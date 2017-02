Człowiek szybkości

Człowiek czasami ma takie marzenie, żeby się poświęcić sprawom poważnym, takim na serio. Ot, na przykład, zamiast prześmiewczego felietonu chciałoby się spłodzić jakąś poważną rozprawę czy esej, zgłębić podstawowe zagadnienia społeczne, dokonać analizy sytuacji gospodarczej czy omówić tendencje rozwojowe ojczystego kraju – ale nie ma ku temu warunków. No, po prostu się nie da!

Gdy tylko oderwę się od kolorowego czasopisma, kryminału lub komedii romantycznej i niechcący włączę jakiś program informacyjny, zaczynam się śmiać, bo docierają do mnie wiadomości z szopki rodem i to lepszego gatunku niż autorstwa towarzysza Marcina Wolskiego.

Niezawodnym dostawcą wesołości jest minister Obrony Narodowej, postrzegany jako “dark side of the MON”, bez którego polska scena polityczna przypominałaby mdłą owsiankę. Niedawno, 23 stycznia, Antoni Macierewicz jak zwykle na skrzydłach patriotyzmu wzniesion pod obłoki, takimi oto słowy przemówił do narodu: “To Józef Piłsudski, dla którego powstanie warszawskie było symbolem i źródłem odbudowy Wojska Polskiego, to Roman Dmowski, dla którego dziedzictwo powstania warszawskiego było symbolem konieczności odbudowy siły patriotyzmu narodu polskiego” – zapiał na wysokiej nucie.

Naród najpierw oczy wybałuszył na takie rewelacje, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, że szef MON uczył się historii na kursach w San Escobar, gdzie czas widocznie jest pojęciem względnym. Z nagłym zainteresowaniem wszyscy słuchacze czekali na dalsze oratorskie popisy ministra, że na przykład powstanie warszawskie padło, bo jego mężnemu przywódcy, Jarosławowi Kaczyńskiemu, pękła postawiona na sztorc kosa, w wyniku czego tenże Kaczyński, Piłsudski i Dmowski poszli z “żołnierzami wyklętymi” w las, gdzie wojowali, dopóki ich leśniczy nie przegonił. Minister swojej wpadki nie sprostował, z czego należy wnosić, że będzie zmiana podręczników szkolnych.

Tenże minister nie ustaje w dostarczaniu nam rozrywki i emocji.25 stycznia wszystkie stacje telewizyjne zaprezentowały nam kupę złomu, na która udało się ministrowi przerobić 7 samochodów, 2 limuzyny rządowe i pięć samochodów prywatnych. A dlaczego palcem wskazuję szefa MON? Bo w takiej rządowej kolumnie, a składała się ona z 7 samochodów i lawety, rozkazy wydaje ten najważniejszy.

A było to tak: otóż Antoni Macierewicz w środę miał niesłychanie napięty grafik, same niecierpiące zwłoki sprawy. Kiedy tyrady o patriotyzmie na pogrzebie gen. Janusza Brochwicz-Lewińskiego “Gryfa” przeciągały się, minister aż podskakiwał z niecierpliwości, bo już czekał na niego dostojnik Rydzyk. Niezłomny Antoni pokonał trasę Powązki-Toruń w ciągu jednej godziny i czterdziestu minut, za co został łaskawie pochwalony przez gospodarza. Następnie miał swoje wystąpienie na sympozjum “Oblicza dumy Polaków”. Do dziś nie wyjaśniono jakiego rodzaju był to wyjazd: prywatny czy służbowy, bo organizatorzy sympozjum wzbraniają się przed udzieleniem informacji czy minister otrzymał honorarium za swój referat, co by przesądziło sprawę. Założę się o czapkę śliwek, że wyjazd okaże się służbowy. W każdym razie Antoni Macierewicz jechał do Torunia BMWx5. A w BMWx5 można być dumnym Polakiem.

Respekt dla uwznioślonego miejsca sympozjum, będącego jednocześnie znaczącym ośrodkiem decyzyjnym oraz dla czcigodnego gospodarza wymagał wytrwania do końca imprezy, a tu, rany Boskie, w Warszawie wielka gala, w której wziąć udział musowo trzeba! Bo to sam Jarosław Kaczyński uhonorowany został przez swoich ludzi czyli braci Karnowskich i swoją gazetę czyli “W Sieci” tytułem Człowieka Wolności. Laurkę miał odbierać w Filharmonii Narodowej o godz. 19.00, a w uroczystości mieli wziąć udział wszyscy liczący się liderzy i zwolennicy “dobrej zmiany”. Kogo nie ma, ten nie istnieje.

Dość zabawnie to wyglądało, bo w środku fetowali “Człowieka Wolności”, a na zewnątrz stał potężny kordon policji, wszędzie czaiły się służby, monitoring szalał, łypiąc na prawo i lewo. Nieżyczliwi, których nigdy nie brakuje, natychmiast przypięli laureatowi ksywkę “Człowiek wolności wśród internowanych”, złośliwi twierdzili, że to tak jakby arcybiskup Julian Paetz został obdarzony tytułem “Przyjaciel dzieci”. Słychać było także głosy, że Jarosław Kaczyński został “Człowiekiem Wolności bo wolno mu wszystko, na przykład jako zwykły poseł może wjeżdżać na Wawel. Co rozsądniejsi uspokajali, że nie każdy poseł, tylko taki w kaszkiecie. A ci najbardziej przewidujący uspokajali, żeby się nie przejmować, bo już niedługo Wawel będzie przyjeżdżać do prezesa.

Dynamiczny minister obrony narodowej poderwał zatem swoich ludzi i mknęli do Warszawy drogą krajową nr 10. Autostradą nie jechali, bo budował ją Donald Tusk. No i w miejscowości Lubicz część samochodów zatrzymała się na czerwonym świetle, ale te należące do Żandarmerii Wojskowej nie, bo PiS nie toleruje czerwonego w żadnej formie. Nawet śladu hamowania nie było, bo Antoni zahamowań nie ma, a w Polsce obowiązuje “chamowanie”… A że lecieli do tego z górki, to takiego galimatiasu narobili, że głowa mała. Cud, że tylko trzy osoby w szpitalu, no i wyzłomowane auta, za które my wszyscy zapłacimy, ale kogo to obchodzi. Szef MON tylko szkło z siebie otrzepał, kołnierz postawił, z pochyloną głową przemknął się do nieuszkodzonej Skody i śmignął do stolicy, “Człowiekowi Wolności” gratulować. Po prostu uciekł. Żadnych wyjaśnień, pytań, alkoholomierza, pytania o stan zdrowia rannych w wypadku… Nic. Ale są sprawy ważne i ważniejsze, priorytety muszą być zachowane.

MON poinformował, że autko prowadził Kazimierz B., kierowca buńczuczny i niezłomny prawie jak Antoni. Podobno przed Lubiczem, widząc na słupie elektromonterów, mruczał pod nosem: “Ale tchórze!” Ale pewien anonimowy informator doniósł, że kiedy Kazimierz B. robił prawo jazdy to instruktor mu przykazywał: “Jak jest czerwone światło, to się zatrzymaj, jak zielone – jedź, a jak ja jestem biały, zwolnij!”. Ale w rządowej limuzynie instruktora nie było i stąd całe nieszczęście.

Teraz sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa, ta sama, do której należały samochody i ceniony przez Antoniego Macierewicza prokurator. Złamano wszystkie możliwe procedury, nie po raz pierwszy zresztą, i trochę czasu upłynie na wygibasach i łamańcach, dowodzących, że winnych nie ma, no chyba że znowu powstanie nowa teoria zamachu. Bo jednak kawalkadzie stanęły na drodze prywatne auta…

Na razie robotę stracił gen. brygady Andrzej Pawlikowski, szef BOR, chociaż to nie on bezpośrednio nawywijał. Wersje są dwie: z MON-u, że został odwołany i od rzecznika rządu, że złożył rezygnację. Wybierzcie sobie Państwo tę, która bardziej Wam pasuje. A ja pamiętam, jak po wypadku z oponą prezydenckiej limuzyny gen. Pawlikowski piętnował winnych, wbrew wszelkim faktom wskazując palcem poprzednie kierownictwo BOR. Pamiętam, jak po szczycie NATO I Światowych Dniach Młodzieży hołubiono go i wychwalano – wydawałoby się, kariera stoi przed nim otworem. Myślę, że to jest właściwa chwila aby szefowi MON-u podsunąć pod rozwagę myśl następującą: generał czy minister jest jak saper – nieważne ile min wcześniej rozbroił, wylatuje na tej ostatniej…

I tutaj pragnę Państwu przypomnieć, że Antoni Macierewicz – człowiek odwagi został Patriotą Roku 2016. Odwagę kandydata opiewał prof. Andrzej Nowak “….10 kwietnia. Podjęcie odpowiedzialności za dochodzenie prawdy, kiedy przeciwnik jest ogromny, mający na rękach krew wielu ludzi, wymaga odwagi. Macierewicz nie zląkł się Putina i Tuska”. O zachowaniu Antoniego Macierewicza w tym samym dniu mówił Paweł Deresz, mąż Jolanty Szymanek-Deresz, która zginęła w katastrofie smoleńskiej: “Kilka minut wcześniej zginęli jego przyjaciele, koledzy i współpracownicy. Zamiast biec i udzielać pomocy, udał się do restauracji na obiad, a potem wsiadł do pociągu, jak mi powiedziano, nakazał kierownikowi pociągu wygasić światła, zaciągnąć rolety i po kryjomu uciekł do Warszawy”.

Według Radosława Sikorskiego: “Dzisiaj Antoni Macierewicz szczuje Polaków na Rosję i obydwa nasze kraje na siebie nawzajem. Ale wtedy, gdy mógł w Smoleńsku coś zrobić w tej sprawie to czmychnął do Warszawy w dniu 10 kwietnia”. A były szef MON Tomasz Siemioniuk spointował: “Minister Macierewicz dał właśnie kolejny przykład, jak zachowuje się w sytuacjach kryzysowych. W Smoleńsku też uciekł. Strach pomyśleć, jak zachowa się na wypadek wojny”.

A my już możemy podsunąć ministrowi Obrony Narodowej rozwiązanie, które wymyślił George Orwell: “Najszybszy sposób na zakończenie wojny to ją przegrać”.