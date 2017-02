Judasz, jakiego nie znamy

Judasz był jednym z trzynastu apostołów Chrystusa. Faktycznie Ewangelie mówią o dwunastu apostołach, ale po śmierci Judasza apostołowie dokooptowali na jego miejsce Macieja, a więc razem z nieżyjącym już Judaszem było ich trzynastu.

Judasz, jakiego znamy

Judasz znany jest z Ewangelii i z Dziejów Apostolskich. Faktycznie Chrystus miał dwóch apostołów o tym imieniu; drugim był Juda Tadeusz. Każda z Ewangelii autorstwa świętych Mateusza, Marka, Łukasza i Jana oraz wspomniane Dzieje Apostolskie podają jeden czy dwa szczegóły dotyczące tego człowieka: gdy wszystko złożyć w całość powstaje jego krótka biografia. Owszem, są drobne różnice w tych źródłach dotyczące Judasza, ale jest to całkiem normalne zjawisko: księgi te pisane były kilkadziesiąt lat po śmierci Chrystusa, powstawały w różnych krajach, pisane były dla wiernych z różnych społeczności. Pamięć zawodzi, ale nie na tyle, by poddać te opowieści w wątpliwość co do ich autentyczności. Gdyby było odwrotnie, gdyby każdy szczegół był identyczny, wtedy dopiero można by powątpiewać czy są tworami tych autorów, czy może tworami sztucznymi, pisanymi pod jedno dyktando.

Judasz pochodził z Keriotu w Judei, nie z Galilei, jak reszta uczniów Chrystusa. W przeciwieństwie do innych apostołów, przeważnie rybaków, umiał pisać i liczyć, więc Chrystus powierzył mu pieczę nad kasą grupy: były to drobne, dobrowolne datki tych, których nauka Chrystusa poruszyła. Judasz zaczął podkradać pieniądze z tego mieszka. Podejrzał to najmłodszy z apostołów Jan i umieścił to w swej ewangelii. W czasie ostatniego posiłku ze swymi uczniami Chrystus powiedział do Judasza by wyszedł z sali i zrobił to, co zamierza zrobić. Wyszedł i zaproponował Sanhedrynowi, czyli żydowskiej władzy lokalnej podległej władzy rzymskiego prokuratora, że wyda im niewygodnego dla nich Chrystusa za cenę ustaloną przy kupnie niewolnika, czyli za 30 srebrników. Wydał go w Ogrodzie Oliwnym zwanym także Getsemani, położonym na obrzeżach dawnej Jerozolimy, a znakiem identyfikującym Chrystusa był pocałunek. Wspomniany św. Jan Apostoł, twórca ostatniej Ewangelii napisanej pod koniec I wieku, próbuje trochę oczyścić zdrajcę sugerując, że Chrystus wybrał go celowo do tej roli, by spełniły się słowa 41. psalmu: “Nawet przyjaciel mój, na którym polegałem i który chleb mój spożywał, podstępnie przeciw mnie wystąpił”.

This slideshow requires JavaScript.

Jest także mowa w ewangelii o misji odkupienia ludzi przez śmierć Chrystusa, a więc ten pierwszy krok prowadzący do osądzenia i śmierci na krzyżu pozwolił Chrystusowi wypełnić swą misję. Judasz dręczony wyrzutami sumienia chciał oddać pieniądze starszyźnie żydowskiej mówiąc, że zgrzeszył, bo wydał człowieka niewinnego. Odepchnięty pogardliwie, rzucił pieniądze w świątyni. Dalszy los Judasza jest zrelacjonowany inaczej przez św. Mateusza i przez Dzieje Apostolskie. Ewangelia św. Mateusza, jedyna księga Nowego Testamenta najprawdopodobniej nie napisana po grecku, ale po aramejsku, której oryginał powstał kilkadziesiąt lat wcześniej niż Dzieje, podaje, że Judasz powiesił się na drzewie, a Sanhedryn za “trefne” pieniądze kupił poletko, na którym chowano nie-Żydów, Dzieje Apostolskie podają, że sam Judasz kupił rolę, uległ wypadkowi, pękł w pół i wypłynęły z niego wnętrzności. Wersja ewangeliczna jest wcześniejsza i chyba bardziej wiarygodna, więc chyba trzeba się opowiedzieć za nią. Na przestrzeni wieków, aż do naszych czasów, pogarda do tego zdrajcy potęgowała się, dla wielu i dzisiaj jest on symbolem łakomego na pieniądze, zdradliwego, ohydnego Żyda. Personifikuje on u tych ludzi cały naród w swojej osobie: jak by nie było, on Żyd oddał pobratymca i swego nauczyciela Chrystusa Żydom, a ci wprost wymusili na Poncjuszu Piłacie by go skazał na śmierć na krzyżu.

Znalezienie nieznanej ewangelii o Judaszu

Nie znamy dokładnej daty, ale gdzieś na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku w Egipcie pasterz odkrył jakiś plik zawinięty w skórę w jaskini koło swej wioski al Minya. Nie był pierwszym ani ostatnim z tych, co buszowali po jaskiniach, w których chowano mnichów koptyjskich (koptowie to chrześcijanie egipscy), bo tam znajdowano niekiedy cenne materiały, które sprzedawano turystom czy handlarzom. Pasterz sprzedał dokument za pół darmo handlarzowi, który objeżdżał wioski i skupywał od wieśniaków i pasterzy tego typu znaleziska. Nie znamy dokładnej ceny ani innych szczegółów transakcji. Ani pasterz, ani kupiec nie wiedzieli jaki skarb mieli w ręku. Dopiero gdy papirus odkupił bardziej rozgarnięty handlarz z Kairu o nazwisku Hanna, zaczął podejrzewać, że ma w ręku drogocenny dokument. Niedługo nim się cieszył, bo mu go skradziono. Odzyskał go po dwóch latach i natychmiast wybrał się do Szwajcarii, by go spieniężyć. Była to koptyjska kopia dokumentu oryginalnie spisanego po grecku w II wieku, przetłumaczona na język koptyjski, spisana jednak literami greckimi w III wieku. To jedyna kopia dokumentu, która się dochowała do naszych czasów. Był znany w starożytności chrześcijańskiej pod nazwą Ewangelia Judasza.

Skomplikowane transakcje handlowe

Zgłosili się do Hanny trzej naukowcy. Po wyciągnięciu papirusu z pudełka po butach, rzut oka specjalistów wystarczył, by uznać go za autentyk. Ich entuzjazm i błysk w oczach powiedziały sprzedawcy, że można żądać za niego dużo pieniędzy. Dokument był w doskonałym stanie. Specjaliści obejrzeli go dokładnie, handlarz nie pozwolił jednak na jakiekolwiek zdjęcia, czy notatki. Jeden z nich wyszedł do łazienki, niby za potrzebą, i tam zanotował co zapamiętał. Handlarz strzelił z grubej rury, zażądał 3 miliony dolarów. Do transakcji nie doszło, bo instytucja, dla której pracowali trzej dżentelmeni upoważniła ich do kupna tego dokumentu za sumę nieprzekraczającą 100 tys. dolarów. Niezrażony Egipcjanin pojechał do Nowego Jorku w poszukiwaniu bogatszych kupców. Nie znalazł nabywcy. Zniechęcony, umieścił manuskrypt w małej skrytce Citibank i wrócił do kraju. Dokument przeleżał tam 16 lat i szybko niszczał. Kupiła go wreszcie kolekcjonerka Greczynka urodzona w Egipcie, Freda Nussberger- Tchakos za 300 tys. dolarów i natychmiast odsprzedała z zyskiem Amerykaninowi B. Farriniemu. Zysk był iluzoryczny, bo nowy właściciel zapłacił czekiem bez pokrycia. Proces sądowy w sprawie odzyskania dokumentu trwał dwa lata. W tym czasie Farrini trzymał papirus w lodówce (barbarzyństwo!). Szanse sprzedaży dokumentu były teraz nikłe, bo “skurczył” się z 31 kart papirusu do 13 (zaginione fragmenty sprzedano w międzyczasie, nie trudno się domyślić , kto to zrobił), a to co z niego zostało uległo 70-procentowemu zniszczeniu. Pani Tchakos oddała lub odsprzedała go w roku 2001 instytucji kolekcjonującej starożytne relikty, znajdującej się w Bazylei. Zatrudniono speców i z pomocą finansową Towarzystwa National Geographic zajęto się konserwacją tego, co zostało z dokumentu, badaniami nad datą jego powstania, analizą pisma oraz tłumaczeniem na kilka języków jednocześnie. Za pieniądze Towarzystwa wydano ten dokument w 2006 r., chociaż fragmenty były udostępniane wcześniej. W Polsce zajęto się jego tłumaczeniem na język polski i opublikowaniem w tym samym roku.

Z ewangelii tej wyłaniają się postacie nie tylko Judasza ale i Chrystusa bardzo inne od tych znanych z ewangelii kanonicznych i z Dziejów Apostolskich.

Gnostyczny obraz pierwotnego chrześcijaństwa

Apostołowie będący uczniami Chrystusa to rybacy, dwóch z nich to kuzynowie Chrystusa i kilku uczniów Jana Chrzciciela. Byli ludźmi prostymi, pogardzanymi przez “uczonych w Piśmie” z racji braku ogłady i ciężkiego akcentu galilejskiego. Judasz był Judejczykiem. Wydaje się, że intelektualnie przerastał innych i chyba dlatego autor Ewangelii Judasza (a nie był nim na pewno Judasz!) utrzymuje, że Jezus uczynił go najważniejszym z apostołów, który jako jedyny rozumiał przesłanie Chrystusa i którego Chrystus jako jedynego wśród apostołów wprowadził w tajniki wiary. Ewangelia ta nie ma formy narracyjnej, jak ewangelie kanoniczne, ale jak większość ewangelii apokryficznych jest napisana w formie dialogu. Nie wnosi nic nowego do naszej autentycznej wiedzy o życiu Chrystusa, Judasza i innych apostołów. To dyskurs przede wszystkim teologiczny poprzeplatany nielicznymi faktami dotyczącymi kilku dni i godzin przed wydaniem Chrystusa Żydom. Ta wykładnia wiary była wiarą gnostyczną, daleką od tej, o której mówią autentyczne ewangelie. I choć mniej niż połowa tego dokumentu jest dostępna badaczom (niestety zniszczono, jak wspomniałem ok. 70 procent) można w ogólnych rysach ustalić jego przesłanie.

W Ewangelii Judasza czytamy, że “główny” bóg faktycznie nie ma nic do czynienia z rodzajem ludzkim. Przebywa w “świetlistej chmurze światła”. Ludzi stworzył mniejszy bóg Adams (a jest tych bogów więcej) . Na jego polecenie aniołowie uformowali ciało biblijnego Adama, Adams tchnął w niego duszę, która była nieśmiertelna i miała po uwolnieniu się z ciała zamieszkać z prawdziwym bogiem w świetlistej chmurze. Synowie Adama i późniejsi ludzie zapomnieli o swoim wiecznym przeznaczeniu i podzielili się na dwie grupy: ta mniej liczna zachowała duszę nieśmiertelną, ale ogromna większość ludzi ma duszę śmiertelną, umierającą razem z ciałem. W towarzystwie Jezusa tylko Judasz ma duszę nieśmiertelną. Chrystus nawet pokazał mu gwiazdę w obłokach, na której jego dusza zamieszka. Sam Chrystus nie tylko miał duszę nieśmiertelną, ale był bogiem mniejszym od tego z chmury światła, ale większym od innych bogów.

Inni uczniowie Chrystusa stracili swą nieśmietelność, bo składali krwawe ofiary ze zwierząt i uprawiali kanibalizm w formie komunii. To podobało się bogom poślednim, ale nie temu najwyższemu. Apostołowie widzieli to wywyższenie Judasza przez Chrystusa, zazdrościli mu, a Judasz miał wizję, że go ukamienują. W tej ewangelii Judasz nie jest zdrajcą – jest jedynym zaufanym człowiekiem Chrystusa i z jego rozkazu wydaje go starszyźnie żydowskiej. Wydaje go, by jego mistrz mógł umrzeć i w ten sposób wyzwolić duszę z niewoli ciała i zamieszkać na chmurze świetlistej. W ewangelii tej nie ma mowy o tym, że śmierć Chrystusa jest zadośćuczynieniem za Judasz z czarną aureolą na witrażu jednego z kościołów Papirusowa karta Ewangelii Judasza grzechy świata, czy świadectwem umiłowania człowieka. Ewangelie kanoniczne i Dzieje Apostolskie przedstawiają Judasza jako zdrajcę. I choć wypełnił plany boże dotyczące konieczności śmierci Chrystusa, by mógł zmartwychwstać i odkupić ludzkość, czynił to z własnego wyboru, dlatego jest odpowiedzialny za swój czyn. Potwierdza to Chrystus świadectwem zapisanym w jednej z ewangelii: “biada człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy (czyli Chrystus) został zdradzony, lepiej byłoby dla tego człowieka by się nie narodził”. Teologowie do dzisiaj dyskutują czy te słowa są autentycznymi słowami Chrystusa, czy tylko jego cytatem jakiegoś proroctwa. Judasz nie był kompletnie czarnym charakterem. Nie jest nawet rzeczą pewną czy połasił się na srebrniki, czy inne wyższe względy nim kierowały. Był on przecież wybrany przez Chrystusa do jego najbliższej, ukochanej grupki uczniów; świadomie czy nieświadomie swą zdradą faktycznie zapoczątkował proces zbawienia ludzkości.

Judasz zbawiony?

Teologowie wszystkich wieków chrześcijaństwa mieli poważny problem do rozgryzienia, czy faktycznie Judasz jest potępiony, czy może być zbawionym. Już w II wieku gnostycka społeczność ifitów czciła go jako uczestnika w bożym planie zbawienia ludzkości. W następnym wieku jeden z geniuszów pierwotnego chrześcijaństwa, Orygenes, twierdzi, że Judasz powiesił się po to, by mieć możliwość spotkania się po śmierci z Chrystusem, przeprosić go za swój czyn i poprosić o przebaczenie. W wieku XIV temat bożego posłania Judasza wraca w Ewangelii Barnaby. Spisał ją najprawdopodobniej jakiś człowiek nawrócony na islam w języku starowłoskim z naleciałościami gwary weneckiej, czyli chyba jakiś Wenecjanin. Według tego dokumentu, nie Chrystus został ukrzyżowany, bo sam Judasz przybiera jego postać i daje się ukrzyżować. Jezus zgodnie z tradycją Islamu nie jest w tym dokumencie Bogiem, ale mniejszym prorokiem; on to miał zapowiedzieć przyjście na świat najważniejszego proroka Mahometa.

Dyskusja rozgorzała na nowo po opublikowaniu Ewangelii Judasza w r. 2006. Nawet dwaj papieże włączyli się do tej dyskusji. Obaj byli przekonani, że Judasz jest raczej zbawiony. Jan Paweł II uznaje, że Judasz swoim postępowaniem po zdradzie zasługuje na wybaczenie swej zbrodni, ale dodaje, że wieczne potępienie (czyli piekło) jest “niezgłębioną tajemnicą pomiędzy świętością Boga a ludzkim sumieniem”, więc “milczenie Kościoła jest w tym miejscu jedynym właściwym stanowiskiem chrześcijan”. Innymi słowy, ma wątpliwości, czy w obliczu świętości bożej i umiłowania przez niego ludzi, odtrącenie kogokolwiek przez Boga na całą wieczność jest możliwe. Nie zna odpowiedzi, chroni się pod parasolem tajemnicy wiary.

Benedykt XVI stawia te sprawy prościej: owszem, Judasz popełnił zbrodnię, ale żałował za grzech popełniony, tym bardziej że publicznie wyznał, iż wydał niewinnego człowieka na śmierć, dokonał zadośćuczynienia oddając srebrniki, dlatego grzech mógł mu być odpuszczony. Owszem, popełnił nowy grzech samobójstwa, ale nie nam go sądzić, osądziła go “łaskawie nieskończona sprawiedliwość i miłosierdzie boże”.

Jak długo ogień piekielny będzie jeszcze płonął?

Piekło to jeden z najbardziej kontrowersyjnych problemów w chrześcijaństwie, chociaż jego istnienie nie było znane w pierwotnym Kościele. Kiedyś był to straszak dla wiernych, by ich utrzymywać w karbach wypełniania przykazań boskich i kościelnych. Dzisiaj nawet prości ludzie nie wierzą w ogień piekielny, zapach siarki, kotły, w których smarzą się nieszczęsne duszyczki. Dzisiaj piekło pojmowane jest powszechnie jako odsunięcie człowieka od Boga. Ale czy miłościwy, kochający Bóg chce odsunąć kogokolwiek od siebie na całą wieczność: jak by nie było w osobie Chrystusa umarł za wszystkich, by ich odkupić.

Myślę, że kiedyś znajdzie się w Kościele odważny papież, może znowu Polak, a może i grono hierarchów, którzy w czasie soboru powszechnego jeszcze raz rozważą sprawę, czy wieczne potępienie jest autentyczną prawdą wiary, czy też jakąś niefortunną pomyłką, wymysłem ludzkim, stojącym w sprzeczności z podstawowymi, ewangelicznymi prawdami naszej wiary.