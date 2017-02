Koniec chamstwa – akt drugi

Z cyklu: Zapiski na gorąco

Po moim ostatnim felietonie pt. “Koniec chamstwa!” ruszyli dyżurni autorzy komentarzy, jakich nie będziemy już publikować, zgodnie z moją zapowiedzią i decyzjami redakcji, ponieważ postanowiliśmy wyeliminować ostatecznie chamstwo przynajmniej na naszym wła- snym podwórku.

Fala nienawiści wylała się na mnie za opublikowanie pocztówki, napisanej w dniu Wigilii przez pewnego czytelnika. Najłagodniejsze z tych komentarzy zamieściliśmy, a brzmiały one tak oto:

Pierwszy: “Tę kartkę wysłał pewnie jakiś Żyd, bo żaden szanujący się katolik czy chrześcijanin nie zrobiłby takiego chamstwa w Wigilię. Albo jakiś stary komunista który próbuje prowokować”, pisze pani Antonina Zawadzka. Otóż myli się pani Antonina – autor tej kartki jest katolikiem, co wynika z licznych listów wysyłanych przez niego do redakcji i do naszych felietonistów. Widocznie bycie katolikiem nie przeszkadza w produkowaniu i wysyłaniu takich ohydztw i to w dniu, kiedy większość katolików okazuje bliźnim życzliwość (przynajmniej tego dnia…). Tyle w sprawie ustalenia tożsamości podpisanego pod epitetami autora kartki.

A teraz konkluzja. No jasne, nie ma antysemityzmu wśród Polaków… Czas przestać się oburzać, kiedy ktoś zarzuca nam, Polakom antysemityzm. Komentarz pani Antoniny jest wszak najlepszym przy- kładem tegoż. A przecież papież Jan Paweł II nauczał panią Antoninę jako katoliczkę, że antysemityzm jest grzechem. Widać nic z tych nauk do niej nie dotarło…

Drugi (zachowuję oryginalną formę komentarza): “paniBonikowska sama sobie ta kartke poslala a teraz zgania na nas Polakow”. Nie wymyśliłabym, serio… W sumie to tak absurdalne, że aż wręcz zabawne. Niejednokrotnie myślę sobie, że jeśli komuś różne takie rzeczy przychodzą do głowy, to znaczy, że pewnie nie są mu one samemu obce. I skoro “zganiam” (sic!) na “nas Polakow” to zapewne sama nie jestem Polka. A na pewno nie taka prawdziwa. Czyli – ani chybi Żydówka. A tu znowu pudło – otóż nie, chociaż wcale by mi to nie przeszkadzało kiedy patrzę wokoło.

Reszty komentarzy nie opublikowaliśmy, bo powtarzają te same argumenty, tyle że w znacznie mniej wyszukanej formie.

I tylko tyle niektórzy zrozumieli z tego felietonu? Szkoda. Może warto przeczytać raz jeszcze, ale ze zrozumieniem. I przez chwilę się zastanowić zanim zacznie się znowu ciskać kamieniami.