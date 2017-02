Dziurawiec – czyżby nowe panaceum ludzkości?

– Nadchodzi czas wzajemnych rozliczeń – już w progu mojego domu głośno wołał odwiedzając mnie Benek z Mississaugi.

– Nie wiedziałem, że zadłużyłeś się u Jana Ogrodnika po uszy? – skomentował tę wypowiedź pijący właśnie u mnie koniaczek zagryzany daktylami pan Kazio ze Scarborough.

– Ależ Benek nie jest mi naprawdę cokolwiek winien! – zaprotestowałem gorąco.

– Obaj panowie źle mnie zrozumieli – dokładniej wyjaśniał teraz całą sprawę Benek – …Chodzi mi o rozliczenia z Ojczyzną. Latem jedziemy do Polski i mam nadzieję, że rodzinka pokaże nam cały kraj. Przecież ja tutaj nalatałem się z nimi po Ontario jak kot z pęcherzem…

Widząc podniecenie znajomego, zaproponowałem mu lampkę koniaku na uspokojenie. Wtedy on przeprosił, wyjaśniając, że jest samochodem i wolałby jakąś delikatną ziołową herbatkę. Zaproponowałem dziurawiec i stąd dziś właśnie napiszę słów kilka o tej ciekawej roślinie.

Dziurawiec (łac. Hypericum perforatum) to naprawdę zioło uniwersalne. Znał go już nawet żyjący w starożytnej Grecji Hipokrates i wysławiał jego znakomite właściwości lecznicze. Roślina występuje w całej Europie, często w przydrożnych rowach, osiągając do metra wysokości. Należy do zielnych roślin wieloletnich, czyli bylin, ale w ciągu jednego sezonu formuje wyrastającą z ziemi zdrewniałą łodygę. Z niej to wyrastają boczne pędy, na których z kolei występują parzyście bezogonkowe, niepozorne, pachnące lekko balsamem liście. Na końcu każdej łodygi latem, poczynając od ostatniej dekady czerwca, pojawiają się żółte, pachnące cytrynowo kwiaty. Warto zauważyć tutaj, że po angielsku dziurawiec nazywa się “St. John’s Wort”, co przetłumaczyć należy dosłownie jako “zioło świętego Jana”. Nazwa wzięła się, oczywiście, z faktu zakwitania rośliny z końcem czerwca, kiedy to obchodzi się dzień Swiętego Jana. Czerwony pigment, który wydziela się podczas zanurzania kwiatów w alkoholu, nazywano natomiast krwią świętego Jana. Do celów leczniczych zbiera się kwitnące, niezdrewniałe, młode pędy z pączkami.

Ludowe porzekadło zabrania zbioru kwiatu dziurawca po zachodzie słońca. Ostrzega się zatem czyniących to śmiałków, że porwie ich gwiaździsty rumak, który unosić ich będzie po nieboskłonach aż do wschodu słońca i dopiero wtedy porzuci umęczonych na przydrożnej łące. W krajach anglosaskich suchych, pokrusznych liści dziurawca, wydzielających woń, używano natomiast do odstraszania z domu złych duchów.

Poza swoistymi magicznymi atrybutami, dziurawiec do dzisiaj znajduje serokie zastosowanie w medycynie zielarskiej i to niemal na całym świecie. W Niemczech od dawien dawna nazywany jest nawet “Darem Boga”, w Anglii leczy się nim każdy rodzaj manii, w Rosji stosuje w przypadkach rzadkiej fobii występującej w postaci strachu przed wodą, w Brazylii natomiast stale uważa się go za najlepsze antidotum w przypadku ukąszenia przez żmiję.

Lekarze stwierdzili, że dziurawiec działa przeciwkurczowo na miesięń gładki przewodu pokarmowego, drogi źółciowe i naczynia krwionośne oraz w małym stopniu na drogi moczowe. Na układ nerwowy oddziałowuje natomiast uspokajająco, a stosowany zewnętrznie, wyraźnie przyspiesza gojenie się ran. Stąd zioło znajduje zastosowanie w zaburzeniach czynnościowych wątroby, stanach zapalnych , stanach zapalanych żołądka, jelit i przewodu żółciowego oraz wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, skurczu odzwieracza,a także skurczu obwodowych naczyń żylnych.

Psycholodzy radzą natomiast pijać regularnie herbatę ziołową z dziurawca w ogólnym wyczerpaniu nerwowym, stanach depresyjych, w okresie przekwitania, w psychozach, zaburzeniach równowagi nerwowej, objawach niepokoju, a dla dzieci w moczeniu nocnym, lęku nocnym i stanach nerwicowych. Dziurawiec stosuje się też jako środek pomocniczy nawet w ciężkich depresjach, po wstrząsach mózgu oraz innych urazach. Zewnętrznie natomiast na wrzody, odmrożenia, oparzenia, owrzodzenia żylakowe, wyprzenia, rany trudno gojące się blizny, a także na miejsca pozbawione pigmentu. Pomocniczo w przyzębicy, zapaleniu dziąseł i gardła.

Sklepy z lekami medycyny naturalnej oferują ujednolicone ekstrakty oraz pastylki zawierające zagęszczone składniki uzyskane właśnie z dziurawca. Zioło to bowiem stosowane jest powszechnie w wypadku lekkich depresji, szczególnie w Niemczech. Benek wypił herbatę z dziurawca jednym duszkiem, Przyznał, że bardzo mu smakowała. Potem przeprosił nas, że już nas opuszcza, ale spieszy się bardzo, aby zadzwonić z domu do kuzyna w Polsce.

– Muszę się jeszcze upewnić, czy zawiezie nas latem do Malborka?

Kiedy Benek opuścił moje progi, pan Kazio pociągnął koniaczku i skomentował podniecenie naszego znajomego.

– Coś mi się zdaje, że biedakowi się dekady pomyliły… Kiedyś to owszem, podczas wizyty w Polsce nawet najdalsi krewni namawialiby go do odwiedzin. Teraz czas dolara prysł i pies z kulawą nogą go nie zaprosi…

Potem po chwili zastanowienia zaproponował, aby zaopatrzyć Benka w solidny zapas herbatki dziurawca:

– Chłopak na pewno po powrocie do Kanady wpadnie w lekką, ale męczącą depresję…

Mądry facet z tego Kazia, jakże łatwo potrafi przewidywać przyszłość.