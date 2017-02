Co się dzieje? Szybkie newsy – piątek, 17 lutego

Imieniny obchodzą: Aleksy, Donat, Julian, Łukasz oraz Zbigniew.

245 lat temu w Petersburgu Rosja i Prusy podpisały układ ustalający warunki I rozbioru Rzeczypospolitej; deklarację przystąpienia do układu złożyła również Austria.

154 lata temu w Genewie powstał Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym Żołnierzom; w 1880 r. został przemianowany na Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

116 lat temu w Zatorze urodził się Konstanty Grzybowski – prawnik, historyk idei, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca ustroju i założeń konstytucji II Rzeczypospolitej. Zmarł 19 czerwca 1970 r.

102 lata temu odbył się koncert inaugurujący działalność Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej.

57 lat temu została uchwalona przez Sejm ustawa o orderach wprowadziła medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznawany osobom pozostającym przez 50 lat w jednym związku małżeńskim i „Za ofiarność i odwagę”, przyznawany tym, którzy ratowali innych ludzi, narażając swoje życie.

47 lat temu w Rechowot w Izraelu zmarł Samuel Agnon, urodzony w Buczaczu pisarz żydowski; jego twórczość związana jest z Polską; pisał powieści i opowiadania o chasydach, polskich Żydach; laureat literackiej Nagrody Nobla w 1966 r.

37 lat temu Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi w historii dokonali zimowego wejścia na Mount Everest.

36 lat temu minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki zgodził się na zarejestrowanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS).

34 lata temu przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego zakończył się proces Zbigniewa i Zofii Romaszewskich oraz kilku innych osób oskarżonych o zorganizowanie w Warszawie podziemnego Radia “Solidarność”; Zbigniew Romaszewski skazany został na cztery i pół roku więzienia, a jego żona Zofia na trzy lata więzienia.

18 lat temu Sejm przyjął ustawę upoważniającą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

W Polsce

Uroczystości pogrzebowe Marii Dmochowskiej – harcerki Szarych Szeregów, żołnierza Armii Krajowej, działaczki opozycji demokratycznej w PRL, posłanki w latach 1989-1997, wiceprezes IPN – odbędą się dziś na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.15 w Domu Pogrzebowym na wojskowych Powązkach, po nich nastąpi złożenie prochów w grobie rodzinnym.

Maria Dmochowska z domu Lipska urodziła się 18 lipca 1930 r. w Warszawie. Podczas II wojny światowej była żołnierzem AK o pseudonimie Maja. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim i w walkach Grupy Kampinos AK. Po wojnie była lekarzem hematologiem; była również działaczką opozycji demokratycznej, współorganizowała NSZZ “Solidarność” w Łodzi. Była internowana w stanie wojennym. W wolnej Polsce, w latach 1989-1997, była posłanką na Sejm. W 2006 r. za kadencji prezesa Janusza Kurtyki została powołana na stanowisko wiceprezesa IPN. Funkcję tę sprawowała do czerwca 2012 r.

Maria Dmochowska zmarła 10 lutego. Miała 87 lat.

Dziś między godz. 4.00 a 7.00 rano na drodze S8 w kierunku Warszawy między węzłami Babsk i Kowiesy (pow. skierniewicki) pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy mający pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wypadku drogowego, w którym w styczniu zginął poseł Rafał Wójcikowski z Kukiz’15.

Wyznaczone zostały objazdy. Kierowcy jadący z południa kraju do stolicy drogą krajową nr 1, aby ominąć zamknięty odcinek, powinni na węźle Piotrków Trybunalski Zachód kierować się na wprost, na Gdańsk, a następnie na węźle Łódź Północ (A1/A2), skręcić w prawo, na Warszawę. Ci, którzy znajdą się na odcinku S8 za Piotrkowem Trybunalskim, w kierunku Warszawy, będą mieli dwie możliwości objazdu. W Rawie Mazowieckiej skręcić na drogę krajową nr 72 w stronę Łodzi, a następnie drogą wojewódzką 707 dojechać do Skierniewic, skąd do autostrady A2 dotrzeć drogą krajową nr 70 (do węzła “Skierniewice”). Druga możliwość – to w Rawie Mazowieckiej zjechać na drogę wojewódzką 725 w kierunku Białej Rawskiej i dalej przez Belsk Duży kierować się do Grójca drogą wojewódzką nr 728, skąd do Warszawy można dojechać drogą ekspresową nr 7.

W eksperymencie oprócz śledczych weźmie udział również policja i biegły z zakresu ruchu drogowego. W warunkach drogowych i atmosferycznych najbardziej zbliżonych do tego zdarzenia zbadane ma zostać, z jakiej odległości kierowca pojazdu, który uderzył w samochód posła, mógł go zauważyć, czy mógł zachować się inaczej i uniknąć uderzenia. Sprawdzane będzie też, czy pierwszy samochód, który wyminął auto posła i zatrzymał się w pobliżu, mógł w jakimś stopniu rozproszyć uwagę kierowcy nadjeżdżającego samochodu.

W styczniu poseł Wójcikowski nad ranem samochodem osobowym jechał w kierunku Warszawy. Kierowane przez niego auto uderzyło w barierę energochłonną z lewej strony i obróciło się około 90 stopni w prawo, ustawiając się na prawym pasie prostopadle do innych użytkowników, jadących w tym samym kierunku. Nadjeżdżający van zdołał ominąć lewym pasem samochód posła, zatrzymując się w niedużej odległości. Następnie w auto posła uderzył inny van. Parlamentarzysta zmarł mimo reanimacji. Cztery inne osoby zostały ranne.

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu będzie dziś kontynuowany proces Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie, że 23 listopada 2015 r., przewidując możliwość pozbawienia życia Ewy Tylman, zepchnął ją ze skarpy, a potem nieprzytomną zepchnął do wody. Według biegłych, mężczyzna w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny. Grozi mu kara do 25 lat więzienia lub dożywocie.

Zeznania przed sądem dziś będą składać kolejni świadkowie, w tym partner Adama Z. oraz chłopak Ewy Tylman.

Adam Z. nie przyznaje się do winy. Przed sądem odmówił składania wyjaśnień i odpowiadał wyłącznie na pytania obrony. W trakcie procesu mężczyzna nie podtrzymał też wcześniejszych wyjaśnień przytoczonych przez sąd, w części dotyczącej tego, co się działo po wyjściu z klubu. Twierdzi, że nie pamięta okoliczności, w jakich miała zginąć Ewa Tylman, a do niekorzystnych dla siebie wyjaśnień zmuszali go policjanci.

Dotychczas zeznania w sprawie złożyli funkcjonariusze policji, którzy uczestniczyli w zatrzymaniu Adama Z. i którym oskarżony miał w rozmowie powiedzieć o okolicznościach, w jakich zginęła kobieta. Przed sądem zeznawała także siostra Adama Z., z którą mężczyzna kontaktował się tej nocy, kiedy zginęła Tylman.

26-letnią Ewę Tylman widziano po raz ostatni w nocy z 22 na 23 listopada 2015 r., w towarzystwie Adama Z. Ciało kobiety odnaleziono w Warcie pod koniec lipca ub. roku, ok. 12 km od miejsca, w którym po raz ostatni zarejestrowały ją kamery monitoringu. Tożsamość kobiety potwierdziły badania DNA. Sekcja zwłok, ze względu na stan odnalezionego ciała, nie pozwoliła jednak na ustalenie przyczyny jej śmierci.

Na świecie

MONACHIUM – Rozpoczyna się 53. Konferencja Bezpieczeństwa z udziałem m.in. wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a; do niedzieli. Z Polski do stolicy Bawarii jedzie prezydent Andrzej Duda. W pierwszym dniu pobytu Duda weźmie udział o godz. 17.30 w panelu “The Future of the West: Downfall or Comeback?”, na którym wygłosi przemówienie. Następnie spotka się kolejno z amerykańskim senatorem Johnem McCainem, prezydentem Słowenii Borutem Pahorem i prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović.

BONN – Zakończenie dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20 z udziałem m.in. szefów dyplomacji USA i Rosji, Rexa Tillersona i Siergieja Ławrowa. Podsumowująca konferencja prasowa szefa dyplomacji Niemiec Sigmara Gabriela o godz. 14.

BERLIN – Rozmowy kanclerz Niemiec Angeli Merkel z premierem Kanady Justinem Trudeau; konferencja prasowa o godz. 13.15.

LONDYN – O godz. 15 spotkanie szefowej rządu brytyjskiego Theresy May z premierem Francji Bernardem Cazeneuve’em.

DAMASZEK, ANKARA – Sytuacja w Syrii, gdzie od 30 grudnia obowiązuje kruche zawieszenie broni między wspieranymi przez Rosję siłami reżimu prezydenta Baszara el-Asada a oddziałami zbrojnej opozycji, które popiera m.in. Turcja. Do tureckiej stolicy przyjeżdża przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA generał Joseph Dunford, który ma rozmawiać o amerykańsko-tureckiej współpracy w walce z dżihadystami, szczególnie podczas planowanej ofensywy na miasto Ar-Rakka, główny bastion Państwa Islamskiego w Syrii.

BAGDAD – Rozwój wydarzeń w Iraku, gdzie siły rządowe wciąż usiłują odbić miasto Mosul z rąk dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie.

SOFIA – Premier Bułgarii Ognian Gerdżikow przedstawi wyniki inspekcji w ministerstwach, których przeprowadzenie zarządził po objęciu stanowiska w końcu stycznia. Powodem kontroli były nadużycia przy zamówieniach publicznych. Konferencja prasowa szefa rządu o godz. 7.30 czasu polskiego.

BRUKSELA – Spotkanie unijnych ministrów ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu. Tematami obrad będą Europejski Korpus Solidarności, służący promowaniu wolontariatu, edukacja wysokiej jakości oraz wpływ edukacji na spójność społeczną.

RZYM – Papież Franciszek odwiedzi państwowy uniwersytet Roma Tre w Wiecznym Mieście.