Legia nie poradziła sobie w Amsterdamie

Piłkarze Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Ajaksem Amsterdam 0:1 (0:0) w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Europejskiej i odpadli z rozgrywek. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis.

Zgodnie z oczekiwaniami, od początku spotkania gospodarze starali się dominować na boisku i zepchnąć mistrzów Polski do obrony. Przez pierwszy kwadrans przewaga Ajaksu nie była bardzo widoczna. Głównie za sprawą Brazylijczyka Guilherme, który na prawym skrzydle zastąpił pauzującego za żółte kartki Miroslava Radovicia.

Serb z polskim paszportem, który również przed dwoma laty nie miał okazji rywalizować z Ajaksem na tym samym etapie rozgrywek, miał przylecieć do Amsterdamu z zespołem, ale ostatecznie został w Warszawie.

W porównaniu do ubiegłotygodniowego starcia, w którym padł bezbramkowy remis, w składzie “Wojskowych” zaszła jeszcze jedna zmiana. W ataku wypożyczonego zimą z Bursasporu Tomasa Necida zastąpił Michał Kucharczyk. Ten osamotniony w ofensywie nie był w stanie stworzyć poważniejszego zagrożenia. Mniej widoczny niż w rundzie jesiennej był Vadis Odjidja-Ofoe.

Wraz z upływem czasu przewaga gospodarzy była coraz bardziej wyraźna. W 20. minucie piłka trafiła do niepilnowanego przed polem karnym Hakima Ziyecha. Ten oddał płaski strzał i piłka trafiła w słupek. W tym okresie gry legioniści dali zepchnąć się do głębokiej defensywy i nieco się w niej gubili. Chwilę później bowiem Amin Younes wstrzelił piłkę w pole karne, ale żaden z graczy Ajaksu nie zrozumiał jego zamiarów.

Jednak w 24. minucie niespodziewanie to Legia miała dobrą okazję na strzelenie bramki, ale Kucharczyk nie doszedł do podania z głębi pola. Przeszkodził mu bramkarz gospodarzy Andre Onana, który wybiegł przed pole karne i skutecznie interweniował.

W 41. minucie goście zmarnowali najlepszą okazję na objęcie prowadzenia. Po akcji podaniu Kucharczyka z prawej strony boiska, w doskonałej sytuacji znalazł się Odjidja-Ofoe, ale nie trafił w piłkę.

Należy jednak podkreślić, że gospodarze z łatwością dochodzili do pozycji strzeleckich. Swoje okazje marnowali jednak Davy Klaassen i Kasper Dolberg. Amin Younes i Ziyech zbyt łatwo wbiegali w pole karne Legii i tam szukali swoich partnerów.

Gospodarze objęli prowadzenie niespełna cztery minuty po zmianie stron. Davy Klaassen wbiegł w pole karne, wyłożył piłkę Younesowi. Po jego uderzeniu z kilkunastu metrów Arkadiusz Malarz zdołał odbić piłkę, ale wobec dobitki z bliskiej odległości Nicka Viergevera bramkarz Legii był bezradny.

Po strzeleniu bramki podopieczni Petera Bosza przystąpili do jeszcze bardziej zdecydowanych ataków, wykorzystując coraz prostsze błędy gości. Wydawało się, że kolejne gole dla Ajaksu są tylko kwestią czasu.

Podopieczni Jacka Magiery przetrzymali jednak ten trudny okres i starali się przejąć inicjatywę. Nie byli jednak w stanie poważniej zagrozić bramce Ajaksu. Waleri Kazaiszwili kilka razy próbował zaskoczyć bramkarza Ajaksu strzałami z dystansu, ale kierował piłkę w środek bramki.

W odpowiedzi technicznym uderzeniem Malarza próbował zaskoczyć Bertrand Traore. Na prawej obronie Łukasz Broź wyraźniej nie radził sobie z bardzo dynamicznym Younesem.

W końcówce spotkania trener Magiera postawił wszystko na jedną kartę i wpuścił na boisku dwóch napastników: Necida i Daniela Chimę Chukwu. Ten drugi zadebiutował w barwach Legii. W doliczonym czasie gry gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie, ale znakomitej sytuacji nie wykorzystał Hakim Ziyech. Bramkę na wagę remisu i awansu próbował zdobyć natomiast Necid, ale niecelnie główkował.

Ajax Amsterdam – Legia Warszawa 1:0 (0:0)

Bramka: Nick Viergever (49.)

Żółte kartki: Ajax – Davinson Sanchez, Bertrand Traore, Joel Veltman, Andre Onana. Sędzia: Anthony Taylor (Anglia). Widzów: 52 285.

Pierwszy mecz: 0:0. Awans: Ajax.

Ajax Amsterdam: Andre Onana – Joel Veltman, Davinson Sanchez, Jairo Riedewald, Nick Viergever – Bertrand Traore, Davy Klaassen, Lasse Schoene, Hakim Ziyech, Amin Younes – Kasper Dolberg (82. Abdelhak Nour).

Legia Warszawa: Arkadiusz Malarz – Łukasz Broź, Michał Pazdan, Maciej Dąbrowski, Adam Hlousek – Guilherme (73. Tomas Necid), Tomasz Jodłowiec (57. Thibault Moulin), Michał Kopczyński (82. Daniel Chima Chukwu), Vadis Odjidja-Ofoe, Waleri Kazaiszwili – Michał Kucharczyk.

Pomeczowe opinie:

Jacek Magiera (trener Legii Warszawa): “Zagraliśmy w Amsterdamie dobry mecz. O awansie zadecydowała jedna sytuacja, po której straciliśmy bramkę. Co ciekawe, padła po najmniej składnej akcji rywali, ale powinniśmy temu zapobiec. Nam do awansu zabrakło wykorzystania jednej sytuacji, po której zdobylibyśmy cenną bramkę.

– Wracamy do Warszawy z podniesioną głową, walczyliśmy do końca. Spokojnie wytrzymaliśmy 180 minut i to nas cieszy. Wiedzieliśmy, że zagramy po jednej kolejce ligowej, zaś Ajax będzie po pięciu meczach. Nic jednak na to nie mogliśmy poradzić. Teraz będę myślał jak przygotować zespół w przyszłym sezonie, aby zniwelować tą różnicę.

– W przerwie meczu mówiliśmy, że trzeba zagrać bardziej odważnie. Powinniśmy podawać piłkę na wolne pole. Ajax niczym nas nie zaskoczył. W szatni podziękowałem piłkarzom za ten dwumecz i realizację moich założeń. Cała przygoda Legii w europejskich pucharach spowodowała, że o polskiej piłce znów jest głośno i chcemy to kontynuować”.

Peter Bosz (trener Ajaksu Amsterdam): “Patrząc na dwumecz uważam, że dobrze zagraliśmy. Jednak na własnym boisku nasz atak pozycyjny w pierwszej połowie nie wyglądał najlepiej, choć po jednej z akcji piłka trafiła w słupek. W drugiej części gry mieliśmy już zdecydowanie więcej okazji. Po jednej z nich zdobyliśmy zwycięską bramkę. Wynik 1:0 do końca meczu był niebezpieczny”.

Arkadiusz Malarz (bramkarz Legii Warszawa) – nie czuje się winny straty jedynej bramki w konfrontacji z Ajaksem Amsterdam. “Nie róbcie ze mnie kozła ofiarnego” – powiedział do dziennikarzy.

“Odbiłem do boku trudną piłkę, bo ona uciekała. Przy golu zrobiłem to, co mogłem. Nie róbcie ze mnie kozła ofiarnego. Nie czuję się winny straty bramki” – podkreślił Malarz.

Mistrzowie Polski mieli jednak również swoje okazje zdobycia gola.

“Zabrakło nam szczęścia i nic nie chciało nam wpaść. Szkoda, bo fajnie graliśmy. Ajax miał z nami problemy i mogliśmy go wyeliminować. Byliśmy dla tego zespołu równorzędnym rywalem, bo niczym nas nie zaskoczył” – ocenił 36-letni bramkarz.

“Z kolei zespół Ajaksu był trochę zaskoczony, że stawiliśmy mu czoła. Mieliśmy do dyspozycji szczegółowe analizy i wiedzieliśmy jak rywale grają. Poza tym bezbramkowy remis z Warszawy również był dla nas korzystny. Zabrakło nam szczęścia. Teraz skupimy się na ekstraklasie, bo musimy zdobyć mistrzostwo Polski” – zaznaczył Malarz.

Michał Pazdan (piłkarz Legii Warszawa) miał spory niedosyt w związku z odpadnięciem z Ligi Europejskiej. “Byliśmy zdeterminowani, Ajax na pewno był w naszym zasięgu” – ocenił.

“Przy kontratakach brakowało nam spokoju. Szkoda, bo pamiętam dwie sytuacje Michała Kucharczyka w pierwszej połowie, które powinniśmy lepiej wykorzystać. Zakładaliśmy, że jeśli nie uda nam się skontrować rywali, to mieliśmy próbować strzelić gola ze stałego fragmentu gry. Najgorsze jest to, że mieliśmy te sytuacje” – powiedział Pazdan.

“Obydwa spotkania były dla nas ciężkie. Być może Ajax miał więcej sytuacji bramkowych przygotowanych po ataku pozycyjnym. Jednak najbardziej szkoda nam końcówki meczu, kiedy przegrywając 0:1 staraliśmy się grać i mieliśmy swoje sytuacje, w których mogło nam dopisać szczęście” – przyznał reprezentant Polski.

“Bardzo żałujemy, bo po wielu latach jako pierwsza polska drużyna, w końcu chcieliśmy przejść tę pierwszą rundę po przerwie zimowej. Byliśmy zdeterminowani, a Ajax na pewno był w naszym zasięgu. Byliśmy równorzędnym przeciwnikiem dla holenderskiego zespołu. Zebraliśmy jednak kolejne doświadczenie” – dodał.

Zimą z Legii odeszli jej czołowi napastnicy Nemanja Nikolic i Aleksandar Prijovic. Póki co Tomas Necid i Daniel Chima Chukwu nie spełniają pokładanych w nich nadziei.

“W dwumeczu nie strzeliliśmy bramki i to zadecydowało o awansie Ajaksu. Rywale stworzyli wiele sytuacji, ale skutecznie się broniliśmy. Zmierzyliśmy się z dobrym zespołem, który prowadził grę” – podsumował Pazdan.

Z rozgrywkami pożegnały się w czwartek m.in. Tottenham, Fiorentina, Zenit Sankt Petersburg i Athletic Bilbao.

Wielkie emocje były w Sankt Petersburgu, gdzie Zenit grał z Anderlechtem. W belgijskim zespole z powodu kontuzji zabrakło Łukasza Teodorczyka. Rosjanie, którzy tydzień temu przegrali na wyjeździe 0:2, u siebie prowadzili już 3:0, jednak w 90. minucie stracili bramkę i w konsekwencji odpadli z dalszej rywalizacji.

Roma, z Wojciechem Szczęsnym na ławce rezerwowych, uległa u siebie hiszpańskiej drużynie Villarreal 0:1, ale wcześniej wygrała na wyjeździe aż 4:0.

Olympiakos Pireus, po remisie u siebie 0:0, pokonał na wyjeździe turecki Osmanlispor 3:0. W zespole gospodarzy rezerwowym był Łukasz Szukała.

Popis umiejętności zaprezentował Olympique Lyon. Francuski zespół, bez Macieja Rybusa w kadrze, cieszył się u siebie z wysokiego zwycięstwa nad AZ Alkmaar 7:1. W poprzednim tygodniu wygrał w Holandii 4:1, czyli w dwumeczu strzelił temu rywalowi aż 11 goli.

Do niespodzianki doszło we Włoszech. Fiorentina tydzień temu pokonała na wyjeździe Borussia Moenchengladbach 1:0, a w rewanżu prowadziła u siebie już 2:0. Niemiecki zespół potrafił jednak odwrócić losy rywalizacji – między 44. i 60. minutą strzelił cztery gole, z czego trzy Lars Stindl.

Niespodziewanie odpadły również m.in. Athletic Bilbao (0:2 w rewanżu z APOEL Nikozja) oraz Tottenham Hotspur. Angielski zespół, grając od 40. minuty w dziesiątkę (czerwoną kartkę za brutalny faul zobaczył Dele Alli), zremisował u siebie z KAA Gent 2:2. Wcześniej przegrał w Belgii 0:1.

W sumie do 1/8 finału awansowały aż trzy belgijskie drużyny – oprócz Anderlechtu i KKA Gent również KRC Genk, który wyeliminował rumuńską Astrę Giurgiu.

Najpóźniej zakończył się mecz w Charkowie, gdzie Szachtar Donieck uległ po dogrywce Celcie Vigo 0:2. W pierwszym spotkaniu ukraiński zespół wygrał na wyjeździe 1:0.

W środę awans wywalczyły Manchester United, Schalke 04 Gelsenkirchen i FK Krasnodar.

Piłkarze Manchesteru United, Schalke 04 Gelsenkirchen i FK Krasnodar jako pierwsi awansowali do 1/8 finału Ligi Europejskiej. Anglicy wyeliminowali St. Etienne, Niemcy PAOK Saloniki, a Rosjanie Fenerbahce Stambuł.

W rewanżach nie było niespodzianek. Awans uzyskały drużyny, które wygrały pierwsze mecze.

Wyniki 1/16 finału piłkarskiej Ligi Europejskiej (gwiazdka oznacza awans):

środa, 22 lutego

Fenerbahce Stambuł – *FK Krasnodar 1:1 (1:1);

pierwszy mecz 0:1

St. Etienne – *Manchester United 0:1 (0:1); 0:3

*Schalke 04 Gelsenkirchen – PAOK Saloniki 1:1 (1:1); 3:0

czwartek, 23 lutego

*Ajax Amsterdam – Legia Warszawa 1:0 (0:0); 0:0

Osmanlispor – *Olympiakos Pireus 0:3 (0:0); 0:0

*Besiktas Stambuł – Hapoel Beer-Szewa 2:1 (1:0); 3:1

*APOEL Nikozja – Athletic Bilbao 2:0 (0:0); 2:3

Zenit Sankt Petersburg – *RSC Anderlecht 3:1 (1:0); 0:2

*AS Roma – Villarreal 0:1 (0:1); 4:0

Fiorentina – *Borussia Moenchengladbach 2:4 (2:1); 1:0

Tottenham Hotspur – *KAA Gent 2:2 (1:1); 0:1

*KRC Genk – Astra Giurgiu 1:0 (0:0); 2:2

*Olympique Lyon – AZ Alkmaar 7:1 (4:1); 4:1

Sparta Praga – *FK Rostów 1:1 (0:1); 0:4

*FC Kopenhaga – Łudogorec Razgrad 0:0; 2:1

Szachtar Donieck – *Celta Vigo 0:2 dogr. (1:0, 0:0); 1:0

Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na piątek w szwajcarskim Nyonie.

Z Amsterdamu

Marcin Cholewiński (PAP)