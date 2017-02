Pożyczki hipoteczne: co w tym roku?

W ostatnim roku warunki przyznawania pożyczki hipotecznej zmieniły się w sposób dość znaczny. Czasami zmiany następowały z miesiąca na miesiąc, przynosząc nowe reguły oraz warunki.

W ostatnim tygodniu, Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) zaanonsowała, że zwiększa koszty obowiązkowych ubezpieczeń pożyczek hipotecznych, kiedy mamy mniej niż dwadzieścia procent wkładu własnego, czyli tych, które ubezpiecza. Te nowe, wyższe obciążenia będą obowiązywały od 17 marca br.

Jeden z głównych Dyrektorów CMHC stwierdził, że warunki te stworzą nowe zasady udzielania pożyczek oraz zwiększą konkurencyjność instytucji oferujących oraz udzielających tych pożyczek, co doprowadzi do większej stabilności finansowej tego sektora.

W przypadku, gdy mamy jedynie 5% wkładu własnego, oprocentowanie wzrośnie do 4% za kwotę pożyczaną, co jest podwyżką w stosunku obecnych 3,6%. Najwyższe podwyżki jednak są dla tych z przedziału 75 do 80% wartości: tu oprocentowanie wzrasta z 1,25% do 2,4%. Wartości te są zazwyczaj dodawane do całej sumy pożyczki hipotecznej, a więc podwyżka ta zwiększy naszą kwotę spłacaną co miesiąc.

Oprócz nowych warunków przyznawania pożyczki, które zostały wprowadzone w roku 2016, ten rok będzie jeszcze trudniejszy w ich zatwierdzaniu zwłaszcza dla wszystkich kupujących po raz pierwszy, a więc wszystkich młodych, którzy chcą dopiero wejść na rynek. Trzeba podkreślić, że wielu z tych klientów będzie często musiało się wstrzymać z decyzją zakupu oraz naprawdę dobrze pomyśleć na co można będzie się zdecydować. Niektórzy wręcz wstrzymają się z tym zakupem, a już na pewno nie stać ich będzie na kupno domu wolnostojącego. Chyba wszystko zmierza do tego, aby zwiększyć zainteresowanie apartamentami.

Obecna troska rządzących, jeśli chodzi o udzielanie pożyczek, spowodowana ciągle wzrastającymi cenami nieruchomości, zwłaszcza w aglomeracjach Toronto oraz Vancouver, powoduje próbę ograniczenia dostępu do rynku właśnie tym wszystkim, którzy mają mniej wkładu własnego, natomiast nie widać żadnych ograniczeń dla tych, którzy przekazują pieniądze z innych krajów, zwłaszcza z dalekiego Wschodu, a to był jeden z powodów obecnego wzrostu cen.

Wprowadzone przez władze prowincji ograniczenia w Kolumbii Brytyjskiej spowodowały zmniejszenie sprzedaży w tej prowincji, lecz wielu klientów przeniosło swe zainteresowanie do Ontario. Widać to po narodowości kupujących.

Oczekuje się, że niektóre z wprowadzanych nowych warunków w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło, że w końcu roku powyższono tam procent o 0,25%, spowodują właśnie podniesienie oprocentowania pożyczek w Kanadzie, niektórzy twierdzą, że ten proces się właśnie zaczął, zwłaszcza po ostatnich wyborach u naszego południowego sąsiada.

Z uwagi na te obawy, wszystkim klientom radze, aby dokonywali wstępnej akceptacji przez instytucje finansowa tak, aby “zaklepać” obecnie oferowany procent, aby nie zostać zaskoczonym w przypadku gdy ten procent zostanie podwyższony. Może to pozwolić nam na oszczędności, i to bez względu na to, czy jest to nasza pierwsza pożyczka, czy też spodziewane odnowienie pożyczki hipotecznej w tym roku: dotyczy to wszystkich klientów, bez względu na rodzaj zakupu. Jeśli macie Państwo pytania czy wątpliwości, to bardzo chętnie służę bezpłatną poradą.

Przy okazji, podaje świeżo upoblicznione dane odnośnie sprzedaży apartamentów wystawionych przez Toronto Real Estate Board: a więc ilość sprzedanych mieszkań wzrosła w stosunku do roku ubiegłego do wielkości 6,831 w czwartym kwartale 2016, co stanowiło ponad 22-procentowy wzrost, mimo że ilość oferowanych mieszkań do sprzedaży była niższa! Średnia cena apartamentu wzrosła o 14,5 procent, do kwoty ponad 437 tysięcy dolarów! Jest to informacja głównie dla pierwszokupujących, którzy stanowią większą część klientów na apartamenty właśnie.

Z kolei dobra wiadomość dla wszystkich inwestorów: otóż w tym samym okresie czasu dokonano prawie 6 tysięcy transakcji wynajmu, co było spadkiem o prawie 6 procent dokonanych transakcji, ale było to wynikiem spadku ilości oferowanych mieszkań do wynajmu; ilość oferowanych mieszkań spadła o ponad 14 procent; średnia cena wynajmu 1-sypialniowego mieszkania wynosiła 1780 dolarów, co stanowiło wzrost ceny o prawie 7,5 procent; 2-sypialniowe kondo w tym czasie wynajmowało się za średnio 2,415 dolarów. Warto więc inwestować, zwłaszcza że niektórzy wynajmują swe mieszkania dla tzw. “air-b-n-b”, co przynosi jeszcze większy dochód.

