Mój wywiad z Krystyną Sienkiewicz: “Doktorek dusz, chory na nieuleczalne dzieciństwo”

Pamiętamy pełną uroku i energii “żołnierkę” (szeregowy Aniela) z komedii “Rzeczpospolita babska” (1969) młodziutką Krystynę Sienkiewicz. Potem oglądaliśmy ją w wielu rolach estradowych i filmowych. Dwukrotnie w Toronto występowała z Kabaretem pod Bańką (była na gali 10-lecia Kabaretu). W zeszłym roku przyjechała ze znakomitą sztuką “Zamknięty świat”, a teraz zobaczymy ją w Kabaretonie, dzielącą znów scenę z 20-letnim już Kabaretem pod Bańką. Krystyna Sienkiewicz jest w Toronto, a to niepowtarzalna okazja, aby popytać ją nieco o nią samą.

Małgorzata P. Bonikowska: Proszę mi opowiedzieć historię znajomości z Kabaretem pod Bańką z Pani punktu widzenia. Dosyć długo się znacie i przyjaźnicie, prawda?

Krystyna Sienkiewicz: My się znamy długo, a ja jestem niebywale wdzięczna, że oni, młodzi ludzie, odrywając się od Polski, nie zaprzepaszczają języka, bo to jest więź największa, smycz człowieka czy łańcuch (śmiech), że jeszcze tworzą i chcą się tym żywym słowem zajmować, bo żywe słowo to jest najważniejsze słowo. Wpływanie na wyobraźnię, rozweselanie ludzi to misja bardzo ładna. Oni tego dokonują, bo samotnik to wejdzie do kąta i będzie czytał książkę, a taki, który nie ma żadnej potrzeby to się nazywa menel. Tak więc ja się cieszę, że oni to robią i po prostu jako wdzięczna im istota z nimi się spotykam i mimo, że jest luty i nad światem wisi i koniec świata i zima, to ja przyleciałam. Przyleciałam z kawałkiem swojego recitalu, który jest śmiechoterapią. Ja jestem doktorek dusz, oni wszyscy są doktorkami dusz, prawda?

M.P.B.: Występuje Pani dużo i w Polsce i poza Polską. Czy występy dla Polonii są jakieś inne?

K.S.: Kiedyś były inne. Kiedyś Polska była za żelazną kurtyną, a teraz jest na wyciągnięcie ręki, na wyciągniecie dolara, ale w dalszym ciągu Polonia ma potrzebę słuchania żywego słowa. Byłam tu w 2013 roku z piękną sztuką “Zamknięty świat”, a teraz mam dwa występy po 50 minut i chyba niedługo przylecę, w kwietniu z nową sztuką “Harold i Matylda”. Ta sztuka pt. “Harold and Maude” powstała w Anglii, był też film czarnobiały, bardzo interesujący. Kiedyś proponowano mi rolę tej Maude, ale ja powiedziałam, że nie chcę się nazywać Maude, bo Maude to dźwięk, ja się chcę nazywać Matylda. Miałam to grać w teatrze Rampa, ale nie zagrałam bo nie bardzo chcieli się dotulić do mojego pomysłu żebym jeszcze do tego śpiewała trzy piosenki. Sztuka została przygotowana w innej reżyserii i w marcu 2013 miała premierę. Bardzo śliczna sztuka.

M.P.B.: I z tą sztuką będzie Pani u nas tutaj?

K.S.: Jak ona jeszcze obleci drugą półkulę to pewnie będzie zamkniętym już światem i ja wtedy będę już przygotowywała trzecią sztukę. Mam już w głowie jak będzie wyglądała ta trzecia sztuka, bo do trzech raz sztuka. No, ja akurat nie jestem wierna temu powiedzeniu, bo to będzie czwarta sztuka w reżyserii Darka Taraszkiewicza, który wyreżyserował “Zamknięty świat”, “Harolda i Matyldę”. Będzie jeszcze jedną sztukę ze mną reżyserował, a wcześniej prosił mnie do grania “Kwartetu” Ronalda Harwooda. We mnie jest potrzeba grania w teatrze i na estradzie z recitalami. Ja uprawiam śmiechoterapię.

M.P.B.: Która z tych rzeczy jest Pani bliższa?

K.S.: I jedno i drugie. Obie są bliskie gdybym miała letnie uczucie do któregoś gatunku sztuki to ja nie byłabym Krysią Sienkiewicz.

M.P.B.: “Zamknięty świat” był absolutnie rewelacyjny.

K.S.: No proszę, dramatyczna sztuka, ja tak realistycznie zagrałam, że była śmieszna i jeszcze udowodniłam, że można mieć dużo lat i tańcować w życiu. Ja biorę takie sztuki, które są związane z jakimś przesłaniem i moją prywatną filozofią, i koniec.

M.P.B.: A czy zdradzi mi Pani jaka jest ta prywatna filozofia?

K.S.: Moja prywatna filozofia, kochanie, jest taka: życie jest niezdrowe, trzeba leczyć je śmiechem, a w razie potrzeby skontaktujcie się z Sienkiewiczem albo najbliższym farmaceutą.

M.P.B.: W Pani życiu poza aktorstwem jest bardzo ważna plastyka.

K.S.: Tak, osiem lat studiów, bo ja liceum kończyłam i maturę zdawałam w Łodzi, w liceum sztuk plastycznych. Dostałam dyplom jakiegoś tam pewnie przodownika pracy i nauki bo bez egzaminów dostałam się na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Zaczęłam studia jak miałam lat 16, 6-letnie studia skończyłam, mogłam jeszcze iść do szkoły teatralnej, ale ja zdałam eksternistyczny egzamin, tak że mam i dyplom aktorski.

M.P.B.: A jakie miejsce zajmuje plastyka w Pani życiu?

K.S.: Jestem bardzo typowy wodnik, 14 lutego Walentynki. Ja jestem Walentynka, mimo że na drugie mam Waleria i mam te wszystkie talenciki, które należą się wodnikowi i wszystkie je jakby uprawiam. Gram dramat, dosmaczam dramat swoim poczuciem humoru, gram komedie, farsy, na estradzie tańcuję, jak chcę wejść do kąta i złapać ciszę, piszę książkę albo maluję. Niczego nie odłożyłam na bok, wszystko jest, jest występ bo ja Krysialokomotywa, która musi zarobić i dużo wagonów za sobą ciągnąć, i jest Krysia-filozofka, która ma spotkania sama ze sobą.

M.P.B.: Czyli plastyka jest takim jakby spotkaniem Pani samej ze sobą?

K.S.: Oczywiście, to jest wejście to kąta, z tego wejścia do kąta też można żyć, tylko że ja na zwierzątka wydaję dużo pieniędzy. Gdy ktoś się pyta gdzie te pieniądze idą? Psu w dupę. Mam pięć kotów w domu i trzy psy,aw schronisku w Milanówku-Polesiu dwieście coś i ja jestem prezesem fundacji, muszę o nich pamiętać, muszę je jakoś nagłaśniać i trochę czuwać nad tym.

M.P.B.: Czy Pani zna je wszystkie?

K.S.: Nie, ja bym się tam załkała i nie żyłabym już dawno. Mimo że moje schronisko jest niebywale moralne, świetnych mam wolontariuszy, świetną kierowniczkę schroniska, moralną osobę, taki areopag ludzi i moją prawą ręką i prawą nogą jest Halina Sztreter i ja się przez nią kontaktuję. Teraz nawet wzięłam piątego kotka, który miał trafić do schroniska. Nazywa się Biełka, jest biała i ma pręgowaty ogonek.

M.P.B.: I ma dużo lepiej niż wszystkie inne bo mieszka u Pani w domu, w domu pełnym aniołków.

K.S.: Tak, kot musi być czyjś. Kot, który nie należy do nikogo, nie jest czyjąś własnością nawet się nie myje ten symbol czystości się nie myje, bo to psychika skomplikowana. Kot jest mądrością świata, a pies wiernością. Każdy kot jest inny. Jak pani sobie napisze słowo KOT to jest Kolega, Obywatel, Towarzysz. Nie da rady inaczej.

M.P.B.: Jest Pani niewyrażalnie doświadczona…

K.S.: Stara ja nie jestem stara ale się staram.

M.P.B.: Strasznie się zmieniła scena kabaretowa w Polsce…

K.S.: Kochanie, w ogóle zrobiły się niebywale niemoralne czasy, nie chcę o nich mówić, ja się brzydzę polityką, wszystkim. My się psujemy od głowy, jak ryba, tak się mówi, no to my jesteśmy typową rybą, ale czy polityka kiedyś była moralna? Nie. A proszę zobaczyć co się dzieje w Polsce, kto nami rządzi i jaka grupa społeczna panuje. Bo my jesteśmy inteligencja. Ja mówię “Inteligencja w Polsce zeszła do podziemia”. Pytają się mnie: gdzie? “Na Powązki”. Do Warszawy, tej zburzonej przez hitlerowców i ruskich, gdzie był robotnik, przyjechał chłop, któremu nie chciało się pracować na ziemi, podawał cegłę i teraz oni już mają drugie pokolenie chłoporobotnicze. To nie jest jedna grupa społeczna to jest chłoporobotnik. Oni też są daleko od moralności. I to co ja w swoich książkach piszę, i w ostatniej książce “Cacko”: “jeden wyniósł z domu dobre wychowanie, a drugi telewizor”. Na tym to polega. Teraz telewizory mają wszyscy więc jest trochę nieaktualne, ale wpływa na wyobraźnię. Tak wygląda teraz pokolenie teraz najmłodsze.

M.P.B.: Czy jest jakaś nadzieja?

K.S.: Czy jest nadzieja? Nadzieja matką głupich, bądźmy głupi. Poznać głupiego po śmiechu jego, śmiejmy się, żartujmy to da nam siłę i mądrość.

M.P.B.: Są trzy aktorki, które mają w sobie dziecko Pani, Danuta Szaflarska i Barbara Kraftówna. Pani jest dzieckiem, pięknym, kochanym, rozkosznym, wspaniałym, bardzo mądrą kobietą ale i dzieckiem.

K.S.: Słowo “baby” jak przeczytasz? “Bejbi”. Trzeba chorować na nieuleczalne dzieciństwo.

M.P.B.: Pani Krystyno, była Pani w sztuce “Klimakterium”, a już Pani nie jest. Co się stało?

K.S.: Nie, nie, nie będę opowiadała. Odeszłam koło trzech lat temu. Zrobiłam sztukę “Zamknięty świat”, “Harold i Matylda” i właśnie recital mój “Śmiechoterapię”, piszę książki. Moja ostatnia książka “Cacko”, wydana przez Prószyńskiego, ma czwarty dodruk i była na liście bestsellerów “Gazety Wyborczej”. Dobrze się dzieje z Krysią piszącą. To nie są książki. to są sztambuchy. Ja mam potrzebę spisywania niecodziennych codzienności plus zarażania Państwa swoją filozofią, bo każdy filozofię musi mieć. Jeżeli jej nie wymyśliliśmy, to oprzyjmy się na mędrcach, oprzyjmy się na Tuwimie. Wie pani co Tuwim napisał? “Żyj tak żeby potem jak ciebie zabraknie ludziom było nudno”. Pięknie i ja na tym zamknęłabym swój temat.

M.P.B.: Bardzo dziękuję.

