Jeszcze na temat eTA

eTA ważna jest na maksymalnie 5 lat, ale tylko jeżeli paszport jest tyle ważny. Jest ona przypisywana do danego paszportu, więc jeśli wyrobiony zostanie nowy, czyli stary paszport zostanie unieważniony, to trzeba postarać się o nową eTA. Wzięcie ze sobą starego paszportu (tego unieważnionego), wydruku emaila z Immigration potwierdzającego posiadanie eTA (na ten stary, już nieważny paszport), i nowego paszportu – nie przejdzie! Nie zostanie się wpuszczonym do samolotu lecącego do Kanady!

W takich przypadkach radzę natychmiast postarać się o eTA, nawet już będąc na lotnisku. Działa! Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań, oczywiście.

Kolejna informacja jest również bardzo ważna. Teoretycznie eTA to nie jest żaden dokument, i nie trzeba niczego “nosić w paszporcie”. Ale jednak zdarzają się błędy w systemie na lotnisku, i niekoniecznie informacja na temat posiadania eTA tam będzie, a samolot odlatuje za parę godzin. Dlatego jednak, według mnie, warto jest mieć wydruk emaila z Immigration potwierdzającego wydanie eTA dla danego posiadacza paszportu. Również sprawdzone w praktyce – działa!

I parę słów o spodziewanych zmianach w programie TFW – pracownicy zagraniczni oraz loterii w programie sponsorowania do Kanady rodziców i dziadków

W lutym (pod koniec?) ogłoszony będzie budżet na kolejny rok. Z niecierpliwością oczekujemy tego momentu, ponieważ rząd już zatwierdził cały zestaw zmian właśnie w tym programie, i szczegóły poznamy właśnie wtedy. Powiem szczerze – wszyscy przestępujemy z nogi na nogę z niecierpliwością – oraz z nadzieją – oczekując ogłoszenia zapowiadanych i tak długo wyczekiwanych zmian.

Dla przypomnienia: rząd konserwatywny przykrócił pasa odnośnie pozytywnych decyzji dla ofert pracy dla pracowników zagranicznych, gdy wykryto szereg skandalicznych aprobat dla obcokrajowców podczas gdy Kanadyjczycy i stali mieszkańcy nie mogli znaleźć pracy. Wprawdzie nowy rząd już nieco rozluźnił zasady, ale nie do końca panuje w tym względzie zadowolenie. Powołany komitet do szczegółowego zbadania sytuacji przedstawił swoje szczegółowe rekomendacje we wrześniu ubiegłego roku i właśnie po tym fakcie nastąpiło częściowe rozluźnienie zasad. Prace nad kolejnymi reformami trwały i szczegóły tych reform mają być ogłoszone wraz z nowym budżetem.

Jaka jest moja opinia? Powiem tak: z wielką niecierpliwością i nadzieją oczekiwałam zmian w programie sponsorowania rodziców i dziadków do Kanady. Naprawdę byłam prawie przekonana, że reformy, o których rząd mówił, będą dobre – od wielu lat program był bardzo okrutnie skonstruowany i z roku na rok praktycznie zasady coraz bardziej się zaostrzały i rozpatrywanie podań wydłużało do absurdalnych wręcz terminów.

Toteż czekaliśmy wszyscy na zmiany, które weszły… 1 stycznia, gdy rząd ogłosił… loterię!!! Nie tylko to – nowy system został ogłoszony systemem “obuchem w łeb”: nikt się tego nie spodziewał.

Czy loteria jest uczciwym systemem? Jedni stwierdzą, że tak, inni – że nie. Według mnie loteria mogłaby być uczciwym sposobem, ale jednak dziś mam ogromne wątpliwości, czy tak w praktyce będzie. Dlaczego? Dlatego, że aby zapisać się do puli potencjalnych sponsorów (zapisywać się można było do godziny 12 w południe w czwartek 2 lutego 2017 roku), wystarczyło wpisać imię, nazwisko, datę urodzenia i kraj urodzenia i adres. Na tej podstawie (na żadnej innej) jest się w puli mówiąc, że ma się intencję sponsorowania rodziców.

Ze wszystkich osób w puli rząd wybierze na zasadzie losowania 10 tysięcy kandydatów na sponsorowanie, którzy będą mogli złożyć całe podanie o sponsorowanie w ciągu następnych 60 dni. Jestem przekonana, że ogromny procent… w ogóle nie złoży (każdy mógł się zapisać, nawet… z ciekawości czy… z braku czego innego do roboty). A ilu z tych, co złożyli, nie kwalifikuje się? Też, według mnie, będzie to ogromny procent. Załóżmy więc, że ok 40% z 10 tysięcy będzie się kwalifikowac. 4 tysiące! Na czym więc polega problem? Otóż na tym, że rząd nic nie mówi czy będzie kolejne losowanie, aby “dobrać” kolejnych potencjalnych sponsorów… czyli pozostałe ile? Tak, 60 procent!!! Nie fair, mam rację?

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.