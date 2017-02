Polsko, poznaj Kanadę!

“Dzień Dobry Kanado!” w TVN

Działalność Irminy Somers jest mi szczególnie bliska – widzimy podobnie świat i naszą rolę w nim. Jako imigrantki z Polski żyjące w Kanadzie, którą pokochałyśmy, mamy serce podzielone na pół’i uważamy, że naszą misją jest bycie ambasadorem jednego kraju w drugim i pomostem między tymi dwoma wspaniałymi, chociaż jakże różnymi krajami. Ja robię to przez dziennikarstwo prasowe i radiowe, ona – telewizyjne.

Irmina Somers ma za sobą telewizyjną promocję Polski w Kanadzie – jej sześcioodcinkowy angielskojęzyczny cykl “OK Poland” pokazywany był w OMNI TV i został nagrodzony prestiżową nagrodą im. Macieja Płażyńskiego. Teraz nadszedł czas na przybliżenie Kanady Polakom. Wieloletnia współpraca z TVN – stacji, dla której robiła szereg materiałów z Kanady, zaowocowała jej autorskim cyklem reportaży pt. “Dzień dobry, Kanado!”.

This slideshow requires JavaScript.

W każdą środę i sobotę przez cztery tygodnie zobaczymy co Irmina uważa za ciekawe i warte pokazania w zimowej Kanadzie, w dwóch prowincjach – Ontario i Quebec. W pierwszym odcinku Irmina zabrała widzów na wycieczkę po najstarszym mieście Kanady – malowniczym Quebec City, w drugim – na wyprawę na zamarznięte jeziora Ontario, aby odwiedzić amatorów ice-fishing, czyli łowienia ryb pod lodem – i Polaków, i Chińczyków, jak to w Kanadzie, w trzecim – do lodowego hotelu w Quebec City, a w czwartym – do bunkra z czasów zimnej wojny.

Reportaże są wartkie i dynamiczne, pokazują ciekawych ludzi i ciekawe miejsca (np. ekskluzywne apartamenty celebrytów w eleganckim hotelu Chateau Frontenac, sklep z czekoladowymi kiełbasami, wnętrza domków na lodzie, w których łowi się pod lodem ryby). I idealnie trafione czasowo – powstały w roku 150. urodzin Kanady!

This slideshow requires JavaScript.

Małgorzata P. Bonikowska: Po promocji Polski w Kanadzie, realizujesz teraz projekt jakby “w drugą stronę” – pokazujesz Kanadę Polakom. Jak do tego doszło?

Irmina Somers: Jestem bardzo szczęśliwa ponieważ dwa domy, dwa obywatelstwa, dwa obowiązki i należało się to tak jak kiedyś Polsce, tak teraz Kanadzie. Duże uznanie dla Ewy Baj, szefowej i głównej producentki. Kiedy przyszłam z pomysłami stworzenia mini serii o Kanadzie, przyjęła to ze zrozumieniem i dała szansę, twierdząc, że właściwie ta Kanada jest sąsiadką Ameryki, którą dobrze w Polsce znają i się nią interesują, a Kanada też kraj rozwinięty, ale taki nieodgadnięty, ciągle tajemniczy. Postanowiliśmy razem z “Dzień Dobry Kanado!” odkrywać Kanadę. Oczywiście, jest to tylko namiastka, bo Kanada jest pełnym tajemnic i najbardziej etnicznie zróżnicowanym krajem. Chciałabym żeby ta zimowa Kanada była zalążkiem tego, co chcę pokazać w przyszłości, podczas lata.

M.P.B.: Jaki jest plan tego cyklu?

I.S.: Te pierwsze osiem odcinków to okazja do pokazania szeregu różnych tematów – jak spędzamy wolny czas zimą, będzie hotel lodowy, wizyta u naszego hokeisty NHL, łowienie ryb pod lodem. Druga seria, bo mam nadzieję na drugą serię, to będzie Kanada letnia i jeszcze szersze spektrum tego co Kanada ma do zaoferowania, np. skąd się wzięły kajaki, tj. canoe, kanadyjka, święto indiańskie pow wow, to kultura i zalążek Kanady, psy labradory, rodem z Kanady, z półwyspu Labrador i Nowej Fundlandii. Tym razem być może uda się odwiedzić zachodnią Kanadę, m.in. wspaniałe Góry Skaliste. Tematów jest cała masa. Ale również ciekawostki, np. garage sales. Kanadyjczycy w ogóle nie używają garaży do parkowania swoich samochodów, to są jakieś magazyny. To są takie różne smaczki z życia codziennego. Chodzi o to, by pokazać jak my tutaj żyjemy plus przyrodę osławioną. Mam głęboką nadzieję, że będziemy mogli zrealizować część drugą i latem nagrać dla widzów z Polski jeszcze więcej odcinków właśnie z tej letniej Kanady.

M.P.B.: W jakim cyklu pokazywana jest pierwsza, zimowa część?

I.S.: Jest w sumie osiem odcinków – jeden odcinek w tygodniu, jeden w weekend, w środy i soboty.

M.P.B.: Czy dla ludzi, którzy nie oglądali w telewizji, jest możliwość oglądania filmów online?

I.S.: Tak, w Internecie na stronie “Dzień Dobry TVN”.

M.P.B.: Opowiedz o realizacji tego cyklu. Rozumiem, że ekipa przyjechała z Polski?

I.S.: Tak, ekipa w postaci jednego operatora Tomka Borkowskiego. Dzień Dobry TVN naprawdę wysłało mi wspaniałego, utalentowanego człowieka, który realizuje większość materiałów z Martyną Wojciechowską Kobieta na Krańcu Świata i z Dominiką Kulczyk Efekt Domina. Tomek Borkowski jest fantastyczny i w pracy bezproblemowy i przede wszystkim jest artystą, który faktycznie bez względu na zimny wiatr w Quebecu, gdzie odczuwalna temperatura bywała -35 przez wiatr, bez pracował rękawiczek byleby tylko jak najfajniej pokazać to co filmował. Mieliśmy trochę utrudnioną sytuację, bo na początku października zaakceptowano serię tematów właśnie wędkarstwo podlodowe, mieliśmy też filmować Rideau Canal. Niestety kręciliśmy się wokół Ottawy, a kanał nie zamarzł. Byliśmy w jakiś sposób zobligowani by zrealizować te punkty, które gdzieś tam są wyznaczone. Przyjechał Tomek, a tu nie ma zimy! Mieliśmy Quebekiem zakończyć ale trzeba było się gimnastykować z powodu aury. To jest życie, ale wydaje mi się, że jakoś sobie poradziliśmy przy wspólnym działaniu i zrozumieniu.

M.P.B.: Co było najtrudniejsze w realizacji?

I.S.: To, że cały plan runął. Mieliśmy filmować skutery śnieżne i mieliśmy trzy miejsca umówione, wśród nich spotkanie z grupą Polaków. Te ostatnie zdjęcia w ogóle wypadły bo pogoda na to nie pozwalała i musieliśmy jechać do Quebecu i szukać na nowo miejsca. Czyli coś co mieliśmy przygotowane od dwóch miesięcy musieliśmy zmieniać i wymyślać – po prostu improwizacja. Coś co spokojnie miało się odbywać, gdzie wszędzie wszyscy czekali, bo było umówione, popsuła po prostu pogoda. No cóż, tak jest, a Tomek miał tylko określoną liczbę dni.

M.P.B.: A jak długo był tutaj w Kanadzie?

I.S.: Dziesięć dni, dziesięć nocy.

M.P.B.: Tyle mieliście czasu na wszystko?

I.S.: Tak, i to jest bardzo mało biorąc pod uwagę odległości, które trzeba było przemierzyć.

M.P.B.: Czy miałaś wpływ np. na montaż czy byłaś przy montażu tego materiału?

I.S.: Tak, przydzielono mi bardzo zdolnego montażystę Pawła Kielera i muszę powiedzieć, że razem pracowaliśmy czasami po 16 godzin i razem tworzyliśmy ostateczny wizerunek. On proponował swoje, np. przykłady muzyczne, czy montażowe, ja swoje ale muszę powiedzieć, że to jest zawsze wyzwanie. Pamiętam to z OMNI Television, przychodzi się do montażysty i każdy pracuje w inny sposób ale tutaj jakoś od razu złapaliśmy ten sam “flow”, do tego stopnia, że kiedy wyjechałam już z Polski, zostały nam dwa materiały do zmontowania i będziemy to robić online. Ja wiem, że nam to dobrze pójdzie. Pierwszy raz coś takiego będę wykonywać. Jest między nami porozumienie, patrzymy w tą samą stronę. Absolutnie jest to wspólne dzieło.

M.P.B.: A jeżeli chodzi o same historyjki, np. pomysł z twoją przewodniczką z Quebec City, to są twoje pomysły?

I.S.: Tak, to są moje pomysły. Jeżeli chodzi o Margarit Wolniewicz z Quebec City, sama kiedyś byłam turystką i zapisałam się na wycieczkę swojego teraźniejszego partnera, stąd ją znam. Ona jest akurat zapożyczona z tej działki, którą uprawiam oprócz telewizji od dwóch lat, czyli pokazywanie Polakom Kanady. Podobnie z bunkrem. Sama kiedyś, jako osoba mieszkająca już w Kanadzie, pojechałam na wycieczkę i zbladłam. Ja nie wiedziałam i nie wiem czy wszyscy Kanadyjczycy zdają sobie sprawę, że jest taka ciekawostka. W czasach zimnej wojny istniało realne zagrożenie i Kanada bardzo się tego obawiała. Premier Diefenbaker zlecił wybudowanie bunkra za 22 mln dolarów i nigdy go nawet nie odwiedził bo nie pozwolono mu tam z żoną wejść. Część pomysłów jest z życia, od ludzi. Ja po prostu słucham tego co ludzie mówią, czym się zajmują, co im się podoba. Powiedziałabym, że życie to pisze.

M.P.B.: Czy jest tam jakiś element polonijny – czy pokazujesz Polaków mieszkających w Kanadzie?

I.S.: W każdej serii (w tym przypadku zimowej, ale mam nadzieję, że będą też przyszłe) chcę pokazać jakąś postać, jakąś osobę ze świata polonii, ponieważ uważam, że mamy bardzo dużo osób tutaj do zaprezentowania. Uważam, że od wielu z nich możemy się uczyć niesamowitego patriotyzmu i uszanowania polskiej tradycji i kultury. Dlatego zawsze zahaczam o wątek polonijny. Może teraz, przy drugiej serii, będzie tych Polaków z Kanady więcej. Chcę pokazać Polakom w Polsce jak my tutaj żyjemy, co robimy, co nam daje Kanada i mieszkanie na emigracji.

M.P.B.: Jakie były reakcje na pierwszy odcinek?

I.S.: Ja mam reakcje od swoich znajomych, tych, których znam na Facebooku, lub nie i te reakcje są fantastyczne. Ja tylko mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że widzom w Polsce spodobał się Quebec. To naprawdę namiastka tylko, bo na tyle pozwala czas antenowy – staram się w nich zmieścić jak najwięcej. Mam nadzieję, że przez te swoje reportaże przybliżę fakt, że w Kanadzie są różne prowincje, aczkolwiek mieliśmy okazję odwiedzić tylko dwie, że jest część francuska i anglosaska. Ja dostaję cały czas komentarze od osób, których nie znam, przez media społecznościowe i one są pozytywne bardzo, za wyjątkiem paru zmęczonych życiem w Kanadzie osób, na stronie Dzień Dobry TVN, które są bardzo nieszczęśliwe w Kanadzie i nie rozumiem dlaczego się tak tutaj męczą i wyżalają – nikt im nie każe tutaj mieszkać. Ja uważam, że gdyby Kanada nie była świetnym krajem, nie wygrywałaby w rankingach, a przecież co roku zawsze jest w pierwszej dziesiątce, czy nawet piątce krajów świata, gdzie najlepiej się żyje.

M.P.B.: Czy zgodzisz się ze mną, że wiedza o Kanadzie w Polsce jest nadal bardzo niewielka?

I.S.: Tak, ale myślę, że teraz Kanada ma swój moment dzięki Dzień Dobry TVN. Mam nadzieję, że to wzbudzi zainteresowanie widzów kolejnych programów. Z tego co widziałam np. Martyna Wojciechowska na swoim fan page napisała “może czas na Kanadę?” Mam nadzieję, że to wzbudzi zainteresowanie Kanadą, bo uważam, że ten kraj na to zasługuje. Przed nami zatem podróże po Kanadzie w roku jej 150. urodzin obchodzonych hucznie w całym kraju. W obecnym zanieczyszczonym i zwaśnionym świecie Kanada jest oazą, która choć pewnie nieidealna, coraz bardziej wyróżnia się spośród innych krajów nieskażoną przyrodą i harmonią ludzkich relacji, otwartością na inność, życzliwością wobec potrzebujących pomocy i schronienia. To dobry czas na jej poznawanie.

Życzę Irminie Somers ogromnego sukcesu w jej ciekawych medialnych przedsięwzięciach i w realizacji misji pokazywania wyjątkowości kraju, który wybrała, tak jak ja, na swój dom, i tak jak ja, pokochała. Czekamy na kolejne odcinki zimowego cyklu i na dalsze, letnie.

Małgorzata P. Bonikowska

Zdjęcia z archiwum Irminy Somers

Tu odcinki cyklu można także oglądać online