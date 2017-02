Pokojowe fontanny to naprawdę domowe lulabajki

– Za tydzień idziemy z petycją do premiera – z determinacją oświadczyła mi przez telefon dzwoniąca z dalekiej Warszawy teściowa pana Rysia. Mniej wtajemniczonym zdradzę tutaj, że miałem podstawy, aby wierzyć wypowiedzianym przed chwilą słowom. Moja rozmówczyni wybrana przecież została z ramienia Polskiej Partii Działkowiczów (PPD) w jesiennej elekcji do Senatu Rzeczypospolitej. Odtąd przebywa na co dzień w kręgach rządowej elity. A zatem złożenie przez nią wizyty w gabinecie premiera było czymś zupełnie oczywistym.

– A ja w czym mogę tutaj szanownej pani senator pomóc? – zapytałem z troską w głosie.

– Chodzi o to – wyjaśniła mi swój kłopot dokładniej, że chcielibyśmy wręczyć premierowi przy okazji niezobowiązujący prezencik.

– Bukiet róż – zaproponowałem najprostsze rozwiązanie.

– Eee, to za bardzo oklepane – odpowiedziała szybko i musiałem jej tutaj przyznać całkowitą rację.

Po chwili zaryzykowałem jednak kolejną propozycję:

– Może by tak domową minifontannę…

– A to ciekawe – wyszeptała z dużym zainteresowaniem.

– Niech mi pan, drogi Janie Ogrodniku, zreferuje całą sprawę dokładniej. Nie było zatem innej rady, jak powiedzieć słów kilka o tej ciekawej, szerzącej się ostatnio fontannowej modzie.

Coraz więcej przyjaciół zielonych roślin w domu decyduje się na upiększanie swoich wnętrz ciekawymi kompozycjami wodnymi. Obejmują one zarówno znane już od wielu lat pokojowe ogródki wodne, jak również najmłodszą, bo liczącą zaledwie kilka sezonów nowość – domowe minifontanny. Bowiem z założenia ich w mieszkaniu wynika aż kilka korzyści.

Pierwszym oczywistym dobrodziejstwem zainstalowania minifontanny w domu jest wyraźnie podniesienie wilgotności otaczającego nas powietrza, szczególnie w okresie zimowym. Zaznaczyć tutaj równocześnie należy, że w tych urządzeniach dzięki miniaturowej pompce woda krąży w obiegu zamkniętym, tak że nie marnuje się tutaj dosłownie żadna jej kropelka. Jedynie co kilka dni dolewać musimy nieco nowej wody na skutek stopniowego wyparowywania jej w ciągłym otwartym obiegu. Minifontanny są więc mocno polecane do przeważnie suchych biur i gabinetów. Doskonale zastąpić mogą pokojowy nawilżacz powietrza, dodając przy tym wiele uroku każdemu pomieszczeniu.

Kolejnym dobrodziejstwem posiadania miniaturowej domowej fontanny w swoim najbliższym otoczeniu jest wydobywający się z niej nieustannie, kojący nasze potargane nerwy szmer płynącej wody. Zamykając zatem tylko oczy, łatwo wyobrazić sobie można, że przebywa się na brzegu spokojnego górskiego potoku w otoczeniu nieskażonej przyrody.

Zaskoczy to być może niejednego czytelnika, ale właśnie ten oczarowujący dźwięk spokojnego szumu wody jest często pierwszym i głównym powodem zakupu całego urządzenia. Jest on przy tym tak niezwykle delikatny, że kilku posiadaczy minifontanny zwierzyło mi się, że uznają go za najlepszy ukajacz do snu, jaki spotkali kiedykolwiek w życiu. Z drugiej strony, szum wody jest jednak niezbyt natarczywy. Stąd nie przeszkadza zupełnie, gdy w tym samym pomieszczeniu pragnie się słuchać radia albo oglądać telewizję.

Nas ogrodników, powinna jednak zainteresować szczególnie kolejna korzyść płynąca z posiadania domowej minifontanny. W jej najbliższym otoczeniu, ze względu na wyraźne podniesienie wilgotności powietrza, doskonale uprawiać można większość pokojowych roślin. Niektóre z fontann wyżłobione są w wulkanicznej skale, tak że obok spływającej w dół wody znajdują się w nich specjalne zagłębienia do uprawy roślin. Szczególnie dobrze na takich skałach prezentują się miniaturowe drzewka uprawiane w stylu japońskiej sztuki bonsai. Inne fontanny otoczone są dodatkowym, zawierającym ziemię pojemnikiem, do którego wysadzić można różnorodne młode sadzonki. Taka miniaturowa dżungla otaczająca dla przykładu ceramiczną konstrukcję modnego młyna z obracającym się młyńskim kołem przypomnieć noże niejednemu naszemu rodakowi słodkie czasy dzieciństwa.

Niezwykle ważne jest również właściwe oświetlenie naszej miniaturowej fontanny. Jeżeli bowiem rzucimy ostre, kontrastowe światło na spływającą wodę, pojawią się na niej ciekawe odbłyski i w ten sposób wyraźnie uwypukli się trójwymiarowość całego artystycznego założenia. Zainstalowanie do oświetlenia naszej kompozycji żarówki typu “grow-light” wyraźnie poprawi wzrost otaczających fontannę roślin.

Na zakończenie warto jeszcze dodać, że w przeciwieństwie do pokojowych wodnych stawików, spływająca nieustannie w fontannie woda dobrze się dotlenia. Prowadzi to do pozostawania jej w stanie świeżości. Dla odmiany, wszelkie kompozycje roślinne ze stojącą wodą w pomieszczeniach zamkniętych są niezwykle trudne do utrzymania, ponieważ niedobór światła powoduje z czasem jełczenia wody. Wówczas to wydobywa się z niej nieprzyjemny zapach. Taka sytuacja zmusza właściciela do periodycznej wymiany wody. Dużo to kłopotu, którego unika się zupełnie w przypadku domowej minifontanny.

– Niech mi pan przyśle taką minifontannę natychmiast – oświadczyła z przekonaniem pani senator.

– To na pewno ukoi nerwy naszego premiera.

– A czy można wiedzieć, z jaką to petycją udaje się pani do szefa rządu? – zapytałem bardzo ostrożnie.

– W sprawie trzynastego województwa…- wyjaśniła mi, szybko dodając -…Bo jasne jest, że będzie ich więcej niż trzynaście, a nikt tego ciężaru z pechowym numerem nie będzie chciał udźwignąć. My natomiast, działkowicze, podejmiemy się tego zadania; tereny wszystkich ogródków działkowych połączymy po prostu w trzynaste województwo!

– Niezły pomysł – przyznałem rację, pytając: – A kto ma być desygnowanym wojewodą tego trzynastego województwa?

– Oczywiście, mój mąż – odpowiedziała z przekonaniem pani senator.

Wieczorem, już w łóżku, rozmyślałem o ciekawej rozmowie z daleką Warszawą:

– Ładnie się urządzają teściowie pana Rysia: ona senatorem, a on wojewodą. A ja tutaj zrywam się do lotu jak orzeł z tego redaktorskiego stołka i oderwać się nie mogę.