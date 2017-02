Dzięki tej witaminie starsze myszy młodnieją i szybciej biegają!

Szanowny Czytelniku,

badaczom z Politechniki Federalnej w Lozannie (Szwajcaria) udało się odmłodzić mięśnie i mózg starszych myszy oraz sprawić, by mogły one szybciej i dłużej biegać (10% więcej wytrzymałości niż inne myszy), dzięki podawaniu prostej pochodnej witaminy B3.

Substancję tę można uznać za całkowicie naturalną. Występuje ona w mleku, mięsie, produktach zbożowych i roślinach strą-czkowych (w małych ilościach).

W języku chemicznym określa się ją jako rybozyd nikotynamidu. To związek bardzo zbliżony do witaminy B3. A wyniki wydały się dostatecznie poważne, by zasługiwać na publikację w naukowym czasopiśmie Science.

Jasne jest, że niewielu naukowców tak naprawdę przejmuje się losem starych myszy. Interesuje ich wykazanie, że udało się im odmłodzić ssaka.

Do tej pory działanie to zaobserwowano jedynie na dżdżownicach. Obecnie, dzięki wynikom otrzymanym na myszach, mają nadzieję, że znaleźli klucz do odmłodzenia człowieka! Trwają badania, a naukowcy już obiecują złote góry…

Odmłodzenie i leczenie cukrzycy

Johan Auwerx, dyrektor laboratorium fizjologii integracyjnej Politechniki Federalnej w Lozannie i znawca rybozydu nikotynamidu, wyjaśnił podczas wywiadu w szwajcarskim radiu, że substancja ta mogłaby:

• Umożliwić walkę ze zmarszczkami i starzeniem się skóry. Jego zdaniem wystarczyłoby stosowanie kremu o wysokiej zawartości witaminy B3 – niestety, jeszcze niedostępnego w handlu.

• Umożliwić walkę z chorobą Alzheimera: zaobserwował, że po suplementacji witaminy B3 w mózgu myszy pojawiło się więcej komórek macierzystych; oznacza to, że umożliwia to skuteczniejszą regenerację komórek mózgu. “Można sądzić, że pozwoliłoby to opóźnić rozwój choroby Alzheimera o kilka miesięcy czy nawet lat”, oświadczył.

• Umożliwić walkę ze wszystkimi chorobami degeneracyjnymi wątroby, nerek, mięśni, serca.

• I wreszcie umożliwić skuteczniejsze leczenie białaczki (nowotworu krwi). Wyjaśnił on, że dzięki działaniu rybozydu nikotynamidu, komórki szpiku kostnego lepiej się regenerują po radioterapii (naświetlaniach zabijających komórki nowotworowe).

Nie jest on jedynym optymistą.

Inny zespół badaczy, tym razem w Stanach Zjednoczonych, opublikował wyniki badania, według których rybozyd nikotynamidu zmniejsza neuropatie i insulinooporność w przebiegu cukrzycy. Badanie to, opublikowane w czasopiśmie Nature – Scientific Reports, także przeprowadzono na gryzoniach. Wykazało ono, że rybozyd nikotynamidu wpływa na obniżenie poziomu glukozy we krwi (na czczo i po posiłku), ogranicza przybieranie na wadze oraz chroni przed zajęciem nerwów (neuropatią).

Skąd takie działanie? Aby zrozumieć, zacznijmy od kilku słów na temat komórek macierzystych. We wszystkich narządach w każdej chwili następuje obumieranie komórek. Podlegają one wymianie na nowe komórki wytwarzane przez komórki macierzyste.

Niestety, wraz z wiekiem i niezdrowym trybem życia (zwłaszcza pod względem sposobu odżywiania się) Twoje komórki macierzyste się starzeją. Tracą na skuteczności, już nie są w stanie wytwarzać wystarczającej liczby nowych komórek potrzebnych, by zastąpić komórki umierające w Twoich narządach.

Badacze odkryli główną przyczynę tego starzenia: jest ono związane z wyczerpaniem się mitochondriów (naszych komórkowych centrów energetycznych), dzięki deficytowi czynnika zwanego NAD.

Istotna suplementacja rybozydu nikotynamidu pozwala na przywrócenie ilości NAD do normalnego poziomu. Odbudowa poziomu NAD umożliwia reaktywację mitochondriów, a zatem i produkcję nowych komórek przez komórki macierzyste.

Dzięki rybozydowi nikotynamidu, komórki macierzyste lepiej się starzeją i lepiej funkcjonują. Skandal z patentami uniemożliwiającymi upowszechnienie rybozydu nikotynamidu Obecnie największym problemem (ośmieliłbym się nawet powiedzieć: skandalem) jest fakt, że rybozyd nikotynamidu jest wyłączną własnością amerykańskiej firmy “Chromadex”, chronioną patentem.

Choć to szokujące, oznacza to, że poza tą firmą nikt nie ma prawa ani wytwarzać, ani sprzedawać tej przecież naturalnej substancji.

Przedsiębiorstwo to korzysta z monopolu w majestacie władzy. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że kształtuje ono dowolnie cenę sprzedaży tej substancji, oczywiście na poziomie oburzająco wysokim (nie da się jej kupić za mniej niż 270 złotych za 60 kapsułek żelowych).

Prawdę mówiąc, cena jest tak pewien, czy warto aż tyle płacić za tę witaminę. Zmienię zdanie, kiedy badania prowadzone na ludziach wykażą takie samo działanie jak w przypadku myszy. Tego dnia otworzymy szampana!

A w oczekiwaniu, dobrym pomysłem (moim zdaniem) jest stosować dobry preparat witamin z grupy B, zawierający witaminę B3, zwaną także niacyną. Uwaga, mało uciążliwym skutkiem ubocznym niacyny jest skłonność do czerwienienia się. Jeśli zaczniesz się rumienić bez powodu, będziesz wiedzieć, że powinieneś zmniejszyć dawkę. I napisz mi, czy masz wrażenie, że młodniejesz i szybciej biegasz.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis