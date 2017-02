Polscy naukowcy chcą stworzyć sztuczny liść

Na świecie prowadzi się wiele badań nad sztuczną fotosyntezą; to co jest innowacyjne w polskim projekcie, to wykorzystanie grafenu do redukcji dwutlenku węgla – mówi dr Bartłomiej Szyja z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Jak dodaje, w ciągu 3 lat można spodziewać się prototypów sztucznego liścia.

“Chcemy zbudować odpowiedni fotokatalizator, który by mógł wykorzystać energię słoneczną, dostarczyć ją w formie protonów, elektronów do cząsteczki dwutlenku węgla i uzyskać z niej coś, co będzie miało większą wartość” – tłumaczy dr Szyja z Zakładu Chemii i Technologii Paliw Politechniki Wrocławskiej.

Celem naukowców jest uzyskanie z redukcji CO2 wysokoenergetycznych produktów, jak np. metan, metanol, które można ponownie wykorzystać jako paliwa.

Ze względu na ogromną ilość CO2 emitowanego do atmosfery, od jakiegoś czasu na świecie prowadzone są badania nad utylizacją dwutlenku węgla. Innowacyjność projektu polskich naukowców polega wykorzystaniu do tego procesu grafenu. “Grafen ma ciekawe właściwości, jeśli chodzi o przewodnictwo elektryczne, jednocześnie jest tani, łatwy do uzyskania w stosunkowo dużych ilościach” – tłumaczy dr Szyja.

Jak zaznacza dr Szyja, “w ciągu trzech lat oczekujemy naprawdę działających prototypów takiego urządzenia”.