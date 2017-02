Dobry kredyt warunkiem zakupu

W obecnym rynku sprzedającego, kiedy większość ofert składanych jest bez warunku na finansowanie, bardzo istotnym elementem przed złożeniem oferty jest oczywiście należyte przygotowanie potencjalnego nabywcy pod względem finansowym. Bez posiadania zdolności kredytowej, czyli wcześniejszego wyrobienia sobie dobrej noty, prawie niemożliwe jest dokonanie zakupu nieruchomości.

Wiele osób wie, że do rozpatrzenia wniosku o przyznanie kredytu niezbędny jest raport odnośnie naszej zdolności kredytowej, sprawdzana jest historia naszych płatności, w zakresie wszystkich pożyczek, czy spłat kart kredytowych; jakie więc informacje zbierane są przez instytucje kredytowe? Podstawowe informacje to: oczywiście dokładna informacja o osobach składających wniosek, a dalej o rodzaju zadłużenia, ze wszelkimi elementami jak karty kredytowe, pożyczki np. na samochód, inne zadłużenia, oraz o sposobie, w jaki spłacamy wszystkie zadłużenia: jakiekolwiek opóźnienia wpływają niekorzystnie na naszą ocenę, która składa się z kilku elementów: A więc 35% ogólnej oceny jest wynikiem tego, jakimi byliśmy płatnikami w okresie ostatnich kilku lat.

Dalsze 30% oceny wynika z obecnego obłożenia już zaciągniętymi pożyczkami: ale brana jest tu również pod uwagę możliwość zaciągnięcia zobowiązania na całą sumę naszych kart kredytowych, mimo iż możemy mieć saldo zerowe, spłacone. Na kolejne 15% duży wpływ ma ilość lat posiadania konta bankowego w danym banku, dla uzyskania lepszej oceny dobrze jest mieć otworzonych kilka różnych kont.

Istotnym czynnikiem, na około 10% wpływ ma typ udzielonych nam pożyczek w formie kart, innego typu np. na meble itd. W przypadku gdy występujemy o przyznanie kredytu, czy też otwarcie jakiegokolwiek innego rachunku, np. telefonicznego, internetowego, telewizyjnego, firmy takie sprawdzają nasz kredyt. Każde takie sprawdzenie obniża naszą ocenę kredytową, co stanowi dalszych 10% oceny.

Z ogólnych statystyk wynika, że wielu z nas nie zna swojej punktacji kredytowej, a nawet nie wie w jaki sposób na nią wpływać. Dobrze jest sprawdzać te punktacje raz na jakiś czas, żeby nie było niemiłego zaskoczenia w momencie ubiegania się o kredyt hipoteczny! Niestety czasami zdarzają się pomyłki, których odkręcenie wymaga bardzo dużo czasu i wysiłku: w przypadku pomyłki, np. zapisania na nasz rachunek nieistniejących zadłużeń, to my musimy udowodnić naszą niewinność, a wymazane tego z naszego rekordu jest bardzo uciążliwe. Powinniśmy wiedzieć o tym, że niektóre negatywne informacje o naszym zadłużeniu, mające wpływ na naszą ocenę, są po pewnym czasie usuwane, poprawiając ocenę, ale różnego typu informacje “siedzą” tam przez różny okres czasu, w zależności od ciężaru gatunkowego, ale także zróżnicowanego systemu prawnego w różnych prowincjach Kanady.Dla przykładu, sprawy związane ze złym kredytem, bankructwem, sprawami sądowymi, są przetrzymywane przez okres około 7 lat, natomiast z samą oceną kredytu, np. wnioskiem o pożyczkę, przez 2-3 lata. Najbardziej obniżającym elementem naszej oceny kredytowej jest opóźnianie w spłacaniu pożyczki, nawet małe opóźnienia mają tu wpływ. A więc trzymajmy się dat: jest to bardzo istotne! Sprawy kierowane do agencji ściągającej długi w znaczny sposób obniżają naszą ocenę.

Jeśli ktoś chce podwyższyć swoją ocenę, powinien często używać karty kredytowej i jak najszybciej spłacać, oraz nie posiadać balansu na kartach przekraczającego 75% przyznanego limitu, a także ograniczyć do minimum zapytania różnych firm/ instytucji o naszą historię kredytową, czyli korzystać z tych, które mamy wcześniej przyznane. Należy również ograniczyć liczbę kart kredytowych, a z tych, z których nie korzystamy, zrezygnować. Dobrze jest korzystać z przyznanego kredytu, lecz w umiarkowany sposób. W celu uzyskania raportu odnośnie punktacji kredytowej, możemy sami zgłosić się bezpośrednio do firmy Equifax: strona www.equifax.ca, lub Trans Union of Canada: www.transunion.ca. Raport możemy wydrukować sobie dla własnych celów. Niektórym, np. do wynajmu mieszkania radzę, aby właśnie zrobili to sami: w tym wypadku nie są odejmowane punkty z tytułu sprawdzenia, co jak już podkreśliłem, jest ważne.

