Miliarder o wielkim sercu

Kontynent amerykański kocha “self-made men” – ludzi, którzy od zera doszli do wielkiego sukcesu. Taki jest rodowód wielu ludzi, którzy zdobyli fortuny.

Nieczęsto ma się okazję usiąść i spokojnie porozmawiać z kimś takim.

Przypominam tu różnicę między polskimi i angielskimi liczebnikami – angielski “billion” to polski “miliard”, więc mój rozmówca – Ed Mercer, “a self-made billionaire”, to miliarder, który doszedł do swojej fortuny od zera.

Przyszedł na świat w ontaryjskiej miejscowości St. Thomas, w rodzinie żyjącej w biedzie, w domu, który został uznany przez lokalne władze za nienadający się do zamieszkania – bez wody, elektryczności, ogrzewania. Był świadkiem i ofiarą przemocy w rodzinie, a wszyscy jego czterej bracia zmarli – najmłodszy został zastrzelony, dwaj zmarli na przedawkowanie narkotyków, a czwarty, podobnie jak ojciec, umarł na raka. Mając 15 lat mieszkał na ulicy, ale to był początek wielkiej zmiany w jego życiu.

Zrobił pierwsze duże pieniądze na kilku produktach, które zrobiły furorę, mi.n. na przeboju lat 1970. o nazwie “mood rings” (pierścionki, które zmieniały kolor w zależności od temperatury ciała). Mając zaledwie 20 lat zaczął działać w tzw. MLM – multilevel marketing. W wieku 27 lat zarobił swój pierwszy milion. Osiągnął oszałamiający sukces w firmie Herbalife, stając się światowym liderem branży.

Był mistrzem w kickboxingu. Właśnie sport zaprowadził go do Kostaryki w 1987 roku. Ten kraj zachwycił go i postanowił się tam osiedlić. Kupił ziemię i tak zaczęła się jego wielka przygoda z tym pięknym, ale nękanym wieloma problemami krajem. Kłusownicy masowo zabijający lokalne zwierzęta, którym groziło wyginięcie, bezmyślna gospodarka wyniszczająca lasy, brak dróg, szkół. Ed Mercer zabrał się za rozwiązywanie tych problemów. Nazywany “Mr. Costa Rica”, stał się właścicielem 23 tys. akrów ziemi, ale także drugim największym pracodawcą, tuż po rządzie kraju. Budował szkoły, drogi, sadził tysiące drzew, odbudowując wycinane lasy. Współpracował z Habit for Humanity, National Geographic, The World Wildlife Fund. W 2008 roku jego nazwisko zostało wpisane do Environmental Hall of Fame, jako jedynego nie-Kostarykanina.

Filantropia to główny cel jego życia, jak opowie sam, a pieniądze są do tego kluczem. Mając za sobą drogę życiową, która znakomicie nadawałaby się na scenariusz filmu, wie z własnego doświadczenia co to ból, przemoc, bieda. I dlatego pomaga innym, którzy znaleźli się z różnych powodów w takich sytuacjach.

50 lat w MLM z 1,3 milionem dystrybutorów w 86 krajach, to kawał czasu na zgromadzenie wielkiej wiedzy. Utrwalił ją w książce “The Eight Grade Millionaire” i przekazuje na seminariach i spotkaniach z ludźmi, kiedy dzieli się swoim doświadczeniem. Pomógł zarobić milion 50 osobom, a teraz postanowił stworzyć 100 milionerów. Takie sportowe

wyzwanie…

W zeszłym roku powrócił do Kanady, by działać w starannie wybranej firmie – Global Wealth Trade.

Małgorzata P. Bonikowska: Co myślałeś kiedy dorastałeś w biedzie, w rodzinie, gdzie była przemoc. Czy miałeś nadzieję na to, że Twoje życie może się zmienić?

Ed Mercer: Nigdy nie myślałem o sobie jako o kimś kto nie ma szans. Pamiętam jak miałem 10- 11 lat i jechałem autostopem – zabrał mnie kierowca nowiutkiego Cadillaca. Powiedziałem sobie, że kiedyś będę miał taki samochód. Poszedłem do dilera i wziąłem broszurę o tym samochodzie, niby że dla taty. Kiedy miałem 16 lat, kupiłem ten samochód. Zawsze widziałem się w innym świecie. Widziałem moją przyszłość na długo zanim się stała. Przełomem było coś, co wydarzyło się kiedy oglądałem u kogoś w domu telewizję i pokazywano troje ludzi, którzy wygrali 27 mln dol. Jedna z nich straciła wzrok w wypadku. Kiedy zapytano ją, co zrobi ze swoimi 9 milionami, odrzekła, że chętnie oddałaby te miliony, gdyby mogła zobaczyć swojego męża i dzieci. Druga osoba była na wózku i na to samo pytanie odpowiedziała, że gdyby mogła wstać o własnych siłach choć na godzinę, chętnie oddałaby wygrane miliony. Ostatnia z trójki była głuchoniema i jej odpowiedź na to pytanie była taka sama. Wtedy pomyślałem, że mimo iż mieszkam w takich strasznych warunkach, mogę się czuć jakbym miał te 27 milionów – jestem zdrowy, silny, widzę, słyszę, mogę się swobodnie poruszać. Bóg dał mi te wszystkie dary więc grzechem byłoby ich nie wykorzystać. I postanowiłem, że od tej chwili każdą sytuację czy osobę, z którą będę miał do czynienia, uczynię lepszą niż była. Od lat kiedy zatrzymuję się w jakiejś restauracji na śniadanie, zawsze kupuję dwie porcje – jedną dla siebie, drugą dla bezdomnego. Dziękuję Bogu, że dał mi życie, które pozwala mi czynić te wszystkie rzeczy, mimo że nie jestem człowiekiem wykształconym – ukończyłem tylko osiem klas. Zawsze mówię, że jedyne co stanęło między mną a uniwersytetem to szkoła średnia (śmiech).

M.P.B.: Czy to oznacza, że nie uważasz edukacji za coś ważnego?

E.M.: Nie, ale podkreślam, że pożyczki zaciągane na studia są w chwili obecnej ogromnym obciążeniem dla młodych ludzi. Potem dostają pracę za 35-40 tysięcy rocznie i toną w długach. Poza tym jeżeli siedzą w klasie do wieku 26 lat czy dłużej, mijają im najbardziej produktywne lata. Przy obecnej inflacji, z tych długów bardzo ciężko jest wyjść. Są więc trzy możliwości. Pierwsza to “downsizing”, czyli obniżenie standardu życia – zmiana mieszkania na mniejsze albo powrót do domu rodziców i zamieszkanie z nimi, co nie jest dla nikogo przyjemne. Drugie to zapożyczanie się na kartach kredytowych. Większość ludzi robi to drugie, ale to jest droga do nikąd. Trzecia opcja to poszukiwanie innych możliwości.

M.P.B.: Czyli już bardzo wcześnie stwierdziłeś, że kluczem są pieniądze.

E.M.: Tak, bo nie pomożesz bezdomnemu kiedy sam jesteś bezdomny. Nawet w czasie lotu samolotem kiedy są turbulencje, pilot instruuje pasażerów żeby najpierw założyli maski sami zanim włożą maskę osobie siedzącej obok. Pieniądze są produktem ubocznym dobrych rzeczy, które się robi, ale także wzmacniają to, czym się już jest, czyli jeśli jest się złym człowiekiem, przez pieniądze staniemy się jeszcze gorszym, jeśli jest się dobrym chrześcijaninem, można stać się jeszcze lepszym chrześcijaninem. Pomyślmy o sytuacji, kiedy wchodzimy do pokoju, w którym jest brzydki zapach. Po chwili już nie czujemy tego zapachu, bo się do niego przyzwyczajamy. Jeśli pozostajemy długi czas w jakimś miejscu, stajemy się jakby tym miejscem. Zaczynamy ubierać się jak inni, zachowywać się tam samo, mówić podobnie – zaczynamy być tacy jak ci ludzie, z którymi przebywamy. Jesteśmy produktem naszego otoczenia – jesteśmy tacy jak ci, z którymi przestajemy. Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci jaką masz przyszłość. Życie jest jak jazda windą – na niektórych piętrach trzeba niektórych wypuścić. Czasami to może być nawet ktoś bliski – współmałżonek, brat, siostra, matka, ojciec. Są osoby, które nigdy nie miały swoich własnym marzeń, więc kradną nasze i chcą dopasować nas do swojego poziomu, więc ciągną nas w dół. Nie powinniśmy się temu poddawać.

M.P.B.: Ale na czym to polega? Jakie muszą być spełnione warunki? Czy zrobić fortunę może tylko jakiś jeden konkretny typ człowieka?

E.M.: Mój najmłodszy milioner miał 17 lat, skończył tylko 7 klas i nie mówił po angielsku. Został milionerem kiedy miał 19 lat. Najstarsza miała 72 lata i była na wózku. Straciła nogę kiedy zachorowała na raka. Nie ma więc znaczenia ani wiek, ani płeć, ani wyznanie. Niestety, w Kanadzie – takim bogatym kraju – sytuacja przeciętnego człowieka jest taka, że jeżeli przez trzy tygodnie rodzina nie dostawałaby ani dolara, byłyby poważne problem z opłaceniem rachunków i duży kłopot finansowy. Dlatego 300-500 dolarów miesięcznie dodatkowego dochodu może uczynić sporą różnicę i powstrzymać utratę domu czy samochodu…

M.P.B.: Czego nauczyły Cię te lata i przejście takiej drogi?

E.M.: Życie jest jak echo – co dajesz, powróci do ciebie. Jeśli dasz ludziom to, czego potrzebują, dostaniesz od innych to, czego ty potrzebujesz. Dlatego trzeba mieć w swoim życiu ludzi życzliwych. Uśmiech nic nie kosztuje więc rozdawajmy ich jak najwięcej. Jeżeli codziennie ulepszę w jakiś sposób życie jednej osoby, a w roku jest 365 dni – łatwo policzyć. A każda z tych 365 osób odpłaci innym… Na początku było tylko 12 apostołów, a teraz są miliony chrześcijan, prawda? Każdy dzień, który przeżywamy, oznacza, że mamy przed sobą o jeden dzień mniej. Codziennie staram się być lepszym człowiekiem niż byłem wczoraj. Jak ktoś mnie pyta; jak się masz dzisiaj? odpowiadam: “Dzisiaj jest najlepszy dzień w moim życiu”. “Jak to?”, pyta zdziwiony. “No tak, wczoraj już minęło, jutro jeszcze nie nadeszło, więc dzisiaj jest jedynym dniem, jaki mam”. Większość ludzi żyje w przeszłości, ciągle wspominają jakieś wydarzenia sprzed dziesięcioleci. I zawsze mają różne wymówki – albo są za wysocy, albo za niscy, albo za grubi, albo za chudzi. Te wymówki to przyczyna porażek. Biedny człowiek powinien zaprosić bogatego na lunch, bo przez godzinę dowie się więcej niż nauczyłby się na uniwersytecie. Powinno się mieć mentora. Biedni ludzie planują tylko na najbliższy weekend, podczas gdy ludzie bogaci planują na przyszłość. Bogaci ludzie jak kupują dom pytają, gdzie jest biblioteka, a biedni gdzie jest pokój telewizyjny. Trzeba myśleć i planować na przyszłość. I być otwartym na możliwości. Kiedy Mark Zuckerberg wymyślił Facebooka, zaprosił na spotkanie 185 osób. Jego rodzice uważali, że zwariował, albo jest pod wpływem narkotyków. Na spotkanie przyszły tylko trzy osoby i wszystkie stały się milionerami.

M.P.B.: No to jaka jest recepta na zrobienie dużych pieniędzy?

E.M.: To nazywa się “residual income”, czyli sposób zarabiania, który pozwoli czerpać zyski do końca życia za coś co zrobi się teraz. Tak jest w MLM (multilevel marketing), którego ludzie generalnie nie rozumieją i to jest wymówka, żeby nic nie robić. A taki sposób robienia pieniędzy poleca mnóstwo bogatych ludzi. Ale ludzie powtarzają, że to jest piramida, bo lata temu gdzieś tam słyszeli, że znajomy szefa teściowej kuzyna zaangażował się w coś, co się nie udało. Ja obecnie jestem zaangażowany w handel online. To jest niewyobrażalny biznes, największy w historii, który co roku wzrasta o 25 proc. W tym roku jego wartość określana jest na 1,62 biliona dol. (polski “bilion” to angielski “trillion”, czyli 1 z 12 zerami – 1.000.000.000.000 – przyp. red.). Trudno sobie taką kwotę wyobrazić. Ale łatwiej będzie objąć to umysłem tak: za tę kwotę można byłoby kupić cały przemysł muzyczny, sportowy, firmę Apple i jeszcze zostałoby 550 miliardów. Firma, z którą pracuję, jest we wszystkich krajach z wyjątkiem Korei Północnej. Wiele osób zarabia po 100.000 dolarów miesięcznie. Inwestycja jest odpisywalna od podatków, a dzięki mojemu systemowi, gwarantuję każdemu, kto ze mną pracuje, zwrot podatkowy w wysokości 3- 10 tysięcy dolarów, ekskluzywne tygodniowe wakacje dla tej osoby i jej współmałżonka i nowego mercedesa.

M.P.B.: I to nie może nie wypalić?

E.M.: Nie, nie może. To pewny biznes.

M.P.B.: Dlaczego wszyscy tego nie robią skoro to działa?

E.M.: W poniedziałki wieczorem organizuję bezpłatne seminaria, ale wiele osób powie – pada deszcz, nie będę jechać tak daleko. A przecież ta droga do Richmond Hill jest warta tysiące dolarów rocznie do końca życia! No właśnie – to wszystko kwestia priorytetów. Ludzie działają jak maszyny – robią to samo, popełniając te same błędy, a spodziewają się innych rezultatów. Nikogo do niczego nie można zmusić, ale ci, którzy korzystają z możliwości, zmieniają swoje życie i, w moim przekonaniu, mają moralny obowiązek przekazać to innym. Ja ich tego uczę i pokazuję jak do tego dojść.

M.P.B.: Na pewno znakomicie znana jest Ci firma Amway. Co sądzisz o niej?

E.M.: To ogromna sieć. Ale jest jak religia, prawie jak świadkowie Jehowy. Mówią, że jeśli ktoś w twoim życiu nie jest w Amwayu, to nie powinien być w twoim życiu. Nazywany bywa humorystycznie “NFL” – “no friends left”, czyli “tracisz wszystkich przyjaciół”.

M.P.B.: Wy działacie inaczej?

E.M.: Kompletnie inaczej. Działamy online więc uczymy ludzi jak działać w Internecie. Sprzedajemy biżuterię i obuwie. Pojawiamy się na Oscarach, w Good Morning America, poleca nas Oprah Winfrey, gwiazdy w Hollywood noszą nasze produkty. Wydałem duże pieniądze aby zbadano dla mnie rynek by znaleźć taką firmę, w którą zdecyduję się zainwestować. I wybrana firma okazała się być w Kanadzie, więc wróciłem do Kanady. W marcu firma poszerza swoją ofertę o znakomity produkt kosmetyczny, który ma działanie usuwania skutków starzenia się skóry.

M.P.B.: Wróćmy do Twojej fortuny. Czy nie obawiasz się, że ludzie mogą chcieć się z Tobą zadawać czy przyjaźnić tylko dlatego, że masz pieniądze?

E.M.: To się dzieje codziennie. Jestem do tego przyzwyczajony. Nawet sam padłem raz ofiarą tego i poślubiłem Miss Costa Rica, która była o połowę ode mnie młodsza. A potem już byłem dla niej bankomatem (śmiech). Ale to przecież moja własna wina.

M.P.B.: Ale myślę też o ludziach, z którymi się przyjaźnisz.

E.M.: Mam wiernych i wspaniałych bliskich przyjaciół. Jestem ich mentorem i pomagam im przejść przez życie. Nie tylko w sensie finansowym, ale duchowym. Oddaliby za mnie życie.

M.P.B.: A ludzie, którzy się do Ciebie zwracają czy chcą zbliżyć – nie boisz się, że stoi za tym tylko zainteresowanie Twoimi pieniędzmi?

E.M.: Nie, bo umiem to znakomicie wyczuć. Daję im 10 minut i jeżeli rozmowa nie prowadzi do nikąd, to znaczy, że to moja wina – trzeba było nie dawać im nawet 8 minut.

M.P.B.: Robisz wiele dodatkowych rzeczy, pomagasz ludziom.

E.M.: Tak, udzielam się w więzieniach, wspieram ludzi, którzy chcą popełnić samobójstwo, pracuję z maltretowanymi w rodzinie kobietami. Widziałem ludzi zastrzelonych, zabitych nożem, ludzi, którzy przedawkowali. Pomagam ludziom uświadomić sobie, że jest wyjście. Poznają moją historię i moje początki, które były naprawdę bardzo ciężkie. Bo zawsze wokoło nas są ludzie, którym jest dużo gorzej, których problemy są dużo poważniejsze niż nasze… Jeśli tylko w życiu człowieka jest ktoś bliski, ktoś z rodziny, to ma to wielką wartość. Zawsze mówię, żeby napisali na kartkach słowo “rodzina” i powiesili te kartki na lodówce, na szafie, na lustrze, bo wszystko co jest naprawdę ważne to rodzina, związki międzyludzkie. Jeśli nie ma się tego, to nie ma się nic. To jest najważniejsze.

M.P.B.: Napisałeś w swojej książce o 50 milionerach, których stworzyłeś, ale teraz podjąłeś wyzwanie, że pomożesz kolejnej setce osiągnąć status milionera. Czy jest na to jakiś termin?

E.M.: Nie ma. To ma być rekord świata, który ma trafić do Księgi Guinnessa. Tamte 50 osób to przypadki udokumentowane. Dzięki temu zmieniłem życie setek tysięcy ludzi. Pozwoliło mi to na zbudowanie kościołów, szkół, 200 domów dla bezdomnych, na przekazanie milionów dolarów w donacjach.

M.P.B.: Niezwykłą rolę odegrałeś w życiu mieszkańców małego kraju w Ameryce Środkowej – Kostaryki.

E.M.: Kiedy pojechałem do Kostaryki, patrzyłem z przerażeniem jak przyjeżdżają tam Amerykanie i zabijają piękne kolorowe papugi ara. Sprzedawali ich pióra jako ozdoby do luksusowych kapeluszy, torebek, sukni. Inni chcieli, aby ich dzieci miały małpki do zabawy, a to oznaczało zabijanie ich matek. Wycinali rekinom płetwy elektrycznymi piłami, a potem wrzucali te rekiny do wody, gdzie umierały. Płetwy sprzedawali po 3 tysiące dolarów. Grzywny wynosiły 500 dolarów, więc jak byli zatrzymani to sięgali do kieszeni i płacili dodając napiwek, żeby już się ich nie czepiano. Udało mi się to wszystko zmienić i zatrzymać. Nająłem 18 uzbrojonych ludzi, wydałem ponad milion dolarów. Dzięki mnie kary wzrosły do 100 tys. dolarów albo 5 lat więzienia, zaczęto konfiskować łodzie, aresztować sprawców. I tak proceder ten został zlikwidowany w ok. 90 procentach. Doprowadziłem do zakazu używania pestycydów i herbicydów. Współpracowałem bezpośrednio z rządem. Oczywiście, nic z tego nie mógłbym zrobić bez pieniędzy.

M.P.B.: Kiedy jest się na takim poziomie finansowym, ma się zapewne wielu znajomych wśród innych posiadaczy fortun. Czy widzisz, że inni miliarderzy myślą podobnie, że starają się pomagać innym?

E.M.: Nie wszyscy myślą o ekologii i środowisku, ale są tacy, którzy starają się robić wiele dla innych. Działamy na przykład w Kenii, budując drogi, mosty i elektryczność. Przekazaliśmy duże sumy dla Haiti. Miliarderami często zostają ludzie, którzy zaczynali od niczego. Byłem na spotkaniu, gdzie w jednym pokoju było czterech multimilionerów – wszyscy z nich byli imigrantami, bez wykształcenia i tu, w Kanadzie doszli do fortun. Mnóstwo można osiągnąć współdziałając z innymi ludźmi, tworząc społeczność i służąc swoim przykładem. Trzeba starać się poprawić świat. Nie da się zmusić wszystkich, aby byli jak my, ale można starać się pomóc im osiągnąć więcej. Niektórzy z tego skorzystają, inni nie.