Lecznicza pokrzywa

Szanowny Czytelniku,

artretyzm, prostata, kamica nerkowa, egzema, bóle głowy, wypadanie włosów, zapalenie dróg moczowych: pokrzywa to jedna z najskuteczniejszych roślin leczniczych i jeden z podstawowych składników wyposażenia domowej apteczki.

Tę tak znienawidzoną pokrzywę zalicza się do najskuteczniejszych roślin leczniczych.

Z moimi przyjaciółmi uprawiającymi przydomowe ogródki żartujemy sobie tak: gdybyśmy byli rozsądni, przestalibyśmy się martwić zasiewami, sadzonkami, szczepami i badaniami nad symbiozą roślin i owadów. Przekształcilibyśmy nasze warzywniki w pola pokrzywowe. A to wystarczyłoby do tego, by nas wyżywić, wyleczyć i ubrać! Zwierzętom by się to podobało: wszystkim smakuje pokrzywa, od kur po motyle. Zdaniem szwajcarskiego księdza zielarza, Kuenzlego, znakomitego specjalisty w dziedzinie roślin, gdyby pokrzywa nie parzyła śmiałków pragnących ją wykorzystać, już dawno by wymarła, ponieważ i ludzie, i zwierzęta rzuciliby się na nią.

Pokrzywa wszystko ma dobre

Pokrzywa to jedna z tych roślin, z których da się wykorzystać dosłownie wszystko: korzeń, łodygę, liście, kwiaty i nasiona. Pokrzywa to najlepszy przyjaciel człowieka! Choć trudno to pojąć społeczeństwu, które uczy swoje dzieci, jak tę roślinę rozpoznawać, jak na nią uważać i jej unikać. Tymczasem jeszcze nie całkiem zginęła pamięć o zupie pokrzywowej.

Zupa pokrzywowa: prawdziwy klasyk kuchni natury

Wygląda na to, że jest bardzo elegancka, a nawet “na czasie”1. Zacznę więc właśnie od niej, od zupy pokrzywowej, ponieważ to klasyk. Każdemu, kto twierdzi, że interesuje się medycyną naturalną i życiem zgodnie z naturą, niezręcznie byłoby jej nie znać.

Później podam także przepisy na sok z pokrzywy, na napar, na nalewkę, na niezastąpiony szampon pokrzywowy – wielką nadzieję osób łysych. To dzięki tym specyfikom osiągną wiele oczekiwanych efektów terapeutycznych.

Co roku, w kwietniu, w La Hayede- Routot (Eure) w Normandii odbywa się również festiwal pokrzyw (pod nazwą Orties-Folies, dosł. pokrzywowe szaleństwa).

Mój przepis na zupę pokrzywową

Należy zacząć od znalezienia odpowiednich pokrzyw. Najlepiej kilku metrów kwadratowych (idealnie byłoby przynajmniej 3 m2). Pokrzywy nie muszą być kwitnące. Pędy powinny być młode i delikatne, najlepiej zbierane na przełomie kwietnia i maja. Pokrzywy wypuszczają pędy dwukrotnie w ciągu roku, drugi raz jesienią, co oznacza, że możliwość taka pojawi się również w chłodniejszej porze roku.

Wybieraj pędy nie dłuższe niż 30- 40 cm i urywaj 15 cm z górnej części.

Po uzbieraniu około 200 g umyj je dobrze pod silnym strumieniem wody i pokrój na grube kawałki. W pokrzywach kryje się mnóstwo owadów, dlatego mycie jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku przepisów, w których pokrzywa serwowana jest na surowo.

Ale wróćmy do naszej zupy:

Podgrzej olej (np. kokosowy) w rondlu o pojemności 1,5 l. Wrzuć poszatkowaną cebulę i przez pięć minut duś na małym ogniu, często mieszając.

Następnie dodaj pokrojoną na grube kawałki pokrzywę oraz ewentualnie ziemniaki (dla zagęszczenia), jeśli zamierzasz zjeść całą ugotowaną zupę tego samego dnia (ziemniaki w zupie nie utrzymują długo swoich właściwości, nawet przechowywane w lodówce). Dodaj 1,5 l wody. Posól, doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj na małym ogniu przez 20 minut.

Po zdjęciu z ognia całość zblenduj, aby otrzymać krem. Spróbuj i ewentualnie dopraw solą lub pieprzem. To bardzo smaczna potrawa: ugotowane pokrzywy przypominają w smaku szpinak. Ale jeśli interesuje Cię działanie pokrzyw na artretyzm, prostatę, egzemę, bóle głowy lub wypadanie włosów, skorzystaj raczej z przepisów na sok z pokrzyw i inne produkty.

Lecznicza pokrzywa

Pokrzywa jest przede wszystkim znana ze swojego korzystnego działania w przypadku problemów z prostatą, infekcjami dróg moczowych i reumatyzmu. A zatem od tych schorzeń zacznę:

• Prostata: łagodna hipertrofia prostaty to rozrost – wraz z wiekiem – tego gruczołu, który znajduje się pod pęcherzem. Rozrost ten hamuje i blokuje przepływ moczu w moczowodach, które przechodzą przez prostatę.

To wywołuje bolesne objawy u mężczyzn, którzy nie są w stanie całkowicie opróżnić pęcherza, żyją więc w poczuciu ciągłego parcia na pęcherz.

Natomiast wiele badań wykazało skuteczność korzenia pokrzywy, a także mieszanki korzenia pokrzywy i karłatki niskiej (jeszcze jednej rośliny skutecznej w przypadku rozrostu prostaty) oraz mieszanki korzenia pokrzywy i pygeum, afrykańskiej rośliny o takich samych wskazaniach2.

We wszystkich przypadkach badania rozstrzygnęły sprawę. Także we wszystkich przypadkach, badania te miały skromny zasięg lub były prowadzone bez grupy placebo. Ograniczenia te, wynikające oczywiście z braku jakichkolwiek korzyści finansowych związanych z pokrzywą, rośliną niepodlegającą opatentowaniu, posłużyły jako wątpliwy pretekst podważenia wyników tych badań, i ogólnie, zignorowania ich przez praktyków medycyny konwencjonalnej.

Zaznaczam jednak, że w badaniach tych zarówno pokrzywa, jak i karłatka niska wykazały skuteczność równą konwencjonalnym lekom, jak finasteryd i tamsulosin. Przypuszczenie, że to musi mieć jakiś związek z zadziwiającą ciszą w środowiskach medycznych na temat pokrzywy to nie paranoja.

Tak czy inaczej dobrze jest wiedzieć, że Światowa Organizacja Zdrowia, a także Niemiecka Komisja ds. Roślin Leczniczych (Komisja E) oraz Europejska Naukowa Spółdzielnia ds. Ziołolecznictwa (ESCOP) uznają korzystne działanie korzenia pokrzywy w radzeniu sobie z problemami moczowymi związanymi z rozrostem prostaty.

Przygotowanie jest bardzo proste:

1,5 g suszonego korzenia pokrzywy zalej 150 ml zimnej wody i gotuj przez minutę, następnie zdejmij z ognia i pozostaw na 10 min. Pij po filiżance, 3 do 4 razy dziennie.

Możesz również przyjmować 240 mg pokrzywy i 320 mg karłatka pospolitego w postaci suplementu diety. Najbardziej znany jest niemiecki preparat wykorzystywany w badaniach. To Prostagutt Forte®, zwany także PRO 160/120® (nie mam z tego żadnej prowizji, zresztą tak samo jak w przypadku jakichkolwiek preparatów rekomendowanych w moich artykułach).

• Artretyzm, reumatyzm: leczenie podstawowe, tradycyjnie stosowane zarówno u nas, jak i w medycynie ajurwedyjskiej (tradycyjnej medycynie hinduskiej), polega po prostu na stosowaniu okładów ze świeżych liści pokrzywy (parzących) na bolesne miejsca. Liście nakłada się na 30 sekund, a następnie zdejmuje. Skuteczność tego potwierdzili w 2000 r. naukowcy brytyjscy3. Jest to kuracja dla śmiałków.

Uwaga: istnieje jeszcze bardziej wymagająca praktyka: lecznicze biczowanie się świeżą pokrzywą. Zwyczaj ten pochodzi ze starożytności. Był również zalecany przez Nicholasa Culpepera, słynnego lekarza brytyjskiego z pierwszej połowy XVII w.

Bolesne miejsca plecy lub stawy biczuje się bukietem świeżych i parzących pokrzyw (typu drobna pokrzywa, Urticas rurens). Jasne, że nie jest to przyjemna kuracja, ale efekty są wymierne. Technikę tę stosuje się wszędzie na świecie, głównie w regionach o klimacie umiarkowanym – pokrzywy tropikalne parzą zbyt boleśnie. Skuteczność tej metody z naukowego punktu widzenia potwierdziło brytyjskie badanie kliniczne.

Dla większej skuteczności, okładanie się pokrzywami powinno trwać 30 sekund dziennie, przez 1-7 dni. Nie wolno go stosować u dzieci i kobiet w ciąży.

Portal internetowy Urticamania cytuje świadectwo (którego nie odnalazłem) podobno opublikowane przez amerykańską fundację na rzecz artretyzmu Arthritis today4, o problemach 55-letniego Jamesa:

“James, cierpiący na poważne dolegliwości bólowe w okolicach lędźwi i szyi, znał specjalistę medycyny naturalnej, który chciał na nim przeprowadzić doświadczenie z okładaniem się pokrzywami. James, który w ogóle nie wierzył w skuteczność leczenia roślinnego, przyjął to jako wyzwanie, licząc na udowodnienie przyjacielowi, jak bardzo się myli. Doświadczenie był niezmiernie bolesne, zwłaszcza w ciągu kilku minut po biczowaniu. Ale w pół godziny zaczerwienienia znikały, zaś przewlekły ból lędźwi kompletnie się ulotnił, tak jak bóle szyjne. Poprawa ta utrzymywała się przez tydzień, sprawiwszy, że James całkiem zapomniał o bolesności kuracji. Naukowe wyjaśnienie skuteczności tej metody byłoby związane z histaminą zawartą w parzących włoskach pokrzywy. Wywołuje ona uczucie pieczenia, ale także rozszerzenie podskórnych naczyń krwionośnych, co umożliwia lepsze ukrwienie i skuteczniejszą naprawę chorych obszarów5”.

Jest jednak i dobra wiadomość: niedawno przeprowadzone badanie wykazało, że taki sam efekt można uzyskać, stosując zewnętrznie nalewkę pokrzywową (alkohol, którym zalano liście pokrzywy). Chore miejsca smaruj kilka razy dziennie spirytusem pokrzywowym (napowietrzne części pokrzywy, destylowane w 50% alkoholu) albo stosuj w postaci kompresów lub okładów.

• Stany zapalne dróg moczowych, kamica nerkowa

Tu podstawą jest picie naparów z pokrzywy, soku pokrzywowego albo nalewki z pokrzywy (pokrzywa rozrzedzona wodą w stosunku 1:5). Można także przyjmować wyciąg z suszonych liści i kwiatów pokrzywy w postaci suplementu diety, w kapsułkach lub tabletkach musujących: od 300 mg do 700 mg, 3 razy dziennie.

Ważne jest, by dużo pić. Świeży sok z tej rośliny, bardzo zagęszczony, pije się w małych ilościach: od 5 ml do 10 ml, 3 razy dziennie. Należy go przygotować w sokowirówce, a co ważne, ma bardzo ograniczoną trwałość – tylko kilka godzin. Czasem w sklepach ze zdrową żywnością można nabyć sok z pokrzyw o dłuższej trwałości. Bóle głowy, egzema, porost włosów Inne zastosowania pokrzywy, takie jak bóle głowy, egzema czy porost włosów, zawdzięczamy tradycji leczniczej i opowieściom uzdrowicieli.

Słynna austriacka zielarka, Maria Treben, autorka “Apteki Pana Boga”, jeden z najdłuższych rozdziałów poświęca pokrzywie, która należy do jej ulubionych roślin. Nie wspomina natomiast o zastosowaniu pokrzywy przy prostacie i ledwo porusza temat reumatyzmu.

Jej zdaniem, pokrzywa to przede wszystkim roślina o właściwościach oczyszczających, remineralizujących, o wysokiej zawartości żelaza, ułatwiająca walkę ze zmęczeniem, schorzeniami wątroby, zaburzeniami krążenia i innymi niezliczonymi dolegliwościami (guzy, skurcze, rwa kulszowa…). Zaleca przeprowadzenie kuracji detoksykującej co roku wiosną, przez 4 tygodnie, poprzez picie naparów z pokrzyw. Napar z pokrzywy nie ma smaku, ja zalecam więc dodanie do niego kilku listków mięty lub rumianku.

Maria Treben opowiada taką wzruszającą historię:

“Pewnego dnia pojawił się u mnie szlochający mężczyzna. Trzy lata wcześniej zachorował na grypę. Od tamtego czasu, jego mocz miał barwę ciemnobrązową i cierpiał na koszmarne bóle głowy. Nic mu nie pomagało; ani tabletki, które mu przepisywano, ani zastrzyki (w ostatnim czasie podawane w okolicach głowy). Wręcz przeciwnie, bóle głowy się zaostrzyły, był bliski samobójstwa. Przywróciłam mu odwagę i zaleciłam świeżą pokrzywę. Miał wypić dziennie dwa i pół litra naparu z pokrzywy. Po czterech dniach, zadzwonił do mnie, mówiąc, że bóle głowy całkowicie ustąpiły. Jakiś czas później, jego żona potwierdziła, że czuje się lepiej niż przed zachorowaniem na grypę”6.

Jeśli chodzi o szampon pokrzywowy, wystarczy, że zalejesz garść suszonych liści pokrzywy 0,5 l wrzącej wody. Przykryj i zostaw na noc, a następnie odcedź. Następnie dodaj do tego 150 g mydła w płynie (mniej więcej tyle co słoik po musztardzie) i pół łyżeczki olejku migdałowego. Jeszcze lepiej, jeśli masz w domu olej arganowy lub z pestek moreli. Można również dodać około 50 kropli olejku lawendowego lub cedrowego z upraw ekologicznych. Wstrząśnij, wlej do butelki i opisz, co w nim przechowujesz7.

Pokrzywa słynie ze swoich właściwości przyśpieszania porostu włosów. Maria Treben twierdziła, że to jej zawdzięcza swoje mocne i pozbawione łupieżu włosy.

Zbieranie pokrzyw gołymi rękami

Po wysuszeniu albo zanurzeniu w ciepłej wodzie pokrzywa już nie parzy. A mimo to, każdy wie, jak bolesny jest kontakt z jej liśćmi. Mówi się nawet, że są parzące; po łacinie jej nazwa brzmi Urtica. Pokrzywa jest porośnięta krzemionkowymi włoskami, które pokrywają jej liście, łodygi, a nawet owoce.

Najdłuższe z tych włosków to prawdziwe strzykawki przebijające skórę. U ich podstawy znajduje się ampułka wypełniona toksycznymi związkami chemicznymi (histamina, acetylocholina, serotonina i kwas mrówkowy). Przy najmniejszym dotknięciu strzykawki przebijają skórę i wstrzykują toksyny, co powoduje pojawienie się pęcherzy i poczucie oparzenia.

Pokrzywa zwyczajna rosnąca w lesie parzy dużo mniej. Natomiast niektóre odmiany tropikalne parzą tak mocno, że ból może się utrzymywać przez kilka miesięcy.

Aby zrywać pokrzywę bez poparzenia się, najprościej jest założyć grube gumowe rękawice. Jeśli nie masz rękawic, złap łodygę pokrzywy u podstawy, tam, gdzie jest najmniej parzących włosków. Złamanie włóknistej łodygi, z wyjątkiem młodych wiosennych pokrzyw, niestety nie jest łatwe.

Możesz również ułożyć palce (kciuk i wskazujący) po dwóch stronach łodygi i przeciągać dłoń do góry, zaciskając. Ponieważ włoski pokrzywy wielkiej rosną w większości ukośnie i są skierowane w stronę wierzchołka rośliny, tym sposobem mniej się sparzysz. Ale metoda ta nie sprawdzi się w przypadku pokrzywy żegawki (Urtica urens), której włoski-strzykawki rosną we wszystkie strony. W razie oparzenia, potrzyj poparzoną skórę zgniecionymi liśćmi pokrzywy, liśćmi szczawiu lub babki lancetowatej. Przyniesie to wyraźną ulgę, choć podrażnienie pozostanie.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

