Jan Kobylański zamyka USOPAŁ. Radio Maryja traci wielkiego sponsora

Jan Kobylański zakończył działalność Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej. Niemal 94-letni multimilioner był jednym z największych sponsorów inicjatyw o. Tadeusza Rydzyka. – Prezes stwierdził, że zamyka swoją fundację – potwierdza Wirtualnej Polsce ks. dr Roman Piwowarczyk, przedstawiciel USOPAŁ-u w Polsce.

Polonijny biznesmen i milioner Jan Kobylański mieszka w Urugwaju, ale jego wpływy rozciągają się na całą Amerykę Południową. W Polsce wspierał finansowo Radio Maryja, a na antenie toruńskiej rozgłośni oraz na łamach “Naszego Dziennika” nie brakowało materiałów broniących Kobylańskiego przed zarzutami o szmalcownictwo w czasach II wojny światowej. Gdy z kolei były szef MSZ Radosław Sikorski nazwał Kobylańskiego “typem spod ciemnej gwiazdy” toruńskie media brały Kobylańskiego w obronę. Sąd jednak uznał, że antysemityzm został szefowi USOPAŁ-u udowodniony.

Teraz Kobylański ma prawie 94 lata. Przez lata był konsulem honorowym Polski w Urugwaju, ale w 2000 r. po oskarżeniach o antysemityzm został z tej funkcji zdjęty przez ministra Władysława Bartoszewskiego. Tak skończyła się jego dyplomatyczna kariera. Kontynuował jednak działalność USOPAŁ-u – organizacja ta ma długą historię, bo powołana została w 1993 r. w czasie I Kongresu Polonii Latynoamerykańskiej. Liderem zawsze był Jan Kobylański.

Milioner angażował się we wspieranie m.in. Radia Maryja. Nie raz dziękował mu za to o. Tadeusz Rydzyk. – W ciągu ostatnich 10 lat te kontakty były raczej spontaniczne i nie aż tak wielkie – twierdzi ks. Piwowarczyk. Sam o. Rydzyk mówił w ujawnionych przed laty taśmach tak: – To co, że Kobylański dał 130 tys. dolarów na tę budowę. To nie prawda co o nim mówią. Ja go bardzo szanuję. To jest szlachetny człowiek – mówił redemptorysta, ale wypierał się określenia “sponsor Radia Maryja” pod adresem Kobylańskiego. Wedle redemptorysty taka kwota to “jest dużo pieniędzy, ale nie dla niego [Kobylańskiego]”. Współfinansowanie budowy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu potwierdzał też inny współpracownik zakonnika – prof. Janusz Kawecki.