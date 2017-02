Medale polskich studentów na zimowej Uniwersjadzie w Ałmatach

Polacy zdobyli w niedzielę brązowy medal w drużynowym konkursie skoków narciarskich na zimowej Uniwersjadzie w Ałmatach. Złoty wywalczyli Rosjanie, drugie miejsce zajęli Słoweńcy.

W reprezentacji Polski wystąpili Krzysztof Miętus (AWF Katowice, AZS Zakopane), Stanisław Biela (AWF Katowice, UKS Sołtysianie Stare Bystre) i Przemysław Kantyka (AWF Katowice, Klimczok Bystra).

Polacy po pierwszej serii byli na trzeciej pozycji z stratą 8,6 pkt do prowadzących Rosjan. Miętus i Biela uzyskali po 99 m, Kantyka miał 100,5 m. W finale najdalej – 104 m skoczył Kantyka, Biela – uzyskał 99 m i Miętus 97 m, co wystarczyło do utrzymania trzeciej lokaty.

W nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej najlepszy był Słoweniec Aljaz Vodan (101,5 m i 104,5 m) przed Czechem Cestmirem Koziskiem (101,5 m i 104,5 m) i Rosjaninem Aleksandrem Bażenowem (102 m i 103 m). Na piątej pozycji został sklasyfikowany Kantyka, dziesiąty był Biela, a czternasty Miętus.

Wcześniej w niedzielę Katarzyna Rusin (IED Barcelona/KS Ski Test Kraków) zdobyła w Ałmatach złoty medal zimowej uniwersjady w snowboardowej konkurencji slopestyle. Za Rusin uplasowały się Austriaczka Amber Arazny oraz Rosjanka Anastazja Łoginowa.

Natomiast Wojciech Marusarz, Paweł Słowiok i Adam Cieślar o 29,8 s wyprzedzili Rosjan, a trzeci Japończycy stracili do nich 1.01,2.

Również Adam Cieślar (WSzEwS Warszawa/AZS AWF Katowice) zdobył niedzielę w Ałmatach złoty medal w kombinacji norweskiej w rywalizacji ze startu wspólnego (bieg na 10 km i dwa skoki).

To już drugi medal Cieślara na tej uniwersjadzie, a w sumie siódmy, bo na wcześniejszych wywalczył pięć krążków, w tym cztery złote. W Ałmatach wcześniej sięgnął po srebro.

Na najniższym stopniu podium stanął Paweł Słowiok (AWF Katowice/AZS AWF Katowice).

Cieślar po skokach był trzeci. Przesunięcie na wyższe miejsce zapewnił mu bieg na 10 km. Jeszcze większy awans zanotował Słowiok, który po pierwszej części zmagań był siódmy, w drugiej spisał się najlepiej w całej stawce. Złoto wywalczył Rosjanin Wiaczesław Barkow. Biało-czerwoni stracili do niego – odpowiednio – 1 i 7,8 s.

Trzeci z Polaków – Wojciech Marusarz (AWF Katowice, AZS Zakopane) – uplasował się na 11. pozycji.

Weronika Biela (Uniwersytet Jagielloński Kraków/AZS Zakopane) zdobyła we wtorek złoty medal w snowboardowym slalomie równoległym. Karolina Sztokfisz (Uniwersytet Warszawski/AZS Zakopane) była trzecia.

Wśród mężczyzn srebrny medal wywalczył Oskar Kwiatkowski (AWF Kraków/AZS Zakopane). W sumie już pięcioro reprezentantów Polski stawało na podium konkurencji snowboardowych w Ałmatach.

Aleksandra Król (AWF Kraków/F2 Dawidek Team Zakopane) zdobyła w poniedziałek złoty, a Karolina Sztokfisz (Uniwersytet Warszawski/AZS Zakopane) brązowy medal w snowboardowym równoległym slalomie gigancie.

Blisko podium była w biegu narciarskim na 5 km Ewelina Marcisz (AWF Katowice/MKS Halicz Ustrzyki Dolne), która zajęła czwarte miejsce. Na szóstym ukończyła rywalizację jej koleżanka z uczelni i klubu Martyna Galewicz. 45. lokata przypadła Katarzynie Sztokfisz, a 55. Magdalenia Czusz (obie AWF Katowice/AZS Katowice).

W Kazachstanie sześćdziesięciu dwóch biało-czerwonych sportowców rywalizować będzie do 8 lutego o medale. W Ałmatach wystąpuje w sumie dwa tysiące zawodników z 57 krajów.

Polacy zdobyli dotychczas pięć złotych, dwa srebrne i cztery brązowe medale. Tym samym ich dorobek w 28 uniwersjadowych startach wzrósł do 170 krążków – 52 złotych, 58 srebrnych i 60 brązowych.

Dotychczasowi polscy medaliści 28. uniwersjady:

złote: Weronika Biela (Uniwersytet Jagielloński/AZS Zakopane) – snowboard (slalom równoległy)

Aleksandra Król (AWF Kraków/F2 Dawidek Team Zakopane) – snowboard (slalom gigant równoległy)

Adam Cieślar (WSEwS Warszawa/AZS AWF Katowice) – kombinacja norweska (ze startu wspólnego)

Katarzyna Rusin (IED Barcelona/KS Ski Test Kraków) – snowboard (slopestyle)

Wojciech Marusarz (AWF Katowice/AZS Zakopane), Paweł Słowiok (AWF Katowice/AZS AWF Katowice), Cieślar – kombinacja norweska (drużynowo)

srebrne: Oskar Kwiatkowski (AWF Kraków/AZS Zakopane) – snowboard (slalom równoległy)

Cieślar – kombinacja norweska

brązowe: Karolina Sztokfisz (Uniwersytet Warszawski/AZS Zakopane) – snowboard (slalom równoległy)

Sztokfisz – snowboard (slalom gigant równoległy)

Paweł Słowiok – kombinacja norweska

Krzysztof Miętus, Stanisław Biela, Przemysław Kantyka – skoki narciarskie (konkurs drużynowy)

Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował

Zbigniew Bełz