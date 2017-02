Co się dzieje? Szybkie newsy – piątek, 24 lutego

Imieniny obchodzą: Bogusz, Jaśmina, Maciej, Modest oraz Sergiusz.

199 lat temu 8-letni Fryderyk Chopin po raz pierwszy wystąpił publicznie. Koncert odbył się w Pałacu Radziwiłłowskim w Warszawie (dziś Pałac Prezydencki).

184 lata temu w nowo otwartym Teatrze Wielkim w Warszawie, zbudowanym według projektu Antonia Corazziego, odbyło się pierwsze przedstawienie – “Cyrulik Sewilski” Gioacchina Rossiniego.

132 lata temu w Warszawie urodził się Stanisław Ignacy Witkiewicz „Witkacy” – malarz, pisarz, dramaturg, filozof, fotograf – autor m.in. “Nienasycenia” i “Szewców”, twórca słynnych portretów, główny teoretyk awangardowej grupy malarzy formistów. Założył w Zakopanem Teatr Niezależny, w którym objął kierownictwo artystyczne. Był jednym z najoryginalniejszych twórców kultury polskiej. 18 września 1939 r. popełnił samobójstwo w Jeziorach – kresowej wiosce.

89 lat temu prezydent Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o utworzeniu Biblioteki Narodowej w Warszawie – centralnej biblioteki państwa polskiego, nawiązującej do tradycji Biblioteki Załuskich z XVIII w.

88 lat temu w Sanoku urodził się Zdzisław Beksiński malarz, fotograf, rzeźbiarz; jego obrazy pokazywane były w prestiżowych galeriach na całym świecie, m.in. we Włoszech, Niemczech, Francji, Belgii. Jako jedyny Europejczyk ma stałą ekspozycję w muzeum sztuki w japońskiej Osace (zmarł 21 lutego 2005 roku).

64 lata temu w Warszawie w więzieniu na Mokotowie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na gen. Auguście Emilu Fieldorfie “Nilu”; gen. Fieldorf był organizatorem i dowódcą Kedywu Komendy Głównej AK, jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego.

62 lata temu w Krakowie urodziła się Martyna Jakubowicz, wokalistka folkowo-bluesowa, kompozytorka, autorka przebojów „W domach z betonu”, „Wielka fala”, kiedy będę starą kobietą”, „Kołysanka dla Misiaków”.

22 lata temu po 37 latach bezawaryjnej pracy w Instytucie Badań Jądrowych wyłączono pierwszy polski badawczy reaktor jądrowy EWA.

Sejm dziś, w ostatnim dniu posiedzenia, w bloku głosowań, ma wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatem PiS na to stanowisko jest dr hab. nauk prawnych, profesor UKSW w Warszawie Grzegorz Jędrejek. Wobec wprowadzenia do porządku obrad tego punktu został zgłoszony sprzeciw. Sejm w pierwszej kolejności będzie więc głosować – czy zostanie on wprowadzony.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jędrejka na sędziego TK. Komisja przegłosowała opinię mimo głosów opozycji, by przełożyć posiedzenie, a kandydata pytać później. Opozycja protestowała m.in. przeciw trybowi prac nad zaopiniowaniem kandydatury.

Na początku lutego Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego wygasiło mandat sędziego Andrzeja Wróbla. Ustawa o statusie sędziów TK głosi, że wygaśnięcie mandatu sędziego TK przed upływem kadencji następuje w przypadku m.in. zrzeczenia się przez niego urzędu. Po wyborze następcy Wróbla, w 15-osobowym TK będzie ośmioro sędziów wybranych przez obecny Sejm.

W porannym bloku głosowań posłowie zdecydują też o losie projektów ustaw i uchwał rozpatrywanych na obecnym posiedzeniu.

Posłowie wysłuchają też dziś sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności w 2015 roku.

W Sejmie odbędzie się również pierwsze czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt dotyczy ograniczenia zasady solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości współwłaścicieli nieruchomości.

Posłowie zajmą się ponadto projektem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, autorstwa klubu Nowoczesnej który dotyczy m.in. obniżenia stawki podatku liniowego z 19 proc. na 15 proc. podstawy obliczania podatku od dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

# # #Dziś o godz. 14. posiedzenie wznawia Senat. Mają się odbyć głosowania nad punktami rozpatrzonymi podczas posiedzenia. Senat zajmował się m.in. zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada uproszczenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz umożliwienie jej wystawiania przez lekarza specjalistę podejrzewającego nowotwór.

# # #Na dzisiejszym posiedzeniu Trybunał Stanu ma ocenić czy nastąpiło przedawnienie odpowiedzialności konstytucyjnej b. ministra skarbu w rządzie AWS Emila Wąsacza, oskarżonego przed TS o nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU, TP SA i Domów Towarowych “Centrum”.

Jak powiedział PAP jeden z obrońców Wąsacza mec. Grzegorz Długi, choć najkorzystniejsze byłoby uniewinnienie, to – jego zdaniem – ta sprawa już kilka lat temu przedawniła się, wobec czego TS powinien umorzyć swe postępowanie. Jak ustaliła PAP, według oskarżyciela sejmowego, którym jest posłanka PiS Halina Szydełko, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.

W 2005 r. Sejm IV kadencji przyjął uchwałę o pociągnięciu Wąsacza do odpowiedzialności konstytucyjnej w TS za domniemane nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU, TP S.A. i Domów Towarowych “Centrum”. Komisja uznała, że sprzedaż pakietu akcji PZU Eureko w 1999 r. doprowadziła do problemów, w tym rozpraw przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym. Uznano też, że wycena DT Centrum była zaniżona. W przypadku prywatyzacji TP S.A. Wąsacz miał niekorzystnie wybrać firmę doradczą, co miało doprowadzić do ok. 25 mln zł strat. On sam od dawna mówi, że jest niewinny, a “sprawa ma aspekt wybitnie polityczny”.

Podczas pierwszej rozprawy w 2006 r. TS uznał, że dokumenty Sejmu nie spełniały warunków prawnych aktu oskarżenia. Jednak w II instancji w marcu 2007 r. TS zwrócił sprawę do I instancji. Wobec wygaśnięcia ówczesnej kadencji Sejmu, proces Wąsacza formalnie się nie zaczął, a ponowna sprawa w TS dotychczas nie ruszyła (m.in. z tego powodu, że przez wiele lat Sejm nie wyłaniał swego oskarżyciela w sprawie).

Niezależnie od odpowiedzialności przed TS, Wąsacz ma też proces karny za prywatyzację PZU. Zdaniem prokuratury nie podjął on działań, które dawałyby możliwość uzyskania wyższej ceny za akcje PZU i doprowadził do wyboru oferty, która “nie była najkorzystniejsza”. B. ministrowi grozi do 10 lat więzienia. Przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście nie przyznaje się on do zarzutów. “Teoretycznie jest ryzyko prawnie zakazanej podwójnej karalności, gdyby i TS, i sąd uznał winę mojego klienta” – mówi mec. Długi, zastrzegając, że on sam liczy na uniewinnienie Wąsacza w obu sprawach.

TS może wymierzać następujące kary: utraty czynnego i biernego prawa wyborczego; zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach społecznych; utraty orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.

WASZYNGTON – Wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa na konferencji Conservative Political Action Conference (CPAC), dorocznym zjeździe konserwatystów z udziałem polityków i przedstawicieli ponad 100 organizacji konserwatywnych (godz. 16 czasu polskiego).

GENEWA, DAMASZEK – W Genewie drugi dzień prowadzonych pod egidą ONZ negocjacji międzysyryjskich, których celem jest położenie kresu trwającej od sześciu lat wojnie między wspieranymi przez Rosję siłami reżimu prezydenta Baszara el-Asada a oddziałami zbrojnej opozycji, popieranymi m.in. przez Turcję. W Syrii od 30 grudnia obowiązuje kruche zawieszenie broni.

LONDYN – Lider brytyjskiej Partii Pracy Jeremy Corbyn wygłosi przemówienie na temat Brexitu (godz. 11 czasu polskiego).

PERTH – W Perth w Szkocji rozpocznie się trzydniowa konferencja szkockiej Partii Pracy. Wśród gości oczekiwani są lider brytyjskich laburzystów Jeremy Corbyn i burmistrz Londynu Sadiq Khan.

LIZBONA – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. euro Valdis Dombrovskis złoży wizytę w Lizbonie, gdzie spotka się z ministrem finansów Portugalii Mario Centeno.

MOSKWA – W Moskwie odbędzie się pogrzeb stałego przedstawiciela Rosji w ONZ Witalija Czurkina, który zmarł nagle w poniedziałek w Nowym Jorku.

SOFIA – W Bułgarii rozpoczyna się kampania przed wyznaczonymi na 26 marca przedterminowymi wyborami parlamentarnymi, które rozpisano po dymisji centroprawicowego premiera Bojko Borysowa w listopadzie ub.r. Będą to już trzecie z kolei przedterminowe wybory w Bułgarii w ciągu ostatnich pięciu lat.

PARYŻ – 42. gala wręczenia Cezarów, nagród filmowych przyznawanych przez francuską Akademię Sztuki i Techniki Filmowej (godz. 21). Cztery nominacje do nagród otrzymał polsko-belgijsko-francuski film „Niewinne” w reż. Anne Fontaine.

RIO DE JANEIRO – Początek słynnego karnawału w Rio (godz. 15 czasu polskiego).