Koniec z odłączaniem prądu w zimie

Wysokie ceny energii elektrycznej to jeden z najpoważniejszych problemów, przed jakimi stoi rząd liberalny w Ontario. Nawet 8-procentowy rabat, który został wprowadzony przez liberałów od początku roku, nie rozwiązałproblemu,oczymmówią wyraźnie mieszkańcy prowincji.

Rząd zastanawia się w jaki sposób można poprawić programy, które mają pomóc ludziom o niskich dochodach mającym kłopoty z opłaceniem rachunków za elektryczność. Programy te były krytykowane za to, że nie docierają do wystarczającej liczby osób uprawnionych do korzystania z nich i za to, że oferują bardzo niewielkie oszczędności.

Jednocześnie w ok. 60. tys. domów elektryczność jest wyłączana co roku z powodu niepłacenia rachunków. Minister energetyki Glenn Thibeault dał firmom dostarczającym energię elektryczną szansę aby do północy by dobrowolnie wstrzymały tę praktykę. Wszystkie prawie z 70 firm wykonały to polecenie.

Legislatura Ontario przegłosowała ustawę zabraniającą tego typu praktyk. Wszystkie partie wyraziły jednogłośnie poparcie dla tego aktu prawnego.

W wielu innych miejscach w Kanadzie firmy takie nie mają prawa odłączania prądu abonentom w okresie zimowym, np. Hydro Quebec nie stosuje tej praktyki pomiędzy 30 grudnia a 31 marca.

Największy dostarczyciel energii w Ontario Hydro One wstrzymał praktykę odłączania klientów w grudniu i powiedział, że podłączy do sieci 1400 klientów, którym elektryczność została wyłączona z powodu niepłacenia rachunków. Tysiąc z nich to niezamieszkane domostwa, albo takie, które nie potrzebują ponownego podłączenia.

Nowa ustawa została szybko zaakceptowana w ciągu jednego dnia.

Zdaniem opozycji, powinno to było stać się o wiele wcześniej, ponieważ była ona częścią tzw. omnibus Burden Reduction Act – ustawy wprowadzonej we wrześniu, która nadal nie została przyjęta, dotyczącej generalnie ułatwienia ludziom o niskich dochodach codziennego funkcjonowania. Zdaniem opozycji, część dotycząca odłączeń od sieci energetycznej powinna była być z tej ustawy wyjęta i jako taka rozpatrzona wcześniej.