trzeba. A gdy wybuchła II wojna światowa i każdy zawodowy oficer był na wagę złota, premier gen. Sikorski zemścił się na nieżyjącym już Marszałku osadzając piłsudczyków w Szkocji, w obozach na Wyspie Węży (w tym ok.1500 oficerów i 90 generałów); ci zamiast walczyć uwodzili Szkotki i pili na umór.

Oto Polska właśnie! DOM MŚCIWYCH WARIATÓW. Czyli zabijanie Ojczyzny własnymi rękoma na oczach całego świata.