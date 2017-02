Prawo imigracyjne i kłamstwa

Dlaczego rząd Kanady tak często zmienia zasady, prawo, dlaczego zaostrza przepisy odnośnie wjazdów do Kanady, dlaczego nie pozwala wjechać do Kanady na wizytę, albo przesłuchuje, przeszukuje, aresztuje, odsyła z powrotem, deportuje – dlaczego u t r u d n i a ż y c i e?

Otóż jest tak, że rzeczywiście prawo i zasady zmieniają się nieustannie – ale nie jest tak tylko w Kanadzie. Na pewno zgodzicie się Państwo, że jest tak wszędzie! Czasy się zmieniają, prawa się zmieniają dostosowując się do aktualnej sytuacji.

A jak sami zapewne Państwo zdają sobie sprawę, obecnie czasy są niełatwe na świecie. Kanada musi więc bronić swoich praw, swoich granic i nie jest to żaden ewenement – każde państwo chroni swoje interesy i dba o to, żeby szanowano prawo i reguły.

Na tym szczeblu nie zmieniło się wiele w porównaniu do, na przykład, ćwierć wieku temu. Co się zmieniło to to, w jaki sposób Kanada egzekwuje prawo – np. gdy osoba chcąca wjechać, pojawi się przed urzędnikiem na granicy. Pamiętam czasy, kiedy urzędnik podniósł głowę, zadał jedno-dwa pytania i już była w paszporcie wbita pieczątka wjazdu na 6 miesięcy. Prośba o przedłużenie? Nie ma problemu. Ponowna prośba – też nie ma problemu. Kolejne podanie o przedłużenie – pewnie, czemu nie. Te czasy dawno się skończyły – bardzo gruntownie trzeba wyjaśnić dlaczego planuje się pozostanie w Kanadzie dłużej niż 6 miesięcy, a wyjaśnienie musi mieć i sens, i dowody na to, co mówimy, o co prosimy. Zasady się nie zmieniły w porównaniu z dawnymi czasami, jak powiedziałam – zmieniło się tylko to, jak reguły prawne się traktuje – a traktuje się je, no cóż, ostro.

Bardzo często słyszę, że to jest skandal, iż np. człowiek został aresztowany “jak pospolity przestępca”, a on… niczego złego nie zrobił, tylko przesiedział w Kanadzie tyle to a tyle. Zrobił – złamał prawo imigracyjne (nie kryminalne). Aresztowany może być przez Immigration, a nie przez policję (policja może tylko zatrzymać, a potem przekazać – w zasadzie nie Immigration, a CBSA – służbom granicznym, które to zajmują się właśnie osobami, które złamały prawo imigracyjne.

Dlatego przypominam, że tak jak kiedyż było “łatwiej” prześlizgnąć się bezboleśnie łamiąc prawo imigracyjne Kanady – tak teraz jest coraz trudniej, ponieważ bardziej ostro egzekwowane są reguły, które zawsze istniały, ale nie były tak bardzo egzekwowane. Z tego też powodu nie warto popełniać kolejnego poważnie traktowanego dziś przewinienia – kłamstwa.

Kłamstwo, nawet najbardziej niewinne, nazywane po angielsku “misrepresentation” – jest naprawdę niepotrzebne, a może przysporzyć tyle kłopotów! Nie jestem w stanie podać wszystkich przykładów “misrepresentation”, ale taki jeden z najbardziej popularnych popełniany jest najczęściej przez przyjeżdżających do Kanady, którzy zamiast w deklaracji celnej napisać, że wwożą jedzenie – po prostu tego nie piszą. Nie piszą, że wwożą cukierki, czekolady, kawę – a jest to jak najbardziej legalne! Tak jak legalny jest wwóz alkoholu, papierosów, prezentów, a ograniczenia są tylko co do ilości, które można wwieźć bez cła.

Piszę o tym dlatego, że jeżeli ktoś popełnia właśnie “misrepresentation”, to może zapłacić karę, ale też mieć zupełnie niepotrzebnie kłopoty nie tylko z wjazdem do Kanady w przyszłości (jeśli jest to przyjazd w celach tymczasowych). Również obywatele i stali mieszkańcy Kanady muszą znać te właśnie przepisy i ich przestrzegać.

Takiego rodzaj “flagi” na naszym koncie pozostają na bardzo, bardzo długo (i nie są wygodne – proszę mi wierzyć). A po co tak robić? Lepiej dokładnie zaznajomić się co i w jakich ilościach można wwozić. Kłamstwo ma krótkie nogi – czasami dłuższe, czasami nie. Pytanie: po co się narażać?

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.