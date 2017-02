Magicy “dobrej zmiany”

Skupiliśmy się ostatnio na Warszawie, ale i w innych miastach Polski nadzwyczaj interesujące dzieją się sprawy. Na przykład Oświęcim znalazł się ostatnio w centrum uwagi. 10 lutego premier Beata Szydło przejeżdżała przez to miasto w drodze do domu, na zasłużony weekendowy odpoczynek. I bardzo słusznie, też jej się należy. A poza tym chyba lepiej, żeby przebywała na terenie Brzeszcz niż w Warszawie, gdzie znowu mogłaby pomyśleć, że rządzi.

Tyle że funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu nie mogli się zdecydować, czy tworzą kolumnę rządową czy też pomykają do Brzeszcz niejako prywatnie. Jechali więc z włączonymi kogutami ale bez sygnałów dźwiękowych, bo jak powiedział jeden nieostrożny borowiec “na prośbę pani premier często wyłączają dźwięk”. Faktycznie, od długiego słuchania takiego wycia, do tego jeszcze o zmiennym natężeniu dźwieku uszy bolą, kociego rozumu można dostać, a i broszka może się uszkodzić. Ale bez tegoż sygnału samochody rządowe nie są już kolumną uprzywilejowaną czyli obowiązują je standardowe zasady ruchu drogowego, więc nie miały prawa wyprzedzać skręcającego fiata i to na podwójnej ciągłej.

Bo podobno było tak: pierwszy wóz kolumny wyprzedził fiacika seicento, który wówczas wykonał manewr skrętu w lewo, taranując drugi w kolumnie samochód z panią premier w środku, opancerzone 3-tonowe Audi 8, i wepchnął je na drzewo. Zaznaczyć należy, że nie była to brzoza tylko dąb, ale i tak wraków przybywa. Dobrze, że rząd zakupił ostatnio 50 takich autek, to na pewien czas starczy. Chociaż powinni kupić raczej lektyki, byłoby taniej i bezpieczniej. Ale mówi się, że podobno Donald Trump już dzwonił do Fiat Auto Poland, żeby zamówić w Tychach większą liczbę fiacików seicento, skoro wychodzą bez szwanku ze zderzenia, kasując potężne Audi 8, którego pasażerowie lądują w szpitalu. A młodzikowi z fiata – nic, zresztą nikt go nie przebadał, a teraz już za późno, żeby sfałszować protokół.

Fiatem kierował chłopczyna lat 21, który mocno wystraszył się samym wypadkiem, a jeszcze bardziej spanikował, kiedy dowiedział się komu skasował autko. Na miejscu wypadku było więc 11 borowców, a za chwile zmrowili się policjanci w liczbie 73. Wszyscy oni pracowicie zadeptali ślady kraksy. Kierowcom samochodów jadących za fiacikiem kazano odjechać, pozbywając się naocznych świadków, a monitoring ze stacji Orlenu zabezpieczono dopiero kilkanaście godzin po zdarzeniu.

Wypadek wypadkiem ale konferencja prasowa ministra spraw wewnętrznych to dopiero była katastrofa! Min. Błaszczak zapewnił nas, że prędkość kolumny była stosowna, funkcjonariusze zachowali się zgodnie z prawem i procedurami, a winę za wypadek ponosi poprzednia ekipa, a głównie gen. Janicki, mimo że już od czterech lat nie jest szefem BOR, ale co to zmienia? Winna jest też totalna opozycja, fala hejtu wobec PiS, no i młodociany kierowca fiata, który tak boleśnie zderzył się z “dobrą zmianą”.

Niestety, kuglarskie sztuczki ministra Błaszczaka na długo mu nie pomogły, bo wścibskie i pracowite media odnalazły już nagrania i licznych świadków, zapewniających, że sygnału dźwiękowego nie było ani, ani (podobno rząd ma wprowadzić program 500+ dla tych, co syreny słyszeli), czerwone światełko ostrzegawcze nie migało, choć powinno, odległość między pierwszym i drugim samochodem wynosiła ponad 30 metrów, kawalkada więc nie stanowiła zwartego szyku, no i jechała znacznie szybciej niż twierdzą borowiki, których zeznania są zwykłą ściemą. Kierowca fiata o tym, że się przyznał i że słuchał głośnej muzyki, zagłuszającej sygnały dźwiękowe rządowych wozów, dowiedział się z telewizji. A swoją drogą, gdyby mnie wzięło w obroty 73 policjantów, też bym się przyznała, nawet do romansu z prezesem (tfu, tfu, zgiń, przepadnij siło nieczysta!), a co dopiero taki młody, niedoświadczony chłopczyna bez adwokata. Ale już zgłosił się znakomity obrońca, mecenas Władysław Pociej, ze słynnej kancelarii “Pociej, Dubois i wspólnicy”, który w puch rozbije łgarstwa tych bajerantów!

Mam pytanie: te luksusowe limuzyny to nie mają GPS-ów, które archiwizują trasy i prędkości pojazdu? No, chyba że te dane też zaczną się zmieniać w jakiś tajemniczy sposób lub znikną w kapeluszu sztukmistrza Błaszczaka. A swoją drogą ciekawe: brzoza nie mogła uszkodzić samolotu lecącego z szybkością 400 km/godz., a dąb doszczętnie skasował 3-tonowy samochód, robiący 50 km/godz….. No ale dąb, wiadomo, drzewo twarde jak nie przymierzając głowy niektórych ministrów.

A skoro już o tych ministrach mówimy: nie udało się ukryć, że 10 lutego minister Błaszczak najpierw odwalił obowiązkową miesięcznicę smoleńską, a dopiero później zajął się wypadkiem premier Szydło, swojego, jakby nie było, zwierzchnika… Pewnie niedługo wprowadzą nowe ubezpieczenie, od kawalkady rządowej.

Jednak największym żonglerem faktów, Harry’m Potterem rzeczywistości, baronem von Munchhausenem, księciem Matrixu okazał się jak zwykle prezes TVPiS, jedyny i niezastąpiony Jacek Kurski. Pamiętacie Państwo zapewne, jak z klapy kurtki posła PO Arkadiusza Myrchy, udzielającego wywiadu TVP, w zagadkowy sposób zniknęło tkwiące tam serduszko WOŚP: pozostał tylko ciemniejszy kwadracik, bo TVP ma słaby sprzęt do pikselowania. Tym razem kombinator Kurski poszedł jeszcze dalej: otóż w reżimowym Dzienniku Telewizyjnym ujrzeliśmy na własne, szeroko otwarte ze zdziwienia oczęta, jak na oświęcimskiej ulicy, gdzie zdarzył się wypadek premier Szydło, podwójna linia ciągła, na której nie wolno wyprzedzać, zmieniła się magicznie w linię przerywaną! Ot, fachowcy. Było-nie ma, nie było-jest. Czary-mary, cudaniewidy, patrzcie na moje ręce, jak ja nimi kręcę! Tu się gra, tu się handluje, odejdź gówniarzu, bo cię opluję!

Oczywiście inni cwaniaczkowie natychmiast spenetrowali internet, odnaleźli na Google ten sam odcinek ulicy i zestawili obie mapy, prezentując je szerokiej publiczności, żeby zobaczyła, jak się suwerena w bambuko robi. Ale sojusznik PiS, Paweł Kukiz, wytłumaczył nam, co i jak i ciemny naród oświecił: “łganie a umiejętne wykorzystywanie instrumentów socjotechnicznych, to co innego”.

Bardzo umiejętnie wykorzystała instrumenty socjotechniczne na przykład ta trójka sędziów z nadania PiS, która nie mogła wziąć udziału w posiedzeniu Sądu Konstytucyjnego w dniu 30 listopada ub. roku, co sprawiło, że zabrakło kworum. Wszyscy oni jakimś cudem na raz zachorowali, dostarczyli zwolnienia lekarskie, a ZUS sędziów sprawdzić nie ma prawa. Minister Rafalska tłumaczyła nam łagodnie, jak jakim przygłupom: “Każdy może zachorować. Jest okres grudniowy, zimny, każdemu może się przytrafić”. Panikarze obawiali się, że to może być ognisko jakiejś choroby zakaźnej i na wszelki wypadek proponowali wybić to chore stado. Ale po posiedzeniu w cudowny sposób wszyscy sędziowie wyzdrowieli. Redaktor Piotr Pacewicz to nawet wyliczył, że zgodnie z teorią prawdopodobieństwa sędziowie ci zaniemogą razem za 82 lata.

O Warszawie już było, o Oświęcimiu też, to teraz pora na Starachowice. W tym to mieście prezes Jarosław Kaczyński odsłonił tablicę z nazwą ulicy. Odcinek ulicy Krzosa przemianowano na ul. Jadwigi Kaczyńskiej. Niektórzy z nas jeszcze pamiętają, jak matce prezesa próbowano dorobić legendę sanitariuszki z powstania warszawskiego, zaprotestowali jednak ci, co byli tam naprawdę, no i skończyło się na Starachowicach.

Podczas tej uroczystości poseł PiS Krzysztof Lipiec taki oto wygłosił hołd: “Pragnę gorąco podziękować panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za ten piękny dar, dar wizyty w mieście swojej mamy”. Gość tak bardzo chciał zaistnieć, za coś podziękować, a że nie mógł wymyślić za co, więc wyskoczył z “darem wizyty”. U nas o takich mówi się “brown noser” i nie jest to komplement.

A ta nowomianowana ulica imienia Jadwigi Kaczyńskiej, mamy prezesa, zaczyna się przy rondzie Lecha Kaczyńskiego, brata prezesa. Od tegoż ronda odchodzić ma wkrótce ulica imienia Fiony, kotki prezesa.