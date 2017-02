Historia polowania na człowieka

Chrześcijaństwo dość szybko zawojowało cywilizowaną Europę i powoli cały świat, bo to była, i powinna być postrzegana dzisiaj jako religia miłości, równości wszystkich ludzi, religia, w której Bóg jest ojcem wyrozumiałym dla słabości ludzkich, kochającym nawet najbardziej marnotrawnych synów. Jest także sędzią ludzi, ale ten aspekt Boga niejako się gubi wśród cech miłości i troski o nich

Idee chrześcijańskie szokiem dla pogan

Ewangelie to główne źródło naszej religii. Chrystus – twórca tej religii, to osoba pełna wyrozumiałości, pochylająca się nad każdym, przebywająca z ludźmi uznanymi za margines ówczesnego społeczeństwa, co więcej to osoba oddająca swe życie za innych, za swych braci. Konfrontacja tej religii z religiami pogańskimi, z bogami okrutniejszymi i bardziej rozpustnymi niż ludzie, z cywilizacją opartą na przemocy, podziale na niewolników i panów, szaleńcami na tronie rzymskim, musiała być widziana w środowiskach pogańskich jako coś rewolucyjnego, dlatego za przynależność do tej religii łagodności i wybaczania trzeba było często płacić życiem. Nic dziwnego, że wielu chrześcijan tęskniło za światem bez przemocy i niesprawiedliwości i czekało z utęsknieniem na drugie przyjście Chrystusa, na jego paruzję. Chrystus miał przyjść nie jako sędzia, ale jako kochający brat i Bóg wyzwalający ludzi z mizerii tego świata. Nie było wtedy pojęcia podziału na zbawionych i potępionych, wszyscy mieli być zbawieni.

Wizja Boga zmienia się w Kościele

Powoli wraz z przyjęciem przez Cesarstwo Rzymskie chrześcijaństwa jako religii państwowej zmienia się pogląd na stosunek Boga do człowieka. Bóg staje się sędzią i mścicielem, najpierw dla wrogów chrześcijaństwa. Laktancjusz w dziele “O śmierciach prześladowców” opisuje w szczegółach jak Bóg karze innowierców i wrogów Kościoła.

Najbardziej chyba znanym w owych czasach przykładem zemsty bożej nad prześladowcami jest wypowiedź pierwszego historyka chrześcijaństwa z początku IV w Euzebiusza z Cezarei. Ta kara odnosi się do Heroda Wielkiego, mordercy dzieci betlejemskich, a także zabójcy swojej żony, synów, krewnych, przyjaciół – te okrucieństwa są potwierdzone przez inne dokumenty historyczne. Oto słowa historyka: “Cierpiał głód straszliwy, którego niczym nie można było nasycić. Pełne wrzodów były trzewia jego. Nogi miał opuchłe cieczą wodnistą i przezroczystą. Podobnie schorzały był żywot (jama brzuszna) jego, a nawet wstydliwe członki jego były w rozkładzie”. To jeszcze nie koniec opisu, to tylko przedsmak tego, co go czeka po śmierci. Ile w tym opisie prawdy, ile inwencji historyka, który nie raz podkolorowywał w swej “Historii Kościoła” wydarzenia, nie wiemy i chyba się nie dowiemy. Na pewno wiemy, że Herod zmarł nie ze starości, lecz od jakiejś choroby.

Kary boże dla innowierców

Powodów tego zwrotu w wizji Boga było wiele. Wpływy mentalności pogańskich najeźdźców na konające cesarstwo, wpływy religii Wschodu na mentalność chrześcijan; nawet największy teoretyk chrześcijaństwa owych czasów św. Augustyn miał trudności z wyzwoleniem się z mentalności zoroastrianizmu – religii z terenów Persji. Gdy wreszcie teologowie rozpoczęli na dobre swe dyskusje, chrześcijaństwo zachwiało się w posadach. Powstawały jak grzyby po deszczu herezje, które odciągały od głównego nurtu myśli ewangelicznych. Chciano przez siłę wyjaśniać rzeczy niewyjaśnialne, bo w religii nie wszystko da się opanować przez intelekt: gdyby tak, to byłaby to już nie religia, a wiedza. Dyskusja nad najmniejszą graficznie literką grecką jota w jednym słowie lub jej brakiem w drugim (homoiusios lub homousios) stworzyło największą herezję pierwszych wieków chrześcijaństwa, arianizm. Po rozpadzie Imperium w kilku krajach najeźdźcy germańscy mieli najpierw styczność z chrześcijaństwem poprzez arianizm, bo dogmat w oficjalnej religii o Trójcy Świętej traktowano jako wielobóstwo i niekiedy wieki upływały, zanim zaczęli wierzyć tak, jak chciał tego Rzym.

Bóg powoli z ojca staje się okrutnym sędzią

Po wysłaniu prześladowców tam gdzie ich miejsce – do piekła – zinstytucjonalizowany i zhierarchizowany Kościół zaczął przyglądać się swym wiernym i nie wszystko co zobaczył podobało mu się. W czasach wcześniejszych, w okresie prześladowań, nikt nie mówił o grzechu, o sądzie bożym. Zastraszeni chrześcijanie spotykali się najczęściej w katakumbach nie tylko Rzymu, ale i w innych miejscowościach, na wspólny posiłek i dodanie sobie ducha. Posiłek ten był na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z apostołami, miał charakter liturgiczny. Później zredukowany tylko do chleba i wina stał się sakramentem Eucharystii. Dużo później wytypowano kilka największych grzechów: ci co je popełnili spontanicznie przyznawali się do nich na zebraniach wiernych, sami nakładali sobie pokutę, często bardzo uciążliwą, by nią oczyszczeni mogli z powrotem czuć się pełnymi członkami społeczności. Nie ma jeszcze mowy o jakieś indywidualnej spowiedzi; ten zwyczaj zjawia się w Kościele dużo później, a jeszcze później uznany jest za sakrament.

Ale już na początku V w. drugi z prominentów i teoretyków chrześcijaństwa poza św. Augustynem, św. Heronim, pustelnik i twórca najpopularniejszego w Kościele tłumaczenia Biblii na język łaciński zwanego Wulgatą, mówi, że Bóg nie tylko sądzi chrześcijan, ale ich wysyła na wieczne potępienie, a liczba potępionych przekracza liczbę zbawionych. Tego samego zdania było wielu teologów jego czasów, a także w około sto lat później wspomniany św. Augustyn. To już bardzo odmieniona twarz Boga – od tej pory jest bardziej surowym sędzią niż ojcem. Po upadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w świecie wczesnego średniowiecza Bóg jeszcze bardziej oddala się od ludzi, staje się przede wszystkim wszechwładnym panem sumień ludzkich i jeszcze surowszym sędzią. Ginie z moralistyki tego okresu słowo “ojciec” w odniesieniu od Boga; jako sędzia bardzo angażuje się w losy społeczeństw i nawet indywidualnych ludzi, a przede wszystkim surowo ich sądzi i karze.

Sąd ostateczny

Zbliżał się rok tysięczny w naszej europejskiej historii. Jakoś współcześni nam historycy nie kwapią się do właściwego odtworzenia odczuć tamtejszych ludzi: może nie natrafiłem na właściwą książkę czy artykuł. Lata poprzedzające tę datę to lata terroru i strachu przed nową paruzją, bo prawie wszyscy wierni wierzyli, że koniec świata jest blisko. Ale to miała być inna paruzja niż ta z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Miał to być surowy sąd ostateczny, przyodzianie dusz ludzkich w ich dawne ciała obrócone w proch i strącenie większości chrześcijan do piekła, bo tylko nieliczni swoim uczciwym życiem kwalifikowali się do nieba. Faktycznie to miał być drugi, “pokazowy” sąd, bo zaraz po śmierci chrześcijanie natychmiast trafiali do nieba, czy piekła (czyściec nie był jeszcze znany). Przed tym wydarzeniem nad światem miał zapanować Antychryst, a chrześcijanie mieli przejść przez niewyobrażalne wprost kataklizmy. Rok tysięczny przeszedł bez echa. Przed tym rokiem powstała instytucja biczowników, którzy w grupach po kilkunastu czy kilkudziesięciu przemierzali Europę z pokrwawionymi ciałami, zachęcając innych do podobnych aktów, bo to, według nich, jedyny sposób by zasłużyć sobie na życie wieczne. Władze kościelne uznały tę praktykę za coś przesadnego i nie mając nihil obstat papiestwa, została potępiona, ale ożyła ze zdwojoną siłą kilka wieków później gdy na Europę zwaliło się przekleństwo w formie pomorów, czyli “czarnej śmierci”. Te pandemie dżumy, tyfusu i innych chorób zakaźnych wykaszały w niektórych krajach aż jedną trzecią ludności począwszy od 1348 roku.

Zakony żebracze

Zanim to jednak się stało, w XII i XIII w. nastąpiło odnowienie życia religijnego, zbliżenie ludzi do Boga. Faktycznie rzadziej mówiło się już o Bogu, na pierwszy plan wysunął się Chrystus. Powstały zakony żebracze franciszkanów i dominikanów, które początkowo starały się docierać do maluczkich i uczyć ich że Chrystus przez swoje wcielenie jest jednym z nas. Trzeba unikać grzechu już nie ze strachu przed sądem ostatecznym, ale z miłości do naszego Brata Chrystusa, oraz jako wyraz solidarności w jego cierpieniach ziemskich. Nastała moda na życie doskonałe. Powstało kilka społeczności dążących do moralnej doskonałości, ponieważ jednak nie pytali papieża jak to swoje nowe życie zorganizować, zostali uznani za heretyków i z przyzwoleniem papiestwa wytępieni przez władze świeckie i zwykłych awanturników. Najbardziej znani z tych grup to katarzy znani także jako albigensi i waldensi.

Franciszkanie i dominikanie to początkowo biedne zakony utrzymujące się z danin ludzi, wśród których pracowali, dlatego nazwane były żebraczymi. Umarł św. Franciszek, zmarła św. Klara, umarł św. Dominik. Ich następcy nie bardzo potrafili się znaleźć w tej trudnej misji, i choć mają jakieś zasługi w cywilizowaniu maluczkich, to jednak tracą ducha pionierskiego entuzjazmu. Na przestrzeni wieków franciszkanie rozpadli się na szereg niekiedy wrogich sobie grup.

Święta Inkwizycja

Dominikanie kreowali się na pomocników Boga w wyłapywaniu i surowym karaniu niezbyt posłusznych synów Kościoła; stali się zakonem inkwizytorów, wiedli prym w tej strasznej hańbie usankcjonowanej przez papieży. Stali się potęgą umykającą spod kontroli nawet władzy królewskiej; nawet królowie musieli przemilczać ich nadużycia bo, używając słownictwa dzisiejszych polskich polityków, bali się, że i na nich mogą znaleźć haki, gdy nie będą kooperowali. Nędzni to byli sędziowie: wystarczył donos by człowieka spalić żywcem. Nie dochodziło do konfrontacji między oskarżycielem a ofiarą i gdy okazało się, że ofiara jest niewinna, donosicieli nie karano. Gdy kogoś chciano spalić, a nie można było ustalić winy, uciekano się do ordalii, czyli tak zwanych sądów bożych. Było ich wiele rodzajów. Niektóre, z naszego punktu widzenia, to już prawdziwy cynizm. Umęczoną i osłabioną torturami ofiarę, która ciągle twierdziła, że jest niewinna, wrzucano do wody. Jeśli nie wypłynęła na powierzchnię to był znak, że jest niewinna, bo Bóg przyjął ją do swego królestwa, gdy wypłynęła, znaczyło, że jest winna, bo święta woda, dzieło boże, ją odrzuca. Wyciągano ją więc z wody, poddawano dalszym wielodniowym męczarniom, bo teraz już z pewnością wiedziano, że to wróg boży, i wreszcie spalano żywcem.

Powrót do straszenia wiernych sądem ostatecznym

W średniowieczu przed powszechną karą bożą i największą z kar, końcem świata, miały być, jak wspomniałem, znaki na niebie i na ziemi, że taka kara się zbliża. Miały to być kataklizmy, najazdy ludów na wpół dzikich, nieurodzaje, susze, powodzie, pomory, rządy Antychrysta. Człowiek miał przynajmniej czas pojednać się z Bogiem. W późniejszych czasach Chrystus przyjął rolę sędziego, nawet już nie ostrzegał ludzi przed nadchodzącym końcem świata, bo to ich obowiązek być zawsze gotowym na to wydarzenie. Prawie w każdym wieku spodziewano się końca świata. Nawet w czasach Odrodzenia, choć więzy między hierarchią i wiernymi mocno się rozluźniły, ludzie stali się mniej zabobonni, to jednak ciągle oczekiwano sądu ostatecznego, a on z biegiem czasu był opisywany czy malowany coraz bardziej dramatycznie i okrutnie. Gdyby zebrać wszystkie obrazy, płaskorzeźby i inne dzieła sztuki na ten temat, największe muzeum świata miałoby problem umieszczenia ich w swoich murach. Najsłynniejszy z obrazów sądu ostatecznego stworzony przez Michała Anioła, ten z Kaplicy Sykstyńskiej, przedstawia Chrystusa jako rozgniewanego mściciela nad grzesznikami. Zdecydowanym gestem wysyła on ogromne tłumy w ogień wieczny, mniejsza grupka ludzi przerażona patrzy na to widowisko, mimo że już wiedzą, że są zbawieni. Matka Boska ma na twarzy żal i ból, że tyle dusz idzie na potępienie, nie ma jednak odwagi, by wstawić się do Syna za nimi. Przypuszczam, że dramatyzm tego gestu może mieć coś wspólnego z wściekłością malarza na swoich patronów papieży, którzy traktowali go jak niewolnika, zmuszali do pracy w okropnych warunkach, zapominali niekiedy płacić mu w porę, tak że nawet musiał głodować. W Salamance w jednym z kościołów na fresku z XIII wieku Chrystus osądzający ma pogodne oblicze, nawet się uśmiecha, ale już na innym fresku z XV w. w innym kościele tego miasta Chrystus-sędzia dramatycznym gestem potępienia wydaje prawie wszystkich osądzanych piekłu, a tylko nieliczni, przez bardzo wąską i ciasną furtkę przepychają się do nieba.

Wizja kary bożej doprowadzona do rozmiarów paranoicznych

Tę grozę sądu ostatecznego potęgowały popularne w kościołach misteria Męki Pańskiej, do których dołączano scenki sądu ostatecznego wziętego wprost z Apokalipsy, jeszcze nawet podkolorowane do rozmiarów paranoicznych. Ale nikt nie potrafił dorównać kaznodziejom i rekolekcjonalistom w doprowadzeniu wizji końca świata i sądu ostatecznego do absolutnego absurdu w opisywaniu grozy tych wydarzeń; oni wprost satanizowali postać Chrystusa. To nie tylko nie miało nic wspólnego z Bogiem miłosiernym z pierwszych wieków chrześcijaństwa, ale w ogóle z wiarą. W tych narracjach, kazaniach liczyła się bardziej swada oratorska, niż sedno rzeczy. I tak Filip d’Outreman, kaznodzieja, popisuje się w XVII wieku taką wypowiedzią: “Choćbyśmy tylko popełnili jeden grzech, majestat Boga, który został tym grzechem obrażony, jest tak wielki, że nie masz na świecie tak wielkich kar, by dały mu należyte zadośćuczynienie”. Inny “złotousty” tak mówi z ambony: “On (Bóg) nie chce być jednym, który nas karze, chce, by karały nas wszystkie stworzenia… człowiek jest ścigany, rozszarpywany i gryziony przez psy i wtedy staje się milszy Władcy, niż gdyby został ujęty łagodnie…” Następująca wypowiedź innego teologa- kaznodziei przechodzi wszelkie granice. Opisując zezwolenie Boga na haniebną śmierć Chrystusa na krzyżu konkluduje: “(Bóg) wywiera na nim swoją zemstę, jakby Jezus Chrystus do niego nie należał.” Ciekawe, że Inkwizycja nie zainteresowała się tym typem.

Karom ziemskim podlegali nie tylko pojedynczy ludzie, ale i narody. Jan Długosz w XV w. tak opisuje karę na swoim narodzie: “Najłaskawszy i najlepszy Bóg, rozgniewany szpetnymi plugastwami oraz niegodnymi i wstrętnymi występkami Polaków, którymi zgrzeszyli, poruszył przeciw nim dziki i barbarzyński szczep Tatarów”. Cokolwiek spotyka człowieka i naród, to oczywiście kara za grzechy.

Te wszystkie choroby, kataklizmy, niewole to jednak nic w porównaniu z karami po śmierci. Tutaj mamy już prawdziwą wolną amerykankę, wszystko co potrafi wymyślić umysł rozbuchanego kaznodziei dostaje się duszy nieboszczyka, który popełnił za życia choćby jeden grzech lekki. Te opisy są tak niekiedy makabryczne i imbecylne, że nie będę ich cytował. Co gorsza, człowiek żyjący ma jeszcze jakąś możliwość naprawienia winy, przynajmniej w ustach niektórych łagodniejszych kaznodziejów – po śmierci już nie ma tej możliwości, wtedy Bóg okazuje się “sędzią surowym, nieugiętym i bezlitosnym, ma okazję wreszcie zemścić się za zniewagi”.

Powolny powrót do chrześcijaństwa ewangelicznego

My, ludzie starsi możemy zaświadczyć, że odwrót od tych makabrycznych obrazów Boga i Chrystusa nastąpił dość późno, bo już w naszych czasach. W Szatan w piekle mojej parafii, gdy byłem jeszcze dzieckiem, temat potępienia i piekła był dyżurnym tematem kazań. Zauważa się dziś, że w Nowym Testamencie nie ma ani jednego wersetu o tym, że nieszczęścia ludzkie są karą za ich grzechy. Coraz częściej, choć bardzo powoli, wraca się do teologii ewangelicznej i praktyk pierwszych wieków chrześcijaństwa o Bogu miłosiernym, kochającym swoje stworzenia. Jan Paweł II nazwał miłosierdzie “największym wśród przymiotów i doskonałości samego Boga”. Gdy następują kataklizmy mało kto dziś rozważa, dlaczego tak się stało, bo faktycznie nie ma na to odpowiedzi, myśli raczej o tym jak pomóc ich ofiarom. Ta refleksja rodem z Ewangelii jest niestety udziałem niewielu chrześcijan – większość woli tkwić w społeczności butnej, kłamliwej, zhierarchizowanej, a w naszej kochanej Ojczyźnie także wyjątkowo rozpolitycznionej.