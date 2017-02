Promocja książki “Teatr bez granic” Beaty Gołembiowskiej w Konsulacie RP w Toronto

Książka-album Teatr bez granic została wydana w 25. rocznicę powstania Salonu Poezji Muzyki i Teatru w Toronto. Na 320 stronach książki-albumu jest zawarta cała działalność Salonu. Są to sztuki teatralne z cyklu Wielkie Polki-Emigrantki, spektakle poetycko-muzyczne, przedstawienia o charakterze musicalowym i rewiowym, mniejsze inicjatywy kulturalne, coroczne serenady oraz liczne podróże. Przepiękne zdjęcia, biografie artystów, fragmenty utworów poetyckich, opowieści Marii Nowotarskiej oraz wypowiedzi wielu wybitnych dziennikarzy umieszczone na wielobarwnych kartach książki wprowadzają czytelnika w zaczarowaną krainę tego wyjątkowego teatru, który na przestrzeni 25 lat wyprodukował ponad 100 spektakli i odbył 248 podróży docierając do wielu miast na całym świecie. Poprzez swoją tak długą i owocną działalność stał się największym profesjonalnym teatrem polskim na emigracji!

24 stycznia 2017 roku o godz. 19 sale Polskiego Konsulatu w Toronto zapełniły się przyjaciółmi torontońskiego Salonu. Wśród nich znaleźli się: Konsul Andrzej Szydło, Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Władysław Lizoń, byli prezesi Salonu – Iwona Bogorya-Buczkowska i Krzysztof Liebert z żoną Alicją, wierna Salonowi dziennikarka Krystyna Kozłowska, poetka Teresa Sorska, scenograf Joanna Dąbrowska z mężem grafikiem Jarosławem oraz autorka projektów kostiumów do Heleny i Uśmiechów Lwowa – Beata Marzyńska z mężem Piotrem, znanym torontońskim architektem, zaprzyjaźniony z Salonem grafik Seweryn Reszka, najwierniejsi przyjaciele i sponsorzy – Andrzej Hubert Willman i Krzysztof Preobrażeński oraz współgospodarze wieczoru – członkowie Zarządu Salonu.

Wieczór zapowiedział Konsul RP – Grzegorz Morawski, a następnie głos został przekazany Jerzemu Boskiemu, autorowi muzycznych aranżacji wielu spektakli Salonu. 25. rocznica Salonu jest jednocześnie 10. rocznicą śmierci Jurka Pilitowskiego, niezmiernie zasłużonego współtwórcy i działacza torontońskiego teatru. W książce jest osobny rozdział jemu poświęcony, jak również nie zapomniała o rocznicy śmierci Jurka redaktor Małgorzata Bonikowska, zamieszczając w Gazecie obszerny materiał – swój felieton i artykuł Joanny Sokołowskiej- Gwizdka (bardzo nas też cieszy, że o naszym teatrze powstał materiał po angielsku w POLcast – podcaście prowadzonym przez red. Bonikowską i Tomka Kniata).

Wieczór w Konsulacie zaczął się od upamiętnienia tego wielkiego człowieka, jakim był Jerzy Pilitowski. Aranżacja fortepianowa Ave Maria Jerzego Boskiego wprowadziła słuchaczy w zadumę, a Kinga Mitrowska odśpiewała White Chrismas – tę samą pieśń, którą wykonała 10 lat temu podczas spektaklu “Zaczarowany, świąteczny Kraków”. Było to ostatnie salonowe przedstawienie, na które przyszedł Jurek. Sławek Iwasiuk “Piosenką dla Jurka” (słowa i muzyka jego autorstwa) w 10. rocznicę pożegnał jednego z najbardziej oddanego Salonowi ludzi.

Dalsza cześć programu artystycznego była również “wspomnieniowa”. Wiersz Zaczarowana Dorożka Gałczyńskiego, we wspaniałym wykonaniu Marii Nowotarskiej odświeżył pamięć dwóch salonowych spektakli poświęconym temu wybitnemu poecie. Alicja Wysocka pieśniami z repertuaru Serenad (I Dreamed a Dream z musicalu Les Miserables i Non, je ne regrette rien – Edith Piaf) przypomniała te coroczne, pełne artystycznego wigoru teatralne imprezy organizowane w czerwcowe wieczory w ogrodach i salach Konsulatu RP. Kinga Mitrowska świetnym wykonaniem słynnej pieśni Hallelujah Cohena przypomniała spektakl Salonu “Od Niemena do Cohena”, a Krzysztof Jasiński dwiema zabawnymi satyrami wprowadził słuchaczy w pełen humoru świat Kerna i Załuckiego, któremu został poświęcony spektakl Salonu Koktajl kabaretowy.

Beata Gołembiowska, autorka książki-albumu Teatr bez granic opowiedziała o procesie powstawania książki, w który była niezmiernie zaangażowana Maria Nowotarska, jak również członkowie Zarządu.

Jolanta Morgenstern, prezes Salonu Poezji, Muzyki i Teatru podziękowała wszystkim sponsorom, dzięki którym wydanie tej publikacji było możliwe oraz poinformowała, gdzie można nabyć Teatr bez granic w Polsce i w Kanadzie.

Na zakończenie na scenę weszło pięciu muzyków: Zdzisław Prochownik – kontrabas, Andrzej Penkul – trąbka, Paweł Pacanowski – klarnet, Wojtek Bochenek – puzon, Wiesiek Szczepaniak – tarka, Sławek Iwasiuk – banjo i wokal, tworzących zespół o zabawnej nazwie “Nikt nic nie wie”.

Ten wspaniały dixielandowy zespół powstał w październiku 2015, tuż przed uroczystością Jubileuszową Salonu w Old Mill, z inicjatywy Zdzisława Prochownika. Do końca nikt nic nie wiedział, kto i co będzie grać i tak powstała nazwa zespołu.

Nikt nic nie wie wprowadził w stan rozbawienia i niemalże roztańczenia publiczność w Old Mill i ponownie to samo uczynił z widzami w Konsulacie. Podczas tego wieczoru zostały zaprezentowane nowe utwory, między innymi wokalne, autorstwa znanego artysty salonu, Sławka Iwasiuka, a jego Tango Nocturno, adresowane do Marii Nowotarskiej i jej dzieła, jakim jest Salon, wzbudziło wielki aplauz. Oczywiście nie obyło się bez bisów.

Opasłe tomy Teatru bez granic o pięknej, błyszczącej okładce autorstwa Joanny Dąbrowskiej zostały zakupione przez wielbicieli teatru, którzy podchodzili do autorki Beaty Gołembiowskiej i Marii Nowotarskiej z prośbą o wpis do książki. Niewątpliwie ta książka będzie przypominała przez wiele, wiele lat o teatrze, który urodził się i działa w naszym Toronto.

Teatr bez granic nie spoczął na laurach, działa nadal, podróżuje i tworzy nowe spektakle. Pełnemu wydarzeń jubileuszowemu roku 2016 będzie poświęcona nowa publikacja autorstwa Beaty Gołembiowskiej, tym razem w formie sześćdziesięciostronicowego kolorowego wydawnictwa, zatytułowanego Echa Salonu – Jubileuszowy rocznik 2016. Zostanie on wydany w lutym 2017 .

W roczniku znajdzie się zapowiedź tegorocznej Serenady, w której weźmie udział znany z wielu ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych, słynny polski aktor Krzysztof Stelmaszyk. Będzie nam bardzo miło powitać Krzysztofa w progach naszego teatru, w którym i on dawno temu, w początkowych jego latach uczestniczył. Te występy aktor wspomina jako bardzo ważne w swoim życiu.

Krzysztof Rumian